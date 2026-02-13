Statele Unite şi Taiwanul finalizează acordul comercial pentru a reduce taxele vamale la 15%

Financial Intelligence, 13 februarie 2026 07:50

Washingtonul şi Taipei au semnat oficial joi acordul comercial dezvăluit la mijlocul lunii ianuarie şi care urmează să […]

Acum 30 minute
07:50
Statele Unite şi Taiwanul finalizează acordul comercial pentru a reduce taxele vamale la 15% Financial Intelligence
Washingtonul şi Taipei au semnat oficial joi acordul comercial dezvăluit la mijlocul lunii ianuarie şi care urmează să […]
07:50
Venezuela: Preşedinta interimară Rodriguez se angajează să organizeze alegeri libere Financial Intelligence
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, s-a angajat într-un interviu difuzat joi de canalul american NBC News să […]
07:40
Preşedintele israelian afirmă că încă nu a luat o decizie privind graţierea lui Netanyahu Financial Intelligence
Preşedintele israelian Isaac Herzog a afirmat joi că este în curs de a examina cererea de graţiere pentru […]
07:40
Japonia spune că a sechestrat o navă de pescuit chineză Financial Intelligence
Autorităţile japoneze au sechestrat o navă de pescuit chineză şi i-au arestat căpitanul, a anunţat vineri Agenţia japoneză […]
07:40
Coreea de Nord promite un “răspuns teribil” în cazul unei noi incursiuni de drone dinspre Sud Financial Intelligence
Coreea de Nord a promis vineri un "răspuns teribil" în cazul unei noi incursiuni cu drone dinspre Sud, […]
Acum o oră
07:20
Conferința de securitate de la München se deschide astăzi, pe fondul relațiilor transatlantice tensionate Financial Intelligence
Pe fondul anxietății și nesiguranței crescânde în Europa, determinate de relațiile transatlantice tensionate – inclusiv diviziunile tot mai […]
07:10
Trump intenționează să anunțe planul de finanțare pentru Gaza și trimiterea de trupe, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace – Reuters Financial Intelligence
Cel puțin 20 de țări vor participa la reuniune, spun oficialii americani Trump va anunța un fond de […]
Acum 2 ore
06:40
Ministrul Finanțelor: Nu pot să confirm recesiunea tehnică; Dacă nu luam măsuri, FMI venea în România și măsurile erau mult mai dure (Antena 3) Financial Intelligence
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu a exclus, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că România poate intra în […]
06:30
Nicuşor Dan: Ar fi fost bine să avem buget înainte de 1 ianuarie Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că ar fi fost de preferat ca bugetul pentru 2026 să fi […]
Acum 12 ore
21:50
Nicuşor Dan apreciază că România ar putea respecta indicatorii pentru zona euro în termen de 3-4 ani Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că România îşi poate propune să respecte indicatorii necesari pentru adoptarea monedei euro într-un […]
21:50
Nicuşor Dan: Pensiile magistraţilor – o problemă care trenează; îmi doresc o asumare din partea CCR Financial Intelligence
Pensiile magistraţilor sunt o problemă care a "trenat" în societatea românească şi Curtea Constituţională trebuie să îşi asume […]
21:30
Enrico Letta, la castelul Alden Biesen: Piața unică este cel mai bun răspuns al nostru la Trump și fundamentul suveranității noastre; Draghi a pledat pentru mai multe investiții Financial Intelligence
Liderii UE s-au aflat la castelul Alden Biesen din zona rurală belgiană pentru o întâlnire în care să […]
21:00
Nicușor Dan: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea prețului energiei Financial Intelligence
Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea prețului energiei, a declarat, joi, președintele […]
Acum 24 ore
18:30
Franţa şi-o prezentat strategia energetică până în 2035 Financial Intelligence
Guvernul francez a dezvăluit joi priorităţile strategice ale noii sale politici energetice, printre care se numără şi relansarea […]
18:30
Europa plănuieşte următoarea mişcare la Conferinţa de Securitate de la Munchen, în contextul tensionării relaţiilor cu SUA Financial Intelligence
Şocate de tarifele vamale şi de "politica de demolare" a preşedintelui american Donald Trump, puterile Europei se reunesc […]
18:20
ANAF: Criteriile pentru declararea inactivităţii fiscale nu s-au modificat în privinţa mandatului administratorilor Financial Intelligence
Criteriile pentru declararea inactivităţii fiscale a societăţilor comerciale au rămas neschimbate în ceea ce priveşte mandatul administratorilor, a […]
18:20
BERD a vândut Danube Logistics, operatorul portului Giurgiuleşti din Republica Moldova, către Portul Constanţa Financial Intelligence
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat joi că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul […]
18:20
Conpet anunţă că date cu caracter personal ar putea să fi fost exfiltrate în urma unui atac cibernetic Financial Intelligence
Conpet, operatorul sistemului naţional de transport ţiţei şi derivate prin conducte din România, anunţă, joi, că date cu […]
18:20
Gorj: Proteste spontane ale minerilor şi energeticienilor din cadrul Complexului Energetic Oltenia Financial Intelligence
Minerii şi energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) au organizat proteste spontane în cariere, dar şi la […]
17:50
Prețurile argintului și implicațiile lor pentru economie (opinie Laurian Lungu) Financial Intelligence
În anii '70, frații Hunt, niște investitori foarte bogați, au ajuns la concluzia că inflația va eroda valoarea […]
16:40
Ștefan Nanu, Alina-Mirela Petre și Valeriu Steriu, propunerile statului pentru Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea Financial Intelligence
Ștefan Nanu, Alina-Mirela Petre și Valeriu Steriu sunt propunerile Ministerului Finanțelor, pentru Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea, în vederea […]
16:10
Marius Dan, Franklin Templeton, despre perspectivele unui nou mandat de administrator la Fondul Proprietatea: “Ne dorim stabilitate, continuitate şi vizibilitate; Dacă acţionarii îşi doresc un mandat de un an, atunci termenii comerciali sunt alţii decât pentru patru ani” Financial Intelligence
Franklin Templeton International Services – Sucursala Bucureşti aşteaptă votul acţionarilor Fondului Proprietatea din 26 februarie privind durata noului […]
15:50
Comisia Europeană a atras 11 miliarde euro prin obligațiuni UE Financial Intelligence
Comisia Europeană a atras marți 11 miliarde euro prin a doua tranzacție sindicalizată din 2026, prin două tranșe […]
15:40
Acționarii Nuclearelectrica au decis adoptarea Deciziei Finale de Investiție în proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) NuScale de la Doicești Financial Intelligence
Acționarii Nuclearelectrica au decis adoptarea Deciziei Finale de Investiție în proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) NuScale de la […]
15:30
România, Republica Tăierilor (Text pamflet, dedicat Republicii Tăierilor Permanente) – Alin Tișe Financial Intelligence
Ilie, dragă Ilie, Îți scriu această scrisoare de aici, de la Cluj, și ți-o trimit la București, nu […]
15:30
Poliția belgiană – descinderi la Comisia Europeană în legătură cu vânzarea unor proprietăți, relatează FT Financial Intelligence
Poliția belgiană a făcut joi o descindere la sediul Comisiei Europene în legătură cu posibile nereguli în vânzarea […]
14:50
László Borbély: Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a atras aproximativ 25 milioane euro din fonduri europene în ultimii opt ani și jumătate, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență – video Financial Intelligence
Rețea de 2300 de experți în dezvoltare durabilă în momentul de față În cadrul celei de-a V-a ediții […]
14:10
Electro-Alfa International atrage BERD și NN Pensii în acționariat, marcând una dintre cele mai de succes listări antreprenoriale din România Financial Intelligence
Electro-Alfa International, companie ce are capital majoritar românesc cu peste 35 de ani de experiență și unul dintre […]
13:50
Fondul Proprietatea a returnat peste 29,2 miliarde de lei acționarilor prin dividende, returnări de capital și programe de răscumpărare de acțiuni, pe perioada mandatului Franklin Templeton (comunicat) Financial Intelligence
Fondul Proprietatea (FP), unul dintre cei mai importanți emitenți de pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București […]
13:20
Nicuşor Dan despre participarea la Consiliul pentru Pace: Suntem încă în discuţii cu partea americană Financial Intelligence
România poartă discuţii cu partea americană pe tema participării la Consiliul pentru Pace care urmează să aibă loc […]
13:10
Biofarm a semnat vânzarea imobilului din Bd. Iancu de Hunedoara, pentru 5 milioane de euro Financial Intelligence
Biofarm a semnat vânzarea imobilului din Bd. Iancu de Hunedoara, pentru 5 milioane de euro, potrivit unui raport […]
13:10
Leventer Medical Group inaugurează Băneasa Tumor Center, proiect medical dedicat tratamentului integrat al patologiilor tumorale, realizat printr-o investiție de peste 30 de milioane de euro Financial Intelligence
Leventer Medical Group anunță deschiderea oficială a spitalului privat Băneasa Tumor Center, un proiect dedicat tratamentului integrat al […]
12:50
MAE: România va prelua, începând cu 1 iulie 2026, președinția în exercițiu a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) Financial Intelligence
România va prelua de la Bulgaria, începând cu 1 iulie 2026, președinția în exercițiu a Procesului de Cooperare […]
12:40
Nicuşor Dan: Europa cu mai multe viteze – ţări care au anumite idei se coordonează; Nu trebuie să avem vreo îngrijorare; Nu există vreo intenţie la nivel de reglementare în interiorul UE pentru regimuri diferite între ţări Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, în Belgia, că nu există vreo intenţie de reglementare în interiorul Uniunii […]
11:20
Caracas şi Washington încheie un acord energetic pe termen lung în timpul unei vizite istorice în SUA Financial Intelligence
Venezuela şi SUA au anunţat miercuri un parteneriat energetic pe termen lung, convenit între preşedinta interimară a ţării […]
11:10
Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene, cere împrumuturi comune ale UE pentru apărare Financial Intelligence
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat într-un interviu publicat miercuri de platforma germană Table Media că susţine […]
11:10
Vladimir Putin anunţă noi măsuri pentru promovarea “valorilor tradiţionale” şi creşterea ratei natalităţii Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat un nou pachet de măsuri pentru promovarea "valorilor tradiţionale" şi creşterea ratei […]
10:50
Federația Patronală a Energiei și Institutul Diplomatic Român lansează cea de-a doua ediție a programului „Diplomație Energetică” Financial Intelligence
Federația Patronală a Energiei (FPE), în parteneriat cu Institutul Diplomatic Român (IDR), anunță lansarea celei de-a doua ediții […]
10:40
Carrefour anunță vânzarea Carrefour România către Pavăl Holding, pe baza unei valori a companiei de 823 milioane de euro Financial Intelligence
Carrefour anunță că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding în vederea transferului operațiunilor sale din România. […]
10:20
Horia CARDOȘ, Agroland Group: Acordul UE-Mercosur va deschide ușa marii piețe europene pentru producători care respectă foarte puțin din ceea ce sunt forțați să respecte producătorii europeni Financial Intelligence
Să produci în Uniunea Europeană, mai ales în zona de food, este foarte complicat, costisitor și, în fiecare […]
08:40
Fintech-ul brazilian Agibank a atras 240 de milioane de dolari în cadrul unui IPO, care a acesat piața de capital din SUA Financial Intelligence
Agibank a anunțat miercuri că a strâns 240 de milioane de dolari în cadrul ofertei publice inițiale (IPO) […]
08:40
Ursula von der Leyen a anunțat noi reguli în UE care vor direcționa bani publici către industriile strategice Financial Intelligence
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat la European Industry Summit din Antwerp că Industrial Accelerator […]
08:40
ANRE și RAAEY consolidează cooperarea bilaterală pentru o reglementare mai conectată în Europa de Sud-Est Financial Intelligence
George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei din România (ANRE), și Konstantinos Tsimaras, președintele Autorității […]
08:30
Proprietarii chinezi ai Waldorf Astoria intenționează să vândă hotelul emblematic din New York (WSJ); prețul este estimat să depășească un miliard de dolari Financial Intelligence
Proprietarii chinezi ai emblematicului hotel Waldorf Astoria din New York City se pregătesc să scoată la vânzare hotelul […]
08:10
Diferența de gen la riscul de sărăcie al celor care lucrează, maximă în România Financial Intelligence
de Dan Pălăngean România a înregistrat în anul 2024 cea mai mare diferență între femei și bărbați (diferență […]
Ieri
07:30
Strategia de dezvoltare a României până în 2050[1]/Renașterea Carpaților[2]: de la convergență periferică la proiecție strategică regională (opinie Corneliu PIVARIU) Financial Intelligence
„Statele nu decad din lipsă de resurse, ci din lipsă de voință strategică."— Henry Kissinger Autor: Corneliu Pivariu […]
07:20
Trump organizează un summit cu lideri din America Latină pe 7 martie la Miami (Casa Albă) Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va întâlni cu mai mulţi lideri latino-americani în cursul unui summit care […]
07:10
Gallup, renumitul institut de sondaje american, va înceta să evalueze popularitatea preşedinţilor Financial Intelligence
Renumitul institut american de sondaje Gallup va înceta să măsoare popularitatea preşedinţilor, punând capăt unei practici vechi de […]
07:10
SUA: Congresul îi administrează o înfrângere lui Trump în privinţa taxelor sale vamale Financial Intelligence
Mai mulţi membri republicani ai Camerei Reprezentanţilor din SUA l-au sfidat pe Donald Trump miercuri şi au votat […]
06:50
Protest spontan la Cariera Roșia – minerii au refuzat să intre în schimbul III Financial Intelligence
Minerii de la Cariera Roșia, unitate aparținând Complexului Energetic Oltenia (CEO), au declanșat miercuri seara un protest spontan, […]
