Trump și Netanyahu nu au ajuns la o concluzie clară în privința Iranului, după discuția de la Casa Albă
Europa Liberă România, 12 februarie 2026 08:50
Președintele SUA, Donald Trump, și premierul israelian, Beniamin Netanyahu, au încheiat pe 11 februarie, la Casa Albă, aproape trei ore de discuții cu ușile închise, fără a ajunge la un acord clar cu privire la modul de abordare situației din Iran.
• • •
Alte ştiri de Europa Liberă România
Acum o oră
08:50
Acum 2 ore
08:10
Zelenski: Ucraina va organiza alegeri doar după încetarea focului şi implementarea unor garanţii de securitate # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins existența unui plan ca pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia Rusiei, să anunțe organizarea de alegeri și a unui referendum privind integritatea teritorială, în condițiile în care Constituția Ucrainei nu permite alegeri în timpul războiului.„Este prima dată când aud asta. Prima dată am auzit, probabil, din Financial Times, a doua oară aud de la dumneavoastră. Am vorbit de multe ori despre alegeri. Vom merge la vot...
Acum 12 ore
21:20
Eșecul Rusiei în sistemul Starlink: Își va reveni Moscova după o nouă lovitură pe câmpul de luptă din Ucraina? # Europa Liberă România
De când Rusia a invadat Ucraina în urmă cu patru ani, majoritatea titlurilor despre rolul serviciului de internet prin satelit Starlink în război au fost despre utilizarea acestuia de către Ucraina, cum ar fi tensiunea care a erupt când compania SpaceX a miliardarului american în tehnologie Elon Musk a refuzat să acorde Kievului acces la sistem pentru operațiuni în Marea Neagră, în apropierea Crimeei ocupate de Rusia.Dintr-o dată însă, atenția s-a concentrat asupra Rusiei, care se bazase...
Acum 24 ore
19:20
Proiect de lege adoptat de Camera Deputaților: a doua opinie medicală va fi plătită de stat # Europa Liberă România
Pacienții asigurați vor avea dreptul la a doua opinie medicală plătită de stat, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților, for decizional.
15:50
Suspendarea judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, respinsă pentru a doua oară de Curtea de Apel București # Europa Liberă România
Curtea de Apel Bucureşti a respins miercuri, ca nefondată, cererea avocatei AUR Silvia Uscov privind suspendarea din funcţie a celor doi judecători de la Curtea Constituţională, Dacian Cosmin Dragoş și Mihai Busuioc.
15:00
Parlamentul European aprobă împrumuturi de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina # Europa Liberă România
Parlamentul European a adoptat miercuri un pachet de măsuri de sprijinire a Ucrainei, inclusiv un împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru anul 2026 și 2027 cu 458 de voturi pentru, 140 împotrivă și 44 de abțineri.
15:00
Dragoș Pîslaru: Șansele de a recupera cele 231 de milioane de euro, după a cincea amânare de la CCR, sunt extrem de reduse # Europa Liberă România
„Până nu avem scrisoarea oficială, nu vă pot spune că am pierdut banii, dar, aşa cum a spus şi prim-ministrul, şansele de a-i recupera, după această amânare, sunt extrem de reduse”, a declarat Dragoş Pîslaru, miercuri, la Parlament.Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a spus că Guvernul trebuie să continue munca pentru a duce la îndeplinire pentru această reformă.„Din punctul nostru de vedere, există foarte clar necesitatea de a comunica cauzalitatea pierderii banilor...
Ieri
08:40
Doi bebeluși și o fetiță de doi ani au fost uciși într-un atac rusesc în regiunea ucraineană Harkov # Europa Liberă România
Patru oameni au fost uciși într-un atac atac cu drone în localitatea ucraineană Bohoduchiv, din apropiere de granița cu Rusia. Atacul rusesc a avut loc în cursul nopții de marți spre miercuri.
10 februarie 2026
17:40
Pontajul artiștilor. Zeci de actori au protestat în fața Teatrului Național din București. Ministrul Culturii anunță retragerea normelor # Europa Liberă România
Zeci de actori și angați din personalul tehnic și administrativ au protestat marți în fața Teatrului Național din Capitală față de normele trimise de ministrul Culturii pentru pontajul de opt ore pe zi din instituțiile de cultură de stat.
17:20
Judecătorul numit de președinte rămâne la Curtea Constituțională, dar Curtea de Apel București sesizează CCR privind criteriile de numire # Europa Liberă România
Curtea de Apel București a respins marți cererea de suspendare a numirii lui Dacian Dragoș la Curtea Constituțională. În schimb, instanța a admis cererea de sesizare a CCR privind clarificarea unor sintagme care privesc criteriile de numire la CCR.
15:50
Curtea de Apel București a respins suspendarea ordinului prin care salariile ASF să fie reduse cu 30%. Decizia nu este definitivă # Europa Liberă România
Curtea de Apel București a respins cererea celor 153 de angajați ASF care au cerut suspendarea hotărârii ASF prin care le-au fost reduse salariile cu 30%. Decizia nu este definitivă. Angajații pot face recurs în termen de 5 zile.
15:20
În 2025, România a involuat în clasamentul internațional privind combatarea corupției, potrivit raportului anual al Trasparency International privind percepției corupției. Organizația observă un declin la nivel mondial.
14:30
Rubio merge la Conferința de securitate la München, apoi spre euroscepticii de la Bratislava și Budapesta # Europa Liberă România
The top US diplomat, Marco Rubio, travels to Germany later this week to lead a delegation to the Munich Security Conference before visiting Slovakia and Hungary. The trip comes as Washington and European states grapple with mistrust over security, trade, and the future of the transatlantic alliance.
12:20
Stare de alertă în Curtea de Argeș: bacteria Clostridium perfringens, depistată din nou în rețeaua de distribuție a apei # Europa Liberă România
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat luni că prezența bacteriei Clostridium perfringens a fost detectată în probe de apă recoltate pe 6 februarie din trei puncte de consum din municipiul Curtea de Argeș.„Având în vedere rezultatele ultimelor rapoarte de încercări, din data de 09.02.2026, vă informăm că apa rămâne nepotabilă și poate fi utilizată doar în scop menajer (la vasul de toaletă)”, a informat DSP Argeș.Potrivit instituției, Spitalul Municipal Curtea de Argeș...
10:40
Un sportiv ucrainean vrea să poarte o cască în memoria sportivilor uciși în război, la Jocurile Olimpice. Zelenski îi sprijină demersul # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a luat apărarea sportivului ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevici, care intenționa să poarte la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina o cască cu chipurile unor sportivi uciși în războiul cu Rusia.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Ilie Bolojan le cere primăriilor să-și reducă cheltuielile sau să aibă loc reforma administrativă. Grevă de avertisment în 1.300 de primării # Europa Liberă România
„Noi, ca ţară, avem două posibilităţi pe termen lung”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, luni seară, la Digi24, cu privire la modul de funcționare a administrației locale.„Sau dovedim cetăţenilor noştri că actuala administraţie în formula în care este astăzi – cu acest număr de comune, de oraşe, de municipii – poate funcţiona în actualele cadre organizatorice, cu personal mai redus şi mai eficient – o ipoteză de lucru, pe asta există un acord în momentul de faţă. Sau, dacă nu vom...
9 februarie 2026
23:00
Criză de medici în spitalele din sud-estul țării. Pacienți grav bolnavi sunt trimiși dintr-un județ în altul # Europa Liberă România
Tot mai multe spitale din sud-estul țării nu mai au noaptea doctor neurolog de gardă. Pacienți grav bolnavi sunt trimiși dintr-un județ în altul sau aduși la București.
22:10
Senatul a respins cele trei moțiuni simple ale Opoziției privind acordul UE-Mercosur, Educația și Apărarea # Europa Liberă România
Senatul a respins luni toate cele trei moțiuni simple ale opoziției privind Educația, Economia și Apărarea.
18:10
Rusia acuză serviciile secrete ucrainene pentru tentativa de asasinare a unui general de rang înalt # Europa Liberă România
Oficialii ruși au declarat că bărbatul pe care l-au identificat ca fiind autorul atentatului asupra celui de-al doilea general din agenția de informații militare ruse le-ar fi spus că a fost recrutat de serviciile secrete ucrainene.
18:10
Dosarele Epstein | Consilierul premierului britanic demisionează. Prințul și Prințesa de Wales, „profund îngrijorați” pentru victime # Europa Liberă România
Șeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer a demisionat după ce mai multe documente publicate în dosarele Epstein au dezvăluit amploarea relației infractorului sexual cu ambasadorul Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, numit de Morgan McSweeney.
16:00
Tribunalul București: Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară poate începe # Europa Liberă România
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară și promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război poate începe, a decis luni Tribunalul București.
12:30
A expirat termenul pentru depunerea candidaturilor la șefia parchetelor din România # Europa Liberă România
Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru funcțiile de procuror general al României, procuror-șef al DNA (Direcția Națională Anticorupție) și procuror-șef al DIICOT (Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.) pe 8 ianuarie.În prezent, funcțiile sunt ocupate de: Alex Florența, procurorul general al României; Marius Voinea, procurorul-șef al DNA; Alina Albu, procuror-șef al DIICOT.Ministerul a inițiat atunci și procedura de...
08:50
Cel puțin o persoană a murit în urma atacurilor rusești cu drone Shahed împotriva orașului și regiunii Odesa, în noaptea de duminică spre luni, au anunțat autoritățile locale ucrainene pe 9 februarie. De asemenea, au fost înregistrate pagube importante.
8 februarie 2026
18:40
Să porți cravata roșie și să juri credință Partidului Comunist Român era obligatoriu pentru toți școlarii # Europa Liberă România
Organizația de pioneri din România a fost înființată în 1949 și a fost desființată imediat după Revoluția Română din 1989. În comunism, toți școlarii deveneau pionieri. Li se spune să învețe bine, dar pionieratul însemna uniforme și ceremonii care îi transformau în soldați credincioși ai regimului.
18:10
Să porți cravata roșie și să juri credință Partidului Comunist Român era obligatoriu. Pionierii, îndoctrinați prin uniforme, trese & șnururi # Europa Liberă România
Pe peretele din fața clasei, deasupra tablei, portretul secretarului general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, privește spre bănci goale. Elevii sunt în curtea școlii, aliniați pe rânduri, doi câte doi, așezați într-un careu cu toate clasele.Cu toții ascultă imnul de stat al Republicii Socialiste România – vechiul „Tricolor”, din care cenzura scosese toate referințele creștine. Nicolae Ceaușescu s-a folosit de valorile naționale, neantizate de ocupația sovietică a României...
16:10
România este invitată la prima reuniune a Consiliului de Pace. Nicușor Dan: „Discutăm cu partenerii americani decizia privind participarea” # Europa Liberă România
România a fost invitată să participe la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, pe 19 februarie. Președintele Nicușor Dan a anunțat că o decizie va fi luată după consltări cu partenerii americani.
14:40
„Dumnezeu mă ajută să uit”. Povestea salvatorului care se ferește de drone ca să evacueze orașele ucrainene de pe linia frontului # Europa Liberă România
Ucraineanul Ievhen Tkachov, care este lucrător umanitar, a trecut prin atât de multe situații periculoase, încât nici nu le mai poate enumera pe toate.„Dumnezeu mă ajută să uit, dar cred că au fost mai mult de 20 de cazuri”, povestește el pentru RFE/RL. Bărbatul, care are acum 57 de ani, e în regiunea Donețk și e unul dintre puținii care mai pătrund în orașele de pe linia frontului. Încearcă să-i evacueze de acolo pe localnicii vulnerabili.Tkachov a suprins pe video numeroase momente...
14:10
Odesa | Un DJ și muzică de încălzire pe malul mării înghețate, după o noapte de alerte aeriene # Europa Liberă România
Victoria, un DJ din Odesa, a mixat muzică în zori pe malul înghețat al Mării Negre pentru a-i susține pe locuitorii care nu au căldură și lumină din cauza atacuri rusești continue. Spectacolul a fost un moment binevenit de relaxare pentru cei care îndură gerul și raidurile aeriene nocturne.
11:50
Zelenski afirmă că SUA doresc încheierea războiului până în vară, în timp ce Rusia lovește rețeaua electrică a Ucrainei # Europa Liberă România
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite doresc să determine Kievul și Moscova să pună capăt războiului înainte de începerea verii. Anunțul vine în contextul în care Rusia a lansat sâmbătă peste 400 de drone și 40 de rachete împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei.
7 februarie 2026
17:10
Soldații ucraineni încearcă să mențină linia de apărare pe o autostradă lovită de drone din regiunea Donețk # Europa Liberă România
Soldații ucraineni patrulează pe o autostradă importantă care duce la Kostiantinivka, un oraș din estul Ucrainei, nu departe de Pokrovsk. Patrulele anti-drone recent dislocate doboară drone rusești care vizează vehiculele pe o șosea care a devenit esențială pentru logistica militară ucraineană.
16:10
Poliția italiană investighează un posibil sabotaj la rețeaua feroviară din apropierea orașului Bologna # Europa Liberă România
Poliția italiană investighează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice care alimentează liniile ferate au fost avariate în apropierea orașului Bologna, din nordul Italiei, provocând întârzieri în traficul feroviar, a declarat un oficial.
11:00
Rusia a atacat infrastructura energetică a Ucrainei cu peste 400 de drone și 40 de rachete # Europa Liberă România
Rusia a lansat sâmbătă peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete pentru a ataca sectorul energetic al Ucrainei, a transmis președintele Volodimir Zelenski.
05:50
SmartJob contra minciunii | Gen.(r)Constantin Spînu: Cea mai gravă formă de dezinformare de tip militar țintește frica de război a românilor # Europa Liberă România
Generalul (r) Constantin Spînu vorbește la SmartJob despre impactul știrilor false asupra siguranței naționale. Rolul dezinformării e să-i separe pe români: „Faliile pe care acționează sunt pro-NATO, anti-NATO, UE, SUA, Rusia, China, vaccinare, drepturi pentru minorități, politica față de migranți.”
6 februarie 2026
23:50
20:00
Comisia Europeană: Designul TikTok dă dependență și încalcă Legea privind serviciile digitale (raport preliminar) # Europa Liberă România
Comisia Europeană a constatat vineri că TikTok încalcă Legea privind serviciile digitale din cauza designului său care dă dependență.
17:50
17:40
Bolojan, scrisoare către CCR: Comisia Europeană consideră neîndeplinită reforma pensiilor speciale. România pierde 231 milioane de euro # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan îi transmite preşedintei Curţii Constituţionale a României, Simina Tănăsescu, câteva „aspecte legate de îndeplinirea Jalonului nr. 215 - Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, din cadrul Planului Naţional de Redresere şi Rezilienţă”. Scrisoarea adresată CCR vine în condițiile în care judecătorii constituționaliști urmează să decidă pe 11 februarie cu privire la constituționalitatea reformei pentru care Guvernul...
16:40
Vineri seară, slujbă de canonizare a celor 16 românce care intră în rândul sfintelor # Europa Liberă România
Slujba de canonizare a celor 16 sfinte românce va fi susținută vineri de patriarhul Daniel, șeful Bisericii Ortodoxe Române, și de ceilalți membri ai Sinodului BOR la Catedrala Patriarhală din București, din Dealul Mitropoliei.
13:10
Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026. Sărbătoare sportivă umbrită de tensiuni politice și controverse privind securitatea # Europa Liberă România
Astăzi încep Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina 2026, la care participă aproape 3.000 de sportivi din peste 90 de țări. Competiția se desfășoară pe durata a 16 zile, pe pârtii, ghețari și arene răspândite pe sute de kilometri în nordul Italiei, de la Milano la Cortina d’Ampezzo și până în regiunile alpine Predazzo, Tesero, Livigno și Bormio. Evenimentul debutează însă într-un context complex, în care atmosfera de sărbătoare sportivă este însoțită de controverse politice,...
12:20
Cum să-ți protejezi copilul pe net. Cristina Jamschek (CJI): Copiii nu aud „nu sta pe telefon”. Adulții trebuie să fie un exemplu # Europa Liberă România
Dezbaterea publică privind accesul copiilor la rețele sociale și folosirea lor timp de ore întregi zilnic a evoluat în ultimele săptămâni și în România.La finalul lunii ianuarie 2025, sectetarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat că „este momentul ca parlamentarii României să își asume această responsabilitate și să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15–16 ani la rețelele de socializare”.Principalele...
11:50
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 într-un dosar privind acordarea unor autorizații de construcție # Europa Liberă România
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au realizat, vineri dimineață, mai multe percheziții la Primăria Sectorului 5 din București și la sediul Poliției Locale, într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupție în domeniul imobiliar. Ancheta se concentrează asupra modului în care au fost eliberate autorizații pentru construirea unor blocuri noi.Surse judiciare au declarat pentru Europa Liberă că administratorul public, șefi ai Poliției Locale și arhitectul-șef al Sectorului sunt...
11:00
Scene emoționante la întoarcerea acasă a soldaților ucraineni, după schimbul de prizonieri # Europa Liberă România
Ucraina și Rusia au făcut schimb, pe 5 februarie, de sute de prizonieri de război – negociatorii cele două țări au încheiat a doua zi de discuții de pace mediate de SUA fără alte progrese vizibile în eforturile de a pune capăt războiului total al Moscovei împotriva Ucrainei.
09:20
Președintele Volodimir Zelenski spune că Ucraina și Rusia vor continua „probabil” negocierile de pace în SUA # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că următoarea rundă de discuții de pace mediate de SUA cu Rusia va avea loc „probabil” în SUA, după ce negociatorii Kievului și ai Moscovei au încheiat a doua zi de negocieri la Abu Dhabi.Întâlnirea din Emiratele Arabe Unite nu a dus la progrese evidente în eforturile de a pune capăt războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei.În schimb, cele două părți au convenit asupra unui nou schimb de prizonieri de război.Steve Witkoff,...
08:20
Întâlnire diplomatică cu mize mari între reprezentanții SUA și ai Iranului, în capitala Omanului # Europa Liberă România
Oficialii iranieni și americani urmează să se întâlnească în Oman pe 6 februarie pentru discuții cu miză mare, considerate o ultimă șansă de a preveni o escaladare militară majoră în Golful Persic.Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, va conduce o delegație americană în discuții cu ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi și cu alți oficiali iranieni importanți.Deocamdata agenda exactă a discuțiilor rămâne necunoscută.„În timp ce aceste negocieri au loc, aș reaminti regimului...
5 februarie 2026
21:40
Ministerul Apărării a sesizat DNA din cauza neregulilor găsite la Batalionul 52 Geniu „Tisa” de la Satu Mare # Europa Liberă România
„În urma controlului operativ, la Batalionul 52 Geniu „Tisa” de la Satu Mare s-a găsit ocuparea ilegală a unor posturi de soldat şi soldat gradat profesionist, s-a găsit situaţia modificării rezultatelor de selecţie a unor candidaţi, astfel încât să fie declaraţi admişi cei care fuseseră declaraţi respinşi”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, într-o conferință de presă organizată joi, 5 februarie.El a spus că rezultatele probelor ar fi fost modificate și, conform mărturiei unei...
19:10
Ministrul Apărării: Un bloc cu nouă etaje din Craiova, construit lângă depozite de muniţie. Construcția afectează și un radar # Europa Liberă România
Ministrul Apărării a spus în conferința de presă de joi că a aflat despre „o situație de la Craiova”, unde un dezvoltator imobiliar ar fi construit un bloc cu nouă etaje în apropierea unor depozite de muniţie.Constructorul a ridicat blocul „fără a fi avut dreptul legal, fără a fi fost respectate procedurile pentru distanţa faţă de aceste depozite de muniţie”, a spus Radu Miruță, potrivit News.ro. El a explicat că dezvoltatorul a solicitat aviz pentru construirea ansamblului imobiliar, de...
14:00
Congresul SUA aprobă 200 de milioane de dolari pentru securitatea statelor baltice, pe fondul activităților ruse pe flancul estic al NATO # Europa Liberă România
Congresul Statelor Unite a aprobat 200 de milioane de dolari în asistență de securitate pentru statele baltice, pe fondul intensificării activității ruse de-a lungul flancului estic al NATO.Finanțarea asigură continuarea sprijinului SUA pentru Estonia, Letonia și Lituania în cadrul Inițiativei de Securitate Baltică (BSI).Pachetul de apărare în valoare totală de aproape 840 de miliarde de dolari, semnat de președintele Donald Trump pe 3 februarie, prevede finanțarea în domeniul...
12:50
Premierul Ilie Bolojan anunță că Executivul intenționează să declare combinatul Liberty Galați „obiectiv de importanță strategică” # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pregătește salvarea combinatului siderurgic Liberty, aflat într-o criză financiară gravă care amenință mii de locuri de muncă și stabilitatea economică regională. Astfel, a declarat Bolojan, Executivul intenționează să declare combinatul „obiectiv de importanță strategică”. Măsura ar permite intervenții rapide ale statului pentru stabilizarea activității și găsirea unui investitor.Premierul a explicat că măsura de susținere a combinatului ar...
11:40
Expirarea tratatului New START, de control al armelor nucleare, „un moment grav” pentru pacea mondială, avertizează ONU # Europa Liberă România
Pe 5 februarie 2026 expiră oficial ultimul mare tratat nuclear bilateral dintre Statele Unite și Rusia – New START. Pentru prima dată după mai mult de jumătate de secol, cele două țări care dețin peste 80% din ogivele nucleare ale lumii nu mai sunt supuse niciunei limite obligatorii privind arsenalul nuclear strategic desfășurat.Secretarul general al ONU, António Guterres, a calificat expirarea drept un „moment grav pentru pacea și securitatea internațională”.„Pentru prima dată în mai...
10:20
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3. Primarul PSD Robert Negoiță, suspectat de abuz în serviciu # Europa Liberă România
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au desfășurat joi dimineață percheziții care îl vizează pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, pentru suspiciuni de abuz în serviciu.
