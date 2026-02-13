O platformă care spune ce condiții de creditare oferă băncile și ce fonduri europene se pot accesa

19:10

Rezultate Loto. Joi, 12 februarie, au loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, organizate de Loteria Română, după ce, la extragerile de duminică, 8 februarie, s-au acordat 35.272 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,8 milioane de lei.