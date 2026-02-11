Curtea de Apel București a respins cererea avocatei Silviei Uscov de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș

15:50

Primarii protestează împotriva reducerilor de posturi, iar funcționarii din administrație sunt în grevă de avertisment. Medicii amenință și ei cu oprirea lucrului. Tăierile bugetare sunt blocate, iar liderii PSD și UDMR cer revenirea la unele măsuri cu care fuseseră anterior de acord. Cât de mare este riscul de blocaj? Ar trebui premierul să dea înapoi? […]