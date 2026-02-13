O reluare a dialogului cu Putin nu este urgentă, afirmă Macron. Ea trebuie pregătită între europeni cu privire ”la ceea ce vrem să cerem”
Preşedintele francez Emmanuel Macron apreciază joi că nu există nicio urgenţă în deschiderea unui dialog cu preşedintele rus Vladimir Putin şi subliniază importanţa unei cooperări între europeni, după ce a pledat marţi ca o reluare a acestui dialog cu europenii să fie ”bine organizată”, dar fără prea mulţi ”interlocutori”, relatează AFP.
Președintele a semnat decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor. Este celebră pentru propoziția „m-a sunat Lia” # DigiFM.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat joi decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, informează Administrația Prezidențială.
Acum 30 minute
09:20
09:10
Trump amenință Iranul cu consecinţe ”foarte traumatizante”, dacă refuză un acord nuclear # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump ameninţă joi Iranul că, dacă nu acceptă un acord cu privire la programul său nuclear, vor exista consecinţe ”foarte traumatizante”, în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu îşi exprima un ”anumit scepticism” faţă de şansele încheierii unui acord, relatează AFP.
Acum 2 ore
07:50
Vineri 13 e cu noroc în dragoste! Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu încheie apoteotic săptămâna iubirii la Digi FM # DigiFM.ro
Dacă credeai că ziua de vineri, 13 februarie, este despre ghinion, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu îți demonstrează contrariul. Campania „Dragostea e în aer la Digi FM” ajunge la finalul săptămânii cu un cuplu care definește conceptul de „power couple”: Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu.
Acum 4 ore
07:40
Când pui la un loc un om de marketing și comunicare cu o replică mereu pregătită și o actriță talentată care știe să joace (dar nu și în relație), iese scântei! Cosmin Hodor și Irina Antonie sunt invitații speciali care aduc un vibe fresh și neconvențional în campania „Dragostea e în aer la Digi FM”.
Acum 24 ore
17:30
Robert Negoiță a scăpat de controlul judiciar și revine în funcția de primar al Sectorului 3 # DigiFM.ro
Tribunalul București a admis joi, 12 februarie, o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, și a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze.
17:00
David Popovici, cuvinte frumoase după ce l-a întâlnit pe Victor Rebengiuc: "Un privilegiu rar. Recunoscător pentru acest moment" # DigiFM.ro
Campionul mondial şi olimpic la nataţie David Popovici s-a întâlnit cu marele actor Victor Rebengiuc. Popovici a descris întâlnirea ca fiind un privilegiu rar şi unul dintre acele momente care nu se uită niciodată.
15:30
Lando Norris a dominat prima zi de teste la care participă echipele de F1 pe circuitul de la Sakhir, în Bahrain # DigiFM.ro
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren), campionul mondial en titre, a dominat prima zi de teste la care participă echipele de Formula 1 pe circuitul de la Sakhir, în Bahrain, informează Reuters.
15:20
Mark Rutte garantează că NATO poate spori supravegherea în Arctica simultan cu consolidarea flancului estic # DigiFM.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat asigurări joi că Alianţa are suficiente forţe pentru a spori supravegherea în Nordul Îndepărtat prin intermediul Santinelei Arctice şi pentru a menţine simultan supravegherea implementată deja în Marea Baltică şi pe flancul estic, informează EFE.
12:30
Migraţia marilor averi atinge un nivel fără precedent. Unde se mută cei mai bogaţi oameni ai lumii # DigiFM.ro
Migraţia transfrontalieră a celor mai înstărite familii din lume accelerează într-un ritm fără precedent, afirmă experţii în consultanţă pentru persoane cu averi ultra-ridicate, transmite CNBC.
12:20
Nicuşor Dan, despre participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace: „Suntem încă în discuţii cu partea americană” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că nu a luat încă o decizie cu privire la participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace, din 19 februarie, fiind încă discuţii cu partea americană. ”Probabil că săptămâna asta o să luăm decizia”, a precizat preşedintele.
12:20
Furt la baza de canotaj din Timișoara, la trei săptămâni după demolarea gardului. Poliția a deschis dosar penal # DigiFM.ro
Poliţiştii din Timişoara au anunţat că fac cercetări, după ce au fost sesizaţi că persoane necunoscute au intrat în baza de canotaj din Timişoara şi au furat mai multe bunuri. În luna ianuarie, primarul Dominic Fritz anunţa că a demolat gardul bazei sportive pentru a reda comunităţii întregul spaţiu de pe malul canalului Bega.
12:10
Structura anului școlar 2026-2027. Cursurile încep în 7 septembrie şi se vor termina în 18 iunie. Când are loc vacanţă de schi # DigiFM.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, joi, că s-a decis forma finală a structurii anului şcolar 2026 – 2027, iar cursurile vor începe în 7 septembrie şi se vor termina în 18 iunie. Clasele terminale de liceu şi clasele a VIII-a vor încheia cursurile mai repede, urmând ca elevii să susţină examenele naţionale.
12:00
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum tremuram" # DigiFM.ro
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost atinsă nepotrivită în zona pieptului de Mihai Bendeac la premiera filmului lui, "Băieți de oraș: Golden boyz", a ieșit public cu o declarație pentru a-și spune părerea. După ce ONG-ul Centrul Filia, bloggerul Zoso și youtuberul Pleiăr au fost primii care s-au arătat revoltați de un gest făcut de Bendeac, Alice, fata aflată în centrul controversei, a ieșit să vorbească.
11:30
Sportivul ucrainean care a refuzat să renunțe la casca purtată în memoria compatrioților uciși în război, descalificat de la JO 2026: "Nu a acceptat regulile" # DigiFM.ro
Ucraineanul Vladyslav Heraskevych, care dorea să poarte o cască în memoria mai multor compatrioţi ucişi în războiul cu Rusia, a fost descalificat şi nu va mai putea participa la probele de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
11:20
Ucraina nu va organiza alegeri decât după o "încetare a focului" și obținerea "garanțiilor de securitate", spune Zelenski # DigiFM.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va organiza alegeri decât după o încetare a focului și obținerea "garanțiilor de securitate", reacționând astfel la informații potrivit cărora Kievul ar avea în vedere organizarea unor alegeri prezidențiale și a unui referendum în timpul apropiat, potrivit AFP.
11:10
Marcel Ciolacu: "Nu va funcţiona coaliția dacă se continuă în acest ritm. Nu se poate face numai ce vrea premierul" # DigiFM.ro
Marcel Ciolacu, fost prim-ministru şi fost preşedinte al PSD, este de părere că ”nu va funcţiona această coaliţie dacă se continuă în acest ritm”. El spune că ”nu se poate face într-o coaliţie numai ce vrea prim-ministrul”.
10:30
Prinţul William a vizitat oaza Al-Ula, în ultima zi a călătoriei sale în Arabia Saudită. Fiul regelui Charles, un susținător al cauzei protejării mediului # DigiFM.ro
Prinţul William a vizitat oaza Al-Ula, în ultima zi a călătoriei sale în Arabia Saudită. Fiul regelui Charles, un susținător al cauzei protejării mediului
10:20
„Prostia a devenit o normă”. Florin Negruțiu, despre „gafele epice” ale politicienilor și „vampirul” Ilie Bolojan # DigiFM.ro
Lumea politică românească pare să fi intrat într-o „spirală a prostiei” unde declarațiile șocante și jignirile au luat locul argumentelor, crede jurnalistul Florin Negruțiu. Invitat la Digi FM, acesta a analizat ultimele ieșiri publice ale ministrului Sebastian Burduja și ale oficialilor guvernamentali, punctând faptul că dorința de viralizare pe rețelele sociale a dus la o „incontinență verbală” generalizată.
10:10
Laurence Fournier Baudry şi Guillaume Cizeron sunt campionii olimpici la dans pe gheaţă. Francezii patinează împreună de numai un an # DigiFM.ro
Perechea franceză alcătuită din Laurence Fournier Baudry şi Guillaume Cizeron a câştigat medaliile de aur în proba de dans pe gheaţă, miercuri seara, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, după programul de dans liber.
10:00
După Madonna și Lady Gaga, Shakira va susţine un concert gratuit pe celebra plajă Copacabana din Rio de Janeiro # DigiFM.ro
După Madonna în 2024 şi Lady Gaga anul trecut, cântăreaţa Shakira va urca şi ea pe scena ce va fi amenajată pe legendara plajă Copacabana în data de 2 mai, pentru a susţine un megaconcert gratuit la Rio de Janeiro, a anunţat miercuri primăria acestui oraş brazilian.
09:40
Actorul James Van Der Beek a murit la 48 de ani. Soția lui a dat vestea tristă: "Și-a trăit ultimele zile cu demnitate" # DigiFM.ro
Actorul american James Van Der Beek, protagonistul popularului serial TV despre adolescenți 'Dawson's Creek', a murit miercuri, 11 februarie, la vârsta de 48 de ani din cauza unui cancer colorectal, a anunțat soția lui pe rețelele de socializare.
Ieri
09:00
E joi, 12 februarie, iar atmosfera din studioul Digi FM devine incendiară și plină de naturalețe. Campania noastră, „Dragostea e în aer”, continuă în forță alături de Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, care îi au ca invitați pe unul dintre cele mai savuroase cupluri din peisajul artistic românesc: Alex Bogdan și Cătălina Mihai.
11 februarie 2026
16:20
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul se simte mai limpede ca oricând” # DigiFM.ro
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani vineri, pe 13 februarie, iar Anna, soția lui, a oferit detalii despre cum va petrece această zi pe care o descrie „încărcată emoțional”. „Îl simt mai aproape ca oricând”, a mărturisit ea într-un interviu.
16:00
Oana Zamfir și Vlad Craioveanu l-au sunat pe fostul președinte (aka Unguru' Bulan), să-i facă o ofertă pentru mașina proaspăt scoasă la vânzare. Matinalii l-au întrebat pe Klaus cât cere pe ea și ce oferă. Pe lângă mirosul plăcut de ficus proaspăt, fostul președinte spune că o dă și cu celebra geacă roșie. Nu mai are nevoie de ea, și-a atins scopul.
16:00
Ralf Schumacher, fratele lui Michael Schumacher, a anunțat când se căsătorește cu partenerul lui. Fosta soție l-a felicitat pentru logodnă # DigiFM.ro
Ralf Schumacher, fost pilot de Formula 1 și fratele mai mic al legendarului Michael Schumacher, a anunțat că se căsătorește cu partenerul său, Etienne Bousquet-Cassagne.
15:40
Un sportiv ucrainean, în conflict cu CIO după ce a purtat o cască cu imaginile celor uciși în război: "Este un mic circ. O voi purta în continuare" # DigiFM.ro
Vladyslav Heraskevych, un sportiv ucrainean în vârstă de 27 de ani, care concurează în proba de skeleton, este hotărât să își onoreze compatrioții uciși în războiul din Ucraina, chiar dacă acest gest l-a adus în conflict direct cu Comitetul Internațional Olimpic (CIO).
15:40
NATO anunţă lansarea noii misiuni pentru consolidarea securităţii în Arctica, în timp ce Rusia ameninţă cu „contramăsuri” în cazul „militarizării” teritoriului # DigiFM.ro
NATO a anunţat miercuri lansarea noii sale misiuni de consolidare a securităţii în Arctica, o iniţiativă menită să-l liniştească pe Donald Trump, care a revenit asupra ameninţărilor sale de anexare a Groenlandei. În acelaşi timp, ministrul de externe Serghei Lavrov a avertizat că Rusia va lua „contramăsuri”, inclusiv de „natură militară”, dacă ţările occidentale îşi vor consolida propria prezenţă militară în Groenlanda, relatează AFP.
15:30
Când au loc simulările pentru Bac și Evaluare Națională 2026. Ministerul Educației a publicat programele oficiale # DigiFM.ro
Ministerul Educaţiei a anunțat că au fost publicate programele pentru simulările examenelor naţionale pe care le vor susţine elevii de clasa a VIII-a şi cei din anii terminali de liceu.
14:30
13:10
Fosta iubită a sportivului olimpic care și-a mărturisit infidelitatea la Jocurile Olimpice, prima reacție: „E greu de iertat așa ceva!” # DigiFM.ro
Norvegianul Sturla Holm Laegreid, medaliat cu bronz marţi la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă, a făcut după concurs o mărturisire surprinzătoare. El a recunoscut că şi-a înşelat iubita şi i-a cerut în mod deschis să îi mai acorde o şansă, relatează Reuters.
13:10
Robert Negoiță, la Poliție, pentru controlul judiciar: "Sunt nevinovat şi le voi spune şi judecătorilor în instanţă acest lucru" # DigiFM.ro
Primarul suspendat al Sectorului 3, Robert Negoiţă, a mers din nou miercuri, 11 februarie, la sediul Poliţiei pentru a-şi îndeplini obligaţia impusă de instanţă în cadrul dosarului în care este cercetat de DNA sub control judiciar pentru abuz în serviciu.
12:20
Caz de rabie la un câine depistat într-un complex de blocuri din Iaşi. Câinele, care devenise agresiv, a fost ridicat de hingheri # DigiFM.ro
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a declanşat o anchetă epidemiologică după depistarea unui caz de rabie la câine într-un cartier din municipiul Iaşi, urmând a fi identificate persoanele care au avut contact cu animalul.
12:10
Florin Negruțiu, la Digi FM: Despre „eroarea logică” a primarului cu Rolex și riscul cedării de teritorii # DigiFM.ro
Florin Negruțiu, „cel mai iubit dușman al poporului”, a revenit în studioul Digi FM cu o analiză tăioasă asupra derapajelor din spațiul public. De la discursul suveranist care sugerează capitularea în fața agresorilor, până la opulența afișată de aleșii locali în comunități sărace, jurnalistul a taxat dur lipsa de memorie istorică și erorile de logică ale politicienilor actuali.
12:10
Autorul atacului de la şcoala din Canada ar fi, de fapt, o femeie, potrivit anchetatorilor: „E o situaţie neobişnuită” # DigiFM.ro
Un atac armat la o şcoală din Columbia Britanică a soldat marţi cu opt morţi, inclusiv o femeie pe care poliţia o consideră a fi autorul, în timp ce alte două persoane au fost găsite moarte într-o casă din apropiere, au declarat autorităţile canadiene.
11:30
Dragostea e în aer la Digi FM: Povestea impresionantă a cuplului Cris Simion și Tiberiu Mercurian. Gestul suprem de iubire care le-a marcat destinul # DigiFM.ro
Ce se întâmplă atunci când un regizor vizionar și un om de business pragmatic decid să construiască nu doar o familie, ci și primul teatru independent din România? Chris Simion-Mercurian și soțul ei, Tiberiu Mercurian, au venit în matinalul Digi FM pentru o discuție sinceră despre iubire, reziliență și proiectul „Grivița 53”.
11:20
Curtea Constituţională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor
11:20
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby # DigiFM.ro
Kelly Oakey din Australia scotocește prin containerele de gunoi și câștigă din asta mii de dolari pe lună. Pur și simplu adună mobilierul pe care oamenii îl aruncă pe stradă și îl transformă în piese de design, pe care apoi le vinde la prețuri foarte avantajoase.
10:50
Mihai Bendeac, reacție publică după ce a fost acuzat că a atins nepotrivit o fată la premiera filmului său: "O să depun plângere la Poliție" # DigiFM.ro
Premiera filmului "Băieți de oraș: Golden boyz", al lui Mihai Bendeac, a fost umbrită de un incident în care în prim-plan a fost chiar actorul. În timpul unei interacțiuni cu o tânără fană entuziasmată să-l vadă, acesta a fost acuzat că ar fi atins-o nepotrivit în zona pieptului. Centrul Filia (un ONG care face auzite vocile femeilor prin lucru direct în comunități și activități de advocacy, activism și sensibilizare, studii și analize), bloggerul Zoso și youtuberul Pleiăr au fost primii care au luat atitudine și s-au arătat dezgustați de gestul lui Bendeac. Replica vedetei nu a întârziat să apară.
10:30
Dragoş Pîslaru despre situaţia de la CCR: „E absolut inacceptabilă tergiversarea. Justiţia nu poate fi capturată de un cerc de interese!” # DigiFM.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă, în legătură cu situaţia de la Curtea Constituţională în cazul sesizării privind legea pensiilor magistraţilor, că este „absolut inacceptabilă tergiversarea” de la acest moment şi că justiţia „nu poate să fie capturată de un cerc de interese în jurul unei conduceri despre care există investigaţii în media care sugerează despotism şi partizanat politic”.
10:30
09:40
Un medic român care profesează în Germania critică ideea obligativităţii de a lucra în ţară: „Statul nu mai ştie să convingă şi încearcă să constrângă” # DigiFM.ro
Medicul anestezist Iuliu Torje, care profesează în Germania, critică ideea obligativităţii medicilor de a lucra în România după finalizarea studiilor, adresându-se premierului Ilie Bolojan. ”Statul oferă → profesionistul rămâne. Statul eşuează → profesionistul pleacă”, arată el.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu sunt gata să renunț, regret din toată inima ce am făcut!” # DigiFM.ro
Norvegianul Sturla Holm Laegreid, medaliat cu bronz marţi la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă, a făcut după concurs o mărturisire surprinzătoare. El a recunoscut că şi-a înşelat iubita şi i-a cerut în mod deschis să îi mai acorde o şansă, relatează Reuters.
09:30
Arbitrul Pascal Kaiser, victima unei alte agresiuni în faţa casei sale. El şi-a cerut iubitul în căsătorie pe stadionul din Köln # DigiFM.ro
Arbitrul german Pascal Kaiser, care îşi ceruse în căsătorie iubitul pe RheinEnergieStadion cu ocazia meciului din Bundesliga dintre Köln şi Wolfsburg cu zece zile mai devreme, a fost din nou victima unei agresiuni la domiciliul său.
09:30
Ședință decisivă la CCR. De ce legea pensiilor magistraților nu are încă un verdict clar # DigiFM.ro
Pronunţarea unei soluţii în cazul legii pensiilor magistraţilor, după patru amânări, la şedinţa de miercuri a Curţii Constituţionale, este incertă în condiţiile în care, pe de o parte, judecătorul Gheorghe Stan ar fi intrat în concediu paternal, iar pe de altă parte, pentru că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat marţi CCR să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, considerând că legea mult discutată ar trata „discriminatoriu” magistraţii în raport cu alţi beneficiari de pensii de serviciu şi ar „reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor”.
09:20
Atac armat la o şcoală şi într-o locuinţă din Canada. Cel puţin nouă persoane au murit, iar atacatorul pare că s-ar fi sinucis # DigiFM.ro
Cel puţin nouă persoane au fost ucise într-un liceu şi într-o locuinţă din provincia canadiană British Columbia, a anunţat marţi Poliţia, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate din ultimele decenii din această ţară, transmite CNN.
10 februarie 2026
17:10
16:30
Dosarul ANAF împotriva lui Klaus Iohannis, mutat la Hunedoara. Statul vrea să recupereze banii din chirii # DigiFM.ro
Dosarul care are ca obiect „acţiune în răspundere delictuală” şi „îmbogăţirea fără justă cauză” deschis de ANAF împotriva familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis a fost transferat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara. Decizia a fost luată, marţi, de către un complet de judecată de la Curtea de Apel Alba Iulia, la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, soluţia fiind definitivă.
16:30
Un bărbat din Vaslui şi soţia sa, însărcinată în opt luni, au murit în urma unui accident rutier produs în cursul zilei de marţi pe DN 24, în afara localităţii Ciorteşti.
16:20
Dominic Fritz anunţă că va contesta la ÎCCJ decizia privind raportul ANI: „Nu am nimic să-mi reproşez” # DigiFM.ro
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, liderul USR, anunţă că va contesta la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie decizia Curţii de Apel Timişoara privind raportul Agenţiei Naţionale de Integritate, care a constatat că s-ar fi aflat într-un conflict de interese în 2020.
