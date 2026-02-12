Trump, invitat la parada militară de la Moscova? „Îl vom întreba dacă poate veni”

11:00

Poliţiştii şi procurorii fac, joi, percheziţii în Bucureşti, la două persoane suspectate că l-au ameninţat pe actorul Victor Regengiuc cu violenţe extreme. După ce a anunţat că va participa, în decembrie 2024, înainte de anularea turului al doilea al alegerilor prezidenţiale, la o manifestare pentru a susţine calea pro-europeană a României, actorul a primit un mesaj în care i se spunea că „vede comunişti peste tot” şi că, dacă nu lasă pe toată lumea să voteze cu cine doreşte va fi atacat cu toporul, informează Digi24.