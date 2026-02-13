Centură ocolitoare, scoasă la licitație. Npas pentru centura municipiului Baia Mare

00:10

Dezvoltatorul sud-african MAS, care are printre acționarii principali cel mai mare fond de pensii din întreaga Africă, a scos pe piață, la vânzare, toate parcurile de retail pe care le deține în România, cu excepția celor din București și Balotești, potrivit surelor Profit.ro. La o valoare în jurul a 300 de milioane de euro, aceasta poate deveni cea mai mare tranzacție semnată vreodată pe sectorul de retail al pieței imobiliare locale.