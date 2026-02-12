Italia: Guvernul Meloni înăsprește regulile privind intrarea migranților, pe mare, pe teritoriu italian | AUDIO
Europa FM, 12 februarie 2026 11:50
Confruntată cu un val de migranți, Italia doreşte să înăsprească regulile privind migraţia. Guvernul de la Roma a adoptat un proiect de lege care îi va permite să interzică temporar sosirile migranţilor pe mare în cazul unei ameninţări grave la adresa ordinii publice sau a securităţii naţionale, relatează France Presse. O astfel de ameninţare ar […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 30 minute
11:50
Trei nume ia în calcul președintele Nicușor Dan pentru funcţiile de directori ai SRI și SIE | AUDIO # Europa FM
Preşedintele Nicuşor Dan ia în considerare trei persoane pentru funcţiile de directori la Serviciul Român de Informaţii şi la Serviciul de Informaţii Externe. Numirea şefilor SRI şi SIE ar putea fi făcută luna aceasta. Trei persoane ar fi pe lista pentru şefia SRI şi SIE, potrivit unor surse politice citate de Agerpres. Numirile nu vor fi […]
11:50
Comisia „România fără violență domestică” a dat raport favorabil unui articol din Codul Penal care stabilește pedepse mai mari pentru agresiunea față de minori. Raport favorabil și în cazul unui proiect legat de violența domestică | AUDIO # Europa FM
Pedepse majorate pentru rele tratamente aplicate minorului. Comisia „România fără violenţă domestică” a dat raport favorabil pentru modificarea unui articol din Codul Penal și a dat undă verde și unui proiect pentru consolidarea protecţiei victimelor. Printre măsurile legislative din proiect: autoritățile sunt obligate să informeze persoanele agresate despre dreptul de prelungire a valabilităţii ordinului de […]
11:50
SUA: Un institut de sondare se va opri din a măsura popularitatea președinților, după ce a arătat că popularitatea lui Donald Trump a scăzut în ultimul an | AUDIO # Europa FM
Un renumit institut american de sondaje va înceta să măsoare popularitatea preşedinţilor. Se încheie astfel o tradiție de aproximativ 90 de ani. Anunțul vine în contextul în care preşedintele american Donald Trump acuză de ani de zile institutele de sondaje că ar furniza date „trucate” împotriva sa. Angajamentul institutului Gallup este de a efectua cercetări […]
11:50
București: Peste 12 tone de portocale cu conținut ridicat de pesticide, importate din Egipt, au fost comercializate cu etichetă de Grecia. 12 persoane vor fi audiate în acest caz | AUDIO # Europa FM
Portocale din Egipt, cu conținut ridicat de pesticide, au fost scoase la vânzare cu etichete false care arătau că fructele ar fi din Grecia. 12 persoane vor fi duse la audieri, la finalul perchezițiilor care au loc astăzi în București și în județele Ilfov și Ialomița, anunță Poliția Capitalei. Polițiștii de la Serviciul de Investigarea […]
11:50
România a obținut cel mai bun rezultat de până acum la Jocurile Olimpice de Iarnă, în cadrul probei de sanie dublu feminin. Italia a câștigat aurul la feminin și masculin | AUDIO # Europa FM
Cel mai bun rezultat al României de până acum la Jocurile Olimpice 2026 a fost obținut la proba de sanie dublu feminin. Româncele s-au clasat pe locul 9 la această probă din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina. La masculin, românii s-au clasat pe locul 17. În proba de sanie dublu feminin, italiencele au cucerit […]
11:50
11:50
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, ar urma să cumpăre magazinele Carrefour România. Finalizarea tranzacției, așteptată în al doilea semestru al anului | AUDIO # Europa FM
Compania franceză Carrefour anunță că negociază vânzarea hipermarketurilor și a magazinelor din România cu patronii lanțului de magazine Dedeman. Vânzarea ar urma să aibă loc în a doua jumătate a acestui an. Ce sumă speră să obțină compania franceză în schimbul magazinelor pe care le deține în țara noastră aflăm de la Florentina Mihăiță: Compania […]
11:50
Un segment de drum din pădurea Băneasa, folosit pentru accesul auto în cartierul Greenfield, a fost introdus ilegal de Romsilva în amenajamentul silvic, constată Ministerul Mediului. Ce spune Regia Pădurilor | AUDIO # Europa FM
Drumul prin pădurea Băneasa, folosit pentru accesul auto către cartierul Greenfield, este ilegal și trebuie dezafectat, este concluzia raportului Corpului de Control al Ministerului Mediului, care cere demolarea lucrărilor, recuperarea prejudiciului și anularea contractului de acces. Organizația Agent Green afirmă că acesta confirmă aspectele invocate în plângerea penală și în acțiunile în instanță depuse alături de […]
Acum 12 ore
23:50
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: Sper că pachetele legislative pentru reforma administrației și pentru relansare economică să fie aprobate săptămâna viitoare. De ele depinde și aprobarea bugetului pe 2026 | VIDEO # Europa FM
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, speră că pachetele de reforme administrative și de relansare economică vor fi aprobate săptămâna viitoare. Acesta a declarat că poartă, în aceste zile, discuții cu Ministerul Justiției pentru a se asigura că în propunerea de act normativ nu vor exista texte care să ridice probleme de neconstituționalitate. Ministrul Dezvoltării a fost […]
23:50
Pacienții asigurați vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită. Deputat PNL: „Nu va mai fi un privilegiu al celor care își permit clinici private, ci un drept” | AUDIO # Europa FM
Vești noi pentru pacienții români asigurați în sistemul de sănătate. Aceștia vor putea solicita o a doua opinie medicală, decontată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin intermediul unui proiect de lege adoptat astăzi în plenul Camerei Deputaților. Dreptul la o a doua opinie nu mai este un privilegiu, a declarat unul dintre inițiatorii […]
23:50
Premierul Donald Tusk avertizează că Polonia ar putea ieși din UE, pe fondul tensiunilor interne privind fondurile de apărare SAFE | AUDIO # Europa FM
Polonia ar putea ieși din Uniunea Europeană, avertizează premierul Donald Tusk. Motivul: tensiunile provocate de conflictele cu președintele polonez, Karol Nawrocki. Confruntările interne sunt legate de fondurile de apărare SAFE, pe care opoziția premierului le consideră „o escrocherie uriașă”. Polonia primește cea mai mare sumă – 44 de miliarde de euro prin acest program – […]
Acum 24 ore
19:50
Președinta Bulgariei l-a numit pe viceguvernatorul Băncii Naționale, Andrei Ghiurov, în funcția de prim-ministru # Europa FM
Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, l-a numit miercuri pe viceguvernatorul Băncii Naționale, Andrei Ghiurov, în funcția de prim-ministru, deschizând astfel calea pentru formarea unui guvern interimar care va organiza alegeri parlamentare anticipate. Guvernul precedent a demisionat pe 11 decembrie, după săptămâni de proteste de stradă cauzate de politicile economice și de eșecul în combaterea corupției. Scrutinul, […]
19:50
România traversează o perioadă de presiune publică majoră: proteste anunțate ale primarilor, nemulțumiri legate de taxe locale, atacuri politice interne și o percepție tot mai puternică de austeritate. În acest climat tensionat, Guvernul mizează pe reforma administrației ca pe o schimbare de paradigmă. Premierul Ilie Bolojan spune că ținta este un stat mai eficient — […]
19:50
Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, despre decizia șefei ICCJ de a solicita CCR să sesizeze CJUE privind legea pensiilor magistraților: „Ar trebui să fie amendată.” „Este anormal să se dea un astfel de exemplu” | AUDIO # Europa FM
Șefa Instanței Supreme, Lia Savonea, susține că nu a intenționat să influențeze calendarul CCR. Astăzi, decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților a fost amânată a cincea oară, pentru 18 februarie. Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat marți, 10 februarie, judecătorilor constituționali să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la legea […]
19:50
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentații marilor companii americane: Le-am transmis că există toată deschiderea din partea noastră pentru a valorifica orice oportunități de afaceri # Europa FM
Președintele României a anunțat printr-un mesaj pe rețelele de socializare că s-a întâlnit cu liderii marilor companii americane. Potrivit președintelui, printre temele discutate s-au numărat asigurarea predictibilității și stabilității cadrului economic, cooperarea în domeniul energiei, al materiilor prime critice și al sănătății. Mai mult, companiile americane și-au exprimat dorința de a consolida investițiile și cooperarea […]
19:50
Kristof Lajos, supranumit „profesorul de genii”, a fost condamnat definitiv la șapte ani și 10 luni închisoare pentru viol | AUDIO # Europa FM
„Profesorul de genii” – Kristof Lajos – a fost condamnat definitiv la șapte ani și 10 luni închisoare pentru viol, victime fiind doi frați minori. Inițial, la Judecătoria Sectorului 4, el primise o pedeapsă mai mare, de 13 ani și trei luni închisoare, și plata unor despăgubiri de 100.000 de euro către copiii agresați. Curtea […]
19:50
ANSVSA îi încurajează pe copii și părinți să participe la cursurile opționale pentru o alimentație sănătoasă. Cei mici învață astfel cum să mănânce corect și echilibrat | AUDIO # Europa FM
Cursuri opționale privind alimentația: Autoritatea Sanitar-Veterinară îi încurajează pe cei mici și pe părinți să aleagă cursurile opționale pe această temă. Spre exemplu, elevii unei școli gimnaziale din București au luat parte la mai multe activități în cadrul cursurilor „Stil de viață sănătos”. De asemenea, școlile sunt încurajate să colaboreze cu mediul privat și cu […]
19:50
Reduceri semnificate la pachetele de vacanță pentru 2026 până la sfârșitul acestei săptămâni. De la ce preț pornesc sejururile pe litoral | AUDIO # Europa FM
Reduceri semnificative pentru vacanțele din 2026, dacă sunt cumpărate online până la sfârșitul acestei săptămâni. Este oferta lansată de mai multe agenții de turism din țară, care oferă turiștilor ocazia de a-și cumpăra încă de acum vacanța de vară la cele mai avantajoase tarife din an. Sunt oferte speciale pentru destinațiile preferate de turiștii români, […]
19:50
Reacții internaționale după atacul armat dintr-o școală din vestul Canadei, în care nouă persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 25 au fost rănite | AUDIO # Europa FM
Nouă persoane au fost ucise și cel puțin 25 rănite în urma unor împușcături la o școală și într-o locuință din Tumbler Ridge, o comunitate izolată de aproximativ 2.400 de locuitori din vestul Canadei. Poliția crede că ar putea exista o legătură între incidente, dar nu a confirmat oficial acest lucru. Despre suspect, al cărui […]
15:50
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina: În seara asta are loc finala probei de dans pe gheață. Franța conduce după programul ritmic, urmată de perechea din SUA | AUDIO # Europa FM
Spectacol pe gheață la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. În seara asta are loc finala probei de dans. După programul ritmic, perechea din Franța conduce competiția, urmată de cei din Statele Unite și Canada. Perechea franceză Laurence Fournier Beaudry și Guillaume Cizeron ocupă primul loc în concursul olimpic de dans pe gheață, după […]
15:50
Crimele din Bulgaria, desprinse parcă din serialele americane. Ce spun anchetatorii despre cele șase decese suspecte | AUDIO # Europa FM
Crimele din Bulgaria: cazul „Petrohan”, desprins din serialele americane, care a zguduit țara vecină. Șase trupuri neînsuflețite au fost descoperite de anchetatori în decurs de o săptămână, iar anchetatorii bănuiesc că există legături între moartea persoanelor. Unele victime făceau parte dintr-o organizație neguvernamentală – acuzată că s-a transformat într-o sectă cu pedofili și ritualuri controversate. […]
15:50
La Europa FM am vorbit despre probleme reale de sănătate, așa cum apar ele în viața de zi cu zi. Una dintre cele mai frecvente, mai ales în sezonul rece, este căderea accentuată a părului, un semnal care ridică mai multe semne de întrebare și care nu ar trebui ignorat. Într-o ediție a emisiunii „De […]
15:50
Curtea de Apel București a respins cererea avocatei Silviei Uscov de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș # Europa FM
Curtea de Apel Bucureşti a respins miercuri, 11 februarie, ca nefondată, cererea avocatei și membrei AUR, Silvia Uscov, prin care se solicita suspendarea din funcţie a judecătorilor Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş. Decizia vine după două amânări ale pronunţării şi după ce o altă judecătoare de la CAB, Georgeana Viorel, a respins […]
15:50
E-mailuri frauduloase în numele OSIM. Destinatarii sunt informați să achite urgent o taxă. Experţii în securitate cibernetică recomandă destinatarilor să nu facă plăți # Europa FM
Atemție la e-mailurile frauduloase, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC). Infractorii cibernetici trimit e-mailuri false în numele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), prin care le spun destinatarilor că trebuie să achite urgent o „taxă de înregistrare/menţinere a mărcii”. Mesajul este însoțit de ameninţarea pierderii drepturilor asupra mărcilor deţinute. În mesajele frauduloase […]
15:50
Curtea de Apel Alba Iulia dispune ca procesul DGRFP Brașov împotriva lui Klaus și Carmen Iohannis să fie mutat la Tribunalul Hunedoara | AUDIO # Europa FM
Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea de strămutare formulată de statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, în dosarul în care se solicită despăgubiri de la fostul președinte al României, Klaus Iohannis, și soția sa, pentru imobilul din Sibiu. Astfel, procesul se va judeca la Tribunalul Hunedoara și nu la […]
15:50
Robert Negoiță a contestat cauțiunea de 800.000 de lei. Primarul suspendat al sectorului 3 spune că nu a „greșit cu nimic” | AUDIO # Europa FM
Plasat sub control judiciar pentru abuz în serviciu, primarul suspendat al sectorului 3, Robert Negoiță a contestat cauțiunea de 800.000 de lei. Acesta s-a prezentat azi la secția 13 de Poliție, una dintre obligațiile impuse în cadrul controlului judiciar. Procurorii DNA îl acuză că a construit mai multe drumuri în sectorul 3 fără a avea […]
15:50
Nu vom începe discuțiile cu un alt antrenor până când cel în funcție nu face anunțul că se retrage, spune directorul tehnic al FRF: Eu nu am vorbit cu domnul Lucescu despre Gică Hagi, ci despre starea dumnealui | AUDIO # Europa FM
Situația echipei naționale de fotbal – încă nu e clar dacă Mircea Lucescu îi va putea pregăti pe tricolori pentru meciul cu Turcia din barajul pentru Mondial. Federația nu va începe discuțiile cu un alt antrenor până când cel în funcție nu face anunțul că se retrage, spune Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române […]
15:50
S-au publicat programele simulărilor examenelor naționale pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a | AUDIO # Europa FM
S-au publicat programele pentru simulările examenelor naționale pe care le vor susține elevii de clasa a VIII-a și cei din anii terminali de liceu. Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației, între 16 și 18 martie au loc probele scrise pentru simularea Evaluării Naționale, iar între 23 și 26 martie – probele scrise pentru simularea Bacalaureatului. […]
15:50
Parlamentul European aprobă un pachet de sprijin de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pe următorii doi ani | AUDIO # Europa FM
Parlamentul European a aprobat astăzi un nou pachet de sprijin pentru Kiev, în valoare de 90 de miliarde de euro, pentru următorii doi ani. Cele mai mari sume merg către apărare și achiziționarea de echipamente medicale și sunt condiționate de angajamentul Guvernului ucrainean față de guvernanța democratică, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Ucraina […]
15:50
Noi reguli pentru cei care nu-și plătesc amenzile. Ministrul Dezvoltării: „Se creează pârghii legale prin care aceste contravenții să poată fi plătite sau executate de către autoritățile locale” | AUDIO # Europa FM
Noi reguli care îi vizează pe cei care nu-și plătesc amenzile: autoritățile locale îi vor putea executa pe cei care nu le achită. Sunt prevăzute măsuri simplificate în acest sens în noul Pachet cu măsuri fiscale. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: „Se creează pârghii legale prin care aceste contravenții să poată fi plătite sau executate de către […]
15:50
STUDIU: Jumătate dintre români au băut bere la o întâlnire romantică. Cei care comandă o astfel de băutură, percepuți ca fiind mai prietenoși și relaxați | AUDIO # Europa FM
Berea pare să destindă cel mai bine atmosfera în peisajul întâlnirilor romantice din România. Un studiu recent arată că jumătate dintre români au ales această băutură la întâlniri, iar pentru mulți dintre ei, berea contribuie la o atmosferă mai relaxată și autentică. Un român din doi, fie el bărbat sau femeie, a consumat bere în […]
Ieri
11:50
Atac armat într-o școală din Canada. Șapte persoane au fost găsite împușcate mortal într-un liceu dintr-o regiune izolată din vestul țării. Alte două persoane au fost găsite decedate într-o reşedinţă din apropiere, a anunțat poliţia. care crede că există o legătură între cele două incidente. O persoană despre care se crede că ar fi fost atacatorul a […]
11:50
Curtea Constituţională ar putea amâna pentru a cincea oară o decizie privind legea pensiilor magistraților | AUDIO # Europa FM
Curtea Constituţională ar urma să ia în discuţie, miercuri, sesizarea formulată de Instanța Supremă referitoare la legea pensiilor speciale ale magistraților. Însă o decizie ar putea fi amânată, după ce unul dintre judecători a intrat în concediu pentru zece zile. Cu doar o zi în urmă, Instanța Supremă a cerut CCR să sesizeze Curtea de […]
11:50
Ministrul Apărării merge la Bruxelles pentru două reuniuni. Va avea întâlniri bilaterale cu oficiali ai NATO și UE # Europa FM
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, participă miercuri, 11 februarie, la Reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) al UE, în formatul miniștrilor apărării și, pe 12 februarie, la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO, la Bruxelles. Sprijinul militar acordat de UE Ucrainei, cu accent pe cooperarea în materie de inovare în domeniul apărării, și perspectivele […]
11:50
Ajutoare europene pentru persoane defavorizate, descoperite aruncate pe malul Someșului. Garda de Mediu Maramureș s-a autosesizat | AUDIO # Europa FM
Zeci de pachete cu ajutoare europene pentru persoane defavorizate au fost descoperite, aruncate în orașul Ulmeni. Poliția Maramureș a deschis un dosar penal. Produsele alimentare și de igienă au fost descoperite pe malul râului Someș, de către un localnic. Este vorba despre zeci de pachete de făină, orez, paste făinoase, dar și pasta de dinți, […]
11:50
Câți bani a cheltuit cancelaria premierului în 2025. Guvernul anunță economii de aproape zece milioane de lei | GALERIE FOTO # Europa FM
Cancelaria prim-ministrului anunţă că a făcut economii în anul 2025 în valoare de aproape zece milioane de lei, o scădede de 23,7% faţă de anul precedent. S-au făcut economii mai ales cu transportul demnitarilor, cu salariile, indemnizaţiile de delegare/detaşare și în privința cheltuielor de protocol. Cheltuielile totale ale Cancelariei în anul 2025 trec de 32 […]
11:50
CCR a amânat pentru a cincea oară luarea unei decizii privind pensiile speciale ale magistraților. Judecătorii se vor reuni din nou pe 18 februarie | AUDIO # Europa FM
O nouă amânare privind tăierea pensiilor magistraților, a cincea, au decis miercuri, 11 febraurie, judecătorii Curții Constituționale. Următorul termen a fost fixat pentru săptămâna viitoare, mai exact pentru miercuri, 18 februarie. Judecătorii se reuniseră miercuri dimineață în ședință pentru a lua o decizie privind pensiile magistraților. La ședință s-a aflat și judecătorul Gheorghe Stan, a […]
11:50
Centrele militare județene vor trece în subordinea Ministerului Apărării de la 1 ianuarie 2027, anunță premierul | AUDIO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că centrele militare județene vor trece în subordinea Ministerului Apărării de la 1 ianuarie 2027. Astfel, Consiliile Județene care aveau în plată funcționarea acestor centre vor economisi anual peste șapte milioane de euro. Aflat miercuri la întâlnirea anuală cu președinții Consiliilor Județene din toată țara, prim-ministrul a explicat că măsura va […]
11:50
Momente controversate la Jocurile Olimpice de Iarnă. Un sportiv norvegian, medaliat cu bronz la biatlon, a mărturisit după probă că și-a înșelat iubita | AUDIO # Europa FM
La Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina nu doar performanțele sportive țin primele pagini, ci și momentele neașteptate sau chiar controversate. De la mărturisiri intime făcute în lacrimi, la pastele gazdelor care stârnesc dezbateri aprinse, Olimpiada oferă spectacol și dincolo de arenă. Norvegianul Sturla Holm Laegreid a câștigat medalia de bronz în proba individuală […]
11:50
Hunedoara: Traficul feroviar a fost blocat în Defileul Jiului, în cursul dimineții, din cauza unei defecțiuni la un tren de marfă | AUDIO # Europa FM
Toate trenurile care au tranzitat miercuri dimineață Defileul Jiului au fost blocate, după ce un tren de marfă s-a defectat pe traseu. Călătorii au fost transbordați cu autobuze, până când trenul a putut să își reia cursa, spre Târgu Jiu. În stația CFR Petroșani a fost oprit, miercuri dimineață, timp de zeci de minute, trenul […]
10 februarie 2026
23:50
Sociologul Vladimir Ionaș: România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială, pentru că nu știu dacă își va mai permite să susțină atâtea UAT-uri | AUDIO # Europa FM
Primarii protestează împotriva reducerilor de posturi, iar funcționarii din administrație sunt în grevă de avertisment. Potrivit sociologului Vladimir Ionaș, unul dintre principalele obiective ale României în acest moment este reducerea cheltuielilor banului public de către instituțiile statului. Invitat la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Tudor Mușat, acesta a spus că principala […]
23:50
Premierul Ilie Bolojan: Absolvenții de Medicină care au beneficiat de pregătire la buget și de rezidențiat plătit de stat trebuie să profeseze cel puțin câțiva ani în România | AUDIO # Europa FM
Absolvenții facultăților de medicină de stat trebuie să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire – crede premierul Ilie Bolojan. Acesta susține că studenții care au învățat pe banii statului au o obligație morală de a profesa în țara care i-a susținut. Premierul Ilie Bolojan: „Dacă beneficiezi de o pregătire medicală pe toată […]
23:50
Instanța Supremă cere sesizarea Curții de Justiție a UE privind legea pensiilor magistraților. CCR ar putea amâna următoarea ședință după ce un judecător a intrat în concediu paternal | AUDIO # Europa FM
Instanța Supremă cere sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la legea pensiilor magistraților. Cererea vine în contextul în care Curtea Constituțională a României are programată mâine o nouă ședință pentru a dezbate modificările privind pensiile speciale. Ședința de miercuri este pusă sub semnul întrebării, deoarece judecătorul constituțional Gheorghe Stan va lipsi, fiind […]
23:50
Idolul din Arcuș. Ce reprezintă figurina feminină de lut veche de peste 7.500 de ani, descoperită în timpul unor săpături lângă Sfântu Gheorghe | AUDIO # Europa FM
O figurină feminină din lut, veche de peste 7.500 de ani, a fost descoperită lângă Sfântu Gheorghe de către o echipă de arheologi de la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni. Descoperirea a fost făcută în zona Arcuș – Platoul Târgului, în contextul unor lucrări de extindere a rețelelor electrice necesare zonei Sepsi Arena. Săpăturile au […]
19:50
Curtea de Apel București respinge cererea de suspendare a numirii lui Dacian Dragoș la CCR, dar admite sesizarea privind criteriile de numire # Europa FM
Curtea de Apel București a respins, ca nefondată, cererea prin care avocata AUR Silvia Uscov solicita suspendarea numirii profesorului clujean Dacian Dragoș ca judecător la Curtea Constituțională. Instanța a admis, însă, cererea de sesizare a Curții Constituționale, formulată de Administrația Prezidențială, pentru a clarifica semnificația sintagmelor „activitate juridică” și „învățământ superior juridic”, prevăzute de lege […]
19:50
Gorj: O fetiță în vârstă de patru ani, adusă inconștientă la spital de mama ei. Medicii au anunțat poliția după ce au observat urme de lovituri pe corpul fetei | AUDIO # Europa FM
Procurorii din Târgu Jiu au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru tentativă de omor, după ce o fetiță de patru ani a fost adusă în stare gravă la spital. Inițial, mama ei, o tânără în vârstă de 20 de ani, a declarat că fata a căzut din pat și s-a lovit puternic la […]
19:50
Romsilva a câştigat definitiv procesul pentru cele 43.000 de hectare de pădure retrocedate ilegal | AUDIO # Europa FM
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a obținut în instanță peste 40.000 de hectare de pădure în județul Bacău, pădure care fusese preluată ilegal. Este un dosar în care fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a fost condamnat de ICCJ la doi ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. Decizia instanței este definitivă. Romsilva […]
19:50
Ministrul Culturii retrage proiectul pilot care le-ar fi impus actorilor să raporteze în scris activitatea de la teatru: „Nu doresc să vin cu o soluție forțată” | AUDIO # Europa FM
Ministrul Culturii, Andraș Demeter, a anunțat, cu puțin timp în urmă, că retrage proiectul pilot care le-ar fi impus actorilor să raporteze în scris activitatea de la teatru. „Vom găsi o altă soluție, dacă aceasta nu a fost acceptată”, a spus ministrul la Europa FM, „dar problema trebuie rezolvată, pentru că există presiuni de la […]
19:50
Parlamentul European adoptă măsuri suplimentare pentru protejarea agriculturii statelor membre în cadrul acordului Mercosur | AUDIO # Europa FM
Parlamentarii europeni au adoptat azi măsuri suplimentare de protecție în cadrul acordului Mercosur. Acestea urmăresc sprijinirea sectorului agricol european în fața importurilor din Argentina. Dacă importurile de produse sensibile din țările Mercosur cresc – în medie – cu cinci procente pe o perioadă de trei ani, iar prețurile de import sunt cu 5% mai mici […]
19:50
Clotilde Armand câștigă definitiv procesul cu Romprest și reclamă „cel mai mare furt din bani publici din România post-decembristă” | AUDIO # Europa FM
Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a câștigat definitiv procesul cu Romprest. Compania de salubritate ceruse daune de 500.000 de euro. Acum este obligată să plătească cheltuielile de judecată pentru un proces care a durat cinci ani și despre care fostul primar spune că a fost „o hărțuire judiciară”. Procesul a început în 2021, […]
