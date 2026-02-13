O reluare a dialogului cu Putin nu este urgentă, afirmă Macron. Ea trebuie pregătită între europeni cu privire ”la ceea ce vrem să cerem”

09:30

Pronunţarea unei soluţii în cazul legii pensiilor magistraţilor, după patru amânări, la şedinţa de miercuri a Curţii Constituţionale, este incertă în condiţiile în care, pe de o parte, judecătorul Gheorghe Stan ar fi intrat în concediu paternal, iar pe de altă parte, pentru că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat marţi CCR să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, considerând că legea mult discutată ar trata „discriminatoriu” magistraţii în raport cu alţi beneficiari de pensii de serviciu şi ar „reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor”.