Alertă pe litoral. Dronă găsită pe plajă, între Costinești și Tuzla. Autoritățile sunt la fața locului

09:40

Rusia încearcă să „blocheze complet” WhatsApp, una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie din țară, într-o mișcare care alimentează temerile privind extinderea controlului statului asupra comunicării online. Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei deținute de Meta, tentativa ar face parte din strategia Kremlinului de a direcționa utilizatorii către aplicația susținută de stat, Max, și de a construi un „internet suveran”, mai puțin dependent de tehnologia occidentală. Cu peste 100 de milioane de utilizatori în Rusia, WhatsApp joacă un rol esențial în comunicarea zilnică, iar restricționarea accesului ar putea avea un impact major asupra securității și libertății digitale, pe fondul unei campanii mai ample a autorităților împotriva platformelor sociale străine.