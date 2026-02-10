Magistrații judecătoriilor Adjud și Panciu, extrem de eficienți pe parcursul anului 2025

16:30

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 14 februarie 2026, de la ora 11:00, Foaierul Muzeului Vrancei va deveni un loc de întâlnire pentru adolescenții pasionați de lectură sau pentru cei care au nevoie doar de un mic imbold ca să se apropie de cărți. Evenimentul face parte din proiectul educațional „Îndrăgostește-te de o carte”, ajuns la o nouă etapă, dedicată […] Articolul „Îndrăgostește-te de o carte”, eveniment special organizat pentru încurajarea lecturii în rândul tinerilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.