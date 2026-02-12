BNR: Aderarea la OCDE ar putea aduce României un plus de creștere economică de până la 1% din PIB

01:15

După ani în care au renunțat la gândul obținerii diplomei de Bacalaureat, mulți români spun că au fost nevoiți să accepte meserii prost plătite, regretând lipsa de interes pentru acest examen. Alții susțin însă că diploma nu a contat foarte mult în cazul lor, deoarece s-au mobilizat pentru a reuși.