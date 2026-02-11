Canada. Atac armat într-o școală din provincia British Columbia, în vestul țării. O femeie a ucis șase persoane, după care s-a sinucis. Poliția a descoperit alte două victime într-o locuință, despre care crede că au legătură cu primul incident.
Biziday.ro, 11 februarie 2026 06:50
Șase persoane au fost găsite moarte în liceul din orașul Tumbler Ridge, din provincia British Columbia, alte două la o reședință despre care poliția crede că are legătură cu atacul de la liceu, iar o altă victimă a murit în drum spre spital, a explicat poliția. Atacatoarea, o femeie, s-a sinucis. Totuși, nu a transmis […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum o oră
06:50
Canada. Atac armat într-o școală din provincia British Columbia, în vestul țării. O femeie a ucis șase persoane, după care s-a sinucis. Poliția a descoperit alte două victime într-o locuință, despre care crede că au legătură cu primul incident. # Biziday.ro
Șase persoane au fost găsite moarte în liceul din orașul Tumbler Ridge, din provincia British Columbia, alte două la o reședință despre care poliția crede că are legătură cu atacul de la liceu, iar o altă victimă a murit în drum spre spital, a explicat poliția. Atacatoarea, o femeie, s-a sinucis. Totuși, nu a transmis […]
Acum 12 ore
22:50
Financial Times: UE ia în calcul interzicerea tuturor tranzacțiilor cu criptomonede care implică Rusia, pentru a împiedica ocolirea sancțiunilor occidentale. Măsura face parte dintr-un nou pachet de sancțiuni, care vizează și exporturile indirecte de bunuri cu dublă utilizare. # Biziday.ro
Potrivit unui document intern al Comisiei Europene, consultat de Financial Times, Uniunea Europeană consideră că sancționarea punctuală a platformelor de criptomonede rusești este ineficientă, deoarece acestea sunt rapid înlocuite de entități similare, create special pentru a ocoli restricțiile existente. “Orice nouă listare a furnizorilor de servicii cu criptomonede este probabil să ducă la apariția unor […]
22:10
Europa a lansat cu succes o rachetă hipersonică, dezvoltată de o companie anglo-germană privată. În timpul zborului, a atins o viteză de peste 6.500 km/h și a parcurs peste 300 de km. Compania urmărește consolidarea capabilități hipersonice europene în următorii 3 ani, la “costuri cu 80% mai reduse“. # Biziday.ro
SCOOTER HS-1, dezvoltată de compania anglo-germană Hypersonica, a fost testată cu succes, marți, la o bază de lansare din Norvegia. Este primul zbor hipersonic reușit realizat de o companie europeană privată, finanțată integral din surse proprii. Potrivit companiei, prototipul rachetei a atins viteze de peste Mach 6 (până la 7.350 km/h, în funcție de altitudine […]
20:20
Parlamentul European a votat o legislație care va permite țărilor membre să expulzeze imigranți în țări din afara UE, dar și să refuze statutul de azilant politic persoanelor care vin din Georgia, Turcia, India și dintr-un număr de țări din Africa și Asia. Popularii europeni s-au alăturat extremiștilor în susținerea acestei legislații, care ar urma să intre în vigoare din vară. # Biziday.ro
Este vorba de două legi, care urmează a fi negociate și cu Consiliul European înainte de a intra în vigoare, una dintre ele referitoare la deportarea imigranților intrați ilegal pe teritoriul unei țări UE, iar cealaltă pentru declararea unor țări terțe (din afara UE) ca fiind “sigure” din punct de vedere al democrației, ceea ce […]
20:10
Comisia Europeană lansează un plan împotriva hărțuirii online a copiilor și adolescenților. Va pune la dispoziția țărilor membre o aplicație, care poate fi personalizată, prin care minorii pot raporta direct către autorități orice formă de cyberbullying, pot încărca dovezi ale hărțuirii cibernetice și pot primi ajutor specializat. # Biziday.ro
Comisia Europeană a prezentat “Planul de acțiune împotriva cyberbullying-ului”, o inițiativă menită să protejeze sănătatea mintală și bunăstarea copiilor și adolescenților din țările UE. Inițiativa se bazează pe crearea unei aplicații, ce urmează să fie valabilă în toate statele Uniunii Europene, unde victimele hărțuirii online pot raporta rapid și direct incidentele către linii naționale de […]
19:10
Trafic oprit între Curtea de Argeș și Râmnicu Vâlcea (DN 73C), la Piatra (județul Argeș), din cauza unui accident rutier. O persoană rănită necesită îngrijiri medicale. # Biziday.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul se desfășoară dirijat pe DN 73C Curtea de Argeș – Râmnicu Vâlcea, în zona localității Piatra, județul Argeș, din cauza unui accident în care au fost implicate un autoturism și un ansamblu auto. În urma coliziunii, o persoană rănită necesită îngrijiri medicale. În zonă […]
Acum 24 ore
18:10
Estonia avertizează că Rusia își reconstruiește rapid capacitățile militare, în contextul în care și țările europene derulează programe de înarmare. Evaluează că Vladimir Putin nu are intenția de a ataca vreo țară NATO în următorii doi ani, dar urmărește ”să remodeleze arhitectura de securitate a Europei”. # Biziday.ro
Kaupo Rosin, directorul serviciului de informații externe al Estoniei, a pledat pentru sporirea investițiilor țărilor europene în apărare și securitate internă, pentru a descuraja Rusia în viitor: ”Vedem că liderii ruși sunt foarte îngrijorați de… reînarmarea Europei, văd că Europa ar putea fi capabilă să desfășoare acțiuni militare independente împotriva Rusiei în doi-trei ani. Scopul […]
17:40
Sondaj Salvați Copiii. Minorii din România sunt tot mai vulnerabili în mediul online. Sunt expuși constant la conținut violent, pariuri și provocări periculoase. Aproape 80% au acces la internet fără nicio restricție. Unul din doi a fost contactat de un străin, iar o treime dintre aceștia au raportat situații de hărțuire. # Biziday.ro
Sondajul a fost realizat de Salvați Copiii la finalul anului 2025 și conturează o radiografie a vulnerabilității tinerilor în mediul virtual. Conform acestuia, expunerea ridicată la Internet este generalizată. Mai exact, “peste 70% dintre copii petrec minimum 3 ore online zilnic, ceea ce poate crește semnificativ riscul de contact cu situații periculoase”. Datele adunate arată […]
17:00
Înalta Curte solicită sesizarea Curții de Justiție a UE pe legea privind pensiile magistraților. Susține că dispoziţiile sunt susceptibile de a încălca dreptul UE și ”pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraților în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu”. # Biziday.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), al cărei președinte este Lia Savonea, cere Curții Constituționale (CCR) să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care să verifice dacă există compatibilitate între măsurile naționale (legea pensiilor speciale) și exigențele internaționale, care decurg din dreptul european și din jurisprudența CJUE. Opinia exprimată de Înalta Curte […]
16:30
Timișoara. Primarul Dominic Fritz a pierdut procesul cu ANI, care îl acuză de conflict de intere în 2020. Instanța a respins cererea de anularea a raportului ANI, însă spune că va contesta decizia la Înalta Curte. # Biziday.ro
”Curtea de Apel Timișoara a respins cererea mea de anulare a raportului Agenției Naționale de Integritate care a constatat că m-aș fi aflat într-un conflict de interese în 2020. Decizia nu este definitivă și o voi contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție”, a transmis Dominic Fritz pe Facebook. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este […]
16:10
Dacian Dragoș, judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR, rămâne deocamdată în funcție. Curtea de Apel a respins suspendarea sa, dar a și cerut Curții Constituționale să clarifice ce înseamnă “activitate juridică” și “învățământ superior juridic”, calități ce sunt cerute candidaților la funcția de judecător constituțional. # Biziday.ro
Curtea de Apel București (CAB) a hotărât să respingă cererea avocatei Silvia Uscov, membră a partidului AUR, de suspendare a decretului prin care președintele Nicușor Dan l-a numit de Dacian Dragoș judecător la Curtea Constituțională. Părțile pot face recurs. Totodată, instanța a decis să admită cererea de sesizare a Curții Constituționale, formulată de Administrația Prezidențială, […]
15:40
Kremlinul a restricționat accesul la aplicația de mesagerie Telegram. Platforma este vizată și de procese, pentru că nu a șters conținutul interzis de Kremlin. # Biziday.ro
Relatările apar atât în presa de stat, cât și în cea independentă, arată o sinteză a Reuters. Conform agenției RBC, autoritatea de reglementare în comunicații intenționează să limiteze accesul utilizatorilor la aplicația de mesagerie, iar agenția de presă de stat RIA arată că Telegram riscă amenzi de până la 830 de mii de dolari, sub […]
14:00
Raport Google. Companiile din domeniul apărării sunt din ce în ce mai des ținta hackerilor statali. Atacurile cibernetice sunt tot mai personalizate și îi vizează direct pe angajații acestora, inclusiv pe dispozitivele personale. Sunt vizate, în special, lanțurile de aprovizionare din UE și SUA. # Biziday.ro
Raportul, realizat de Google înainte de Conferința de Securitate de la München, arată că există un “val neîncetat” de operațiuni cibernetice împotriva lanțurilor de aprovizionare din UE și SUA, care se extind dincolo de contractorii obișnuiți. Mai exact, hackerii vizează o gamă mai largă de de industrii, de la firmele aerospațiale germane la producătorii auto […]
12:50
Ursula von der Leyen se poziționează în favoarea ideii unei Europe “cu mai multe viteze”, propusă de Germania. Sugerează ca țările dispuse să colaboreze pe anumite probleme economice ambițioase să o poată face în grupuri mai mici, dacă nu există sprijin sau unanimitate la nivelul tuturor statelor membre. # Biziday.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a sugerat că Uniunea Europeană ar trebui să permită statelor membre, care doresc să avanseze “o agendă economică ambițioasă”, să o facă în grupuri mai mici, dacă consensul celor 27 de state nu poate fi atins, marcând o posibilă schimbare majoră de abordare în funcționarea blocului comunitar. Într-o […]
12:50
Analiză FT. Armata chineză devine tot mai agresivă în exercițiile din jurul Taiwanului, dar și în interceptările aeronavelor japoneze și filipineze, numeroase incidente cu aliații SUA fiind înregistrate în ultimele luni. Perioada coincide cu preluarea de facto a conducerii operaționale a armatei de către Xi Jinping. Americanii cred că chinezii fac acum “repetiții pentru un atac asupra Taiwanului”. # Biziday.ro
Financial Times trece în revistă o serie de incidente între aviația de vânătoare a Chinei și cele ale Taiwanului și Japoniei, despre care nu s-a știut până acum. Astfel, în decembrie, când chinezii au făcut ample manevre militare în jurul insulei, “avioanele de vânătoare chinezești au efectuat manevre neobișnuit de periculoase în apropierea avioanelor taiwaneze […]
12:00
Donald Trump amenință că va bloca deschiderea noului pod care leagă SUA și Canada, programată să aibă loc anul acesta. Susține că ar vrea ca Statele Unite să dețină “cel puțin jumătate” din pod, deși guvernul canadian l-a finanțat, iar statul Michigan deja deține o parte din construcție. Trump mai vrea “compensarea completă pentru sprijinul oferit Canadei de-a lungul timpului”, fără a fi clar la ce se referă. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va bloca deschiderea Podului Internațional Gordie Howe, care leagă provincia canadiană Ontario de statul american Michigan, afirmând că acesta nu va fi deschis până când Canada nu va “compensa pe deplin” Statele Unite pentru “tot ceea ce le-a oferit de-a lungul timpului”. Podul traversează fluviul Detroit și este […]
11:50
Aproape 1.600 de primării au întrerupt programul de lucru cu publicul, pentru două ore. Premierul Bolojan, la ședința cu reprezentanții acestora: “Lucrurile din administrația locală nu mai pot continua așa cum au fost. Dacă nu devenim mai performanți, este o problemă de timp, până după alegerile din 2028, când se va ajungem la o reformă în administrație”. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan participă la dezbaterea pe tema “Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociația Comunelor din România. Principalele declarații ale acestuia: Trebuie să plecăm de la o realitate – lucrurile din administrația locală nu vor mai putea fi așa cum am fost obișnuiți […]
09:30
Ferrari a prezentat detalii despre primul său automobil complet electric, “Luce” (lumină în limba italiană), cu design inspirat din aviație. A publicat imagini cu interiorul și cu interfața digitală. Exteriorul va fi dezvăluit în luna mai. # Biziday.ro
În cadrul unui eveniment ținut la San Francisco, Ferrari a anunțat că numele primului său vehicul electric va fi “Luce”, care înseamnă “lumină” în italiană. De asemenea, a arătat publicului și primele imagini din interiorul vehiculului, care prezintă scaunele din piele, volanul și panoul de bord. Noile detalii vine după ce, în octombrie, compania a […]
08:20
Regele Charles se declară “profund îngrijorat” de acuzațiile care vizează relația fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, cu Jeffrey Epstein. Subliniază, într-o primă reacție de la izbucnirea scandalului, că Palatul Buckingham va sprijini pe deplin poliția, dacă va fi nevoie. # Biziday.ro
“Regele și-a exprimat clar, în cuvinte și prin acțiuni fără precedent, profunda îngrijorare cu privire la acuzațiile care continuă să iasă la iveală cu privire la conduita domnului Mountbatten-Windsor”, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului, care a precizat și că autoritățile vor primi sprijin complet, dacă vor solicita acest lucru. Totodată, a subliniat […]
Ieri
23:00
Reuters: NATO va lansa, în această săptămână, misiunea de supraveghere a zonei arctice. “Arctic Sentry” va include exerciții militare și are scopul de a asigura o mai bună gestionare a resurselor pe care alianța le are în regiune. # Biziday.ro
Lansarea misiunii ar putea avea loc în zilele următoare, în marja reuniunii miniștrilor Apărării din NATO la Bruxelles. Informația a fost dezvăluită pentru agenția Reuters de către trei diplomați europeni, un oficial militar și încă o persoană familiarizată cu planul. Cei trei diplomați au transmis că “Arctic Sentry” ar putea implica exerciții militare, măsuri de […]
22:00
Premierul Bolojan declară, pe fondul discuțiilor privind majorarea impozitelor locale și bugetele primăriilor, că acestea au de ales: “fie funcționează cu personal mai mic, fie vom ajunge la reorganizarea administrativ-teritorială când vom fi cu spatele la zid”. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a acordat un interviu postului Digi24. Una dintre cele mai importante declarații a făcut referire la situația autorităților locale. Șeful executivului a declarat că sunt unii primari de comune care au angajat mai mulți oameni decât poate plăti din bugetul local, dar și că România va avea de ales între primării care […]
21:40
Italia. Jaf armat pe o autostradă din sud-est. Indivizi îmbrăcați în combinezoane albe și negre și cu fețele acoperite, au oprit circulația, prin incendierea unor vehicule, pentru a sparge cu explozibil o furgonetă blindată de transport valori. Deși a existat un schimb de focuri între infractori și polițiști, nimeni nu a fost rănit. Jaful nu a fost finalizat. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc în dreptul localității Tuturano (sud-estul Italiei, în regiunea Puglia), unde indivizi mascați și înarmați cu mitraliere au blocat circulația, dând foc unui camion, apoi s-au strecurat cu un alt vehicul, dotat cu girofaruri, pentru a putea trece prin trafic nedetectați. Au atacat apoi duba blindată de transport valori, folosind explozibili și […]
21:10
Constanța. Fragmente dintr-o dronă au fost descoperite pe plajă, în zona hotelului Victoria din Mamaia. Ministrul Apărării spune că cel mai probabil au fost aduse la mal de valuri și că se încearcă recuperarea unor dispozitive electronice, pentru a stabili sursa acesteia. # Biziday.ro
Într-o intervenție la Antena 3, Ministrul Apărării, Radu Miriuță, a declarat că resturi ce par a fi dintr-o dronă au fost descoperite pe plajă, în zona hotelului Victoria din stațiunea Mamaia, județul Constanță. Miriuță a declarat că, cel mai probabil, fragmentele au fost aduse la mal de valuri și că nu este clar proveniența acesteia. […]
19:40
Rusia acuză SUA că au abandonat planul de pace pentru Ucraina, agreat de Donald Trump și Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska, de vara trecută. Susține că Washingtonul urmărește ”dominația economică” și, în loc elimine sancțiunile impuse de Administrația Biden, a introdus altele. # Biziday.ro
Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat că Kremlinul a acceptat propunerile SUA privind Ucraina, în timpul discuțiilor de la Anchorage, și a acuzat Washingtonul că a abandonat propria inițiativă. Într-un interviu, Serghei Lavrov a declarat că SUA nu mai sunt pregătite să ducă la bun sfârșit planul discutat în timpul întâlnirii președintelui […]
19:40
Critici dure la adresa SUA, în raportul premergător Conferinței de Securitate de la München. Autorii numesc Administrația Trump “una cu tendințe autoritare”, care a adus lumea “într-o eră a politicii de demolare”, și avertizează că Donald Trump are “o afinitate tulburătoare” pentru Vladimir Putin. “Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai independentă militar de SUA. Privim cu neliniște sau chiar cu oroare degradarea democrației americane”. # Biziday.ro
Raportul, realizat de experți în politică externă, securitate și relații internaționale, va folosi drept bază de plecare în discuțiile din cadrul celei mai mari conferințe mondiale pe tema securității, de la Munchen, care va începe săptămâna aceasta. Autorii raportului evidențiază faptul că liderii europeni au ajuns la “concluzia dureroasă” că dependența de protecția militară a […]
17:50
Criză politică în Marea Britanie. Liderul Partidului Laburist Scoțian îi cere demisia lui Keir Starmer, pe fondul scandalului Mandeslon – Epstein, devenind cea mai importantă figură laburistă care cere acest lucru. Între timp, guvernul subliniază că premierul nu va demisiona “și se va concentra asupra activității sale”. # Biziday.ro
O parte dintre liderii politici din Partidul Laburist, în frunte cu șeful formațiunii din Scoția, l-au acuzat pe prim-ministrul Starmer că “distrage atenția de la lucrurile pozitive și prioritățile guvernării și ale partidului”. Într-o conferință de presă, Anas Sarwar, șeful laburiștilor scoțieni, a declarat că “este momentul ca distragerea atenției să se oprească. Scoțienii tânjesc […]
17:00
Analiză. Premierul britanic Keir Starmer încearcă să-și reafirme controlul asupra Partidului Laburist, în timp ce se înmulțesc vocile care-l critică pentru numirea unui ambasador care a avut legături cu Jeffrey Epstein. O parte dintre laburiști consideră că demisia consilierului McSweeney nu face decât să-l vulnerabilizeze pe premier. # Biziday.ro
Mai multe personalități importante din Partidul Laburist au avertizat că demisia de duminică a consilierului Morgan McSweeney l-a lăsat pe Keir Starmer expus din punct de vedere politic, într-un moment critic. McSweeney se consideră vinovat că l-a sfătuit pe prim-ministru să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor sale cunoscute cu prădătorul […]
14:50
Tribunalul București a decis definitiv ca dosarul lui Călin Georgescu, în care este trimis în judecată pentru propagandă legionară, să meargă în instanță. Procesul de judecare a fostului candidat la prezidențiale poate începe. # Biziday.ro
“Respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul – inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii pronunţate la data de 09.12.2025 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 24185/299/2025/a1. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă contestatorul – inculpat la plata sumei de 400 lei, cu […]
12:50
Comisia Europeană avertizează Meta că ar putea fi sancționată dacă își mai favorizează propriul chatbot și nu permite accesul și altor asistenți AI, dezvoltați de companii terțe, pe WhatsApp. Măsura ar putea amplifica și mai mult tensiunile dintre UE și SUA. # Biziday.ro
Comisia Europeană (CE) a transmis un avertisment oficial companiei Meta, în care o acuză că încalcă legile anticoncurențiale ale Uniunii Europene, prin blocarea accesului asistenților de inteligență artificială ai companiilor rivale pe WhatsApp. În document, CE sugerează că a găsit unele dovezi în ceea ce privește politica restrictivă a Meta, care riscă să provoace “daune […]
11:10
Spania. Mecanicii de locomotivă intră în grevă națională, timp de trei zile, în semn de protest pentru lipsa siguranței sistemului feroviar. Cer investiții mai mari în întreținerea rețelei feroviare, după accidentele grave din luna ianuarie. # Biziday.ro
Mecanicii de locomotivă vor intra în grevă națională, timp de trei zile, invocând lipsa de siguranță în transportul feroviar. Principalul sindicat al acestora, SEMAF, solicită, printre altele, angajarea mai multor persoane și creșterea investițiilor în sistemul feroviar, care se confruntă cu o ”deteriorare constantă a rețelei”. Decizia de a intra în grevă vine după cele […]
09:50
România a înregistrat anul trecut un deficit comercial de 32,7 miliarde de euro, în ușoară scădere, ca urmare a frânării importurilor în a doua parte a anului, odată cu încetinirea consumului. # Biziday.ro
În anul 2025, exporturile au însumat 96,6 miliarde de euro, iar importurile au însumat 129,35 miliarde de euro, transmite Institutul Național de Statistică. Anul trecut, exporturile au crescut cu 4,2%, iar importurile au crescut cu 2,6%, comparativ cu anul 2024. Deficitul balanţei comerciale în anul 2025 a fost de 32,74 miliarde de euro, mai mic […]
09:50
SUA. Operatorul de comunicație AT&T, unul dintre cei mai mari din lume, a lansat un smartphone dedicat copiilor. Produs de Samsung și operat sub Android, Amigo Jr. oferă părinților un control mult mai strict și mai facil, limitează aplicațiile disponibile, exclude complet rețelele sociale, precum și posibilitatea ocolirii sau dezactivării setărilor de siguranță. # Biziday.ro
Teoretic, telefonul Amigo Jr. este conceput pentru copii de până în șase ani. Deși este un Samsung compact, el vine modificat fundamental, cu aplicații atent selecționate și bariere de siguranță stricte. Părinții gestionează totul dintr-un tablou de bord extern – contacte, aplicații, limite de ecran, setări de locație – fără ca utilizatorul copil sau altcineva […]
08:00
Elon Musk confirmă amânarea planurilor sale de a duce oameni și de a construi o așezare umană pe Marte. Înainte de o potențială listare a companiei sale spațiale, miliardarul pare a fi aflat că Luna este mult mai aproape și spune acum că construirea unui oraș futuristic pe Lună ar dura mai puțin de 10 ani. Planurile SpaceX de a demara programul marțian au fost amânate pentru anii 2030. # Biziday.ro
Într-o postare pe X, Elon Musk explică faptul (bine-cunoscut, de altfel) că drumul de la Pământ la Lună durează doar două zile, iar cel de la Pământ la Marte șase luni, cu o fereastră de lansare (când Marte se aliniază cu Pământul) odată la 26 de luni. “SpaceX deja și-a mutat atenția către construirea unui […]
07:30
Circulație în condiții de iarnă în mai multe județe din Moldova și în Prahova. Se intervine cu utilaje pentru deszăpezire. Nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează, la ora 06:45, că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Sunt semnalate precipitații slabe sub formă de ninsoare, pe alocuri cu depuneri pe partea carosabilă, astfel că se circulă în condiții […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
Ministrul Sănătății estimează că Centrul de Arși Gravi de la Târgu Mureș va fi dat în folosință în toamna acestui an. Totodată, anunță și finalizarea construcției centrului de mari arși de la Timișoara, care va fi dat în folosință “în scurt timp”. # Biziday.ro
Ministrul Sănătății afirmă că, cel mai probabil, Centrul de Arși Gravi de la Târgu Mureș va fi dat în folosință în toamna acestui an: “Construcția este aproape finalizată, iar în prima parte a acestui an urmează etapa decisivă: dotarea cu echipamente medicale, testarea circuitelor și validarea funcționării tuturor sistemelor (…) Este o clădire nouă, cu […]
19:30
Ministrul ucrainean de Externe consideră că războiul se poate încheia doar dacă Volodimir Zelenski și Vladimir Putin se vor întâlni pentru a rezolva cele mai sensibile probleme. În ceea ce privește un acord de pace, afirmă că doar Donald Trump poate face acest lucru. # Biziday.ro
Andrii Sîbiga, ministrul de Externe al Ucrainei, a spus, în cadrul unui interviu acordat Reuters, că Ucraina dorește să accelereze eforturile de a pune capăt războiului și să profite astfel de contextul favorabil. Oficialul a subliniat că este important să se profite de impulsul discuțiilor mediate de SUA înainte ca alți factori să intre în […]
16:40
Ministrul iranian de Externe afirmă că Teheranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului nici dacă SUA amenință cu pornirea unui război. Declarațiile, după ce Steve Witkoff și Jared Kushner au vizitat portavionul USS Abraham Lincoln, staționat în apropierea Iranului. # Biziday.ro
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a făcut declarații duminică. Conform acestuia, posibilitatea ca Teheranul să renunțe vreodată la îmbogățirea uraniului în negocierile cu Washingtonul este exclusă. Acesta a adăugat că nu va fi intimidat de amenințarea unui război cu Statele Unite. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe, ținută la Teheran, la care […]
15:40
Primarul Buzăului (PSD) atrage atenția că “Sorin Grindeanu și încă vreo șase oameni fac un joc periculos” când amenință cu ieșirea de la guvernare: “De ce n-ați ieșit când s-au mărit taxele și impozitele? Fac acest joc pentru supraviețuirea lor, nu a partidului”. # Biziday.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a afirmat la Digi 24 că în interiorul PSD nu s-a pus niciodată problema ieșirii la guvernare și a criticat faptul că partidul “face un joc periculos, de care cei care conduc nu sunt conștienți”. Conform acestuia, este vorba despre “Sorin Grindeanu și încă șase oameni care sunt acolo, cei […]
15:10
Accident grav la Jocurile Olimpice de iarnă. Americanca Lindsey Vonn, una dintre cele mai bune schioare din istorie și favorită la medalie, s-a dezechilibrat în proba de coborâre, la 13 secunde după start, și a fost proiectată în afara pârtiei. A fost preluată de medici cu elicopterul. În urmă cu câteva zile, suferise o ruptură de ligament la genunchi. # Biziday.ro
Lindsey Vonn a căzut violent în proba de coborâre la Jocurile Olimpice de iarnă de la Cortina d’Ampezzo, la doar 13 secunde după start. Aceasta era favorită să câștige o nouă medalie olimpică. Americanca în vârstă de 41 de ani a intrat în concurs la nouă zile după ce suferise o ruptură la ligamentul încrucișat anterior, […]
14:40
Război în Ucraina. Atac de amploare cu drone al rușilor asupra instalațiilor Naftogaz (cea mai mare companie națională de petrol și gaze) din Poltava. Infrastructura și echipamentele acesteia au fost grav avariate. Conform lui Volodimir Zelenski, Rusia a atacat cu peste două mii de drone, doar în ultima săptămână. # Biziday.ro
Rusia a atacat noaptea trecută instalațiile grupului Naftogaz, cea mai mare companie națională de petrol și gaze a Ucrainei, în regiunea Poltava, provocând distrugeri asupra infrastructurii și echipamentelor companiei. Informația a fost confirmată duminică de Naftogaz, care a precizat că nu au existat victime. Potrivit conducerii companiei, acesta este al 19-lea atac țintit asupra infrastructurii Naftogaz […]
14:10
Nicușor Dan confirmă că a fost invitat de Administrația Trump să participe la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Precizează că o decizie va fi luată după o discuție cu oficialii americani, cu privire la formatul întâlnirii. # Biziday.ro
“Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii. De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate […]
12:20
SUA. Directoarea Serviciilor de Informații, Tulsi Gabbard, este acuzată de un avertizor de integritate că a încercat să ascundă Congresului o convorbire dintre doi spioni străini despre un apropiat al lui Donald Trump (nenumit). Discuția, referitoare la Iran, a avut loc cu câteva săptămâni înainte de bombardamentele asupra siturilor nucleare iraniene. # Biziday.ro
Un avertizor de integritate din comunitatea de informații a SUA a reclamat modul în care Tulsi Gabbard, directoarea Serviciilor de Informații(DNI), a gestionat un raport clasificat al Agenției Naționale de Securitate (NSA), care conținea detalii despre o convorbire interceptată între doi membri ai unor servicii de informații străine. În discuție apărea o persoană apropiată de […]
10:40
Salvamontiștii au recuperat, în ultimele 24 de ore, 95 de persoane rătăcite pe munte, cele mai multe la Sinaia. Au fost transportate la spital 48 dintre acestea. # Biziday.ro
Salvamont România transmite că, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 93 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe au fost primite de Salvamont Sinaia, 15 apeluri, apoi, 8 apeluri pentru Salvamont Suceava, 8 apeluri pentru Salvamont Voineasa, 7 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 7 apeluri pentru Salvamont Prahova, 6 apeluri […]
09:40
Solistul și compozitorul trupei 3 Doors Down, Brad Arnold, a murit la 47 de ani. Acesta fusese diagnosticat cu cancer. # Biziday.ro
Anunțul despre moartea solistului a fost făcut de trupa rock 3 Doors Down. Încă din mai 2025, Brad Arnold anunțase că este bolnav și că a primit un diagnostic de carcinom renal cu celule clare în stadiul 4, un tip de cancer renal, care s-a extins la nivelul unui plămân. În anunțul despre moartea solistului, […]
07:40
Marea Britanie ia în calcul confiscarea unui petrolier (nu unul anume) din așa-numita “flotă fantomă” a Rusiei, într-o mișcare de descurajare, având în vedere că 23 de astfel de nave diferite au fost observate în Canalul Mânecii și în Marea Baltică, doar în ianuarie. The Guardian a aflat că posibila operațiune a fost discutată deja cu ceilalți aliați din NATO, în condițiile în care măsura ar putea escalada tensiunile cu Rusia. # Biziday.ro
The Guardian mai scrie că, în cadrul discuțiilor din interiorul NATO, au fost analizate opțiuni militare pentru capturarea mai multor nave care navighează sub steag fals sau sub steaguri multiple, pentru a evita controalele și sancțiunile occidentale, având legătură cu Rusia. Luna trecută, Marina Britanică a susținut o ședință specială cu mai mulți parlamentari britanici, […]
7 februarie 2026
21:30
Italia refuză aderarea la Consiliul de Pace al lui Donald Trump, invocând un articol constituțional ce interzice aderarea la organizații în care un singur lider are putere absolută. Anterior, și Franța, Germania și Marea Britanie au anunțat că nu se vor alătura, pentru moment, consiliului. # Biziday.ro
Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a declarat că “există un obstacol constituțional insurmontabil”, care face imposibilă participarea Italiei la această structură lansată de Donald Trump. Potrivit lui Tajani, este vorba despre articolul constituțional care nu permite țării să se alăture unei organizații conduse de un singur lider străin. Carta “Consiliului de Pace” prevede într-adevăr […]
17:50
Germania. Partidul CDU, din care face parte cancelarul Friedrich Merz, analizează interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Social-democrații, de asemenea parte a coaliției de guvernare, se opun unei astfel de măsuri. # Biziday.ro
Din coaliția de guvernare din Germania fac parte partidul cancelarului Merz, CDU, partidul CSU aliat cu CDU și Partidul Social-Democrat, SPD. Dennis Radtke, membru în partidul CDU a declarat că “evoluțiile de pe rețelele sociale depășesc alfabetizarea media”. “În multe locuri, rețelele de socializare sunt o colecție de ură și știri false. Prin urmare, salut […]
16:10
Italia. Posibil act de sabotaj asupra liniei ferate din apropiere de orașul Bologna, chiar în prima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă. Pe mai multe porțiuni, au fost identificate incendii și cabluri electrice tăiate, dar și ceea ce pare a fi o bombă artizanală montată pe un macaz. Circulația trenurilor este grav perturbată. # Biziday.ro
Autoritățile italiene investighează un posibil act de sabotaj asupra infrastructurii feroviare din zona orașului Bologna, incident care a provocat sâmbătă întârzieri majore în traficul feroviar, chiar în prima zi completă a Jocurilor Olimpice de iarnă din zona Milano–Cortina. Potrivit poliției, un incendiu izbucnit în cursul dimineții a afectat un macaz și a distrus cabluri electrice […]
15:30
WSJ: SpaceX își amână planurile de a trimite o misiune pe Marte în acest an, iar în schimb își va concentra eforturile pe revenirea pe Lună, cu o primă aselenizare fără echipaj uman programată pentru martie 2027. Schimbarea, într-un moment în care SUA și China se întrec ca, până la finalul deceniului, să trimită fiecare astronauți pe Lună. # Biziday.ro
Compania lui Elon Musk le-a transmis investitorilor că prioritatea pe termen scurt nu mai este Marte, deși Musk spunea anul trecut că vrea să trimită o misiune fără echipaj pe această planetă până la finalul lui 2026. În schimb, SpaceX va încerca mai întâi să ducă pe Lună nava Starship, în cadrul angajamentelor asumate față […]
14:20
Ministrul german al Economiei respinge propunerea ca UE să aloce fonduri cu prioritate companiilor ce produc o parte semnificativă a bunurilor lor pe teritoriul Uniunii, lansată de un comisar european: “Nu ar trebui să răspundem acestei competiții globale prin izolare economică. Avem nevoie de fapt doar de reguli mai simple și de reducerea democrației”. # Biziday.ro
Ministrul Economiei din Germania, Katherina Reiche, a respins public o propunere venită din partea unui comisar european, care ar lega alocarea fondurilor publice europene de respectarea unor criterii stricte de tip “Made in Europe”, avertizând că Europa nu ar trebui să răspundă competiției globale prin izolare economică. Într-un interviu acordat agenției germane DPA, Reiche a […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.