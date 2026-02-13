„Crime 101”, un film mai mult psihologic decât polițist
Jurnalul.ro, 13 februarie 2026 06:30
Tradus în limba română cu titlul „Autostrada Crimei”, „Crime 101” nu este un film despre crime, ci despre jafuri în serie.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 10 minute
06:50
Dragii mei cu Jurnalul sub braț, dacă în primele episoade am vorbit despre turism, experiență și bani mai puțini, astăzi ajungem într-un punct sensibil, dar tot mai prezent: momentul în care vacanța nu mai este vacanță, ci devine un test de viață. Un fel de repetiție generală pentru altceva.
Acum 30 minute
06:30
Tradus în limba română cu titlul „Autostrada Crimei”, „Crime 101” nu este un film despre crime, ci despre jafuri în serie.
Acum o oră
06:10
La 11 februarie 1866 Alexandru Ioan Cuza semna actul de abdicare la presiunea unei alianțe conjuncturale de militari și oameni politici liberali și conservatori, cunoscută ulterior în istoriografie drept „monstruoasa coaliție”.
Acum 8 ore
00:50
Organizația neguvernamentală de investigație RISE Moldova a fost declarată indezirabilă pe teritoriul Federației Ruse, printr-o decizie a Procuraturii Generale și a Ministerului Justiției de la Moscova. În consecință, cetățenii ruși care colaborează cu organizația sau îi oferă sprijin financiar riscă amenzi de până la 6.000 de dolari și pedepse cu închisoarea de până la șase ani.
00:30
Munca dă roade pentru 3 zodii pe 13 februarie 2026. Recompensele apar după o perioadă de efort susținut
00:20
„Doi pe un ou” – metodă de supraviețuire în polul caliciei, din Giurgiu: „Sunt alții și mai rău. Că n-au ce pune pe masă la copii”
00:10
Guvernul a aprobat azi începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albiţa-Leuşeni din judeţul Vaslui. Conform indicatorilor tehnici ai proiectului, valoarea investiției se ridică la peste 250 de milioane de lei, iar durata de executare a lucrărilor prevăzută de 24 de luni.
12 februarie 2026
23:30
Poliția belgiană a efectuat o percheziție la sediul Comisiei Europene în cadrul unei anchete privind potențiale nereguli în vânzarea de active imobiliare, dezvăluie Financial Times. Perchezițiile se desfășoară chiar în timpul reuniunii informale a Consiliului European, de la Castelul Alden-Biesen.
23:10
Nicușor Dan, despre interzicerea accesului copiilor pe rețelele sociale: Să lăsăm specialiștii să decidă # Jurnalul.ro
Dezbaterea privind stabilirea unei vârste unitare de la care copiii să aibă acces la rețelele sociale trebuie purtată la nivelul specialiștilor, iar ulterior decizia să fie asumată de factorul politic, a declarat președintele Nicușor Dan la finalul reuniunii informale a Consiliului European.
23:10
Miruță, la Bruxelles: Industria românească de apărare trebuie integrată în lanțurile europene # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că România vrea să modernizeze fabricile de armament și să le integreze în proiectele europene de producție.
Acum 12 ore
23:00
Ciprian Ciucu va împărţi biroul de la Primăria Capitalei cu o pisică operată în urma unui accident # Jurnalul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că va împărţi biroul cu o pisică operată recent, căreia i-a fost reconstituit şoldul, în urma unui accident de maşină.
23:00
România ar putea intra în recesiune tehnică. Ministrul de Finanțe, apel la rațiune și la calm # Jurnalul.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a vorbit despre posibila intrare a României în recesiune tehnică. Nu pot să vă confirm, este posibil, a spus Nazare. Anunțul va fi făcut vineri de Institutul Național de Statistică.
23:00
Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, a respins zvonurile privind o eventuală candidatură a sa la președinția țării.
22:50
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat decizia de miercuri de la CCR privitoare la pensiile speciale. Evident ca este o tergiversare, o vedem cu toții, a spus șeful statului.
22:40
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate pe 13 februarie 2026. Vineri, 13, este Ziua Grajdului Calului de Pământ, iar această combinație se simte ancorată.
22:40
Un francez a devenit tată la vârsta de 91 de ani. El are șapte copii cu femei diferite. De asemenea, pare că nu vrea să se oprească și declară că este „în formă bună”.
22:30
Ochii albaștri sunt fascinanți iar alegerea nuanței de păr potrivite îi pot scoate în evidență.
22:30
Televiziunea Română a anunțat cei zece finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2026, artiștii care vor lupta pentru șansa de a reprezenta România pe scena internațională de la Viena.
22:20
Nicușor Dan, despre șefii parchetelor: „Există persoane foarte interesante și sunt optimist” # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că discuțiile despre șefii serviciilor și parchetelor sunt amânate până când se calmează tensiunile politice.
22:20
Control special pe activele Lukoil din România. Guvernul supraveghează rafinăria Petrotel și benzinăriile # Jurnalul.ro
Activele Lukoil din România, inclusiv rafinăria și cele 300 de benzinării, au intrat sub supraveghere extinsă. Guvernul a desemnat și un oficial care să urmărească banii gigantului rus
22:10
Răspunsul tranșant al unui lider UDMR atunci când a fost întrebat despre ieșirea de la guvernare # Jurnalul.ro
Tánczos Barna a fost întrebat dacă partidul său se pregătește să iasă de la guvernare. Nu cred că este momentul să ieșim de la guvernare, a răspuns vicepremierul din partea UDMR.
22:00
Tanczos Barna crede că Bolojan „are toate șansele” să rămână în funcție până la rotativa din 2027 # Jurnalul.ro
Vicepremierul Tánczos Barna crede că Ilie Bolojan „are toate șansele” să rămână în funcția de premier până la rotativa guvernamentală programată în 2027. Tánczos Barna spune că o eventuală schimbare a acestuia depinde exclusiv de PNL și a subliniat că nu este momentul pentru noi dispute politice.
21:50
Acuzații grave. O grefieră susține că a fost agresată de un judecător, au fost chemați polițiștii # Jurnalul.ro
O grefieră de la Tribunalul Vâlcea susține că a fost agresată de un judecător. Incidentul s-a produs într-un birou al instituției. La fața locului au fost chemați polițiștii.
21:50
Adunarea generală a acționarilor Nuclearelectrica a aprobat decizia finală de investiție în proiectul construirii unei centrale nucleare la Doicești, în județul Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo.
21:40
Când ar putea intra România în zona euro? Nicușor Dan vorbește despre trecerea la moneda unică # Jurnalul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că România îşi poate propune să respecte indicatorii necesari pentru adoptarea monedei euro într-un termen de trei-patru ani.
21:30
PSD solicită partenerilor de guvernare să abandoneze politica "simplistă" de austeritate # Jurnalul.ro
PSD solicită partenerilor de guvernare să abandoneze politica "simplistă" de austeritate şi să susţină introducerea unor reforme structurale care să ţină cont de realităţile sociale şi economice din ţară.
21:30
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro, a fost câştigat joi cu un bilet de 28 de lei # Jurnalul.ro
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro, a fost câştigat joi, cu un bilet care a costat 28 de lei, a anunţat Loteria Română.
21:10
Persoanele născute în aceste luni au mai fost aici înainte, purtând daruri înțelepte. Lunile de naștere februarie, noiembrie și decembrie sunt legate de o puternică înțelepciune a sufletului bătrân.
21:00
Dogioiu, despre anunțul oficial privind pierderea banilor europeni: Este o chestiune de zile # Jurnalul.ro
Este o chestiune de zile ca ea să vină, susține Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, referindu-se la scrisoarea prin care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) ar urma să fie anunțat oficial de către Comisia Europeană de pierderea banilor.
20:50
Analiză Frames: Ce riscă economia României dacă impune plafonarea generalizată a adaosului comercial la o inflație de peste 5% # Jurnalul.ro
Ideea introducerii unui mecanism automat de plafonare a adaosului comercial atunci când inflația depășește pragul de alertă de 5% este o măsură de politică economică extrem de tentantă electoral, dar plină de capcane structurale, arată o analiză realizată de compania de consultanță Frames și publicată azi.
20:40
RAR: Peste o treime dintre vehiculele verificate în trafic în 2025 aveau deficiențe tehnice majore # Jurnalul.ro
Peste o treime dintre autovehiculele verificate în trafic, în anul 2025, prezentau deficiențe tehnice majore sau periculoase, iar mii de mașini au fost considerate un pericol iminent de accident, anunță Registrul Auto Român.
20:40
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că până pe 9 primește cereri pentru acordarea sprijinului de urgență pentru sectorul pomicol afectat de înghețul târziu de primăvara din perioada aprilie - mai 2025.
20:30
În cadrul conferinței de presă susținută după ședința de Guvern desfășurată, joi, la Palatul Victoria, purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, a anunțat ce se va schimba pentru piețele de capital din România, odată cu noul proiect de lege adoptat.
20:10
Brigada Rutieră a amendat primăriile din Capitală cu 6.000 de euro pentru gropile din asfalt # Jurnalul.ro
Amenzi de aproape 30.000 de lei ( circa 6.000 de euro) au primit primăriile de sector ale Capitalei, după ce polițiștii de la Brigada Rutieră au verificat starea drumurilor publice, din București.
20:10
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat recepția ramei electrice RE‑IR Coradia Stream – TS10 astăzi la Depoul Alstom din incinta Atelierelor CFR Grivița.
20:10
Interviu cu Lucian Romascanu, membru al Curții de Conturi Europene (ECA) prilejuit de publicarea raportului „Combaterea fraudei în cadrul MRR: un șantier deschis”.
20:00
Peste 1.500 de joburi la stat, de la începutul anului, avans de aproape 60% faţă de 2025 # Jurnalul.ro
Instituţiile publice au postat peste 1.500 de locuri de muncă de la începutul anului, în creştere cu aproape 60% faţă de perioada similară din 2025, potrivit datelor platformei de recrutare eJobs.
20:00
Curtea de Apel Cluj respinge cererea de suspendare a autorizațiilor temporare pentru tratarea semințelor # Jurnalul.ro
Alianța pentru Agricultură și Cooperare, structură formată din Federația Națională PRO AGRO, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, Uniunea de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV și Asociația Forța Fermierilor (AFF) anunță că astăzi Curtea de Apel Cluj a dat câștig de cauză fermierilor.
19:40
Tragedie în lumea filmului: James Van Der Beek, starul din Dawson’s Creek, s-a stins la 48 de ani. A murit după o luptă grea cu cancerul # Jurnalul.ro
James Van Der Beek, actorul care a cucerit milioane de fani în „Dawson’s Creek”, a murit la 48 de ani, după o luptă dureroasă cu cancerul de colon. Povestea sa emoționantă.
19:40
Ciprian Șerban a făcut joi o vizită pe șantierul unde au loc lucrările pentru viitoarea stație de metrou Gara Băneasa și a cerut ca proiectul să fie făcut la timp.
19:30
Medicul de la Mayo Clinic care trage un semnal de alarmă: Greșeala uriașă a celor cu hipertensiune # Jurnalul.ro
Un cardiolog de top de la Mayo Clinic avertizează pacienții cu tensiune mare: schimbări simple în alimentație și stil de viață pot preveni bolile de inimă. Află ce trebuie să faci zilnic.
19:10
Rezultate Loto. Joi, 12 februarie, au loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, organizate de Loteria Română, după ce, la extragerile de duminică, 8 februarie, s-au acordat 35.272 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,8 milioane de lei.
19:10
Două comune din nordul României au decis să fuzioneze. Este vorba despre o premieră națională înregistrată în județul Satu Mare. Decizia a fost luată pentru a ușura măsurile administrative impuse de Guvern.
19:00
Rutte garantează că NATO poate spori supravegherea în Arctica simultan cu consolidarea flancului estic # Jurnalul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat asigurări joi că Alianţa are suficiente forţe pentru a spori supravegherea în Nordul Îndepărtat prin intermediul Santinelei Arctice şi pentru a menţine simultan supravegherea implementată deja în Marea Baltică şi pe flancul estic, informează EFE.
18:40
Cât de periculoase pot fi injecțiile de slăbit? O țară vrea să le interzică. Avertismentul specialiștilor # Jurnalul.ro
Injecțiile pentru slăbit din clasa GLP-1, care au câștigat popularitate datorită capacității de a reduce apetitul și a accelera pierderea în greutate, sunt din ce în ce mai controversate.
18:40
DNA „trage pe dreapta” transportul „la negru” din București. Sunt vizate platformele BOLT și UBER # Jurnalul.ro
DNA „trage pe dreapta” transportul „la negru” din București, care operează prin platformele partenere BOLT și UBER: mii de șoferi activează fără forme legale, interpușii încasau sume uriașe, firmele nu plăteau taxele.
18:30
Anchetă DNA într-un dosar de mare evaziune fiscală. Procurorii fac percheziții în patru locații # Jurnalul.ro
Procurorii anticorupție fac joi percheziții în 4 locații într-un dosar de mare evaziune fiscală. În ancheta procurorilor sunt vizate 11 persoane, iar prejudiciul estimat este de peste 28.000.000 lei.
18:10
Descoperă top 5 luni de naștere ale persoanelor dependente de cafea. Vezi ce zodii beau cel mai mult și care este secretul energiei lor zilnice.
Acum 24 ore
18:00
Guvernul propune reguli mai stricte pentru plantele și substanțele stupefiante. Ce schimbări anunță Ioana Dogioiu.
17:50
FACIAS apără în instanță drepturile a 4,9 milioane de pensionari care au rămas cu pensiile înghețate # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) intervine în sprijinul celor 4,9 milioane de pensionari din România. FACIAS a transmis o plângere prealabilă Guvernului României și Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), solicitând indexarea urgentă a valorii punctului de referință, conform obligațiilor legale ignorate de stat.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.