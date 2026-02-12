Trump ar putea fi invitat la parada militară de 9 Mai de la Moscova. Peskov: „Vom vedea dacă poate veni”
Adevarul.ro, 12 februarie 2026 18:30
Președintele american Donald Trump ar putea fi invitat la parada militară organizată la Moscova cu ocazia Zilei Victoriei.
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
18:45
Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” a umplut Sala Palatului. Evenimentul, unul de excepție, a reprezentat o premieră absolută pentru țara noastră # Adevarul.ro
Sala Palatului a fost miercuri seară neîncăpătoare pentru cei aproximativ 4.000 de spectatori veniți la Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”. Evenimentul a prilejuit și o întâlnire memorabilă între două valori incontestabile ale României: Victor Rebengiuc și David Popovici.
18:45
Șase copii capturați se întorc la familiile lor din Rusia și Ucraina. Moscova mulțumește Melaniei Trump pentru implicare # Adevarul.ro
Încă șase copii se întorc la familiile lor din Rusia și Ucraina, a declarat joi comisarul prezidențial rus pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, care i-a mulțumit primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, pentru implicarea sa în acest proces.
18:45
Acțiunile liderului opoziției Peter Magyar au fost mult timp percepute drept ”one man show”. Acum el prezintă o echipă de profesioniști din economie și diplomație. Mulți dintre ei provin din apropierea lui Viktor Orban.
Acum 15 minute
18:30
Acum o oră
18:00
Trei bărbați din Târgu Jiu, anchetați pentru incitare la ură și violență într-o transmisiune live # Adevarul.ro
Un bărbat de 31 de ani din Târgu Jiu este cercetat penal după ce ar fi transmis live pe o rețea de socializare și ar fi instigat publicul la discriminare, ură și violență.
Acum 2 ore
17:45
Viktor Orban îi transmite lui Zelenski că aderarea la UE „se bazează pe merit”. Liderul ungar cere stoparea sprijinului financiar pentru Ucraina # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat joi că aderarea la Uniunea Europeană este „un proces bazat pe merit” și le-a transmis liderilor de la Kiev că statele membre sunt cele care stabilesc condițiile de aderare, nu țările candidate.
17:45
Top 6 grătare electrice 2026: Fripturi suculente perfect rumenite, panini aurii și legume crocante, fără fum sau bătăi de cap + ghid de cumpărare # Adevarul.ro
Cauți cel mai bun grătar electric în 2026? Vezi top 6 modele pentru fripturi suculente, panini aurii și legume crocante, plus ghid complet de cumpărare.
17:30
Dosarele Epstein, exploatate de conturi pro-Kremlin. Ucraina, prezentată drept un centru global pentru traficul sexual # Adevarul.ro
Conturi pro-Kremlin de pe rețelele sociale folosesc valul recent de documente publicate în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein pentru a amplifica narațiuni false despre Ucraina și presupusul trafic de copii, arată un raport al Institutului pentru Dialog Strategic (IDS) din Londra.
17:30
Incident suspect în Parlamentul ucrainean: zeci de deputați, afectați de o posibilă toxiinfecție alimentară # Adevarul.ro
Situație fără precedent în Radă (parlamentul ucrainean). Mai mulți deputați ar fi ajuns cu simptome specifice unei toxiinfecții alimentare, iar activitatea legislativă a fost serios afectată. Autoritățile sanitare au demarat verificări pentru a stabili cauza exactă a incidentului.
17:15
Executivul a suspendat temporar procedura de contractare a proiectelor finanțate prin Politica de Coeziune 2021-2027. Explicațiile oferite de Guvern # Adevarul.ro
Guvernul Bolojan a aprobat joi,12 februarie, prin ordonanță de urgență, suspendarea temporară a procedurii de contractare a proiectelor finanțate prin Politica de Coeziune 2021-2027, până la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul 2026.
17:15
Cocaină ascunsă într-un colet din Spania, destinată cluburilor din București. Patru persoane, prinse în flagrant # Adevarul.ro
Patru persoane au fost prinse în flagrant, joi, după ce au preluat un colet adus din Spania, care conținea aproximativ 400 de grame de cocaină.
17:00
Fiului lui Ramzan Kadîrov i-a fost scoasă splina, e slăbit și riscă să-și piardă vedere. Gărzile sale, în stare gravă # Adevarul.ro
Adam Kadîrov, al treilea fiu al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost externat săptămâna trecută din Spitalul Botkin din Moscova, unde a fost tratat după accidentul rutier petrecut pe 18 ianuarie în centrul Groznîi. I-a fost extirpată splina, e slăbit și riscă să-și piardă vederea.
17:00
Un beneficiar al grațierilor lui Trump, condamnat pentru abuz sexual asupra minorilor: „Riscă închisoare pe viață” # Adevarul.ro
Unul dintre participanții la asaltul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021, Andrew Paul Johnson, grațiat ulterior de președintele Donald Trump, a fost găsit vinovat de multiple capete de acuzare privind abuzul sexual asupra minorilor.
Acum 4 ore
16:45
Revoltă a sindicatelor împotriva fostului ministru Sebastian Burduja, după ce a spus că la stat lucrează „incompetenți, hoți sau nebuni” # Adevarul.ro
Sindicatul „MIPE Normalitate”, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cere scuze publice și retragerea declarațiilor fostului ministru al Energiei, Sebastian Burduja, în cadrul unui interviu pentru Adevărul. Actualul consilier al premierului a fost reclamat la CNCD.
16:45
Șeful Deprtamentului de Război trimite un „dur” al Pentagonului la reuniunea NATO, pentru a presa Europa # Adevarul.ro
Secretarul american de război, Pete Hegseth, nu participă la reuniunea miniștrilor apărării din statele NATO din 12 februarie, trimițând în locul său responsabilul pentru politică din cadrul Pentagonului, Elbridge Colby.
16:45
Explozie devastatoare pe o stradă din Italia: șase persoane rănite, inclusiv doi minori # Adevarul.ro
Un camion care transporta butelii de oxigen a explodat joi într-o localitate din centrul Italiei, provocând panică în trafic și rănirea a șase persoane.
16:45
Ana Bărbosu continuă lupta juridică pentru medalia olimpică. Rivala americană are alături avocați anti-Trump # Adevarul.ro
Comitetul Olimpic și Sportiv Român a transmis, joi, printr-un comunicat de presă, sprijinul pentru acțiunile juridice internaționale întreprinse în cazul gimnastei Ana Maria Barbosu.
16:30
Percheziții în clădirea Comisiei Europene din Bruxelles. Ancheta vizează vânzarea unor imobile de aproape un miliard de euro # Adevarul.ro
Clădirea Comisiei Europene din Bruxelles a fost vizată de percheziții desfășurate de poliția belgiană, în cadrul unei anchete privind posibile nereguli în procesul de vânzare a unor proprietăți imobiliare, scrie Financial Times, citând surse apropiate investigației.
16:30
„Un nou record de distanță”. Dronele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din Republica Komi, situată în nordul arctic al Rusiei # Adevarul.ro
Drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit rafinăria de petrol din Uhta, în Republica Komi din Rusia, situată la 1.750 de kilometri de granița cu Ucraina, a declarat joi o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).
16:30
CEO-ul Hermès spune că a refuzat mai multe solicitări de întâlniri cu Jeffrey Epstein: „Era un prădător financiar” și avea „o reputație odioasă” # Adevarul.ro
Directorul general al grupului de lux Hermès, Axel Dumas, a declarat joi că a respins în mod repetat tentativele lui Jeffrey Epstein de a se întâlni cu el, descriindu-l drept un „prădător financiar”.
16:30
Destinul de film al perechii de patinatori Piper Gilles-Paul Poirier. Ea a luptat cu cancerul, el - cu accidentările # Adevarul.ro
Patinatoarea canadiană Pipper Gilles, medaliată cu bronz în proba de dublu, a fost operată de cancer ovarian în decembrie 2022, iar înainte de asta, părăsise patinajul artistic pentru showbiz. A renăscut alături de partenerul ei, Paul Poirier.
16:15
Cel mai lung tunel subacvatic din lume va conecta două țări europene. Va avea 18 kilometri și va reduce semnificativ timpul de călătorie # Adevarul.ro
Un tunel subacvatic va lega două țări europene și va reduce drastic timpul de călătorie, conectând insulele Lolland și Fehmarn printr-o realizare inginerească fără precedent.
16:15
Un sfert de secol de medicină privată în România. SANADOR: „Acești ani vorbesc despre continuitate” # Adevarul.ro
Sectorul medical privat din România marchează un moment important prin celebrarea a 25 de ani de existență a grupului SANADOR.
16:00
Robert Negoiță scapă de controlul judiciar și revine la Primăria Sectorului 3. Decizie definitivă a instanței # Adevarul.ro
Robert Negoiță se poate întoarce la conducerea Primăriei Sectorului 3, după ce judecătorii Tribunalului București au decis definitiv revocarea măsurii controlului judiciar.
15:45
Două nave ale Marinei Statelor Unite s-au ciocnit în Caraibe. Două persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Două nave ale Marinei SUA au fost implicate într-o coliziune, miercuri, în timpul unei operațiuni de realimentare pe mare, în zona Caraibe. Potrivit autorităților militare americane, două persoane au suferit răni ușoare și se află în stare stabilă.
15:30
O fotografie cât o mie de cuvinte. David Popovici, întâlnire de excepție cu Victor Rebengiuc: „Unele momente nu se uită niciodată” # Adevarul.ro
Campionul mondial și olimpic la natație David Popovici și marele actor Victor Rebengiuc au oferit României un moment memorabil: întâlnirea lor, surprinsă într-o fotografie, a devenit virală și a strâns reacții emoționante din partea fanilor.
15:30
Reforma administrației ar putea fi adoptată prin ordonanță de urgență, sub presiunea bugetului. Dogioiu: „E nevoie de o rapidă intrare în vigoare” # Adevarul.ro
Reforma administrației publice va fi adoptată, cel mai probabil, prin ordonanță de urgență, pentru a putea produce rapid efecte bugetare.
15:30
Tensiuni între aliați. Tusk afirmă că Polonia este un aliat loial al SUA, dar „nu va fi un vasal” # Adevarul.ro
Polonia va rămâne un aliat loial al Statelor Unite, însă nu va acționa ca „vasalul vreunei țări”, a declarat joi premierul Donald Tusk.
15:15
PSD se opune tăierilor „fără excepții” a salariilor din sistemul bugetar și cere introducerea impozitării progresive # Adevarul.ro
PSD le cele colegilor din Guvern „să abandoneze politica simplistă de austeritate și să susțină introducerea unor reforme structurale reale care să țină cont de realitățile sociale și economice din România”.
15:15
Schimb dur de replici între foști colegi din USR. Cristian Ghinea îl atacă pe Vlad Gheorghe: „E un ticălos și o sculă a sistemului” # Adevarul.ro
Un scandal a izbucnit între doi foști colegi din USR. Fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, l-a atacat pe Vlad Gheorghe, proaspăt numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, pe care l-a catalogat drept „ticălos” și „unealtă a sistemului”.
15:00
Prăbușire fulgerătoare: momentul dramatic în care un crater uriaș înghite un drum foarte circulat din Shanghai # Adevarul.ro
Într-o scenă desprinsă parcă dintr-un film, un crater uriaș s-a format joi, în centrul orașului Shanghai, China, înghițind o porțiune importantă dintr-un drum intens circulat.
15:00
Companiile ruse cer miliarde pe care Kremlinul nu le mai are. Războiul golește vistieria statului # Adevarul.ro
Tot mai multe companii rusești solicită ajutor financiar și facilități fiscale din partea statului, într-un moment în care Kremlinul se confruntă cu un deficit bugetar record, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Bloomberg.
15:00
Terapia NAD poate susține starea de sănătate și poate crește nivelul de energie. Dar ce este concret acest tip de tratament, ce beneficii are și cui este adresat? Citește în continuare și află răspunsul la aceste întrebări.
15:00
Un italian a aruncat din greșeală lingouri de aur în valoare de 120.000 de euro la gunoi # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 57 de ani din regiunea italiană Puglia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur, declanșând o operațiune contra-cronometru de scotocire a unor cantități uriașe de deșeuri.
15:00
Ungaria riscă să returneze 10 miliarde de euro către UE. CJUE analizează legalitatea deblocării fondurilor # Adevarul.ro
Ungaria ar putea fi obligată să restituie 10 miliarde de euro Comisiei Europene, după ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene analizează dacă executivul european a încălcat propriile reguli.
Acum 6 ore
14:45
Gigantul Carrefour îşi vinde operaţiunile din România fraților Pavăl, proprietarii Dedeman. Tranzacție de 823 milioane de euro # Adevarul.ro
Carrefour a anunțat joi, pe Bursa franceză Euronext, că a intrat în negocieri exclusive cu Paval Holding pentru vânzarea tuturor activităților sale din România, tranzacția fiind evaluată la 823 milioane de euro.
14:45
Gestionarea banilor poate deveni complicată atunci când locuiești în afara țării: conturi deschise în mai multe state, comisioane diferite, facturi de plătit în România sau transferuri frecvente către familia rămasă în țară.
14:45
Unul dintre autorii jafului de aproape 10 milioane de lei de la Poșta din Timișoara, extrădat din Italia # Adevarul.ro
Unul dintre autorii jafului de aproape 10 milioane de lei comis la sediul central al Poștei din Timișoara a fost extrădat din Italia și adus în România. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost prins în toamna anului trecut și urmează să fie judecat la Timișoara.
14:30
Camera Reprezentanților a SUA a aprobat reguli mai stricte privind votul înaintea alegerilor intermediare # Adevarul.ro
Camera Reprezentanților a SUA, dominată de republicani, a adoptat miercuri, 11 februarie, un proiect de lege care înăsprește regulile de vot înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, într-un demers susținut ferm de președintele Donald Trump și contestat dur de democrați.
14:30
Raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar putea fi publicat în primăvară | SURSE # Adevarul.ro
Raportul privind alegerile prezidențiale din 2024 care au fost anulate de CCR, ar putea fi publicat în aprilie, susțin surse de la Cotroceni, potrivit Știrile ProTV.
14:30
Sunt momente în care parcă totul se mișcă prea repede. Știrile se schimbă de la o zi la alta, prețurile cresc, planurile se amână, iar siguranța pe care o simțeai cândva începe să pară fragilă.
14:30
Mark Rutte spune că Trump cunoaște „situația îngrozitoare din Ucraina”: „Este pe deplin conștient” # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO a declarat joi că administrația americană, inclusiv președintele Donald Trump, este informată în detaliu despre atacurile rusești asupra Ucrainei.
14:15
Furtuna Nils lovește vestul și sud-vestul Europei: vânt extrem, inundații și risc de avalanșe # Adevarul.ro
Furtuna Nils afectează vestul și sud-vestul Europei, provocând rafale de vânt extrem de puternice, inundații și un risc crescut de avalanșe în mai multe regiuni.
14:15
CIO l-a descalificat pe ucraineanul care a purtat la skeleton o „cască a memoriei”: „Viețile omenești valorează mai mult decât o medalie” # Adevarul.ro
Vladyslav Heraskevych, de la skeleton, a avut un mesaj-manifest la Olimpiada Albă, folosint o așa-numită „cască a memoriei”.
14:15
Varianta la îndemână pe care FRF o are pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu. De ce soluția Gică Hagi nu este acum luată în calcul # Adevarul.ro
Florin Prunea confirmă versiunea lansată de „Adevărul”.
14:15
Alertă pe plajă: dronă găsită între Costinești și Tuzla, observată de trei tineri la plimbare cu bicicleta # Adevarul.ro
Resturi ale unei drone au fost descoperite joi, 12 februarie, pe plaja situată între stațiunile Costinești și Tuzla.
14:00
Nicușor Dan: Prețul energiei, printre obiectivele României la reuniunea informală a Consiliului European: „O chestiune care este foarte discutată și importantă” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat, înainte de a participa la reuniunea Consiliului European, că țara noastră se numără printre statele care vor ca procesul de tranziție la energia verde să fie mai lent, „astfel încât industriile care sunt mari consumatoare de energie să aibă timp”.
14:00
Ucigașul care și-a omorât cu toporul partenera însărcinată, în fața copiilor, condamnat la închisoare pe viață: „Nu a arătat nicio clipă că regretă fapta” # Adevarul.ro
Bărbatul din Prahova, care și-a ucis cu un topor partenera însărcinată în fața copiilor, a fost condamnat la închisoare pe viață de Tribunalul Prahova.
13:45
Lipoproteina(a), „amprenta” genetică a riscului cardiovascular. Dr. Elena Kosa, MedLife, explică de ce este important să o testăm și când devine un pericol pentru inimă # Adevarul.ro
Sezonul rece ascunde un risc medical major, statisticile confirmând o creștere alarmantă a urgențelor cardiace în această perioadă.
13:45
Pentru mulți ’bugetari’, ziua nu se termină la ora patru. Nici chiar la cinci. Am văzut asta direct, vreme de ani de zile # Adevarul.ro
În România, 1,3 milioane de oameni sunt angajați la stat. Peste 800.000 în administrația centrală, și peste 400.000 în cea locală.
