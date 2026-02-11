E-mailuri frauduloase în numele OSIM. Destinatarii sunt informați să achite urgent o taxă. Experţii în securitate cibernetică recomandă destinatarilor să nu facă plăți
Europa FM, 11 februarie 2026 15:50
Atemție la e-mailurile frauduloase, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC). Infractorii cibernetici trimit e-mailuri false în numele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), prin care le spun destinatarilor că trebuie să achite urgent o „taxă de înregistrare/menţinere a mărcii". Mesajul este însoțit de ameninţarea pierderii drepturilor asupra mărcilor deţinute. În mesajele frauduloase
• • •
Acum 30 minute
15:50
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina: În seara asta are loc finala probei de dans pe gheață. Franța conduce după programul ritmic, urmată de perechea din SUA | AUDIO # Europa FM
Spectacol pe gheață la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. În seara asta are loc finala probei de dans. După programul ritmic, perechea din Franța conduce competiția, urmată de cei din Statele Unite și Canada. Perechea franceză Laurence Fournier Beaudry și Guillaume Cizeron ocupă primul loc în concursul olimpic de dans pe gheață, după […]
15:50
Crimele din Bulgaria, desprinse parcă din serialele americane. Ce spun anchetatorii despre cele șase decese suspecte | AUDIO # Europa FM
Crimele din Bulgaria: cazul „Petrohan”, desprins din serialele americane, care a zguduit țara vecină. Șase trupuri neînsuflețite au fost descoperite de anchetatori în decurs de o săptămână, iar anchetatorii bănuiesc că există legături între moartea persoanelor. Unele victime făceau parte dintr-o organizație neguvernamentală – acuzată că s-a transformat într-o sectă cu pedofili și ritualuri controversate. […]
15:50
La Europa FM am vorbit despre probleme reale de sănătate, așa cum apar ele în viața de zi cu zi. Una dintre cele mai frecvente, mai ales în sezonul rece, este căderea accentuată a părului, un semnal care ridică mai multe semne de întrebare și care nu ar trebui ignorat. Într-o ediție a emisiunii „De […]
15:50
Curtea de Apel București a respins cererea avocatei Silviei Uscov de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș # Europa FM
Curtea de Apel Bucureşti a respins miercuri, 11 februarie, ca nefondată, cererea avocatei și membrei AUR, Silvia Uscov, prin care se solicita suspendarea din funcţie a judecătorilor Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş. Decizia vine după două amânări ale pronunţării şi după ce o altă judecătoare de la CAB, Georgeana Viorel, a respins […]
15:50
E-mailuri frauduloase în numele OSIM. Destinatarii sunt informați să achite urgent o taxă. Experţii în securitate cibernetică recomandă destinatarilor să nu facă plăți # Europa FM
Atemție la e-mailurile frauduloase, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC). Infractorii cibernetici trimit e-mailuri false în numele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), prin care le spun destinatarilor că trebuie să achite urgent o „taxă de înregistrare/menţinere a mărcii”. Mesajul este însoțit de ameninţarea pierderii drepturilor asupra mărcilor deţinute. În mesajele frauduloase […]
15:50
Curtea de Apel Alba Iulia dispune ca procesul DGRFP Brașov împotriva lui Klaus și Carmen Iohannis să fie mutat la Tribunalul Hunedoara | AUDIO # Europa FM
Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea de strămutare formulată de statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, în dosarul în care se solicită despăgubiri de la fostul președinte al României, Klaus Iohannis, și soția sa, pentru imobilul din Sibiu. Astfel, procesul se va judeca la Tribunalul Hunedoara și nu la […]
15:50
Robert Negoiță a contestat cauțiunea de 800.000 de lei. Primarul suspendat al sectorului 3 spune că nu a „greșit cu nimic” | AUDIO # Europa FM
Plasat sub control judiciar pentru abuz în serviciu, primarul suspendat al sectorului 3, Robert Negoiță a contestat cauțiunea de 800.000 de lei. Acesta s-a prezentat azi la secția 13 de Poliție, una dintre obligațiile impuse în cadrul controlului judiciar. Procurorii DNA îl acuză că a construit mai multe drumuri în sectorul 3 fără a avea […]
15:50
Nu vom începe discuțiile cu un alt antrenor până când cel în funcție nu face anunțul că se retrage, spune directorul tehnic al FRF: Eu nu am vorbit cu domnul Lucescu despre Gică Hagi, ci despre starea dumnealui | AUDIO # Europa FM
Situația echipei naționale de fotbal – încă nu e clar dacă Mircea Lucescu îi va putea pregăti pe tricolori pentru meciul cu Turcia din barajul pentru Mondial. Federația nu va începe discuțiile cu un alt antrenor până când cel în funcție nu face anunțul că se retrage, spune Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române […]
15:50
S-au publicat programele simulărilor examenelor naționale pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a | AUDIO # Europa FM
S-au publicat programele pentru simulările examenelor naționale pe care le vor susține elevii de clasa a VIII-a și cei din anii terminali de liceu. Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației, între 16 și 18 martie au loc probele scrise pentru simularea Evaluării Naționale, iar între 23 și 26 martie – probele scrise pentru simularea Bacalaureatului. […]
15:50
Parlamentul European aprobă un pachet de sprijin de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pe următorii doi ani | AUDIO # Europa FM
Parlamentul European a aprobat astăzi un nou pachet de sprijin pentru Kiev, în valoare de 90 de miliarde de euro, pentru următorii doi ani. Cele mai mari sume merg către apărare și achiziționarea de echipamente medicale și sunt condiționate de angajamentul Guvernului ucrainean față de guvernanța democratică, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Ucraina […]
15:50
Noi reguli pentru cei care nu-și plătesc amenzile. Ministrul Dezvoltării: „Se creează pârghii legale prin care aceste contravenții să poată fi plătite sau executate de către autoritățile locale” | AUDIO # Europa FM
Noi reguli care îi vizează pe cei care nu-și plătesc amenzile: autoritățile locale îi vor putea executa pe cei care nu le achită. Sunt prevăzute măsuri simplificate în acest sens în noul Pachet cu măsuri fiscale. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: „Se creează pârghii legale prin care aceste contravenții să poată fi plătite sau executate de către […]
15:50
STUDIU: Jumătate dintre români au băut bere la o întâlnire romantică. Cei care comandă o astfel de băutură, percepuți ca fiind mai prietenoși și relaxați | AUDIO # Europa FM
Berea pare să destindă cel mai bine atmosfera în peisajul întâlnirilor romantice din România. Un studiu recent arată că jumătate dintre români au ales această băutură la întâlniri, iar pentru mulți dintre ei, berea contribuie la o atmosferă mai relaxată și autentică. Un român din doi, fie el bărbat sau femeie, a consumat bere în […]
Acum 6 ore
11:50
Atac armat într-o școală din Canada. Șapte persoane au fost găsite împușcate mortal într-un liceu dintr-o regiune izolată din vestul țării. Alte două persoane au fost găsite decedate într-o reşedinţă din apropiere, a anunțat poliţia. care crede că există o legătură între cele două incidente. O persoană despre care se crede că ar fi fost atacatorul a […]
11:50
Curtea Constituţională ar putea amâna pentru a cincea oară o decizie privind legea pensiilor magistraților | AUDIO # Europa FM
Curtea Constituţională ar urma să ia în discuţie, miercuri, sesizarea formulată de Instanța Supremă referitoare la legea pensiilor speciale ale magistraților. Însă o decizie ar putea fi amânată, după ce unul dintre judecători a intrat în concediu pentru zece zile. Cu doar o zi în urmă, Instanța Supremă a cerut CCR să sesizeze Curtea de […]
11:50
Ministrul Apărării merge la Bruxelles pentru două reuniuni. Va avea întâlniri bilaterale cu oficiali ai NATO și UE # Europa FM
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, participă miercuri, 11 februarie, la Reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) al UE, în formatul miniștrilor apărării și, pe 12 februarie, la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO, la Bruxelles. Sprijinul militar acordat de UE Ucrainei, cu accent pe cooperarea în materie de inovare în domeniul apărării, și perspectivele […]
11:50
Ajutoare europene pentru persoane defavorizate, descoperite aruncate pe malul Someșului. Garda de Mediu Maramureș s-a autosesizat | AUDIO # Europa FM
Zeci de pachete cu ajutoare europene pentru persoane defavorizate au fost descoperite, aruncate în orașul Ulmeni. Poliția Maramureș a deschis un dosar penal. Produsele alimentare și de igienă au fost descoperite pe malul râului Someș, de către un localnic. Este vorba despre zeci de pachete de făină, orez, paste făinoase, dar și pasta de dinți, […]
11:50
Câți bani a cheltuit cancelaria premierului în 2025. Guvernul anunță economii de aproape zece milioane de lei | GALERIE FOTO # Europa FM
Cancelaria prim-ministrului anunţă că a făcut economii în anul 2025 în valoare de aproape zece milioane de lei, o scădede de 23,7% faţă de anul precedent. S-au făcut economii mai ales cu transportul demnitarilor, cu salariile, indemnizaţiile de delegare/detaşare și în privința cheltuielor de protocol. Cheltuielile totale ale Cancelariei în anul 2025 trec de 32 […]
11:50
CCR a amânat pentru a cincea oară luarea unei decizii privind pensiile speciale ale magistraților. Judecătorii se vor reuni din nou pe 18 februarie | AUDIO # Europa FM
O nouă amânare privind tăierea pensiilor magistraților, a cincea, au decis miercuri, 11 febraurie, judecătorii Curții Constituționale. Următorul termen a fost fixat pentru săptămâna viitoare, mai exact pentru miercuri, 18 februarie. Judecătorii se reuniseră miercuri dimineață în ședință pentru a lua o decizie privind pensiile magistraților. La ședință s-a aflat și judecătorul Gheorghe Stan, a […]
11:50
Centrele militare județene vor trece în subordinea Ministerului Apărării de la 1 ianuarie 2027, anunță premierul | AUDIO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că centrele militare județene vor trece în subordinea Ministerului Apărării de la 1 ianuarie 2027. Astfel, Consiliile Județene care aveau în plată funcționarea acestor centre vor economisi anual peste șapte milioane de euro. Aflat miercuri la întâlnirea anuală cu președinții Consiliilor Județene din toată țara, prim-ministrul a explicat că măsura va […]
11:50
Momente controversate la Jocurile Olimpice de Iarnă. Un sportiv norvegian, medaliat cu bronz la biatlon, a mărturisit după probă că și-a înșelat iubita | AUDIO # Europa FM
La Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina nu doar performanțele sportive țin primele pagini, ci și momentele neașteptate sau chiar controversate. De la mărturisiri intime făcute în lacrimi, la pastele gazdelor care stârnesc dezbateri aprinse, Olimpiada oferă spectacol și dincolo de arenă. Norvegianul Sturla Holm Laegreid a câștigat medalia de bronz în proba individuală […]
11:50
Hunedoara: Traficul feroviar a fost blocat în Defileul Jiului, în cursul dimineții, din cauza unei defecțiuni la un tren de marfă | AUDIO # Europa FM
Toate trenurile care au tranzitat miercuri dimineață Defileul Jiului au fost blocate, după ce un tren de marfă s-a defectat pe traseu. Călătorii au fost transbordați cu autobuze, până când trenul a putut să își reia cursa, spre Târgu Jiu. În stația CFR Petroșani a fost oprit, miercuri dimineață, timp de zeci de minute, trenul […]
Acum 24 ore
23:50
Sociologul Vladimir Ionaș: România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială, pentru că nu știu dacă își va mai permite să susțină atâtea UAT-uri | AUDIO # Europa FM
Primarii protestează împotriva reducerilor de posturi, iar funcționarii din administrație sunt în grevă de avertisment. Potrivit sociologului Vladimir Ionaș, unul dintre principalele obiective ale României în acest moment este reducerea cheltuielilor banului public de către instituțiile statului. Invitat la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Tudor Mușat, acesta a spus că principala […]
23:50
Premierul Ilie Bolojan: Absolvenții de Medicină care au beneficiat de pregătire la buget și de rezidențiat plătit de stat trebuie să profeseze cel puțin câțiva ani în România | AUDIO # Europa FM
Absolvenții facultăților de medicină de stat trebuie să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire – crede premierul Ilie Bolojan. Acesta susține că studenții care au învățat pe banii statului au o obligație morală de a profesa în țara care i-a susținut. Premierul Ilie Bolojan: „Dacă beneficiezi de o pregătire medicală pe toată […]
23:50
Instanța Supremă cere sesizarea Curții de Justiție a UE privind legea pensiilor magistraților. CCR ar putea amâna următoarea ședință după ce un judecător a intrat în concediu paternal | AUDIO # Europa FM
Instanța Supremă cere sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la legea pensiilor magistraților. Cererea vine în contextul în care Curtea Constituțională a României are programată mâine o nouă ședință pentru a dezbate modificările privind pensiile speciale. Ședința de miercuri este pusă sub semnul întrebării, deoarece judecătorul constituțional Gheorghe Stan va lipsi, fiind […]
23:50
Idolul din Arcuș. Ce reprezintă figurina feminină de lut veche de peste 7.500 de ani, descoperită în timpul unor săpături lângă Sfântu Gheorghe | AUDIO # Europa FM
O figurină feminină din lut, veche de peste 7.500 de ani, a fost descoperită lângă Sfântu Gheorghe de către o echipă de arheologi de la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni. Descoperirea a fost făcută în zona Arcuș – Platoul Târgului, în contextul unor lucrări de extindere a rețelelor electrice necesare zonei Sepsi Arena. Săpăturile au […]
19:50
Curtea de Apel București respinge cererea de suspendare a numirii lui Dacian Dragoș la CCR, dar admite sesizarea privind criteriile de numire # Europa FM
Curtea de Apel București a respins, ca nefondată, cererea prin care avocata AUR Silvia Uscov solicita suspendarea numirii profesorului clujean Dacian Dragoș ca judecător la Curtea Constituțională. Instanța a admis, însă, cererea de sesizare a Curții Constituționale, formulată de Administrația Prezidențială, pentru a clarifica semnificația sintagmelor „activitate juridică” și „învățământ superior juridic”, prevăzute de lege […]
19:50
Gorj: O fetiță în vârstă de patru ani, adusă inconștientă la spital de mama ei. Medicii au anunțat poliția după ce au observat urme de lovituri pe corpul fetei | AUDIO # Europa FM
Procurorii din Târgu Jiu au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru tentativă de omor, după ce o fetiță de patru ani a fost adusă în stare gravă la spital. Inițial, mama ei, o tânără în vârstă de 20 de ani, a declarat că fata a căzut din pat și s-a lovit puternic la […]
19:50
Romsilva a câştigat definitiv procesul pentru cele 43.000 de hectare de pădure retrocedate ilegal | AUDIO # Europa FM
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a obținut în instanță peste 40.000 de hectare de pădure în județul Bacău, pădure care fusese preluată ilegal. Este un dosar în care fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a fost condamnat de ICCJ la doi ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. Decizia instanței este definitivă. Romsilva […]
19:50
Ministrul Culturii retrage proiectul pilot care le-ar fi impus actorilor să raporteze în scris activitatea de la teatru: „Nu doresc să vin cu o soluție forțată” | AUDIO # Europa FM
Ministrul Culturii, Andraș Demeter, a anunțat, cu puțin timp în urmă, că retrage proiectul pilot care le-ar fi impus actorilor să raporteze în scris activitatea de la teatru. „Vom găsi o altă soluție, dacă aceasta nu a fost acceptată”, a spus ministrul la Europa FM, „dar problema trebuie rezolvată, pentru că există presiuni de la […]
19:50
Parlamentul European adoptă măsuri suplimentare pentru protejarea agriculturii statelor membre în cadrul acordului Mercosur | AUDIO # Europa FM
Parlamentarii europeni au adoptat azi măsuri suplimentare de protecție în cadrul acordului Mercosur. Acestea urmăresc sprijinirea sectorului agricol european în fața importurilor din Argentina. Dacă importurile de produse sensibile din țările Mercosur cresc – în medie – cu cinci procente pe o perioadă de trei ani, iar prețurile de import sunt cu 5% mai mici […]
19:50
Clotilde Armand câștigă definitiv procesul cu Romprest și reclamă „cel mai mare furt din bani publici din România post-decembristă” | AUDIO # Europa FM
Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a câștigat definitiv procesul cu Romprest. Compania de salubritate ceruse daune de 500.000 de euro. Acum este obligată să plătească cheltuielile de judecată pentru un proces care a durat cinci ani și despre care fostul primar spune că a fost „o hărțuire judiciară”. Procesul a început în 2021, […]
19:50
Un nou studiu al oamenilor de știință britanici arată că bebelușii sortează obiectele, în categorii vizuale, de la vârsta de doar două luni. Analizele arată că, deși comunicarea bebelușilor este limitată de lipsa limbajului, ei pot identifica culorile, aspectul și categoria obiectelor. O echipă de cercetători din Marea Britanie a recrutat 130 de bebeluși în […]
19:50
Dominic Fritz a pierdut procesul cu ANI la Curtea de Apel Timișoara. Primarul va ataca decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție | AUDIO # Europa FM
Dominic Fritz a fost găsit în conflict de interese. Asta au decis judecătorii Curții de Apel Timișoara, care au dat astăzi sentința în dosarul în care primarul Timișoarei a cerut anularea raportului de evaluare al Agenției Naționale de Integritate, prin care edilul era acuzat de încălcarea legii. Sentința nu este definitivă, iar primarul Dominic Fritz […]
19:50
Bărbat, propus pentru arestare preventivă într-un dosar de trafic de arme. Ar fi vândut ilegal arme letale și muniție din Turcia | AUDIO # Europa FM
Un bărbat a fost propus pentru arestare preventivă, după perchezițiile de ieri din Dâmbovița, într-un dosar de trafic ilegal de arme. Anchetatorii spun că el ar fi introdus în țară, ilegal, arme de foc letale și muniție din Turcia și le-ar fi vândut. Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și cei ai Direcției Arme, […]
19:50
Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune împotriva hărțuirii și amenințărilor din mediul online | AUDIO # Europa FM
De Ziua siguranței pe internet, Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune împotriva hărțuirii și amenințărilor online. Acesta vizează reguli pentru platformele digitale, introducerea unei aplicații unice pentru raportarea abuzurilor și ghiduri prin care profesorii și părinții pot gestiona bullyingul online. Cyberbullyingul este definit ca hărțuire, jignire sau amenințare repetată pe platformele online – […]
Ieri
15:50
Ce s-a discutat la întâlnirea primarilor cu premierul. A fost prezent și Sorin Grindeanu, care a afirmat că „s-a încercat diabolizarea primarului” și a lansat noi acuzații față de Guvern | AUDIO # Europa FM
Doi lideri ai coaliției de guvernare au mers azi la dezbaterea despre taxele locale organizată de Asociația Comunelor din România. Sorin Grindeanu – liderul PSD – a vorbit despre „diabolizarea primarilor”, a lansat noi acuzații la adresa Guvernului și le-a transmis celor 540 de primari prezenți că investițiile prin PNDL și „Anghel Saligny” trebuie să […]
15:50
Apartamente vândute și revândute într-un complex rezidențial din Sectorul 5 din București. Poliția Capitalei va face verificări, după ce o femeie a depus plângere cu privire la o eventuală țeapă imobiliară | AUDIO # Europa FM
Poliția Capitalei anunță că face verificări, după ce o femeie a depus plângere cu privire la o eventuală țeapă imobiliară. După ce și-a cumpărat un apartament la un preț avantajos, clienta se teme că a picat într-o plasă a dezvoltatorilor imobiliari – la fel ca în cazul „Nordis” –, iar locuința ar fi fost vândută […]
15:50
Cum se va acorda indemnizația de hrană în domeniul educației. Noile reguli se aplică din această lună | AUDIO # Europa FM
Au fost stabilite noi reguli privind acordarea indemnizației de hrană în domeniul educației. Din luna aceasta, vor beneficia de indemnizația de hrană doar profesorii și angajații din învățământ cu salarii de până la 6.000 de lei net, inclusiv, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Indemnizația de hrană, în valoare de 347 de lei lunar, […]
15:50
STUDIU: Ce metode folosesc adolescenții pentru a-și realiza temele și proiectele școlare. Șase din 10 apelează la AI | AUDIO # Europa FM
Inteligența artificială este din ce în ce mai des folosită atât la locul de muncă, cât și la școală. Angajații încearcă să scape de sarcinile repetitive, în timp ce elevii folosesc AI la teme. Un studiu recent arată că șase din 10 adolescenți folosesc uneori inteligența artificială pentru teme și alte proiecte școlare. Am putea […]
15:50
Taxele locale vor fi modificate de anul viitor, anunță premierul Ilie Bolojan: „Vor fi aplicate la valorile de piață, care ar trebui stabilite de către Ministerul de Finanțe pe baza tranzacțiilor care se fac în localitate” | AUDIO # Europa FM
Taxele locale vor fi modificate de anul viitor, anunță premierul, la dezbaterea cu primarii locali din țară care are loc la Palatul Parlamentului. Nivelurile actuale ale taxelor locale sunt tranzitorii – de anul viitor, acestea vor fi stabilite în funcție de tranzacțiile care se fac în fiecare localitate –, explică Ilie Bolojan. Premierul Ilie Bolojan: […]
15:50
Greva în mai multe primării din Arad, împotriva reformei administrației locale. Președintele SCOR Arad: „Credem că acest mesaj transmis a fost auzit inclusiv de premie” | AUDIO # Europa FM
O primărie nu este o societate comercială ca să fie profitabilă, ci trebuie să facă administrație – este mesajul unora dintre sindicaliștii care marți au fost în grevă de avertisment timp de două ore. La nivel național, peste 1.000 de primării au avut activitatea cu publicul blocată pe perioada protestului. Printre localitățile în care, […]
15:50
CCR ar putea amâna din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților, după ce unul dintre judecători ar fi intrat în concediu paternal | AUDIO # Europa FM
După ce a amânat de patru ori o decizie privind reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională ar putea da o nouă amânare. La ședința programată mâine, unul dintre judecători va lipsi, deoarece ar fi intrat în concediu paternal. Judecătorul CCR Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal pentru zece zile, începând cu data de 9 februarie, […]
15:50
Cristian Tudor Popescu, despre discursul lui Sorin Grindeanu la dezbaterea cu primarii: „Retorisme și patetisme. Mă gândesc cu groază la momentul în care acest domn va deveni premier” | VIDEO # Europa FM
Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a fost marți, 10 februarie, Cap la Cap cu Cătălin Striblea la emisiunea „România în Direct”, la Europa FM. Amânarea unui răspuns al României în ce privește invitația președintelui american Donald Trump în Consiliul său pentru Pace, discursul liderului PSD, Sorin Grindeanu, la dezbaterea despre taxele locale organizată de […]
15:50
În timp ce algoritmii ne dictează gusturile muzicale prin ecrane reci, nostalgicii rămân printre ultimii „custozi” ai muzicii pe suport palpabil. Iar publicul nu întârzie să reacționeze. De cele mai multe ori, oamenii calcă pragul magazinelor care au rămas fidele muzicii înregistrate în format fizic din curiozitate sau nostalgie. Subiectul a stârnit un val de […]
15:50
A fost inaugurat primul buncăr oncologic la Spitalul Universitar de Urgență din București. Managerul unității: „Tehnicile de radioterapie de aici sunt extrem de moderne și țintite tipului de cancer” | AUDIO # Europa FM
La Spitalul Universitar de Urgență din București a fost inaugurat primul buncăr oncologic amenajat într-un spital public. Acesta va oferi bolnavilor de cancer acces la tratamente de radioterapie oncologică modernă, anunță Ministerul Sănătății. Clădirea, construită la subsol, are circuite separate pentru pacienți și personal și a fost dotată cu aparatură de ultimă generație. Astfel, Spitalul […]
15:50
Curtea de Apel București a respins cererea angajaților ASF, care solicitaseră anularea deciziei Guvernului de a le fi tăiate salariile cu 30% | AUDIO # Europa FM
Curtea de Apel București a respins cererea a peste 150 de angajați ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) prin care solicitau să se suspende decizia Guvernului prin care salariile le-au fost reduse cu 30%. Astfel, salariile rămân tăiate, iar cele mai mici au scăzut sub 1.000 de euro. Veniturile au fost tăiate după ce Guvernul […]
15:50
Piața Victoriei: Greve și proteste – risc de blocaj? Invitat este sociologul Vladimir Ionaș | AUDIO # Europa FM
Primarii protestează împotriva reducerilor de posturi, iar funcționarii din administrație sunt în grevă de avertisment. Medicii amenință și ei cu oprirea lucrului. Tăierile bugetare sunt blocate, iar liderii PSD și UDMR cer revenirea la unele măsuri cu care fuseseră anterior de acord. Cât de mare este riscul de blocaj? Ar trebui premierul să dea înapoi? […]
11:50
Resturi de dronă, găsite aseară pe o plajă din Mamaia. Echipaje specializate s-au deplasat la fața locului | AUDIO # Europa FM
Alertă, seara trecută, pe o plajă din Mamaia, după ce pe țărmul mării a fost găsită o dronă ruptă. Reprezentanți ai Garzii de Coastă, SRI, ISU Dobrogea, Jandarmerie și Poliția au izolat perimetrul. Drona a fost ridicată și dusă pentru identificare. Surse avizate nu exclud să fie o dronă momeală sau simulator de țintă, fără […]
11:50
Angajații din peste 1.300 de primării intră azi în grevă de avertisment față de reforma administrației locale. Între timp, premierul se întâlnește cu 500 de edili | AUDIO # Europa FM
Grevă de avertisment marți, 10 februarie, în peste 1.300 de primării din ţară. Funcționarii publici nu vor lucra cu publicul între orele 10:00 și 12:00. Sunt nemulțumiți de unele prevederi din pachetul de reformă propus de Guvern. Greva de avertisment se va desfășura în timpul întâlnirii premierului cu primarii care se reunesc la Adunarea Generală […]
11:50
Vâlcea: Amendă de 13.000 de lei pentru un bărbat care a filmat momentul în care își forța calul să tragă o încărcătură mare de bușteni | AUDIO # Europa FM
Amendă de 13.000 de lei pentru un bărbat din Vâlcea acuzat de cruzime asupra unui animal. Un bărbat s-a filmat și-a postat imaginile pe rețelele de socializare în timp ce își forța calul înhămat să tragă tragă mai mulți bușteni. Imaginile în care calul îngenunchiat era forțat să tragă mai mulți bușteni după el pe […]
