Centrul Cultural Vrancea – manifestări deosebite dedicate unor sărbători tradiționale: Dragobete și 8 martie

Joi, 5 februarie 2026, au loc noi trageri Loto pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de duminică, 1 februarie, Loteria Română a acordat peste 30.700 de câștiguri, în valoare totală de mai mult de 2,76 milioane de lei. La Loto 6/49, miza rămâne una […] Reporturi de peste 20 de milioane de lei la 6/49 și aproape 51 de milioane la Joker