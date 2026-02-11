Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: Sper că pachetele legislative pentru reforma administrației și pentru relansare economică să fie aprobate săptămâna viitoare. De ele depinde și aprobarea bugetului pe 2026 | VIDEO

15:50

Inteligența artificială este din ce în ce mai des folosită atât la locul de muncă, cât și la școală. Angajații încearcă să scape de sarcinile repetitive, în timp ce elevii folosesc AI la teme. Un studiu recent arată că șase din 10 adolescenți folosesc uneori inteligența artificială pentru teme și alte proiecte școlare. Am putea […]