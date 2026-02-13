Vineri 13 e cu noroc în dragoste! Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu încheie apoteotic săptămâna iubirii la Digi FM

10:30

Tehnologia din zilele noastre ar putea face din ochelarii de vedere și din lentilele de contact niște obiecte demodate și ar putea chiar să le scoată din uz. Rezultatele chirurgiei refractive, lenticulare – adică ale operațiilor cu laser, sunt uimitoare, iar cele mai noi tehnologii în domeniu sunt accesibile și pacienților români, la ei acasă. În Clinicile Doctor Holhoș se realizează toate tipurile de operații refractive, inclusiv SMILE PRO, cele mai avansate la nivel mondial.