Decizia administrației Trump privind redirecționarea banilor din petrolul Venezuelei ridică dileme juridice și politice majore
Adevarul.ro, 12 februarie 2026 12:30
Decizia administraţiei Trump de a direcţiona 500 de milioane de dolari din veniturile petroliere ale Venezuelei către Qatar deschide o serie de întrebări fundamentale despre viitorul ţării după înlăturarea fostului preşedinte Nicolás Maduro, potrivit CNBC.
Acum 30 minute
12:15
Kim Jong-un, la un pas să-și desemneze fiica drept succesoare. Indicii că tânăra are deja un rol în decizii # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un pare să facă pași pentru a consolida poziția fiicei sale drept succesoare, existând chiar și indicii că aceasta începe să aibă un cuvânt de spus în chestiuni de politică, au declarat joi parlamentari sud-coreeni, citând un briefing al serviciilor de informații.
12:15
„Depinde în ce condiții”. Nicușor Dan, despre participarea României la Consiliul pentru Pace: România ar putea participa ca observator # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, că România poartă încă discuții cu partea americană privind participarea la reuniunea Consiliului pentru Pace, organizată de Donald Trump la Washington, pe 19 februarie.
Acum o oră
12:00
BNR: Aderarea la OCDE ar putea aduce României un plus de creștere economică de până la 1% din PIB # Adevarul.ro
Integrarea României în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) oferă un cadru de referință pentru măsuri structurale care pot genera un plus de creștere economică de aproximativ 0,8% – 1% din PIB, a declarat Leonardo Badea, prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României.
11:45
Un pompier voluntar și-a dotat mașina cu semnale luminoase-acustice. A plecat în misiune și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor # Adevarul.ro
Un pompier voluntar din județul Galați și-a montat pe mașină semnale luminoase și acustice precum cele folosite de autoutilitarele instituțiilor de stat. El a plecat într-o misiune și pe drum a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor.
11:45
Forma finală a structurii anului școlar 2026–2027 a fost avizată. Potrivit calendarului aprobat, cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027, anul școlar având o durată totală de 36 de săptămâni de cursuri.
11:45
Camera Reprezentanților din SUA votează pentru anularea tarifelor impuse de Trump Canadei # Adevarul.ro
Camera Reprezentanților din Statele Unite a votat pentru anularea tarifelor impuse de președintele Donald Trump asupra bunurilor canadiene, într-un demers cu puternică încărcătură politică, dar cu șanse reduse de a produce efecte imediate, relatează BBC.
Acum 2 ore
11:30
Percheziţii la persoane care l-au ameninţat pe Victor Rebengiuc: ”Băgăm toporul în capetele alea seci” # Adevarul.ro
Poliţiştii şi procurorii fac, joi, percheziţii în Bucureşti, la două persoane suspectate că l-au ameninţat pe actorul Victor Rebengiuc cu violenţe extreme.
11:30
800 de drone pe noapte. Ucraina, nevoită să rescrie manualul global al apărării anti-dronă # Adevarul.ro
De trei ani, Ucraina face ceea ce nicio altă țară nu a fost obligată să facă: își apără orașele de sute de drone lansate noapte de noapte. Recordul Rusiei a ajuns deja la 810 aparate într-o singură noapte, iar analiștii avertizează că pragul de 1.000 nu mai pare departe.
11:30
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la un test rapid pentru cocaină făcut de Marian Ceaușescu. Avocat: „Domnul primar nu e idiot să facă teste dacă era drogat” # Adevarul.ro
Robert Negoiță, primarul suspendat al Sectorului 3, a ieșit pozitiv la un test rapid pentru cocaină aplicat de Marian Ceaușescu, chiar înainte de a contesta măsura dispusă de procurorii DNA.
11:00
Nicușor Dan înclină să refuze invitația lui Trump la reuniunea Consiliului pentru Pace. „Există argumente și pentru a merge și pentru a refuza” # Adevarul.ro
Nicușor Dan „înclină” să refuze invitația lui Donald Trump de a participa la reuniunea Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump organizată la Washington, în 19 februarie, deși există argumente pentru ambele variante.
10:45
Start fulminant pentru o nouă mașină electrică: interes uriaș și peste 27.000 de comenzi în doar trei ore # Adevarul.ro
Noua mașină electrică a producătorului chinez Chery a înregistrat un start fulminant: peste 27.000 de comenzi în doar trei ore, depășind rapid pragul de 30.000 de rezervări.
Acum 4 ore
10:00
Un bărbat din Spania, obligat să îi dea unui prieten 100.000 de euro din câștigul la loto. Care este motivul # Adevarul.ro
Un bărbat din Spania, care a câștigat un milion de euro la loto în 2022, a fost obligat de instanță să îi ofere unui prieten 100.000 de euro, după un proces care a durat mai bine de doi ani.
10:00
Pensionari păcăliți cu sacoșe „pline” de alimente false: escrocii se dau drept vecini și le cer sume mari de bani # Adevarul.ro
Doi pensionari din județul Bacău au căzut victime unei noi metode de înșelăciune: persoane necunoscute s-au prezentat la ușile lor pretinzând că sunt vecini și le-au vândut produse alimentare diferite de cele promise, la un preț mult mai mare.
10:00
Doi gemeni cu același ADN, acuzați de crimă în Franța. Poliția nu poate să stabilească cine e criminalul # Adevarul.ro
Doi frați gemeni identici judecați pentru crimă în Franța au pus în dificultate încercările anchetatorilor de a stabili care dintre ei a tras focul de armă, deoarece au același ADN.
09:45
Hackerii care au spart aplicația Spotify au publicat online 2,8 milioane de melodii gratuite # Adevarul.ro
Hackerii din spatele motorului de căutare pentru cărți electronice Anna’s Archive, care au spart sistemele Spotify și au copiat zeci de milioane de melodii, au făcut publică o parte dintre acestea, oferindu-le gratuit online.
09:45
O sportivă din SUA a primit peste 600 de oferte după ce a anunțat la Olimpiadă că își caută iubirea. Cine este Sophia Kirkby # Adevarul.ro
Sportiva americană de sanie Sophia Kirkby, triplă medaliată la Campionatul Mondial, s-a autointitulat „cea mai râvnită burlăciță” a Jocurilor, înainte de Ziua Îndrăgostiților.
09:30
Îmbrățișarea Dragonului: Cât de mult se pot apropia România și UE de China fără a risca. „Asta ar afecta cu siguranță companiile românești” # Adevarul.ro
Uniunea Europeană și Canada se apropie tot mai mult de China, iar în paralel se distanțează de Statele Unite. Politologul Marius Ghincea, de la Universitatea ETH Zurich, explică, pentru „Adevărul”, detaliile acestui „dans pe sârmă”
09:30
Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp, într-un demers menit să împingă utilizatorii către propria aplicație de comunicare susținută de stat, Max, a declarat un purtător de cuvânt al companiei deținute de Meta.
09:30
Gigantul Carrefour îşi vânde operaţiunile din România fraților Pavăl, proprietarii Dedeman. Tranzacție de 823 milioane de euro # Adevarul.ro
Carrefour a anunțat joi, pe Bursa franceză Euronext, că a intrat în negocieri exclusive cu Paval Holding pentru vânzarea tuturor activităților sale din România, tranzacția fiind evaluată la 823 milioane de euro.
09:00
Dragoste și trădare pe Telegram: fiica unui preot a spionat armata ucraineană din biserica tatălui său, pentru un agent FSB. A primit 15 ani de închisoare # Adevarul.ro
Dragoste și trădare pe Telegram: fiica unui preot din Pokrovsk a ajuns după gratii pentru că a spionat pozițiile trupelor ucrainene pentru Rusia. Tânăra susține că totul a început ca o conversație obișnuită și că a fost atrasă într-o relație mai mult decât prietenească cu agentul rus.
09:00
Percheziții în București și trei județe pentru vânzarea de fructe cu proveniență falsă și evaziune fiscală # Adevarul.ro
Joi, 12 februarie 2026, în executare opt mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Ialomița, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
08:45
Nicușor Dan participă joi la Consiliul European. Investițiile și energia, pe lista priorităților # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan participă joi, 12 febuarie la reuniunea informală a Consiliului European, convocată de Președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei.
08:45
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș fac joi dimineață 40 de percheziții în județele Mureș, Brașov, Iași, Olt, Cluj, Argeș și în București, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la două milioane de lei.
Acum 6 ore
08:30
Schioarea americană Lindsey Vonn a suferit a treia operație. Tatăl sportivei i-a dat interzis să mai concureze # Adevarul.ro
Internată la Treviso, Vonn a fost operată din nou.
08:30
Cutremur la ANAF: zeci de servicii fiscale din țară, în analiză pentru desființare. Ce se întâmplă cu angajații # Adevarul.ro
Sub presiunea bugetului pentru 2026, ANAF pregătește o restructurare amplă, care vizează în special serviciile fiscale mici și ineficiente.
08:15
Un atac cu rachete asupra unei baze militare din sudul Rusiei a provocat un incendiu și evacuarea unui sat # Adevarul.ro
Un atac cu rachete a provocat, în noaptea de miercuri spre joi, un incendiu într-o instalație militară din sudul Rusiei, determinând autoritățile să evacueze populația dintr-un sat apropiat, a declarat guvernatorul regiunii Volgograd, Andreş Botcharov.
08:00
Afacerist român, condamnat la închisoare în Spania pentru că și-a tratat muncitorii sezonieri „ca pe niște câini și chiar i-a scuipat în față!” # Adevarul.ro
Un afacerist român a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare de Tribunalul Provincial din Valladolid pentru încălcarea drepturilor lucrătorilor.
08:00
Joi, 12 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
07:30
Și-acum, c-am rămas orfani de vechea ordine, ce ne vom face? Cam asta ar fi starea de spirit europeană înaintea Conferinței de Securitate de la Munchen, dacă e să ne luăm după raportul cu titlul semnificativ ”În curs de distrugere”, publicat înaintea reuniunii.
07:30
Vremea se încălzește în majoritatea regiunilor țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 5 și 16 grade.
07:30
Șefii Federației Române de Lupte, primiți cu brațele deschise la o competiție din Rusia, fără să aibă vreun sportiv la start # Adevarul.ro
Celelalte state europene au boicotat concursul.
07:30
Comisarul european Michael McGrath se întâlnește, astăzi, la București cu Ilie Bolojan, Oana Țoiu și Radu Marinescu # Adevarul.ro
Comisarul european pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, efectuează astăzi o vizită oficială la București.
07:15
Forțele ruse probabil propagă o narațiune falsă „contraofensivă” ucraineană în apropierea granițelor regionale ale Dnipropetrovsk și Zaporijie, pentru a acoperi rapoarte false anterioare despre presupuse progrese în zonă, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).
07:00
Autostrada A8, într-un punct critic: risc major ca sectorul montan să rămână fără finanțare pentru exproprieri # Adevarul.ro
Autostrada A8 Ungheni–Iași–Târgu Mureș se află într-un punct critic, existând riscul major ca sectorul montan să rămână fără finanțare pentru exproprieri, ceea ce ar putea afecta grav calendarul de execuție al proiectului.
07:00
UE caută soluții pentru relansarea competitivității economice, sub presiunea Chinei și a Statelor Unite # Adevarul.ro
Liderii UE se reunesc în Belgia pentru a accelera reformele privind competitivitatea economică, sub presiunea Chinei și a SUA. Discuțiile vizează piața unică, reducerea birocrației și protejarea produselor europene.
06:45
De la revoluție digitală la supraveghere totală. Cum schimbă AI regulile jocului în China # Adevarul.ro
Timp de două decenii, utilizatorii chinezi de internet au găsit modalități de a ocoli cenzura, în timp ce autoritățile au transformat treptat spațiul digital într-un instrument de control.
06:45
Kremlinul anunță că Rusia nu va participa la prima întrunire a Consiliului pentru Pace, inițiat de Donald Trump # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că Rusia nu va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump, programată pentru sfârșitul acestei luni, potrivit presei de stat ruse.
Acum 8 ore
06:30
06:15
Mutarea strategică de la Ministerul Apărării. Adevărata miză a centrelor militare, explicată de generalul Bălăceanu # Adevarul.ro
Centrele militare județene vor trece în administrarea exclusivă a Ministerului Apărări, a anunțat premierul. Măsura este una benefică, în condițiile în care ar genera economii pentru autoritățile locale, explică experții pentru „Adevărul”.
05:45
Rusia și Iranul au lansat noi acuzații la adresa companiei SpaceX, susținând, în cadrul unei reuniuni a ONU, că rețeaua de sateliți Starlink ar încălca normele internaționale și ar estompa granița dintre tehnologiile comerciale și cele militare, potrivit Bloomberg.
05:15
Pot fi obligați medicii să rămână în țară după facultate? Experții reacționează la planul lui Bolojan # Adevarul.ro
Declarația premierului Ilie Bolojan, care crede că medicii ar trebui să rămână obligatoriu în România o perioadă după terminarea facultății, readuce în prim plan o problemă acută a sistemului: deficitul de personal.
05:00
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi” # Adevarul.ro
Confruntată cu temperaturi scăzute extreme, pe fondul resurselor limitate, infanteria ucraineană trebuie să fie creativă. Zona conflictului traversează una dintre cele mai severe perioade de frig extrem de la începutul invaziei ruse din 2022.
04:45
Președintele rus Vladimir Putin a descris în repetate rânduri invazia pe scară largă a Ucrainei drept o luptă pentru „suveranitate”.
Acum 12 ore
04:15
Cât costă succesiunea în 2026 și cât impozit plătești la stat. Majoritatea europenilor sunt nemulțumiți de taxele mari # Adevarul.ro
Succesiunea este extrem de importantă în România, în condițiile în care circa 80% dintre imobile sunt proprietate personală și în majoritatea locuințelor trăiesc mai multe generații. Iar taxele nu sunt deloc de neglijat, existând foarte multe situații în care statul percepe și impozit.
03:45
Vacanță la schi sau la bunici? Directoarea de școală care face excursii gratuite cu elevii: „Asta le dă curaj și altă perspectivă” # Adevarul.ro
Elevii din mai multe județe ale țării se află deja în „vacanța de schi”, alții urmează să intre săptămâna viitoare, pentru ca ultima săptămână din februarie să închidă seria. Pentru mulți copii practicarea sporturilor de iarnă rămâne însă un vis.
03:15
Război tăcut între firmele de software și cele care dezvoltă AI. Cine pierde și cine câștigă pe burse # Adevarul.ro
Valul de inovație AI a devenit un factor de piață, pentru că fiecare model nou poate poate schimba rapid estimările de profit ale companiilor. De la o săptămână la alta, un nou sector suferă deprecieri în urma lansării de noi modele de AI care pun în pericol practicile și profiturile.
02:45
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă” # Adevarul.ro
Valul de dezinformare privind „flota din umbră” a Rusiei sugerează că Kremlinul devine din ce în ce mai nervos în privința capacității sale de a ocoli sancțiunile europene privind exportul de petrol rusesc.
02:15
Cine au fost mogulii, cei mai puternici oameni ai lumii. Au creat un imperiu al luxului și toleranței # Adevarul.ro
Acum câteva secole, în Asia Centrală lua naștere una dintre cele mai puternice și bogate dinastii ale istoriei. Se numea Moguli și au ajuns să controleze un întreg subcontinent. Averea lor era atât de mare încât numele dinastiei a devenit sinonim, până astăzi, cu bogăția și puterea discreționară.
02:00
Dezvăluirile din documentele publicate de administrația Trump au generat ample repercusiuni globale, ducând la demisii și potențiale implicații penale mult dincolo de granițele SUA, din Europa până în Asia, relatează New York Times.
