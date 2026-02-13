Culisele abdicării lui Alexandru Ioan Cuza, primul domn al României

00:50

Organizația neguvernamentală de investigație RISE Moldova a fost declarată indezirabilă pe teritoriul Federației Ruse, printr-o decizie a Procuraturii Generale și a Ministerului Justiției de la Moscova. În consecință, cetățenii ruși care colaborează cu organizația sau îi oferă sprijin financiar riscă amenzi de până la 6.000 de dolari și pedepse cu închisoarea de până la șase ani.