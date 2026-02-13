România, în recesiune tehnică - Reacția lui Ilie Bolojan: Nu traversăm o criză. Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții

08:10

Vrei să te distrezi la păcănelele online fără să simți stresul pierderilor? Cheia este să joci inteligent, să-ți stabilești limite pentru buget și timp și să te bucuri de fiecare rotire. Înainte să începi o sesiune, gândește-te cât îți permiți să aloci pentru distracție. Acești bani trebuie să fie separați de cheltuielile zilnice și de economii. Așa te asiguri că fiecare rotire este relaxantă, nu stresantă.