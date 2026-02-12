Ungaria anchetează anularea alegerilor din România și promite un raport complet

15:30

S-a vindecat prin modă și a zburat prin fluturi până la recunoașterea publică. Mara Popa, într‑un interviu pentru Q Magazine. PE CORD DESCHIS Adesea ne ascundem în spatele hainelor, așa cum ne ascundem în spatele cuvintelor. De multe ori acestea nu neapărat spun ceva despre noi, ci mai degrabă ne ascund. Bineînțeles, în măsura în […]