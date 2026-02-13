Gazele ''ieftine'' ale României, printre cele mai scumpe din UE. Unde dispare mitul prețului mic

07:50

Peste 100.000 de mașini C3 și C3 Aircross vor fi nevoite să fie verificate și să primească o actualizare de securitate a sistemelor de asistență, din cauza unor erori depistate care vizează camera frontală și modului pentru limitele de viteză. Ambele fac parte din pachetul obligatoriu impus de legislația europeană.