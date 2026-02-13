O nouă explozie la prețurile îngrășămintelor – Presiune majoră pentru fermieri
Agro-TV.ro, 13 februarie 2026 07:50
Creșterea accelerată a prețurilor la îngrășăminte începe să apese serios pe bugetele fermierilor români, într-un moment în care costurile de producție erau deja la un nivel ridicat. Azotatul de amoniu și ureea, două dintre cele mai utilizate inputuri în sectorul vegetală, s-au scumpit semnificativ față de toamna trecută, schimbând radical calculele din ferme. Ing. Ion […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum 30 minute
07:50
Creșterea accelerată a prețurilor la îngrășăminte începe să apese serios pe bugetele fermierilor români, într-un moment în care costurile de producție erau deja la un nivel ridicat. Azotatul de amoniu și ureea, două dintre cele mai utilizate inputuri în sectorul vegetală, s-au scumpit semnificativ față de toamna trecută, schimbând radical calculele din ferme. Ing. Ion […]
Acum 12 ore
20:50
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că există noi oportunități de finanțare europeană pentru sectorul agroalimentar în perioada 2028-2034. Astfel, în cadrul viitorului buget pentru 2028-2034, Uniunea Europeană oferă, prin Fondul European de Competitivitate (FEC) și următorul Program Orizont Europa (un program-cadru pentru cercetare și inovare al UE), o finanțare substanțială pentru acțiuni în […]
Acum 24 ore
18:40
Ziua de joi, 12 februarie marchează încă o victorie a fermierilor români în războiul neonicotinoidelor. Potrivit unui comunicat al Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC) remis redacției AgroTV, Curtea de Apel Cluj a respins cererea depusă de suspendare a autorizațiilor temporare emise de Ministerul Agriculturii, la solicitarea fermierilor din cadrul organizației, pentru tratarea semințelor de […]
17:30
Guvernul modifică regulile pentru finanțarea fermierilor! Ce e nou privind fondurile de garantare # Agro-TV.ro
Se așteaptă ca finanțarea fermierilor în România să intre într-o nouă eră după ce, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Guvernul a aprobat în ședința de joi, 12 februarie, o Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, pescuitului și acvaculturii. Potrivit unui comunicat al MADR remis […]
12:30
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) atrage atenția că cererile de acordare a sprijinului de urgență pentru sectorul pomicol afectat de înghețul târziu de primăvară din perioada aprilie-mai 2025 se depun până cel târziu la data de 9 martie 2026 inclusiv. Potrivit unui comunicat al APIA remis joi redacției AgroTV, de acest sprijin […]
11:50
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) au efectuat joi opt percheziții la reprezentanții unei societăți comerciale care, prin falsificarea documentelor și a ambalajelor, ar fi vândut către un lanț de hypermarketuri fructe cu pesticide peste nivelul admis provenite din Egipt, dar prezentate ca fiind […]
09:10
Subvențiile APIA, doar cu taxele și impozitele plătite la zi – Fermierii sunt revoltați # Agro-TV.ro
O propunere aflată în discuție la nivel guvernamental riscă să pună o presiune suplimentară pe fermierii români, deja afectați de un an agricol dificil. Este vorba despre o propunere pusă în discuție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care vizează condiționarea eliberării adeverințelor necesare pentru plata subvențiilor de la APIA de achitarea integrală a […]
Ieri
07:50
Prognoza METEO până la sfârșit de februarie – Gerul și ninsorile își fac din nou apariția # Agro-TV.ro
România va traversa, în următoarele zile, o perioadă cu vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru luna februarie, însă această încălzire va fi temporară. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), după mijlocul lunii este așteptată o schimbare semnificativă a regimului termic, cu revenirea temperaturilor scăzute și posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. […]
06:30
Avertisment privind acordul Mercosur – Ce se ascunde în mecanismul de protejare a fermierilor # Agro-TV.ro
Temerile fermierilor români și europeni legate de efectele acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele din Mercosur rămân cât se poate de actuale, mai ales în contextul în care intrarea în vigoare a acestui acord pare că nu mai poate fi împiedicată. În acest context, Parlamentul European încearcă să vină cu anumite mecanisme de protejare […]
11 februarie 2026
17:10
Fermierii europeni recurg din nou la asaltul tractoarelor, exprimându-și astfel nemulțumirea față de semnarea acordului UE-Mercosur și de reglementările europene privind agricultura. Miercuri, mii de fermieri spanioli din toate provinciile țării s-au adunat la Madrid, cu 500 de tractoare, blocând centrul orașului și principalele artere, relatează Digi24. În drumul lor spre capitală, agricultorii au creat […]
16:40
Mâine începe Congresul Anual „De la Fermieri pentru Fermieri®” – fermieri și experți discută viitorul agriculturii # Agro-TV.ro
Forumul APPR organizează ediția a XI-a a Congresului Anual „De la Fermieri pentru Fermieri®”, un eveniment de referință pentru sectorul agroalimentar din România. Acesta va avea loc la București, începând cu ora 13:00. Considerat un reper constant al dialogului agricol congresul reunește fermieri, companii și actori relevanți ai industriei pentru a discuta principalele provocări și […]
15:50
Fertilizarea cu azot este o etapă esențială pentru orice cultură, mai ales la început de primăvară. Totuși nu tot azotul aplicat ajunge la plante, iar eficiența depinde mult de tipul de fertilizant ales. Este important ca fermierii să analizeze atent diferențele dintre ureea clasică și alternativele moderne. Uree clasica vs. uree protejata: de ce sa […]
14:30
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri că intenționează să promoveze în perioada următoare, atât la nivelul Guvernului, cât și în Parlament, un proiect de lege privind gestionarea inflației printr-un mecanism de plafonare a adaosului comercial pentru toate produsele agroalimentare de pe teritoriul României, atunci când inflația depășește 5%-6%. Declarația lui Florin Barbu vine în […]
12:40
Anunț tranșant de la Cancelaria Premierului: „Impozitul pe sere și solarii” rămâne în picioare! # Agro-TV.ro
Lovitură năucitoare pentru micii fermieri: „impozitul pe sere și solarii” folosite în scopuri comerciale, introdus de Guvernul Bolojan de anul acesta, rămâne în picioare! Măsura a intrat deja în vigoare, însă în multe medii se vorbea că Executivul ar putea reveni cu introducerea unor excepții privind „impozitul pe sere și solarii” – în fapt, un […]
09:00
Deși există deja un calendar actualizat al lansărilor pentru anul în curs, mai multe linii de finanțare esențiale pentru agricultură nu au, nici până acum, ghidurile publicate în dezbatere publică. Situația generează incertitudine în rândul fermierilor, mai ales în cazul programelor care se lansează pentru prima dată sau care revin după o perioadă îndelungată de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Primele roșii românești din 2026 sunt așteptate să apară pe piață în intervalul 15–30 martie, iar prețurile anunțate de producători sunt, încă de pe acum, subiect de dezbatere. Potrivit legumicultorilor care cultivă tomate extratimpurii în solarii, vorbim despre un produs de nișă, cu o disponibilitate extrem de redusă, care va ajunge la consumatori la prețuri […]
06:30
Cum își pot reduce fermierii facturile la energie în 2026, printr-o nouă linie de finanțare # Agro-TV.ro
Fermierii și procesatorii din industria alimentară vor avea, în această primăvară, o nouă oportunitate importantă de finanțare pentru reducerea costurilor cu energia electrică. O nouă sesiune a schemei de energie pentru autoconsum urmează să fie lansată în săptămânile sau lunile următoare, vizând investiții în sisteme fotovoltaice și centrale eoliene dedicate consumului propriu din ferme și […]
10 februarie 2026
17:20
Europa se confruntă cu o criză serioasă de supraproducție de cartofi, care se reflectă într-o prăbușire spectaculoasă a prețurilor. În loc să se bucure de recoltele abundente, fermierii se află în pragul disperării după ce, la finalul anului trecut au ajuns să-și vândă cartofii chiar și cu prețuri cuprinse între 0,50 și 4 euro pentru […]
15:50
Într-o perioadă în care fiecare investiție agricolă este foarte analizată, iar costurile pun presiune tot mai mare pe fermele românești, apare o întrebare simplă: mai există tractoare care să livreze performanță reală fără să golească bugetul? Răspunsul începe să prindă contur în tot mai multe exploatații: de la gospodării mici până la ferme mari, iar […]
14:40
13.200 de lei! Atât l-a costat „distracția” pe un bărbat în vârstă de 42 de ani, din județul Vâlcea, care și-a maltratat calul doar din dorința de a face senzație pe rețelele de socializare. La data de 9 februarie 2026, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea s-au […]
13:00
Noi plăți APIA pentru crescătorii de animale! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează marți, 10 decembrie, că a efectuat plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna noiembrie 2025. Potrivit unui comunicat al instituției remis redacției AgroTV, suma plătită este […]
12:00
Comisia Europeană rezolvă criza îngrășămintelor: Fermierii au liber la gunoiul de grajd procesat! # Agro-TV.ro
După ce le-a aplicat o grea lovitură cu Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM), care generează prețuri greu de suportat pe piața de îngrășămite, Comisia Europeană vine cu o măsură în compensație pentru fermieri, permițându-le să utilizeze gunoiul de grajd peste limitele stabilite de Directiva privind nitrații. Executivul comunitar a adoptat luni, 9 […]
09:10
Pe fondul situației epidemiologice generate de pesta porcină africană (PPA) în România, care pare fără ieșire de aproape un deceniu, asociațiile din sectorul creșterii suinelor ridică din nou problema creșterii porcilor în gospodăriile populației. Lipsa unei evidențe clare a efectivelor, regulile minime de biosecuritate ignorate și comerțul nefiscalizat sunt factori care, potrivit specialiștilor din sector, […]
08:00
Lovitură pentru ”vânătorii de subvenții” – Măsura implementată de anul acesta la plățile directe # Agro-TV.ro
Anul 2026 aduce o schimbare importantă în modul de acordare a subvențiilor pentru pășuni și pajiști permanente, una care vizează direct „vânătorii de subvenții” – persoane sau entități care încasau sprijin financiar fără a desfășura efectiv activități de creștere a animalelor. Potrivit lui George Scarlat, membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, începând cu […]
06:30
Subvențiile pentru micii fermieri, sub semnul întrebării: ”Cu 2 hectare de cultură mare nu poți fi rentabil” # Agro-TV.ro
Declarațiile recente ale unor oficiali din agricultură, potrivit cărora fermierii care lucrează suprafețe foarte mici de teren în cultură mare nu ar mai trebui să beneficieze de subvenții, au stârnit reacții de îngrijorare în rândul micilor fermieri. Un astfel de mesaj, venit din partea unei persoane care lucrează doar câteva hectare, a fost comentat în […]
9 februarie 2026
16:10
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) a prezentat autorităților un Pachet de Relansare Economică a României pentru perioada 2026-2034 prin care propune un set de politici economice orientate către stimularea producției și investițiilor și consolidarea capitalului autohton, cu accent pe agricultură, securitate alimentară și dezvoltarea mediului rural, se arată într-un comunicat de presă al […]
13:50
Vot final în Parlamentul European! În ce condiții se vor face importurile agricole din Mercosur # Agro-TV.ro
Marți, în cadrul sesiunii plenare ce are loc săptămâna aceasta la Strasbourg, membrii Parlamentului European urmează să-și dea votul final privind mecanismul bilateral de salvgardare pentru importurile agricole din țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay). „În temeiul acordului la care au ajuns negociatorii Parlamentului și ai Consiliului în decembrie, preferințele tarifare pentru importurile agricole […]
11:10
S-a dat alarma printre europarlamentari după ce o nouă încercare – criza laptelui – amenință din ce în ce mai mult să destabilizeze sectorul agricol european, și așa greu încercat în ultimii ani. „Criza laptelui, din nou la porțile Uniunii Europene! Săptămâna aceasta la Strasbourg vom avea discuții pe această temă”, a anunțat Daniel Buda, […]
07:40
VIDEO Dr. Ing. Horia Ghibu – Cel mai bun moment pentru a face tăierile la pomii fructiferi # Agro-TV.ro
Momentul în care se efectuează tăierile la pomii fructiferi este esențial pentru sănătatea livezii și pentru obținerea unor producții constante și de calitate. O intervenție realizată prea devreme sau prea târziu poate slăbi pomii, le poate afecta rodirea sau îi poate expune riscului de boli și dăunători, mai ales în contextul schimbărilor climatice din ultimii […]
06:30
Teoria potrivit căreia unii crescători de porci ar introduce intenționat pesta porcină africană (PPA) în ferme pentru a încasa despăgubiri de la stat este ferm respinsă de Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR), medic veterinar și crescător de suine. Într-o reacție dură, acesta cataloghează astfel de afirmații drept „o […]
8 februarie 2026
17:10
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a stabilit noile cuantumuri pentru intervențiile de plăți directe, precum și realocările financiare necesare ce vor fi aplicate pentru campania 2025 de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în conformitate cu cadrul legal național și european în vigoare. Potrivit unui ordin de proiect pus în transparență publică […]
14:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 8 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00, care vizează episoade de iarnă severă în mai multe regiuni ale României. Potrivit meteorologilor, în acest interval sunt așteptate ninsori, depuneri de strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și o răcire accentuată […]
13:30
Fermierii care cresc păsări trebuie să țină evidențe stricte privind tratamentele, mortalitățile și inspecțiile zilnice. Cerințele impun registre detaliate și documente care trebuie prezentate la orice control oficial. Potrivit prevederilor privind protecția și bunăstarea animalelor, proprietarii și administratorii fermelor avicole sunt obligați să păstreze o evidență clară a tuturor tratamentelor efectuate. În registrul de tratamente […]
08:10
Un fermier a finalizat anul trecut o serie de investiții importante în infrastructura de irigații menite să asigure accesul la apă pentru sute de hectare de teren agricol. Proiectele derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) au vizat realizarea unor stații moderne de punere sub presiune și modernizarea modului de distribuție a apei pentru […]
7 februarie 2026
12:40
Poluare gravă descoperită de comisarii Gărzii de Mediu. Autoritățile au intervenit după ce au aflat că deșeuri lichide erau descărcate direct pe sol, fără respectarea normelor de protecție a mediului. Garda de Mediu Galați a aplicat o amendă de 6.000 de lei în urma unui control efectuat în comuna Grivița, Galați. Inspectorii s-au autosesizat după […]
10:00
Sezonul viticol recent încheiat continuă să producă efecte negative pentru producători, iar bilanțurile făcute la începutul lunii februarie arată pierderi importante. Mircea Aurel, viticultor, spune că producția de vin a fost mai mică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. „Vinul a fost mai slăbuț anul acesta pentru că nu a fost vremea necesară pentru producție. A […]
08:10
Anul agricol 2025–2026 oferă motive de optimism pentru fermieri după o perioadă în care seceta și lipsa precipitațiilor au afectat constant culturile. Cantitățile de apă acumulate în sol din toamna trecută până la începutul acestui an, dar și stratul de zăpadă depus uniform pe terenuri au contribuit la protejarea culturilor. Fermierii din zona Dobrogea spun […]
6 februarie 2026
17:10
Perioadă dificilă pentru vânzările de terenuri agricole din România: deși mulți fermieri și-au declarat intenția de a renunța la o parte suprafețe din cauza dificultăților financiare, iată că după creșterea spectaculoasă din luna decembrie 2025, prima lună a acestui an înregistrează un recul al tranzacțiilor la fel de spectaculos. Luna ianurie este, într-adevăr, recunoscută ca […]
14:40
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a anunțat vineri că indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut în luna ianuarie 2026, pentru a cincea lună la rând, pe fondul unor cotații mai mici la lactate, zahăr și produse din carne, transmite agenția Reuters, citată de AGERPRES. Anunțul vine în contextul în care […]
14:40
Mircea Lucescu, erou de film, într-un documentar produs de Cinemaraton și Prima Sport. Premiera absolută pe 15 februarie # Agro-TV.ro
Înainte să fie un mare antrenor, a fost un mare jucător. Un căpitan de echipă care a dus naţionala României la Cupa Mondială, după 36 de ani în care tricolorii au lipsit de la cea mai mare sărbătoare a fotbalului. Mircea Lucescu este personajul principal într-un film documentar produs de Cinemaraton TV, în colaborare cu Prima […]
13:30
Un start curat al culturii de porumb face diferența dintre o producție medie și una performantă. În primele stadii de dezvoltare plantele sunt extrem de vulnerabile la îmburuienare, iar intervențiile rapide și corect alese devin esențiale. ALCEDO lucrează constant alaturi de fermieri, oferindu-le solutii testate, flexibile si usor de integrat in tehnologia de cultura. Buruienile […]
11:00
Meteorologii anunță în continuare precipitații în exces pentru luna februarie, însă în Mărțișor vremea va intra în parametrii specifici perioadei, cel puțin în prima decadă. Conform estimărilor pe următoarele patru săptămâni publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în săptămâna 9-16 februarie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă […]
07:40
Prețul porcului la poarta fermei a ajuns la un nivel critic, mult sub costurile reale de producție, iar crescătorii de suine avertizează că sectorul se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. În lipsa unor măsuri rapide și a unei piețe funcționale pentru producția internă, pierderile se adâncesc de la o […]
06:30
Sprijin de 50.000 EURO pentru micii fermieri – Condiția esențială pentru accesarea fondurilor # Agro-TV.ro
DR-14, una dintre cele mai așteptate linii de finanțare pentru micii fermieri, urmează să fie lansată în primăvara acestui an, iar criteriile de eligibilitate sunt deja intens discutate în mediul agricol, în special condiția privind vechimea minimă de 5 ani înregistrată la APIA. Ghidul solicitantului pentru această intervenție încă nu a fost publicat, fapt care […]
5 februarie 2026
17:00
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a deschis perioada de înscriere în Programul Tomata, schema de ajutor de minimis pentru susținerea legumicultorilor care cultivă tomate și alte legume în spații protejate. Conform MADR, ajutorul financiar acordat este de 1,5 euro/mp, ceea ce echivalează cu 1.500 euro pentru fiecare 1.000 metri pătrați de cultură realizată în […]
15:50
Sprijin financiar de urgență în agricultură de până la 2.000 de euro/hectar aprobat AZI de Guvern # Agro-TV.ro
La propunerea Ministerului Agriculturii, Guvernul a aprobat în ședința de joi, 5 februarie, Hotărârea privind acordarea unui sprijin financiar de urgență în agricultură pentru sectorul pomicol afectat de înghețul târziu din primăvara anului 2025. Potrivit unui comunicat al MADR remis redacției AgroTV, sprijinul financiar se acordă producătorilor agricoli din sectorul pomicol ale căror culturi au fost afectate […]
15:30
IPSO a devenit oficial unul dintre unul dintre cei mai mari dealeri John Deere din Europa. Acestea fiind cunoscute printre fermieri printre cele mai performante și moderne utilaje agricole. lider în distribuția utilajelor și serviciilor pentru industria agricolă, cu 30 de ani de parteneriat cu John Deere și prezență în România, Croația și Turcia, anunță […]
15:20
Congresul Forumului APPR reunește peste 400 de participanți pe 12 februarie, la București, în cadrul ediției a XI-a a evenimentului anual „De la Fermieri pentru Fermieri®”, devenit în ultimul deceniu un reper al dialogului agricol din România. Ediția a XI-a marchează un moment de maturitate pentru Congres, care își consolidează rolul de platformă de dialog […]
14:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologică valabilă în intervalul 5 februarie, ora 10:00 – 6 februarie, ora 10:00, ce vizează precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori în zona montană. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie, iar în noaptea […]
08:00
Instalarea tinerilor fermieri – Anunțul șefului AFIR despre o nouă sesiune de finanțare # Agro-TV.ro
Linia de finanțare DR-30 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” rămâne una dintre cele mai populare măsuri din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună (PS PAC 2023-2027), fiind gândită ca un instrument esențial pentru încurajarea reîntineririi generațiilor din agricultură și susținerea fermierilor până în vârsta de 40 de ani să pornească sau să consolideze […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.