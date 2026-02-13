Diseară, la Survivor, Adi Vasile dă fluierul de start pentru ”un nou capitol într-o competiție care devine tot mai dură”

18:50

Un apartament din București a devenit subiectul de discuție al unui agent imobiliar cu experiență, după ce a văzut că locuința dăinuie de zece ani pe platformele pe care se pun anunțuri imobiliare. Faptul că de un deceniu locuința nu a fost vândută ridică multe semne de întrebare, mai ales pentru că nu încape discuție de un preț incorect sau de o zonă rău famată.