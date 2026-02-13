România, în recesiune tehnică - Reacția lui Ilie Bolojan: Nu traversăm o criză. Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții
13 februarie 2026
Ilie Bolojan afirmă că recesiunea tehnică anunțată de către specialiști era inevitabilă și anticipată, întrucât România a început trecerea de la ”un model bazat pe deficit și consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară”.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Av. STOICA Alin Marius câștigă 177.666 lei despăgubiri într-un litigiu privind refuzul unei finanțări # Profit.ro
O societate din domeniul agroalimentar a obținut în instanță despăgubiri suplimentare în cuantum de 177.666 lei, după ce, în anul 2022, i-a fost refuzată în mod nelegal o finanțare de 593.748 lei în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2022.
România, în recesiune tehnică - Sorin Grindeanu: Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide # Profit.ro
Președintele PSD spune că intrarea României în recesiune tehnică este ”o rușine pentru întreaga Coaliție”, PSD având partea sa de vină.
De aproape 4 ani, impactul războiului din Ucraina este atent documentat în ceea ce privește pierderile umane și distrugerile materiale.
OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din țară, totodată producător de energie electrică, a anunțat că va demara în curând lucrările de construire a unui parc fotovoltaic în incinta rafinăriei Petrobrazi, cu termen de punere în funcțiune anul acesta.
Traficul feroviar este afectat în Gara de Nord vineri dimineață, după ce primul vagon al unui tren de călători a deraiat în timpul manevrei de împingere a garniturii din stație către depou.
România, în recesiune tehnică - Adrian Câciu pune tunurile pe Bolojan: A băgat România în gard. Cel mai slab premier din istorie! # Profit.ro
Adrian Câciu, fostul ministru de Finanțe din partea PSD, afirmă că România a suferit o contracție economică „majoră” iar responsabilitatea i-ar aparține premierului Bolojan, care “a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie”.
România, în recesiune tehnică - Ministrul Finanțelor a indicat, voalat, anunțul cu câteva ore înainte, făcând în același timp apel la rațiune și calm # Profit.ro
Ministrul Finanțelor, Alecandru Nazare, a indicat ieri, voalat, intrarea României în recesiune tehnică, făcând în același timp apel la calm.
Analiza NBI | Axa Fabrica de Glucoză – Floreasca rescrie harta rezidențialului premium din București # Profit.ro
Se rescrie harta rezidențialului premium din București, iar unul dintre cele mai clare exemple este axa Fabrica de Glucoză – Floreasca.
Urban.ro - Cine este Șerban Ghenea, inginerul de sunet româno-canadian cu 24 de premii Grammy # Profit.ro
Șerban Ghenea este unul dintre cei mai apreciați ingineri de sunet și mixeri din industria muzicală internațională.
Un nou potențial proprietar al activelor Lukoil, inclusiv cele din România. După Carlyle, și compania saudită Midad a semnat un acord cu gigantul rus pentru activele sancționate de SUA # Profit.ro
Rafinăria Petrotel, dar și rețeaua de 320 de benzinării, dar și celelalte active deținute de Lukoil în România și în străinătate ar putea avea un nou proprietar, gigantul rus semnând un acord cu compania saudită Midad Energy, aceasta alăturându-se fondului de investiții Carlyle, care are un deal similar parafat cu rușii.
România, în recesiune tehnică - Fifor, PSD: Începe evaluarea politică. Iar evaluarea va avea inevitabil un nume, unul cu care acest episod va intra în literatura de specialitate: efectul Ilie Bolojan asupra economiei României # Profit.ro
Mihai Fifor, liderul PSD Arad, afirmă, după ce INS a anunțat două scăderi consecutive ale PIB, că România a intrat în recesiune tehnic și că începe evaluarea politică.
Casalux.ro - FOTO Casele hobbiților transformate în locuințe de lux sustenabile, perfect integrate în natură # Profit.ro
Casele hobbiților din trilogia Stăpânul inelelor sunt departe de a fi construcții fanteziste, gândite doar ca decor de film.
Facturile la energie cresc în zilele geroase, iar nevoia de căldură devine o prioritate zilnică.
Institutul Național de Statistică transmite că ultimele două trimestre din anul trecut au fost pe scădere.
Vinul zilei: un cupaj roșu de Garnacha Tintorera și Monastrell, de la o cramă cu tradiție din Spania, aduce în prim-plan arome de fructe negre, ierburi aromatice, condimente și ciocolată neagră. Un vin cotat cu 93 de puncte Guía Peñín # Profit.ro
Recomandarea noastră de azi, La Atalaya del Camino 2023, este un vin roșu expresiv din Spania, cotat cu 93 de puncte Guía Peñín.
Autoritățile chineze își intensifică măsurile de combatere a unui război prelungit al prețurilor care afectează cea mai mare piață auto din lume.
Capitala României este astăzi un oraș vibrant, plin de zgomot, lumină și agitație. Puțini bucureșteni mai știu însă că, în urmă cu câteva generații, periferia orașului ascundea cartiere mizere, periculoase, aproape rupte de restul urbei.
O fostă însoțitoare de zbor a explicat că pasagerii ar trebui să fie foarte atenți la sursa băuturilor consumate în timpul zborului.
Alexandru Rafila, Președinte, Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, va participa la Profit Health.forum - Ediția a XVII-a # Profit.ro
Alexandru Rafila, Președinte, Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, va participa la Profit Health.forum - Ediția a XVII-a, programat să fie organizat pe 18 martie.
Vrei să te distrezi la păcănelele online fără să simți stresul pierderilor? Cheia este să joci inteligent, să-ți stabilești limite pentru buget și timp și să te bucuri de fiecare rotire. Înainte să începi o sesiune, gândește-te cât îți permiți să aloci pentru distracție. Acești bani trebuie să fie separați de cheltuielile zilnice și de economii. Așa te asiguri că fiecare rotire este relaxantă, nu stresantă.
Donald Trump a abrogat un text adoptat la începutul președinției lui Barack Obama care servește drept fundament în lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite, un pas înapoi major care urmează să aplice o lovitură puternică luptei împotriva modificărilor climatice ale primei puteri mondiale, relatează AFP.
Mai multe târguri și expoziții au fost deja pregătite pentru luna mai cu oferte și contracte pentru oamenii de afaceri din diferite domenii.
Peste 100.000 de mașini C3 și C3 Aircross vor fi nevoite să fie verificate și să primească o actualizare de securitate a sistemelor de asistență, din cauza unor erori depistate care vizează camera frontală și modului pentru limitele de viteză. Ambele fac parte din pachetul obligatoriu impus de legislația europeană.
Buget de aproape 15 milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor OSIM. Un singur ofertant # Profit.ro
Asociere formată Arlechin Total Distribution (lider), Software Imagination&Vision și Tara Interactive a depus singura ofertă la o licitație organizată de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) pentru dezvoltare si implementare unei soluții informatice, care va permite digitalizarea serviciilor de proprietate industrială destinate cetățenilor și mediului de afaceri.
Pasa proastă a consumului populației în România poate continua până în vară. Noile măsuri guvernamentale pot însă ușura povara asupra consumatorilor - UniCredit # Profit.ro
Pasa proastă în care se află consumul populației în România poate continua până în această vară, cred economiștii UniCredit Bank România. Este o consecință a inflației ridicate și a dinamicii mai reduse a salariilor. Pe de altă parte, noul calendar de liberalizare a pieței gazelor naturale, creșterea salariului minim și „planul” de relansare economică ar putea atenua efectele consolidării fiscale asupra populației, cred economiștii.
Societatea Colete Online a depus singura ofertă în cadrul unei licitații pe care Poșta Română a inițiat-o pentru închirierea unui număr de 3.000 baterii de cutii poștale digitale (BCPD).
Poșta Română, obligată să distribuie ziare, indiferent de numărul de abonamente. Presa scrisă, inclusă în serviciul poștal universal # Profit.ro
Serviciul de distribuție a publicațiilor cu caracter jurnalistic va fi inclus în sfera serviciului universal, respectiv Poșta Română va fi obligată să distribuie presa scrisă, indiferent de numărul de abonamente pentru o astfel de publicație, conform unui proiect analizat de Profit.ro.
EXCLUSIV Șantierul naval Damen Mangalia poate intra în reorganizare, cu un partener strategic: ″Și dacă ai comenzi militare, tot îți trebuie capital de lucru.″ # Profit.ro
Compania Damen Shipyards Mangalia, operatorul șantierului naval omonim, aflată în insolvență din iunie 2024, a obținut o decizie judecătorească favorabilă ce permite propunerea și aprobarea unui plan de reorganizare, care va include atragerea unui partener strategic, a declarat pentru Profit.ro Paul Cîrlănaru, CEO-ul administratorului judiciar Casa de Insolvență Transilvania (CITR).
Fidelis – în declin. Participare mai degrabă slabă cu o zi înaintea închiderii. Subscrieri de 150 milioane euro înaintea ultimei zile a ofertei de titluri de stat pentru populație # Profit.ro
Ritmul de cotare s-a păstrat slab în exercițiul lunii februarie de vânzare a obligațiunilor guvernamentale destinate investitorilor de retail de pe bursă.
Diferență uriașă de preț. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
EXCLUSIV Întâlnire cu scântei între ANAF și companiile de curierat - sumele din taxa pe colete din afara UE sunt mici și urmează controale. Fiscul analizează și TVA aferentă acestor vânzări, unde așteaptă sute de milioane lei # Profit.ro
Conducerea ANAF a chemat la discuții companiile de curierat pe tema taxei pe care acestea trebuie să o colecteze la coletele provenind din afara UE, primite de clienți din România. Potrivit informațiilor Profit.ro, ANAF le-a avertizat că sumele pe care le-au colectat până acum sunt mici, în plus cu diferențe majore de la o companie la alta, iar după data de 25 februarie - termenul limită pentru depunerea declarațiilor fiscale aferente - vor urma controale amănunțite.
Carrefour spune adio României. Proprietarii Dedeman au deja o marcă proprie pusă deoparte pentru lanțuri de magazine # Profit.ro
Retragerea grupului francez Carrefour din România, alături de vânzarea preconizată a operațiunilor din Polonia, pentru care caută cumpărători, dar și potențial din Belgia, lasă cel mai mare retailer alimentar european cu o prezență directă în doar două țări pe continent și trei la nivel global, considerate piețe-cheie de către CEO-ul Alexandre Bompard.
EXCLUSIV Cea mai mare tranzacție semnată vreodată în România cu parcuri de retail, pe masă. MAS, susținut de cel mai mare fond de pensii din Africa, a scos la vânzare 6 parcuri de pe piața locală # Profit.ro
Dezvoltatorul sud-african MAS, care are printre acționarii principali cel mai mare fond de pensii din întreaga Africă, a scos pe piață, la vânzare, toate parcurile de retail pe care le deține în România, cu excepția celor din București și Balotești, potrivit surelor Profit.ro. La o valoare în jurul a 300 de milioane de euro, aceasta poate deveni cea mai mare tranzacție semnată vreodată pe sectorul de retail al pieței imobiliare locale.
EXCLUSIV Nume mari vor fostul Sidex Galați. Mai mulți potențiali cumpărători au cerut deja caietul de sarcini. ″E important să distingem între curiozitate, intenție și fapte.″ # Profit.ro
Mai mulți potențiali investitori interesați de cumpărarea combinatului siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, dintre cei 13 cu care s-au purtat discuții, au solicitat deja caietul de sarcini al licitației de vânzare a activului, care va avea loc peste o lună, la prețul de pornire de 690 milioane euro, spune pentru Profit.ro Paul Cîrlănaru, CEO-ul Casei de Insolvență Transilvania (CITR), unul dintre cei doi administratori concordatari ai Liberty Galați.
DOCUMENT Hidroelectrica vinde statului sute de mii de MWh, pentru 1.000 de structuri publice, sub prețul de pornire # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, totodată cel mai mare furnizor de pe segmentul concurențial, a câștigat licitația inițiată de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) pentru a cumpăra ″la grămadă″ electricitate pentru alimentarea locurilor de consum a 1.000 de structuri de stat, reprezentând sedii de instituții publice centrale, județene, regionale și locale, primării, școli, spitale, unități militare, penitenciare și altele, conform datelor Profit.ro.
Contractul VW face o gaură la Ford de 27.000 de euro pe mașină. Ford speră să-și reducă masiv costurile pe segmentul electric din parteneriatul cu Renault # Profit.ro
Strategia Ford de electrificare s-a bazat inclusiv pe un parteneriat semnat cu Volkswagen Grup, un contract în baza căruia astăzi Ford produce Capri și Explorer în Germania, pe platforma cumpărată de la VW. Vânzările sunt departe de a acoperi costurile plătite partenerilor germani, ceea ce duce bilanțul diviziei de mașini electrice, Model e, la pierderi amețitoare.
Nissan vede luminița de la capătul tunelului, dar așteaptă o pierdere de 3,5 miliarde euro la finalul de an fiscal # Profit.ro
Nissan a anunțat ca pe un fapt pozitiv profitul operațional de 17,5 miliarde de yeni înregistrat în ultimul trimestru din 2025, care este al treilea trimestru din anul fiscal 2025. Cifrele sunt însă la jumătate față de anul fiscal anterior.
ULTIMA ORĂ DECIZIE Guvernul a pus discret sub supraveghere specială rafinăria și benzinăriile rușilor de la Lukoil, plus încă 2 firme. Sancțiunile SUA ne pot lăsa fără un sfert din carburanți # Profit.ro
Guvernul a adoptat, în mod discret, o hotărâre de punere ″sub tutelă″ a mai multor subsidiare din România ale gigantului petrolier rus Lukoil, drastic sancționat de Statele Unite, cu argumentul că sancțiunile riscă să ducă la oprirea activității rafinăriei Petrotel Ploiești și a celor circa 300 de benzinării locale ale Lukoil.
Președintele Nicușor Dan apreciază că aderarea României la zona euro ar fi benefică pentru companiile românești. Spune că astfel le-ar crește productivitatea.
Primul producător auto care taie drastic bonusul angajaților. Dacia, în schimb, crește prima de rezultat # Profit.ro
Primul producător auto din Europa care anunță valoarea primelor acordate în urma distribuirii profitului companiei este Mercedes-Benz, care s-a confruntat cu o reducere severă a veniturilor și profitului în 2025. Sumele plătite angajaților scad în acest an, după ce s-au redus și în 2024.
GRAFIC Bursa atinge un nou maxim într-o sesiune unde activitatea de tranzacționare a fost concentrată pe 5 acțiuni # Profit.ro
După etapa corectivă prelungită pe 2 săptămâni, indicele BET revine pe o valoare-record, doborând precedentul vârf de la sfârșitul lunii ianuarie.
Premiul de categoria I la tragerea Loto 6/49, acum în valoare de 4,5 milioane de euro, a fost câștigat.
Primăriile Capitalei au fost amendat cu circa 6.000 euro, după ce Polițiștii de la Brigada Rutieră au verificat starea drumurilor publice.
Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. va fi redus cu 2 membri, conform unei hotărâri adoptate de către Guvern.
Succes în România după tehnologie adusă în premieră - Furnizor american de soluții smart de infrastructură anunță vânzări de peste 1 milion de dolari într-o săptămână, inclusiv în România # Profit.ro
Compania americană Beam Global, furnizor de soluții “smart” de infrastructură pentru electrificare, intrat în România anul trecut, a anunțat vânzări de peste 1 milion de dolari în doar o săptămână, în România, Bosnia și Herțegovina, Croația și Serbia.
Prețuri mai mici la alimente în România - Efectul de ,,Waterbed’’. Ce riscă economia dacă impune plafonarea generalizată a adaosului comercial la inflație de peste 5%. Rezultat dezastruos în Ungaria - ANALIZĂ # Profit.ro
Ideea introducerii unui mecanism automat de plafonare a adaosului comercial atunci când inflația depășește pragul de alertă de 5% este o măsură de politică economică extrem de tentantă electoral, dar plină de capcane structurale, semnalează analiștii.
