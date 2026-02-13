Bolojan, după ce Băluţă l-a comparat cu Ceauşescu: Eu nu voi potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ne ajută la nimic / Măcar n-ar trebui să plătim sume foarte mari de bani pe reclamă la o lucrare publică, asigurată din bani guvernamentali
News.ro, 13 februarie 2026 15:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, după ce liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, l-a comparat cu Ceauşescu, că el nu va potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ne ajută la nimic, adăugând: ”Ba da, ne ajută ca să ne facem reclamă la primăria de sector, cu lucrările la Pasajul din centru, pe banii guvernului”.
• • •
FR Atletism, după ce sportivi români au participat la o competiţie în Rusia: “NU, cei trei români nu sunt şi nu vor fi suspendaţi pentru că au participat la acea competiţie” # News.ro
Federaţia Română de Atletism precizează, într-un comunicat postat vineri pe Facebook, că sportivii care au participat la o competiţie în Rusia nu vor fi suspendaţi.
Ilie Bolojan: Unul din lucrurile vehiculate este că în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari. Este un fals / A fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că unul din lucrurile vehiculate este că în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari, ceea ce este un fals, el precizând că a fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, prin alocări bugetare către NATO, care a cumpărat armament.
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, după ce liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, l-a comparat cu Ceauşescu, că el nu va potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ne ajută la nimic, adăugând: ”Ba da, ne ajută ca să ne facem reclamă la primăria de sector, cu lucrările la Pasajul din centru, pe banii guvernului”.
Ilie Bolojan: În momentul în care acest guvern nu va putea face ceea ce este necesar, deci nu va mai avea susţinere, cu siguranţă va veni un alt guvern. Iar pentru mine, vă rog să mă credeţi, va fi o uşurare această situaţie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în momentul în care acest guvern nu va putea face ceea ce este necesar, deci nu va mai avea susţinere, cu siguranţă va veni un alt guvern, adăugând că pentru el va fi o uşurare această situaţie. Premierul a mai arătat că trebuie să închidă pachetele de reformă şi bugetul pentru că nu au altă posibilitate.
Treisprezece salariaţi ai Complexului Energetic Oltenia, în greva foamei / Prefectul judeţului Gorj i-a primit la discuţii / Oamenii, nemulţumiţi de posibilitatea pierderii tichetelor de masă şi de scăderea veniturilor # News.ro
Treisprezece salariaţi ai Complexului Energetic Oltenia au intrat în greva foamei, nemulţumiţi de posibilitatea pierderii tichetelor de masă şi de scăderea veniturilor, în ciuda asigurărilor companiei că a fost elaborat un Memorandum pentru ca salariaţii să fie exceptaţi de la măsurile de austeritate. Cei 13 au fost orimiţu, vineri, de către prefectul judeţului Gorj, Şerban Predescu.
Conferinţa de securitate de la München a început cu o glumă a gazdei, care şi-a pus ochelari de soare în stilul lui Emmanuel Macron: „Ceea ce s-a întâmplat la Davos nu trebuie să rămână la Davos”, spune Ischinger - VIDEO # News.ro
Wolfgang Ischinger, fost ambasador al Germaniei la Washington, care acum este preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen (MCS), a deschis, vineri, ediţia din acest an a evenimentului mult aşteptat cu o glumă, spunând că ceea ce s-a întâmplat la Forumul Economic de la Davos (unitatea Europei în faţa lui Donald Trump - n.r.) nu trebuie să rămână la Davos, iar în timp ce spunea aceasta, spre amuzamentul celor prezenţi, şi-a pus ochelari de soare în stil aviator, la fel cum a apărut la Davos preşedintele francez Emmanuel Macron, care suferea la acel moment de o afecţiune oculară inestetică, relatează POLITICO.
Ilie Bolojan, despre eliminarea scutirilor la taxe pentru persoanele cu dizabilităţi: Nu e vorba de o pedeapsă, ci în ce măsură statul scuteşte de orice fel de taxe anumite categorii / Pentru unele cazuri, pot fi găsite formule de facilităţi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre eliminarea scutirilor la taxe pentru persoanele cu dizabilităţi, că nu e vorba de o pedeapsă, ci în ce măsură statul scuteşte de orice fel de taxe anumite categorii, el precizând că, pentru unele cazuri, în care nu e vorba de proprietăţi mari, nu e vorba de maşini scumpe, pot fi găsite formule de facilităţi.
Grupul TUI, lider mondial în turism, intră oficial în România şi estimează un număr de 20-25.000 de turişti români pentru acest an. TUI România intenţionează să deschidă până la cinci agenţii proprii în acest an # News.ro
Grupul TUI, liderul mondial în turism, îşi extinde prezenţa în Europa şi intră în România şi estimează un număr de 20-25.000 de turişti români pentru acest an. Clienţii români au acces la produsele TUI, care includ peste 1.500 de pachete de vacanţă, în peste 30 de destinaţii europene şi exotice. Oferta cuprinde peste 1.000 de hoteluri şi peste 460 de hoteluri din TUI Group. Creşterea business-ului în România va fi graduală, cu o abordare pe termen lung, precizează reprezentanţii grupului. TUI România intenţionează să deschidă până la cinci agenţii proprii în 2026.
Alexandru Rogobete: Eu nu voi aviza Ordonanţa de Urgenţă decât dacă sistemul de sănătate este exceptat de la tăiere cu 10% # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat, vineri, că nu este de acord cu tăierea cu 10% a cheltuielilor din sistemul sanitar, având în vedere particularităţile acestuia, precizând că nu va aviza niciun act normativ cu astfel de prevedere.
JO de iarnă: Norvegianul Klaebo scrie istorie pe schiuri. A egalat recordul absolut de medalii de aur / Reprezentanţii României, locurile 52 şi 65 la schi fond – 10 km liber, start interval # News.ro
Vineri, 13 februarie, va rămâne în istorie ca o zi norocoasă pentru Johannes Hoesflot Klaebo, vedeta norvegiană a schiului fond, care a câştigat a opta medalie de aur la Jocurile Olimpice, la Milano Cortina, egalând recordul absolut al JO de iarnă. Sportivul în vârstă de 29 de ani a câştigat proba masculină de 10 kilometri liber, start interval, obţinând a treia medalie de aur la Jocurile Olimpice din 2026.
BBC a anunţat joi că se aşteaptă să realizeze economii suplimentare de costuri de aproximativ 10% în următorii trei ani, fără a specifica suma exactă, pentru a se adapta la „presiuni financiare semnificative”.
Bolojan: Toate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliţie, de comun acord / Înţeleg că atunci când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză, iar când trebuie făcut ceva care ar putea suna prost, fugim de responsabilitate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre mesajul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu, după intrarea României în recesiune tehnică, că tate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliţie, de comun acord. El a precizat că înţelege că atunci când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză, iar când trebuie făcut ceva care ar putea suna prost, fugim de responsabilitate.
Marco Rubio s-a întâlnit la Munchen cu Wang Yi, omologul său chinez, înaintea unui posibil summit Trump-Xi # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit vineri cu ministrul chinez de externe Wang Yi în marja Conferinţei de securitate de la München (MSC), în condiţiile în care Washingtonul şi Beijingul se pregătesc pentru o posibilă vizită a preşedintelui Donald Trump în China, în aprilie, relatează Reuters.
Pompierii intervin, vineri, pentru a stinge un incendiu care a cuprins o vulcanizare din judeţul Sibiu, în apropierea DN 1, traficul rutier în zona localităţii Veştem fiind oprit.
JO de iarnă: O sportivă italiană suspendată pentru dopaj a fost în cele din urmă autorizată să concureze la biatlon # News.ro
Biatlonista italiană Rebecca Passler, care a fost depistată pozitiv la sfârşitul lunii ianuarie cu o substanţă interzisă, a fost autorizată să participe la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina de către comisia de apel a Agenţiei Antidoping din Italia (Nado), a anunţat vineri Federaţia Italiană de Sporturi de Iarnă.
Europa are nevoie de o forţă de reacţie rapidă de 80.000 - 100.000 de oameni care să înlocuiască trupele americane, afirmă comisarul UE pentru apărare # News.ro
Comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat vineri că o viitoare armată europeană nu va înlocui armatele naţionale, ci va exista „în combinaţie” cu acestea.
Conferinţa de securitate de la Munchen. Cea mai vândută carte la MSC anul acesta este scrisă de preşedintele Finlandei # News.ro
Conferinţa de securitate de la München (MSC) are propria sa mică librărie - situată convenabil lângă „zona pentru fumători”, pasarela dintre hotelurile summitului, care leagă Bayerischer Hof şi Rosewood. Iar până acum, cartea care se vinde cel mai bine este „Triunghiul puterii: reechilibrarea noii ordini mondiale” a preşedintelui finlandez Alexander Stubb, relatează POLITICO.
UPDATE - Puternic incendiu în Sectorul 6 al Capitalei – Au ars mai multe vehicule pe Bulevardul Constructorilor / Două persoane, surprinse în maşina electrică de la care a pornit focul / O femeie de 51 de ani a murit, iar un bărbat primeşte îngrijiri # News.ro
Pompierii intervin, vineri, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins mai multe vehicule pe Bulevardul Constructorilor din Bucureşti. Focul a izbucnit de la o maşină electrică, două persoane fiind surprinse în interior. O femeie de 51 de ani a murit, iar un bărbat de 56 a reuşit să iasă şi primeşte îngrijiri medicale.
Ilie Bolojan explică recesiunea economică: Am fost cu spatele la zid, în vară, şi a trebuit să luăm aceste măsuri, să începem să corectăm deficitul / După ce se închide bugetul de stat, după ce închidem măsurile, vom relua zona de creştere economică # News.ro
Premierul Ilie Bolojan explică, vineri, recesiunea economică, el arătând că au fost cu spatele la zid, în vară, şi Guvernul a trebuit să ia aceste măsuri, să începeapă să corecteze deficitul. Potrivit premierului, după ce se închide bugetul de stat, după ce închid măsurile pe administraţie şi de corecţii în domeniile energetice şi în câteva domenii strategice, vor relua zona de creştere economică.
„Îl vom întreba dacă este dispus să participe”: Moscova nu exclude invitarea lui Donald Trump la parada de 9 Mai # News.ro
Kremlinul intenţionează să-l invite pe preşedintele american la parada din Rusia de „Ziua Victoriei”, ţinută tradiţional în 9 Mai, zi care comemorează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. O astfel de participare ar putea oferi un nou canal de dialog direct între liderii de la Moscova şi Washington, după summitul din Alaska din 2025, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Le Figaro.
FIFPro îşi exprimă îngrijorararea cu privire la situaţia fotbalistului profesionist Amirhossein Ghaderzadeh, aflat în detenţie în Iran după proteste / Jucătorul ar fi fost condamnat la moarte # News.ro
FIFPRO, sindicatul internaţional al fotbaliştilor, s-a declarat profund îngrijorat în ceea ce priveşte situaţia jucătorului iranian Amirhossein Ghaderzadeh, care este în detenţie ca urmare a participării la proteste.
Sindicatul Actorilor din TNB solicită demisia ministrului Culturii: "Şi-a manifestat în multiple ocazii lipsa de respect faţă de comunitatea profesională pe care ar trebui să o susţină" # News.ro
Sindicatul Actorilor din Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" Bucureşti solicită demisia ministrului Culturii, András Demeter, pentru comportament incompatibil cu funcţia publică şi pentru decizii care afectează grav sectorul cultural.
Ministrul Finanţelor: România nu este într-o criză economică. Economia României va creşte şi în 2026, cu cel puţin 1%. Adevăratul risc pentru România nu este o „recesiune tehnică” temporară, ci reversarea procesului de ajustare fiscală # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, vine cu declaraţii după anunţul privind intrarea României în recesiune tehnică şi spune că, în ciuda contextului dificil traversat anul trecut, economia României continuă să crească. Potrivit acestuia, economia României va creşte şi în 2026, cu cel puţin 1%, aceasta este atât prognoza autorităţilor, cât şi a marilor instituţii internaţionale - FMI, Banca Mondială sau Comisia Europeană. Mai mult, el subliniază că România nu este într-o criză economică, iar definiţia statistică publicată azi descrie două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului ajustat sezonier şi nu este un verdict asupra economiei. Nazare mai spune că datele INS de vineri arată o ajustare conjuncturală, în contextul deficitului istoric şi al măsurilor luate anul trecut şi o creştere reală a economiei României.
JO de iarnă: Ucraineanul Heraskevich, audiat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv / Sportivul a fost descalificat în Italia din cauza căştii comemorative # News.ro
Tribunalul de Arbitraj Sportiv a început vineri să analizeze apelul ucraineanului Vladislav Heraskevich, urmând ca în cursul zilei să se pronunţe cu privire la cererea sportivului de skeleton de a fi repus în drepturi după ce joi a fost descalificat de la Jocurile Olimpice din cauza „căştii comemorative”.
Alfred Simonis, după ce Dominic Fritz a pierdut procesul cu ANI : Am încercat în mai multe rânduri să schimbăm legislaţia în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese. Cei mai vehemenţi împotriva schimbării au fost cei de la USR # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, lider al PSD Timiş, s-a referit la decizia Curţii de Apel Timişoara, care a respins contestaţia primarului Timişoarei, Dominic Fritz, faţă de decizia ANI care l-a declarat în conflict de interese. Simonis spune că atunci când se afla în Parlament a intenţionat să schimbe legea incompatibilităţilor şi a conflictului de interese, însă cei de la USR s-au opus vehement. ”Avem sute de primari în România care şi-au pierdut mandatele pe mai puţin decât a făcut Dominic Fritz”, declaraă Simonis.
SONDAJ: Lipsa banilor îi obligă pe mulţi români să amâne controale sau investigaţii medicale, iar nouă români din zece au amânat în ultimii trei ani decizii importante pentru sănătatea şi starea lor de bine # News.ro
Presiunea financiară şi instabilitatea socială îi determină pe cei mai mulţi români să lase sănătatea fizică şi emoţională pe plan secund, iar circa 88% spun că au amânat în ultimii trei ani cel puţin o decizie importantă pentru starea lor de sănătate, potrivit unui sondaj realizat la iniţiativa tbi bank, pe un eşantion de 1.072 respondenţi din toată ţara. Acesta arată că, pentru mulţi români, grija pentru sănătatea fizică şi emoţională este împinsă constant pentru «cândva», astfel că peste 30% din respondenţi s-au gândit, când au luat decizia să amâne vizita la medic, că „o să mă ocup şi de asta cândva”.
O inundaţie, descrisă drept o „situaţie de urgenţă” de echipele tehnice de la Muzeul Luvru din Paris, a avut loc, în noaptea de joi spre vineri, într-o sală cu lucrări din secolele al XV-lea şi al XVI-lea.
Aeroportul Köln/Bonn din vestul Germaniei şi-a întrerupt operaţiunile pentru câteva ore, vineri dimineaţă, în urma unui incident de securitate, afectând mii de pasageri, relatează Reuters, citând presa locală.
Moartea lui James Van Der Beek - Steven Spielberg a donat 25.000 de dolari pentru a ajuta familia actorului din „Dawson's Creek” # News.ro
O acţiune de strângere de fonduri a fost iniţiată de rudele lui Kimberly Van Der Beek după anunţul morţii lui James Van Der Beek la vârsta de 48 de ani. Până acum au fost strânşi 2 milioane de dolari. Actorul, vedeta serialului cult "Dawson's Creek", suferea de cancer colorectal şi a trebuit să urmeze un tratament medical costisitor, care a afectat grav finanţele familiei.
Premierul Bolojan, întâlnire cu Sebastian Ebel, CEO al TUI Group / Discuţii despre perspectivele de creştere a sectorului turistic românesc, potenţialul de creare de locuri de muncă şi posibilitatea extinderii activităţilor companiei în România # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Sebastian Ebel, CEO al TUI Group, unul dintre cei mai mari operatori turistici integraţi la nivel internaţional, în contextul intrării oficiale a companiei pe piaţa din România. Discuţiile au vizat perspectivele de creştere a sectorului turistic românesc, potenţialul de creare de locuri de muncă şi posibilitatea extinderii activităţilor companiei în România.
JO 2026: Cele aproape 10.000 de prezervative distribuite în satele olimpice, epuizate în trei zile # News.ro
Aproape 10.000 de prezervative gratuite au fost distribuite în cele şase sate olimpice ale Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026. Potrivit La Stampa, stocul s-a epuizat în doar trei zile.
Noi negocieri cu Ucraina vor avea loc „săptămâna viitoare”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în condiţiile în care conflictul dintre cele două ţări intră în câteva zile în cel de-al cincilea an, relatează AFP.
Tenis de masă: Prima medalie asigurată pentru sportivii tricolori la WTT Star Contender Chennai 2026 # News.ro
Perechea de dublu mixt Eduard Ionescu/Bernadette Szocs, favorita #2 a tabloului principal, s-a calificat în semifinale şi şi-a asigurat prezenţa pe podiumul WTT Star Contender Chennai 2026, competiţie care are loc în India, între 10 şi 15 februarie.
Comisarii ANPC au verificat peste 500 de operatori economici care activează în industria de înfrumuseţare / Au găsit produse cosmetice expirate, servicii prestate în spaţii neautorizate, utilizarea produselor cu un ingredient interzis # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 500 de operatori economici care activează în industria de înfrumuseţare şi au găsit mai multe nereguli, printre care produse cosmetice expirate, servicii prestate în spaţii neautorizate, utilizarea produselor care conţin TPO, ingredient interzis în produsele cosmetice începând cu septembrie 2025, aplicarea unor produse şi proceduri care nu respectă standardele de siguranţă. Echipele ANPC au dat amenzi în valoare peste 1,2 milioane de lei.
Petrişor Peiu (AUR): Creşterea preţurilor la energie, a TVA-ului şi a accizelor a sufocat producţia şi consumul. Rezultatul: recesiune, inflaţie record şi o economie pusă la pământ # News.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, afirmă vineri că politica guvernului Bolojan a împins România în recesiune economică: trei trimestre de scădere în 2025, după ce şi 2024, în timpul lui Marcel Ciolacu, a început tot pe minus. El mai spune că creşterea preţurilor la energie, a TVA-ului şi a accizelor a sufocat producţia şi consumul iar rezultatul este ”recesiune, inflaţie record şi o economie pusă la pământ”.
Guvernul a instituit măsura supravegherii extinse asupra entităţilor grupului Lukoil din România/ Cine a fost desemnat supraveghetor şi ce atribuţii are # News.ro
Guvernul a instituit măsura supravegherii extinse asupra entităţilor grupului Lukoil care activează în România, decizia, venind pe fondul impactului economic semnificativ generat de sancţiunile unilaterale adoptate de alte state, care, deşi nu sunt obligatorii pentru România, produc efecte asupra economiei naţionale. Executivul a motivat măsura prin necesitatea protejării pieţelor de extracţie, de prelucrare a ţiţeiului şi de comerţ cu combustibili.
Ciolacu acuză ”cea mai grosolană manipulare a statisticii” şi susţine că datele economice au fost ”coafate” pentru a ascunde ”dezastrul economic din mandatul lui Bolojan” # News.ro
Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu acuză că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost modificate, pentru a transforma creşterea economică în recesiune, susţinând că măsura ar avea scopul de a estompa ”dezastrul economic” din mandatul premierului Ilie Bolojan.
Mai mulţi activişti cer explicaţii preşedintelui Nicuşor Dan, după afirmaţiile consilierului său Radu Burnete cu privire la minerit: Această poziţionare contrazice principiile pe care v-aţi construit credibilitatea publică # News.ro
Echipa Declic şi mai mulţi activişti ai campaniei ”Salvaţi Roşia Montană” au transmis, vineri, o scrisoare deschisă preşedintelui Nicuşor Dan prin care îi solicită să clarifice afirmaţiile consilierului prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete făcute după prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, desfăşurată la Washington în perioada 3-6 februarie. Semnatarii scrisorii consideră că Burnete promovează deschis o agendă pro minerit, dar şi o ”reformă” a legislaţiei care ar transforma statul într-un instrument de facilitare a intereselor companiilor extractive. ”Această poziţionare contrazice frontal principiile pe care v-aţi construit credibilitatea publică şi pentru care aţi primit încrederea a sute de mii de cetăţeni”, au transmis semnatarii scrisorii.
„Poveste de dragoste John F. Kennedy Jr. şi Carolyn Bessette" („Love Story John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette") de la FX are premiera vineri, pe platfoma de streaming Disney+.
Furtuna Nils a ucis două persoane în Franţa şi una în Spania şi a lăsat pagube materiale de amploare # News.ro
Furtuna Nils a provocat moartea a trei persoane şi pagube materiale considerabile începând de joi, în special în sud-vestul Franţei şi nord-estul Spaniei, relatează AFP.
Ciprian Şerban: Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova / Decizie cu relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre - FOTO # News.ro
Ministrul Transporturilor, Coprian Şerban, anunţă, vineri, că Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, o decizie cu relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre.
Spitalul Judeţean Satu Mare, partener în proiectul naţional ”Puterea îmbrăţişării în Terapie” / Proiectul va sprijini direct 900 de nou-născuţi prematur sau cu risc medical major / Protocoale pentru copiii născuţi de la 24 de săptămâni de gestaţie # News.ro
Spitalul Judeţean Satu Mare anunţă, vineri, că, alături de Spitalul Judeţean Sibiu, este partener în proiectul naţional ”Puterea îmbrăţişării în Terapie”, care, doar ăn primul an de implementare, va sprijini direct 900 de nou-născuţi prematur sau cu risc medical major şi 600 de părinţi. De asemenea, vor fi realizare protocoale de îngrijire pentru maternităţile de nivel II şi III, care tratează copii născuţi de la 24 de săptămâni de gestaţie.
JO de iarnă: Polemici după ce un tricou cu ediţia din 1936 organizată de Germania nazistă a fost pus în vânzare pe site-ul CIO # News.ro
Comitetul Olimpic Internaţional a stârnit polemici în timpul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina prin punerea în vânzare a unor tricouri cu JO din 1936 de la Berlin, organizate de Germania nazistă condusă de Adolf Hitler.
După 600 de zile, Bruxelles-ul are din nou un guvern. Capitala Belgiei nu a mai avut o administraţie regională din iunie 2024, de la alegerile din acel an # News.ro
Bruxelles-ul are în sfârşit un guvern regional, după ce partidele au ajuns la un acord în urma a peste 600 de zile de impas în negocieri, relatează POLITICO.
Av. STOICA Alin Marius câştigă 177.666 lei despăgubiri într-un litigiu privind refuzul unei finanţări # News.ro
O societate din domeniul agroalimentar a obţinut în instanţă despăgubiri suplimentare în cuantum de 177.666 lei, după ce, în anul 2022, i-a fost refuzată în mod nelegal o finanţare de 593.748 lei în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022.
Radu Miruţă: Europa îşi dezvoltă capacităţile de apărare, dar aceste eforturi trebuie dublate de protejarea minţilor noastre / Securitatea nu înseamnă doar echipamente şi investiţii, ci şi capacitatea de a discerne adevărul # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă, vineri, că România are o şansă reală să devină parte din lanţul european de producţie al industriei de apărare, dar efortul rămâne incomplet dacă nu contracarăm mai ferm războiul hibrid care ne afectează pe toţi. Ministrul este de4 părere că securitatea nu înseamnă doar echipamente şi investiţii, ci şi capacitatea de a discerne adevărul.
Autorităţile japoneze l-au arestat pe căpitanul unui vas de pescuit chinez şi au capturat ambarcaţiunea care se afla în zona economică exclusivă a Japoniei, a anunţat vineri Agenţia pentru Pescuit a ţării, într-un context de deteriorare a relaţiilor dintre Tokyo şi Beijing, relatează AFP.
