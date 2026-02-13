Venezuela: Preşedinta interimară Rodriguez se angajează să organizeze alegeri libere
Financial Intelligence, 13 februarie 2026 07:50
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, s-a angajat într-un interviu difuzat joi de canalul american NBC News să […]
Acum 30 minute
07:50
Statele Unite şi Taiwanul finalizează acordul comercial pentru a reduce taxele vamale la 15% # Financial Intelligence
Washingtonul şi Taipei au semnat oficial joi acordul comercial dezvăluit la mijlocul lunii ianuarie şi care urmează să […]
07:50
07:40
Preşedintele israelian afirmă că încă nu a luat o decizie privind graţierea lui Netanyahu # Financial Intelligence
Preşedintele israelian Isaac Herzog a afirmat joi că este în curs de a examina cererea de graţiere pentru […]
07:40
Autorităţile japoneze au sechestrat o navă de pescuit chineză şi i-au arestat căpitanul, a anunţat vineri Agenţia japoneză […]
07:40
Coreea de Nord promite un “răspuns teribil” în cazul unei noi incursiuni de drone dinspre Sud # Financial Intelligence
Coreea de Nord a promis vineri un "răspuns teribil" în cazul unei noi incursiuni cu drone dinspre Sud, […]
Acum o oră
07:20
Conferința de securitate de la München se deschide astăzi, pe fondul relațiilor transatlantice tensionate # Financial Intelligence
Pe fondul anxietății și nesiguranței crescânde în Europa, determinate de relațiile transatlantice tensionate – inclusiv diviziunile tot mai […]
07:10
Trump intenționează să anunțe planul de finanțare pentru Gaza și trimiterea de trupe, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace – Reuters # Financial Intelligence
Cel puțin 20 de țări vor participa la reuniune, spun oficialii americani Trump va anunța un fond de […]
Acum 2 ore
06:40
Ministrul Finanțelor: Nu pot să confirm recesiunea tehnică; Dacă nu luam măsuri, FMI venea în România și măsurile erau mult mai dure (Antena 3) # Financial Intelligence
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu a exclus, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că România poate intra în […]
06:30
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că ar fi fost de preferat ca bugetul pentru 2026 să fi […]
Acum 12 ore
21:50
Nicuşor Dan apreciază că România ar putea respecta indicatorii pentru zona euro în termen de 3-4 ani # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că România îşi poate propune să respecte indicatorii necesari pentru adoptarea monedei euro într-un […]
21:50
Nicuşor Dan: Pensiile magistraţilor – o problemă care trenează; îmi doresc o asumare din partea CCR # Financial Intelligence
Pensiile magistraţilor sunt o problemă care a "trenat" în societatea românească şi Curtea Constituţională trebuie să îşi asume […]
21:30
Enrico Letta, la castelul Alden Biesen: Piața unică este cel mai bun răspuns al nostru la Trump și fundamentul suveranității noastre; Draghi a pledat pentru mai multe investiții # Financial Intelligence
Liderii UE s-au aflat la castelul Alden Biesen din zona rurală belgiană pentru o întâlnire în care să […]
21:00
Nicușor Dan: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea prețului energiei # Financial Intelligence
Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea prețului energiei, a declarat, joi, președintele […]
Acum 24 ore
18:30
Guvernul francez a dezvăluit joi priorităţile strategice ale noii sale politici energetice, printre care se numără şi relansarea […]
18:30
Europa plănuieşte următoarea mişcare la Conferinţa de Securitate de la Munchen, în contextul tensionării relaţiilor cu SUA # Financial Intelligence
Şocate de tarifele vamale şi de "politica de demolare" a preşedintelui american Donald Trump, puterile Europei se reunesc […]
18:20
ANAF: Criteriile pentru declararea inactivităţii fiscale nu s-au modificat în privinţa mandatului administratorilor # Financial Intelligence
Criteriile pentru declararea inactivităţii fiscale a societăţilor comerciale au rămas neschimbate în ceea ce priveşte mandatul administratorilor, a […]
18:20
BERD a vândut Danube Logistics, operatorul portului Giurgiuleşti din Republica Moldova, către Portul Constanţa # Financial Intelligence
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat joi că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul […]
18:20
Conpet anunţă că date cu caracter personal ar putea să fi fost exfiltrate în urma unui atac cibernetic # Financial Intelligence
Conpet, operatorul sistemului naţional de transport ţiţei şi derivate prin conducte din România, anunţă, joi, că date cu […]
18:20
Gorj: Proteste spontane ale minerilor şi energeticienilor din cadrul Complexului Energetic Oltenia # Financial Intelligence
Minerii şi energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) au organizat proteste spontane în cariere, dar şi la […]
17:50
Prețurile argintului și implicațiile lor pentru economie (opinie Laurian Lungu) # Financial Intelligence
În anii '70, frații Hunt, niște investitori foarte bogați, au ajuns la concluzia că inflația va eroda valoarea […]
16:40
Ștefan Nanu, Alina-Mirela Petre și Valeriu Steriu, propunerile statului pentru Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea # Financial Intelligence
Ștefan Nanu, Alina-Mirela Petre și Valeriu Steriu sunt propunerile Ministerului Finanțelor, pentru Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea, în vederea […]
16:10
Marius Dan, Franklin Templeton, despre perspectivele unui nou mandat de administrator la Fondul Proprietatea: “Ne dorim stabilitate, continuitate şi vizibilitate; Dacă acţionarii îşi doresc un mandat de un an, atunci termenii comerciali sunt alţii decât pentru patru ani” # Financial Intelligence
Franklin Templeton International Services – Sucursala Bucureşti aşteaptă votul acţionarilor Fondului Proprietatea din 26 februarie privind durata noului […]
15:50
Comisia Europeană a atras marți 11 miliarde euro prin a doua tranzacție sindicalizată din 2026, prin două tranșe […]
15:40
Acționarii Nuclearelectrica au decis adoptarea Deciziei Finale de Investiție în proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) NuScale de la Doicești # Financial Intelligence
Acționarii Nuclearelectrica au decis adoptarea Deciziei Finale de Investiție în proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) NuScale de la […]
15:30
România, Republica Tăierilor (Text pamflet, dedicat Republicii Tăierilor Permanente) – Alin Tișe # Financial Intelligence
Ilie, dragă Ilie, Îți scriu această scrisoare de aici, de la Cluj, și ți-o trimit la București, nu […]
15:30
Poliția belgiană – descinderi la Comisia Europeană în legătură cu vânzarea unor proprietăți, relatează FT # Financial Intelligence
Poliția belgiană a făcut joi o descindere la sediul Comisiei Europene în legătură cu posibile nereguli în vânzarea […]
14:50
László Borbély: Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a atras aproximativ 25 milioane euro din fonduri europene în ultimii opt ani și jumătate, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență – video # Financial Intelligence
Rețea de 2300 de experți în dezvoltare durabilă în momentul de față În cadrul celei de-a V-a ediții […]
14:10
Electro-Alfa International atrage BERD și NN Pensii în acționariat, marcând una dintre cele mai de succes listări antreprenoriale din România # Financial Intelligence
Electro-Alfa International, companie ce are capital majoritar românesc cu peste 35 de ani de experiență și unul dintre […]
13:50
Fondul Proprietatea a returnat peste 29,2 miliarde de lei acționarilor prin dividende, returnări de capital și programe de răscumpărare de acțiuni, pe perioada mandatului Franklin Templeton (comunicat) # Financial Intelligence
Fondul Proprietatea (FP), unul dintre cei mai importanți emitenți de pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București […]
13:20
Nicuşor Dan despre participarea la Consiliul pentru Pace: Suntem încă în discuţii cu partea americană # Financial Intelligence
România poartă discuţii cu partea americană pe tema participării la Consiliul pentru Pace care urmează să aibă loc […]
13:10
Biofarm a semnat vânzarea imobilului din Bd. Iancu de Hunedoara, pentru 5 milioane de euro # Financial Intelligence
Biofarm a semnat vânzarea imobilului din Bd. Iancu de Hunedoara, pentru 5 milioane de euro, potrivit unui raport […]
13:10
Leventer Medical Group inaugurează Băneasa Tumor Center, proiect medical dedicat tratamentului integrat al patologiilor tumorale, realizat printr-o investiție de peste 30 de milioane de euro # Financial Intelligence
Leventer Medical Group anunță deschiderea oficială a spitalului privat Băneasa Tumor Center, un proiect dedicat tratamentului integrat al […]
12:50
MAE: România va prelua, începând cu 1 iulie 2026, președinția în exercițiu a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) # Financial Intelligence
România va prelua de la Bulgaria, începând cu 1 iulie 2026, președinția în exercițiu a Procesului de Cooperare […]
12:40
Nicuşor Dan: Europa cu mai multe viteze – ţări care au anumite idei se coordonează; Nu trebuie să avem vreo îngrijorare; Nu există vreo intenţie la nivel de reglementare în interiorul UE pentru regimuri diferite între ţări # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, în Belgia, că nu există vreo intenţie de reglementare în interiorul Uniunii […]
11:20
Caracas şi Washington încheie un acord energetic pe termen lung în timpul unei vizite istorice în SUA # Financial Intelligence
Venezuela şi SUA au anunţat miercuri un parteneriat energetic pe termen lung, convenit între preşedinta interimară a ţării […]
11:10
Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene, cere împrumuturi comune ale UE pentru apărare # Financial Intelligence
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat într-un interviu publicat miercuri de platforma germană Table Media că susţine […]
11:10
Vladimir Putin anunţă noi măsuri pentru promovarea “valorilor tradiţionale” şi creşterea ratei natalităţii # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat un nou pachet de măsuri pentru promovarea "valorilor tradiţionale" şi creşterea ratei […]
10:50
Federația Patronală a Energiei și Institutul Diplomatic Român lansează cea de-a doua ediție a programului „Diplomație Energetică” # Financial Intelligence
Federația Patronală a Energiei (FPE), în parteneriat cu Institutul Diplomatic Român (IDR), anunță lansarea celei de-a doua ediții […]
10:40
Carrefour anunță vânzarea Carrefour România către Pavăl Holding, pe baza unei valori a companiei de 823 milioane de euro # Financial Intelligence
Carrefour anunță că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding în vederea transferului operațiunilor sale din România. […]
10:20
Horia CARDOȘ, Agroland Group: Acordul UE-Mercosur va deschide ușa marii piețe europene pentru producători care respectă foarte puțin din ceea ce sunt forțați să respecte producătorii europeni # Financial Intelligence
Să produci în Uniunea Europeană, mai ales în zona de food, este foarte complicat, costisitor și, în fiecare […]
08:40
Fintech-ul brazilian Agibank a atras 240 de milioane de dolari în cadrul unui IPO, care a acesat piața de capital din SUA # Financial Intelligence
Agibank a anunțat miercuri că a strâns 240 de milioane de dolari în cadrul ofertei publice inițiale (IPO) […]
08:40
Ursula von der Leyen a anunțat noi reguli în UE care vor direcționa bani publici către industriile strategice # Financial Intelligence
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat la European Industry Summit din Antwerp că Industrial Accelerator […]
08:40
ANRE și RAAEY consolidează cooperarea bilaterală pentru o reglementare mai conectată în Europa de Sud-Est # Financial Intelligence
George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei din România (ANRE), și Konstantinos Tsimaras, președintele Autorității […]
08:30
Proprietarii chinezi ai Waldorf Astoria intenționează să vândă hotelul emblematic din New York (WSJ); prețul este estimat să depășească un miliard de dolari # Financial Intelligence
Proprietarii chinezi ai emblematicului hotel Waldorf Astoria din New York City se pregătesc să scoată la vânzare hotelul […]
08:10
Diferența de gen la riscul de sărăcie al celor care lucrează, maximă în România # Financial Intelligence
de Dan Pălăngean România a înregistrat în anul 2024 cea mai mare diferență între femei și bărbați (diferență […]
Ieri
07:30
Strategia de dezvoltare a României până în 2050[1]/Renașterea Carpaților[2]: de la convergență periferică la proiecție strategică regională (opinie Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
„Statele nu decad din lipsă de resurse, ci din lipsă de voință strategică."— Henry Kissinger Autor: Corneliu Pivariu […]
07:20
Trump organizează un summit cu lideri din America Latină pe 7 martie la Miami (Casa Albă) # Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va întâlni cu mai mulţi lideri latino-americani în cursul unui summit care […]
07:10
Gallup, renumitul institut de sondaje american, va înceta să evalueze popularitatea preşedinţilor # Financial Intelligence
Renumitul institut american de sondaje Gallup va înceta să măsoare popularitatea preşedinţilor, punând capăt unei practici vechi de […]
07:10
SUA: Congresul îi administrează o înfrângere lui Trump în privinţa taxelor sale vamale # Financial Intelligence
Mai mulţi membri republicani ai Camerei Reprezentanţilor din SUA l-au sfidat pe Donald Trump miercuri şi au votat […]
06:50
Protest spontan la Cariera Roșia – minerii au refuzat să intre în schimbul III # Financial Intelligence
Minerii de la Cariera Roșia, unitate aparținând Complexului Energetic Oltenia (CEO), au declanșat miercuri seara un protest spontan, […]
