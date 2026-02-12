Companiile ruse cer miliarde pe care Kremlinul nu le mai are. Războiul golește vistieria statului
Adevarul.ro, 12 februarie 2026 15:00
Tot mai multe companii rusești solicită ajutor financiar și facilități fiscale din partea statului, într-un moment în care Kremlinul se confruntă cu un deficit bugetar record, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Bloomberg.
• • •
