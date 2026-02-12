17:20

Într-un peisaj cultural care pare adesea dominat de efemer, recunoașterea valorilor care au rezistat probei timpului devine un exercițiu de igienă socială. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat „Albumul personalităților din România”, o inițiativă care cartografiază elitele contemporane ale țării. Printre cele o sută de nume care definesc performanța românească actuală se regăsește Iosif Ion Prunner, dirijorul și pianistul care a reușit să transforme disciplina muzicală într-un instrument de diplomație culturală. Includerea sa în acest album vine ca o confirmare a impactului pe care maestrul îl are asupra scenei artistice, la scurt timp după ce acesta a fost distins cu premiul pentru peste două decenii de excelență în arta corală.