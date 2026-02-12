Destinul de film al perechii de patinatori Piper Gilles-Paul Poirier. Ea a luptat cu cancerul, el - cu accidentările
Adevarul.ro, 12 februarie 2026 16:30
Patinatoarea canadiană Pipper Gilles, medaliată cu bronz în proba de dublu, a fost operată de cancer ovarian în decembrie 2022, iar înainte de asta, părăsise patinajul artistic pentru showbiz. A renăscut alături de partenerul ei, Paul Poirier.
• • •
Revoltă a sindicatelor împotriva fostului ministru Sebastian Burduja, după ce a spus că la stat lucrează „incompetenți, hoți sau nebuni” # Adevarul.ro
Sindicatul „MIPE Normalitate”, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cere scuze publice și retragerea declarațiilor fostului ministru al Energiei, Sebastian Burduja, în cadrul unui interviu pentru Adevărul. Actualul consilier al premierului a fost reclamat la CNCD.
16:45
Șeful Deprtamentului de Război trimite un „dur” al Pentagonului la reuniunea NATO, pentru a presa Europa # Adevarul.ro
Secretarul american de război, Pete Hegseth, nu participă la reuniunea miniștrilor apărării din statele NATO din 12 februarie, trimițând în locul său responsabilul pentru politică din cadrul Pentagonului, Elbridge Colby.
16:45
Explozie devastatoare pe o stradă din Italia: șase persoane rănite, inclusiv doi minori # Adevarul.ro
Un camion care transporta butelii de oxigen a explodat joi într-o localitate din centrul Italiei, provocând panică în trafic și rănirea a șase persoane.
16:45
Ana Bărbosu continuă lupta juridică pentru medalia olimpică. Rivala americană are alături avocați anti-Trump # Adevarul.ro
Comitetul Olimpic și Sportiv Român a transmis, joi, printr-un comunicat de presă, sprijinul pentru acțiunile juridice internaționale întreprinse în cazul gimnastei Ana Maria Barbosu.
Percheziții în clădirea Comisiei Europene din Bruxelles. Ancheta vizează vânzarea unor imobile de aproape un miliard de euro # Adevarul.ro
Clădirea Comisiei Europene din Bruxelles a fost vizată de percheziții desfășurate de poliția belgiană, în cadrul unei anchete privind posibile nereguli în procesul de vânzare a unor proprietăți imobiliare, scrie Financial Times, citând surse apropiate investigației.
16:30
„Un nou record de distanță”. Dronele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din Republica Komi, situată în nordul arctic al Rusiei # Adevarul.ro
Drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit rafinăria de petrol din Uhta, în Republica Komi din Rusia, situată la 1.750 de kilometri de granița cu Ucraina, a declarat joi o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).
16:30
CEO-ul Hermès spune că a refuzat mai multe solicitări de întâlniri cu Jeffrey Epstein: „Era un prădător financiar” și avea „o reputație odioasă” # Adevarul.ro
Directorul general al grupului de lux Hermès, Axel Dumas, a declarat joi că a respins în mod repetat tentativele lui Jeffrey Epstein de a se întâlni cu el, descriindu-l drept un „prădător financiar”.
16:30
Cel mai lung tunel subacvatic din lume va conecta două țări europene. Va avea 18 kilometri și va reduce semnificativ timpul de călătorie # Adevarul.ro
Un tunel subacvatic va lega două țări europene și va reduce drastic timpul de călătorie, conectând insulele Lolland și Fehmarn printr-o realizare inginerească fără precedent.
16:15
Un sfert de secol de medicină privată în România. SANADOR: „Acești ani vorbesc despre continuitate” # Adevarul.ro
Sectorul medical privat din România marchează un moment important prin celebrarea a 25 de ani de existență a grupului SANADOR.
Robert Negoiță scapă de controlul judiciar și revine la Primăria Sectorului 3. Decizie definitivă a instanței # Adevarul.ro
Robert Negoiță se poate întoarce la conducerea Primăriei Sectorului 3, după ce judecătorii Tribunalului București au decis definitiv revocarea măsurii controlului judiciar.
Două nave ale Marinei Statelor Unite s-au ciocnit în Caraibe. Două persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Două nave ale Marinei SUA au fost implicate într-o coliziune, miercuri, în timpul unei operațiuni de realimentare pe mare, în zona Caraibe. Potrivit autorităților militare americane, două persoane au suferit răni ușoare și se află în stare stabilă.
O fotografie cât o mie de cuvinte. David Popovici, întâlnire de excepție cu Victor Rebengiuc: „Unele momente nu se uită niciodată” # Adevarul.ro
Campionul mondial și olimpic la natație David Popovici și marele actor Victor Rebengiuc au oferit României un moment memorabil: întâlnirea lor, surprinsă într-o fotografie, a devenit virală și a strâns reacții emoționante din partea fanilor.
Reforma administrației ar putea fi adoptată prin ordonanță de urgență, sub presiunea bugetului. Dogioiu: „E nevoie de o rapidă intrare în vigoare” # Adevarul.ro
Reforma administrației publice va fi adoptată, cel mai probabil, prin ordonanță de urgență, pentru a putea produce rapid efecte bugetare.
Tensiuni între aliați. Tusk afirmă că Polonia este un aliat loial al SUA, dar „nu va fi un vasal” # Adevarul.ro
Polonia va rămâne un aliat loial al Statelor Unite, însă nu va acționa ca „vasalul vreunei țări”, a declarat joi premierul Donald Tusk.
PSD se opune tăierilor „fără excepții” a salariilor din sistemul bugetar și cere introducerea impozitării progresive # Adevarul.ro
PSD le cele colegilor din Guvern „să abandoneze politica simplistă de austeritate și să susțină introducerea unor reforme structurale reale care să țină cont de realitățile sociale și economice din România”.
Schimb dur de replici între foști colegi din USR. Cristian Ghinea îl atacă pe Vlad Gheorghe: „E un ticălos și o sculă a sistemului” # Adevarul.ro
Un scandal a izbucnit între doi foști colegi din USR. Fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, l-a atacat pe Vlad Gheorghe, proaspăt numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, pe care l-a catalogat drept „ticălos” și „unealtă a sistemului”.
Prăbușire fulgerătoare: momentul dramatic în care un crater uriaș înghite un drum foarte circulat din Shanghai # Adevarul.ro
Într-o scenă desprinsă parcă dintr-un film, un crater uriaș s-a format joi, în centrul orașului Shanghai, China, înghițind o porțiune importantă dintr-un drum intens circulat.
Companiile ruse cer miliarde pe care Kremlinul nu le mai are. Războiul golește vistieria statului # Adevarul.ro
Tot mai multe companii rusești solicită ajutor financiar și facilități fiscale din partea statului, într-un moment în care Kremlinul se confruntă cu un deficit bugetar record, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Bloomberg.
Un italian a aruncat din greșeală lingouri de aur în valoare de 120.000 de euro la gunoi # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 57 de ani din regiunea italiană Puglia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur, declanșând o operațiune contra-cronometru de scotocire a unor cantități uriașe de deșeuri.
Ungaria riscă să returneze 10 miliarde de euro către UE. CJUE analizează legalitatea deblocării fondurilor # Adevarul.ro
Ungaria ar putea fi obligată să restituie 10 miliarde de euro Comisiei Europene, după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene analizează dacă executivul european a încălcat propriile reguli.
Gigantul Carrefour îşi vinde operaţiunile din România fraților Pavăl, proprietarii Dedeman. Tranzacție de 823 milioane de euro # Adevarul.ro
Carrefour a anunțat joi, pe Bursa franceză Euronext, că a intrat în negocieri exclusive cu Paval Holding pentru vânzarea tuturor activităților sale din România, tranzacția fiind evaluată la 823 milioane de euro.
Unul dintre autorii jafului de aproape 10 milioane de lei de la Poșta din Timișoara, extrădat din Italia # Adevarul.ro
Unul dintre autorii jafului de aproape 10 milioane de lei comis la sediul central al Poștei din Timișoara a fost extrădat din Italia și adus în România. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost prins în toamna anului trecut și urmează să fie judecat la Timișoara.
Camera Reprezentanților a SUA a aprobat reguli mai stricte privind votul înaintea alegerilor intermediare # Adevarul.ro
Camera Reprezentanților a SUA, dominată de republicani, a adoptat miercuri, 11 februarie, un proiect de lege care înăsprește regulile de vot înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, într-un demers susținut ferm de președintele Donald Trump și contestat dur de democrați.
Raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar putea fi publicat în primăvară | SURSE # Adevarul.ro
Raportul privind alegerile prezidențiale din 2024 care au fost anulate de CCR, ar putea fi publicat în aprilie, susțin surse de la Cotroceni, potrivit Știrile ProTV.
Mark Rutte spune că Trump cunoaște „situația îngrozitoare din Ucraina”: „Este pe deplin conștient” # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO a declarat joi că administrația americană, inclusiv președintele Donald Trump, este informată în detaliu despre atacurile rusești asupra Ucrainei.
Furtuna Nils lovește vestul și sud-vestul Europei: vânt extrem, inundații și risc de avalanșe # Adevarul.ro
Furtuna Nils afectează vestul și sud-vestul Europei, provocând rafale de vânt extrem de puternice, inundații și un risc crescut de avalanșe în mai multe regiuni.
CIO l-a descalificat pe ucraineanul care a purtat la skeleton o „cască a memoriei”: „Viețile omenești valorează mai mult decât o medalie” # Adevarul.ro
Vladyslav Heraskevych, de la skeleton, a avut un mesaj-manifest la Olimpiada Albă, folosint o așa-numită „cască a memoriei”.
Varianta la îndemână pe care FRF o are pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu. De ce soluția Gică Hagi nu este acum luată în calcul # Adevarul.ro
Florin Prunea confirmă versiunea lansată de „Adevărul”.
Alertă pe plajă: dronă găsită între Costinești și Tuzla, observată de trei tineri la plimbare cu bicicleta # Adevarul.ro
Resturi ale unei drone au fost descoperite joi, 12 februarie, pe plaja situată între stațiunile Costinești și Tuzla.
Nicușor Dan: Prețul energiei, printre obiectivele României la reuniunea informală a Consiliului European: „O chestiune care este foarte discutată și importantă” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat, înainte de a participa la reuniunea Consiliului European, că țara noastră se numără printre statele care vor ca procesul de tranziție la energia verde să fie mai lent, „astfel încât industriile care sunt mari consumatoare de energie să aibă timp”.
Ucigașul care și-a omorât cu toporul partenera însărcinată, în fața copiilor, condamnat la închisoare pe viață: „Nu a arătat nicio clipă că regretă fapta” # Adevarul.ro
Bărbatul din Prahova, care și-a ucis cu un topor partenera însărcinată în fața copiilor, a fost condamnat la închisoare pe viață de Tribunalul Prahova.
Lipoproteina(a), „amprenta” genetică a riscului cardiovascular. Dr. Elena Kosa, MedLife, explică de ce este important să o testăm și când devine un pericol pentru inimă # Adevarul.ro
Sezonul rece ascunde un risc medical major, statisticile confirmând o creștere alarmantă a urgențelor cardiace în această perioadă.
Pentru mulți ’bugetari’, ziua nu se termină la ora patru. Nici chiar la cinci. Am văzut asta direct, vreme de ani de zile # Adevarul.ro
În România, 1,3 milioane de oameni sunt angajați la stat. Peste 800.000 în administrația centrală, și peste 400.000 în cea locală.
Elveția va supune votului cetățenilor o inițiativă a extremei drepte pentru limitarea populației la 10 milioane # Adevarul.ro
Elvețienii sunt chemați la urne în această vară pentru a decide asupra unei inițiative lansate de Partidul Popular Elvețian (SVP), formațiune de extremă dreapta, care propune plafonarea populației țării la 10 milioane de locuitori.
Orașul european desemnat cel mai verde din lume: 95% dintre locuitori trăiesc la câteva minute de un parc # Adevarul.ro
Un oraș din Europa se remarcă printr-un lucru pe care puțini îl asociază cu viața urbană: natura este la tot pasul. 95% dintre locuitori trăiesc la mai puțin de 300 de metri de un parc sau spațiu verde.
România a intrat într-o criză, avertizează un important om de afaceri. „Vor apărea probabil şi cifre” # Adevarul.ro
România a intrat într-o criză, dar nu avem încă cifre care să ne spună că suntem acolo, a declarat Dan Ostahie, fondatorul şi directorul general al Altex România, la un eveniment de specialitate.
„O hidră ascunsă”. Descoperire șocantă în abdomenul unei femei: „Era acolo un monstru extrem de periculos, care se hrănea cu viața pacientei” # Adevarul.ro
Descoperire șocantă în sala de operații: șapte tumori nediagnosticate au fost găsite în abdomenul unei paciente care venise pentru o operație de rutină.
Realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania” acuză CJ Maramureș că îi datorează 30.000 de euro # Adevarul.ro
Realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania”, Charlie Ottley, acuză Consiliul Județean Maramureș că nu i-a plătit suma de 30.000 de euro pentru un film pe care l-a realizat în urmă cu doi ani la comanda instituției.
Cinci percheziții într-un dosar de mare evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 18 milioane de lei | Surse # Adevarul.ro
Procurorii DNA efectuează cinci percheziții domiciliare într-un dosar de mare evaziune fiscală, în care sunt vizate 11 persoane, potrivit unor surse judiciare.
Câți români s-au uitat la serialul turcesc „Leyla”, de pe PRO TV,difuzat în locul emisiunii „La Măruță” # Adevarul.ro
Debutul serialului „Leyla” pe Pro TV, pe intervalul ocupat anterior de „La Măruță”, a adus audiențe apropiate de formatul înlocuit, cu variații moderate de la o zi la alta, potrivit datelor din primele două episoade difuzate luni și marți.
Ne urăsc sau ne iubesc? Adevărul nefiltrat despre ce cred ucrainenii despre români aflat direct de pe străzile Kievului # Adevarul.ro
Românii și ucrainenii știu încă prea puține unii despre ceilalți, dar par să fi trecut anii în care ne priveam cu suspiciune și chiar antipatie. E concluzia la care a ajuns un vlogger român care vorbit pe stradă, în Kiev, cu mai mulți ucraineni și a reușit să-și facă o părere.
Câștigul salarial mediu net a fost de 5.914 lei în luna decembrie 2025, în creștere cu 299 lei (+5,3%) față de luna noiembrie, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).
Decizia administrației Trump privind redirecționarea banilor din petrolul Venezuelei ridică dileme juridice și politice majore # Adevarul.ro
Decizia administraţiei Trump de a direcţiona 500 de milioane de dolari din veniturile petroliere ale Venezuelei către Qatar deschide o serie de întrebări fundamentale despre viitorul ţării după înlăturarea fostului preşedinte Nicolás Maduro, potrivit CNBC.
Kim Jong-un, la un pas să-și desemneze fiica drept succesoare. Indicii că tânăra are deja un rol în decizii # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un pare să facă pași pentru a consolida poziția fiicei sale drept succesoare, existând chiar și indicii că aceasta începe să aibă un cuvânt de spus în chestiuni de politică, au declarat joi parlamentari sud-coreeni, citând un briefing al serviciilor de informații.
„Depinde în ce condiții”. Nicușor Dan, despre participarea României la Consiliul pentru Pace: România ar putea participa ca observator # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, că România poartă încă discuții cu partea americană privind participarea la reuniunea Consiliului pentru Pace, organizată de Donald Trump la Washington, pe 19 februarie.
BNR: Aderarea la OCDE ar putea aduce României un plus de creștere economică de până la 1% din PIB # Adevarul.ro
Integrarea României în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) oferă un cadru de referință pentru măsuri structurale care pot genera un plus de creștere economică de aproximativ 0,8% – 1% din PIB, a declarat Leonardo Badea, prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României.
