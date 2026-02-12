Cum ocolește Rusia sancțiunile Occidentului importând mașini din China
Digi24.ro, 12 februarie 2026 16:20
Zeci de mii de maşini sunt exportate din China către Rusia prin scheme de importuri paralele care deseori eludează sancţiunile guvernelor din Occident şi din Asia şi angajamentele producătorilor auto de a ieşi de pe piaţa rusă, conform datelor privind înmatriculările analizate de Reuters şi interviurilor cu cinci persoane implicate în comerţ.
