Incident rutier neelucidat pe Bulevardul Unirii din Focșani! Un tânăr a fost rănit de un obiect metalic desprins din trafic, posibil de la o ambulanță SAJ
Jurnal de Vrancea, 10 februarie 2026 16:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un eveniment rutier neobișnuit a fost înregistrat luni, 9 februarie 2026, în municipiul Focșani. Cercetările efectuate de polițiști arată că, în jurul orei 13:05, o ambulanță aflată în misiune, cu pacient la bord, se deplasa pe Bulevardul Unirii, din direcția Bulevardului Independenței către Bulevardul București. Autovehiculul circula pe banda destinată transportului public local și avea […]
Acum 30 minute
16:50
Acum 2 ore
15:20
Magistrații judecătoriilor Adjud și Panciu, extrem de eficienți pe parcursul anului 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vineri, 6 februarie 2026, Președintele Tribunalului Vrancea – Judecător Dinu Jelea, a participat la ședințele în cadrul cărora au fost prezentate și dezbătute rapoartele de activitate desfășurată de Judecătoria Adjud și Judecătoria Panciu, pe parcursul anului 2025. Conform gradelor de eficiență stabilite de către Consiliul Superior al Magistraturii, activitatea celor două instanțe a fost evaluată […]
Acum 4 ore
15:00
Vrancea: sute de infracțiuni silvice și lemn confiscat de peste un milion de lei pe parcursul anului 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din județul Vrancea au desfășurat, în perioada analizată, ample acțiuni pentru protejarea fondului forestier național, în cadrul Planului comun de acțiune „Scutul Pădurii". Scopul a fost prevenirea și combaterea tăierilor ilegale și a transportului ilegal de material lemnos. În total, au fost organizate și executate 79 de acțiuni și 5.332 de controale, majoritatea realizate […]
13:50
Bine că se mai încălzește! Apa caldă și căldura – oprite în mai multe zone din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Noroc că vremea se anunță în încălzire! ENTEL anunță sistarea agentului termic (apa caldă și căldura) în mai multe zone din Focșani, „eveniment" care va avea loc miercuri – 11 februarie, în intervalul orar 08.00 – 17.00. Timp de 9 ore, vor gândi la rece cetățenii care locuiesc în blocurile arondate următoarelor puncte termice: Punctul […]
13:30
Romsilva câștigă definitiv procesul pentru peste 43.000 de hectare de pădure din Bacău # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a obținut o decizie definitivă favorabilă în dosarul privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 de hectare de fond forestier administrate de Direcția Silvică Bacău. Tribunalul Mureș a respins recursul și cererea de revizuire formulate de Gheorghe Paltin Sturdza și a decis menținerea pădurilor în proprietatea publică a statului […]
13:10
Transparency International: România, la coada Uniunii Europene în clasamentul percepției corupției # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: România continuă să se afle printre ultimele state din Uniunea Europeană în ceea ce privește percepția asupra corupției din sectorul public, potrivit celui mai recent raport anual publicat de Transparency International. Cu un scor de 45 de puncte din 100, țara noastră are un nivel al corupției comparabil cu cel al așa-numitelor „democrații fragile". Indicele […]
Acum 6 ore
12:20
Centrul Cultural Vrancea – manifestări deosebite dedicate unor sărbători tradiționale: Dragobete și 8 martie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada următoare, Galeriile de Artă de pe Bulevardul Unirii nr. 57A devin locul unei povești despre tradiție, iubire și primăvară. Iată cum se va scrie această poveste culturală, în săptămânile ce urmează: Capitolul I: Dragostea pe note de fluier Povestea începe pe 19 februarie 2026, la ora 17:00, sub semnul lui Dragobete. Nu este […]
12:10
Accident grav pe DN 24! Un bărbat a murit, o femeie însărcinată este în stare gravă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un grav accident rutier s-a produs marți dimineață pe DN 24, pe raza comunei Ciortești, județul Iași. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar bilanțul este unul tragic: un bărbat și-a pierdut viața, iar o femeie însărcinată a fost grav rănită. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, la fața locului […]
11:40
26 de ani fără maiorul (p.m.) Liviu Mihalache, pompierul vrâncean care nu s-a mai întors din misiune # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 10 februarie se împlinesc 26 de ani de la una dintre cele mai dureroase zile din istoria ISU Vrancea. O zi în care un pompier a intrat în foc pentru alții și nu a mai ieșit. În dimineața de 10 februarie 2000, căpitanul Liviu Mihalache, locțiitor al comandantului Detașamentului de Pompieri Focșani, era la […]
11:30
Ajutor de stat pentru livezile afectate de îngheț. Ce trebuie să știe pomicultorii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Începând de astăzi, 10 februarie, a intrat în vigoare ajutorul de stat destinat pomicultorilor ale căror livezi au fost afectate de înghețul sever din primăvara anului 2025. Măsura vine după ce mii de hectare de plantații au suferit pierderi importante, iar autoritățile spun că sprijinul este necesar pentru a menține sectorul pomicol pe linia de […]
11:10
Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării din România. Funcționarii se tem că-și vor pierde locurile de muncă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O grevă de avertisment a avut loc astăzi în primăriile din 1.582 de comune din România, pe fondul nemulțumirilor legate de reforma administrației publice propusă de Guvern. Anunțul a fost făcut de Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România (ACoR). Aproximativ 20.000 de angajați din administrația locală au întrerupt activitatea timp de două ore. Protestul […]
Acum 8 ore
10:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Municipalitatea anunță noi restricții de circulație, de data aceasta pe tronsonul cuprins între intersecțiile străzii Eroilor cu strada Vămii (zona Bisericii Sf. Dumitru) și cu strada Mihail Kogălniceanu. Restricțiile intră în vigoare începând de astăzi, 10 februarie, din cauza lucrărilor de reabilitare şi modernizare a străzii Eroilor. „Lucrările de asfaltare și modernizare sunt realizate în […]
Acum 24 ore
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi energia ta este la cote înalte, dar există riscul să te grăbești prea mult. Concentrează-te pe comunicare clară în relații și evită deciziile impulsive la locul de muncă. O scurtă pauză te poate ajuta să vezi lucrurile mai clar. Taur (20 aprilie – 20 mai) Este o zi […]
9 februarie 2026
18:20
Polițiștii vrânceni vor fi „cu pleoapa” pe șoferii autovehiculelor destinate transportului de persoane și mărfuri # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 9-15 februarie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea desfășoară, la nivelul întregului județ, acțiuni pentru verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri și persoane, în cadrul operațiunii ROADPOL „Truck & Bus". Activitățile urmăresc creșterea siguranței rutiere, prin depistarea și sancționarea neregulilor comise de conducătorii autovehiculelor destinate transportului de persoane și […]
18:00
CSM Focșani, cinci medalii la Campionatul Național de tir – seniori de la București # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sportivii CSM Focșani au obținut rezultate foarte bune la Campionatul Național de Seniori la tir sportiv, proba de pușcă aer comprimat 10 metri, desfășurat la București în perioada 5–8 februarie 2026. Competiția a debutat pe 6 februarie cu proba clasică, 60 de focuri. Ioan David a urcat pe a doua treaptă a podiumului, cucerind medalia […]
Ieri
15:40
Drumul județean 205 E, în stare deplorabilă! Cetățenii din Garoafa cer intervenții urgente iar autoritățile promit reparații „în limita fondurilor disponibile” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Starea drumului județean DJ 205 E, pe sectorul care traversează comuna Garoafa, continuă să provoace nemulțumirea și îngrijorarea locuitorilor din zonă. În ultimele luni, mai multe adrese au fost transmise către Consiliul Județean Vrancea, prin care se reclamă degradarea accentuată a carosabilului și se solicită intervenții urgente. Potrivit documentelor trimise autorităților județene, drumul prezintă numeroase […]
15:00
ANALIZĂ Deficitul comercial al României s-a redus ușor în 2025. UE, principalul partener comercial al țării noastre # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deficitul balanței comerciale a României a ajuns la 32,743 miliarde de euro în 2025, în scădere cu 673 de milioane de euro, respectiv cu 2%, față de anul precedent. Datele au fost publicate de Institutul Național de Statistică (INS) și arată o corecție modestă a dezechilibrului dintre exporturi și importuri. Reducerea deficitului vine într-un context […]
14:30
Elevă a Liceului de Artă „Gh. Tattarescu” din Focșani, premiul I la Concursul Internațional de Chitară „Eduard Pamfil” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Liceul de Artă „Gh. Tattarescu" din Focșani are motive de mândrie. Nadia Grigoraș, elevă în clasa a V-a, a obținut Premiul I, categoria A, la cea de a 27-a ediție a Concursului Internațional de Chitară „Eduard Pamfil", desfășurat în perioada 5–9 februarie la București Competiția, una cu tradiție și recunoaștere în rândul tinerilor competitori, a […]
13:20
Două milioane de euro pentru reabilitarea și modernizarea Parcului Schuman din Focșani! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Focșani propune aprobarea unui proiect de hotărâre privind „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii verzi din Parcul Schuman", proiect ce urmează să fie finanțat din fonduri europene, dar cu o contribuție consistentă din bugetul local. Municipiul Focșani a depus cererea de finanțare în septembrie 2025. Proiectul a trecut prin etapele de evaluare și clarificare solicitate de […]
12:20
Galele Teatrale la Focșani, o sărbătoare a Thaliei: spectacole de excepție, actori consacrați și premiere locale # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Teatrul „Maior Gh. Pastia" organizează în luna martie o nouă ediție a Galelor Teatrale, eveniment care propune publicului spectacole variate, producții apreciate la nivel național și întâlniri cu unii dintre cei mai îndrăgiți actori ai scenei românești. Timp de aproape trei săptămâni, focșănenii sunt invitați să descopere povești emoționante, comedii, spectacole contemporane și montări clasice, […]
11:40
Metoda „Accidentul” devine mai… inteligentă, cu ajutorul inteligenței artificiale # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vechea metodă de înșelăciune cunoscută sub numele de „Accidentul" a fost adaptată vremurilor moderne și a devenit mai periculoasă ca niciodată. Escrocii folosesc acum inteligența artificială pentru a clona vocile copiilor, folosindu-se de înregistrări găsite pe rețelele de socializare. Autoritățile avertizează că sunt suficiente doar câteva secunde de voce preluate de pe platforme precum TikTok, […]
11:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, la Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea, a început o nouă etapă de învățare pentru patru studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza", care își desfășoară stagiul de practică alături de jandarmii vrânceni. Trei dintre studenți, aflați în anul I – arma Jandarmi, vor desfășura activități practice în cadrul structurilor operative ale inspectoratului, unde […]
11:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe lângă activitatea de prevenire, pe parcursul anului trecut polițiștii rutieri din Vrancea au desfășurat acțiuni ample pentru combaterea infracționalității rutiere. În urma controalelor derulate în trafic, pe drumurile din județ, oamenii legii au constatat 678 de infracțiuni la regimul rutier. Dintre acestea, 267 au vizat conducerea fără permis sau cu permis necorespunzător categoriei, 177 […]
10:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Acțiunile de control desfășurate de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Vrancea au avut loc în
05:50
ATENȚIONARE meteo: ninsori, polei și vânt puternic până marți, în mai multe regiuni ale țării # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 8 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00, care anunță ninsori, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii în cea mai mare parte a țării. Potrivit meteorologilor, duminică și în noaptea de duminică spre luni, vor fi precipitații predominant sub […] Articolul ATENȚIONARE meteo: ninsori, polei și vânt puternic până marți, în mai multe regiuni ale țării apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:50
Vrancea, printre județele cu cele mai multe apeluri nejustificate la 112 | STS: „Aproape jumătate dintre apeluri nu sunt urgențe” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La 22 de ani de la operaționalizarea numărului unic de urgență 112 în România, datele oficiale arată o îmbunătățire semnificativă la nivel național în ceea ce privește utilizarea responsabilă a acestui serviciu esențial. Cu toate acestea, județul Vrancea se menține printre zonele cu un procent ridicat al apelurilor non-urgente, potrivit statisticilor prezentate de Serviciul de […] Articolul Vrancea, printre județele cu cele mai multe apeluri nejustificate la 112 | STS: „Aproape jumătate dintre apeluri nu sunt urgențe” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi energia ta este în creștere, dar fii atent la impulsivitate. O discuție sinceră cu un coleg sau prieten poate rezolva tensiuni mai vechi. Evită deciziile financiare majore. Taur (20 aprilie – 20 mai) Simți nevoia de stabilitate și confort. O zi bună pentru activități care implică rutină și […] Articolul Horoscopul zilei de 9 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
VIDEO+FOTO: A fost inaugurat Căminul Cultural „Învățător Ion Saragea” din Jariștea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din comuna Jariștea a marcat sâmbătă un moment deosebit de important pentru viața culturală locală, prin inaugurarea oficială a Căminului Cultural „Învățător Ion Saragea”, așezământ complet reabilitat, modernizat și extins în cadrul unui proiect finanțat de Compania Națională de Investiții (CNI). Evenimentul a debutat cu o slujbă de sfințire a noului așezământ cultural, la […] Articolul VIDEO+FOTO: A fost inaugurat Căminul Cultural „Învățător Ion Saragea” din Jariștea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:50
DOCUMENT: Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2026–2027 pus în consultare publică | Până la ce dată se pot depune cererile # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin privind calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2026–2027. Potrivit documentului, cererile de înscriere vor putea fi completate și depuse în perioada 31 martie – 6 mai 2026. Proiectul de ordin stabilește etapele și termenele pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, precum și […] Articolul DOCUMENT: Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2026–2027 pus în consultare publică | Până la ce dată se pot depune cererile apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi energia ta este la cote înalte, dar ai grijă să nu fii impulsiv. O decizie rapidă în carieră poate aduce rezultate bune dacă îți păstrezi calmul și rațiunea. În plan personal, cineva apropiat îți poate cere sfatul – fii atent la cuvinte. Taur (20 aprilie – 20 mai) […] Articolul Horoscopul zilei de 8 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
7 februarie 2026
11:50
VIDEO Pompierii vrânceni acționează în continuare pentru scoaterea apei din gospodăriile inundate și din curțile agenților economici # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii militari și personalul serviciilor voluntare pentru situații de urgență acționează în continuare pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative produse de acumulările de apă. Astfel, echipaje de pompieri militari acționează pentru evacuarea apei, în municipiul Focșani, la ieșire spre Garoafa, pe strada Someș, la un ansamblu rezidențial de pe strada Cuza Vodă și pe Calea […] Articolul VIDEO Pompierii vrânceni acționează în continuare pentru scoaterea apei din gospodăriile inundate și din curțile agenților economici apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:50
Românii care plătesc la timp ar putea beneficia de o reducere de 3% din impozitul pe venit | Ce prevede proiectul Ministerului de Finanțe # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Românii care își achită integral obligațiile fiscale aferente veniturilor realizate în anul 2025 ar putea beneficia de o reducere de 3% din impozitul pe venit, dacă efectuează plata până cel târziu la 15 aprilie 2026. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ lansat de Ministerul Finanțelor și are ca scop stimularea conformării voluntare și creșterea disciplinei […] Articolul Românii care plătesc la timp ar putea beneficia de o reducere de 3% din impozitul pe venit | Ce prevede proiectul Ministerului de Finanțe apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
ANM anunță schimbări bruște ale vremii: ploi și ninsori, urmate de ger și o încălzire semnificativă de marțea viitoare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru intervalul 6–14 februarie, anunțând o evoluție atmosferică extrem de dinamică. Meteorologii avertizează asupra alternanței rapide dintre ploi și ninsori, episoade de răcire accentuată, cu ger în unele regiuni, urmate de o încălzire semnificativă, cu temperaturi peste mediile climatologice ale perioadei. Începând de vineri seara spre […] Articolul ANM anunță schimbări bruște ale vremii: ploi și ninsori, urmate de ger și o încălzire semnificativă de marțea viitoare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Alertă alimentară: lapte praf pentru sugari, retras de la vânzare din magazine din cauza unui posibil risc de contaminare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de urgență de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari, ca urmare a suspiciunii de contaminare cu cereulidă, o toxină periculoasă pentru sănătate. Potrivit ANSVSA, cereulida este o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus, în special […] Articolul Alertă alimentară: lapte praf pentru sugari, retras de la vânzare din magazine din cauza unui posibil risc de contaminare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Mădălin Predoiu, atacantul CSM Adjud 1946: „La Adjud mă simt acasă. Suntem pregătiți să arătăm că merităm mai mult” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Perioada de pregătire de iarnă este în plină desfășurare la CSM Adjud 1946, iar jucătorii echipei lucrează intens pentru a aborda a doua parte a sezonului într-o formă cât mai bună. Atacantul Mădălin Predoiu vorbește despre efortul depus în aceste săptămâni, despre legătura specială cu clubul și despre obiectivele stabilite pentru continuarea campionatului. „Pregătirea este […] Articolul Mădălin Predoiu, atacantul CSM Adjud 1946: „La Adjud mă simt acasă. Suntem pregătiți să arătăm că merităm mai mult” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:10
Când fiecare minut contează: Intervenție contracronometru la Spitalul Militar Focșani pentru salvarea unui pacient cu afecțiune gravă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un caz medical grav, cu risc vital iminent, a fost gestionat cu succes la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu” din Focșani, demonstrând încă o dată cât de mult contează reacția rapidă și munca în echipă. Un bărbat în vârstă de 56 de ani s-a prezentat la spital acuzând […] Articolul Când fiecare minut contează: Intervenție contracronometru la Spitalul Militar Focșani pentru salvarea unui pacient cu afecțiune gravă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Zi bună pentru decizii rapide și curajoase. Ai multă energie, dar ai grijă să nu o irosești în conflicte inutile. Spre seară, o veste bună legată de bani sau muncă. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și confort. Este un moment potrivit să clarifici o situație financiară sau să pui ordine într-un plan […] Articolul Horoscopul zilei de 7 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
6 februarie 2026
15:10
Peste o sută de accidente grave produse pe drumurile din Vrancea în 2025! Zeci de persoane și-au pierdut viața! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a făcut public bilanțul privind siguranța rutieră, datele arătând o scădere a majorității indicatorilor față de anul anterior. Cu toate acestea, numărul accidentelor grave și gravitatea consecințelor continuă să fie un motiv de îngrijorare. În județul Vrancea au fost înregistrate 104 accidente grave, cu 8 mai puține decât anul trecut. […] Articolul Peste o sută de accidente grave produse pe drumurile din Vrancea în 2025! Zeci de persoane și-au pierdut viața! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Proiecte importante pentru educație, sănătate și economie locală, avizate în CTATU Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea continuă să accelereze dezvoltarea județului prin proiecte concrete și investiții cu impact direct în comunități. În ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU), condusă de președintele Nicușor Halici, au fost analizate și avizate documentații de urbanism (PUZ) din municipiul Adjud, orașul Odobești și din comunele Vânători și Jariștea. Pe […] Articolul Proiecte importante pentru educație, sănătate și economie locală, avizate în CTATU Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Noi licitații pentru închirierea unor parcări de reședință în Focșani! Cine poate participa și când au loc procedurile # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția de Dezvoltare Servicii Publice (DDSP) Focșani va organiza în perioada următoare trei ședințe de licitație pentru atribuirea locurilor de parcare vacante din oraș. Procedurile de licitație vor avea loc în zilele de 2, 3 și 4 martie, cu începere de la ora 9.00. Parcările cu pricina nu au răsărit peste noapte, nu sunt amenajate […] Articolul Noi licitații pentru închirierea unor parcări de reședință în Focșani! Cine poate participa și când au loc procedurile apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
VIDEO Fermă inundată la Bălești! Pompierii intervin pentru scoaterea apei cu ajutorul unei motopompe # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii militari intervin la această oră la o fermă din comuna Bălești, acolo unde apa a inundat o mare parte dintre acareturile gospodăriei în urma precipitațiilor abundente din ultimele ore. Deși situația nu este deloc roză pentru bieții fermieri, salvatorii vrânceni folosesc motopompa pentru a scoate apa din perimetrul inundat. În comună nu au fost […] Articolul VIDEO Fermă inundată la Bălești! Pompierii intervin pentru scoaterea apei cu ajutorul unei motopompe apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Curțile mai multor gospodării din Focșani, Mărășești și alte 7 comune au fost inundate! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urma ploilor abundente din ultima perioada, pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, împreună cu serviciile voluntare pentru situații de urgență, acționează pentru evacuarea apei acumulată în mai multe curți din localitățile: Focșani, Mărășești, Dumbrăveni, Bolotești, Golești, Gugești, Sihlea, Cotești și Vânători De asemenea, la nivelul județului Vrancea […] Articolul Curțile mai multor gospodării din Focșani, Mărășești și alte 7 comune au fost inundate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
10:00
O șoferiță de 19 ani și-a făcut praf BMW-ul după ce a intrat cu mașina într-un copac de pe strada Republicii din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 6 februarie 2026, în jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Focșani au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Republicii, din municipiul Focșani. Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că o tânără de 19 ani, din comuna Reghiu, în timp ce conducea […] Articolul O șoferiță de 19 ani și-a făcut praf BMW-ul după ce a intrat cu mașina într-un copac de pe strada Republicii din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:50
VIDEO Risc de inundații în comuna Urechești! Șanțurile de scurgere, blocate cu pământ în urma lucărilor la rețeaua de gaze # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urma ploilor din aceste zile, în comuna Urechești există un risc real de inundații, ca urmare a colmatării șanțurilor de scurgere a apei, problemă apărută în special după lucrările recente la rețeaua de gaze, dar și în urma altor intervenții în infrastructura locală. Potrivit consilierului local Cristea Bogdan Constantin, sesizările venite din partea cetățenilor […] Articolul VIDEO Risc de inundații în comuna Urechești! Șanțurile de scurgere, blocate cu pământ în urma lucărilor la rețeaua de gaze apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai chef de acțiune, dar ziua îți cere puțină strategie. Nu te grăbi cu deciziile financiare. Spre seară, o conversație te poate motiva puternic. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și confort. E un moment bun să rezolvi chestiuni practice sau legate de casă. Emoțional, ai nevoie de siguranță și liniște. ♊ Gemeni […] Articolul Horoscopul zilei de 6 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
5 februarie 2026
17:30
Protecția mediului și valorificarea potențialului turistic al Vrancei, în centrul discuțiilor găzduite de Consiliul Județean # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dialog deschis între autorități și obștile din Vrancea privind extinderea ariilor naturale protejate Consiliul Județean Vrancea a găzduit astăzi o întâlnire dedicată instituirii unor zone de protecție specială de mediu și a zonelor stricte de biodiversitate, în contextul modificărilor legislative privind regimul ariilor naturale protejate. Evenimentul a reprezentat un dialog deschis și constructiv între președintele […] Articolul Protecția mediului și valorificarea potențialului turistic al Vrancei, în centrul discuțiilor găzduite de Consiliul Județean apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Compania aeriană DAN AIR anunță o nouă etapă de dezvoltare a operațiunilor de pe Aeroportul Internațional Bacău, care va începe din luna aprilie. Odată cu intrarea în flotă a celei de-a doua aeronave alocate bazei din Bacău, operatorul va lansa șase rute noi, întărind rolul aeroportului ca punct aerian important pentru regiunea Moldovei. Astfel, începând […] Articolul Zboruri noi, din luna aprilie, pe aeroportul din Bacău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:30
„Îndrăgostește-te de o carte”, eveniment special organizat pentru încurajarea lecturii în rândul tinerilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 14 februarie 2026, de la ora 11:00, Foaierul Muzeului Vrancei va deveni un loc de întâlnire pentru adolescenții pasionați de lectură sau pentru cei care au nevoie doar de un mic imbold ca să se apropie de cărți. Evenimentul face parte din proiectul educațional „Îndrăgostește-te de o carte”, ajuns la o nouă etapă, dedicată […] Articolul „Îndrăgostește-te de o carte”, eveniment special organizat pentru încurajarea lecturii în rândul tinerilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Preț stabil la gaze pentru populație și reformă administrativă: principalele anunțuri ale premierului Bolojan în conferința de ieri # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Premierul Ilie Bolojan a susținut, marți seară, prima conferință de presă după mai bine de două luni, în care a anunțat principalele repere pentru bugetul de stat pe anul 2026, dar și direcțiile economice și administrative pe care Guvernul intenționează să le urmeze în perioada următoare. Potrivit premierului, bugetul va fi construit pe o țintă […] Articolul Preț stabil la gaze pentru populație și reformă administrativă: principalele anunțuri ale premierului Bolojan în conferința de ieri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
