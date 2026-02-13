Bogdan Ivan: România, prima țară din Europa cu o decizie finală de investiție într-un proiect de energie sigură bazat pe tehnologia inovatoare SMR

14:30

Eurodeputații au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziția Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, ca sprijin în războiul de agresiune continuu al Rusiei. Miercuri, Parlamentul European a adoptat un pachet de propuneri menite să sprijine Ucraina cu un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde […] The post Parlamentul European aprobă pachetul de împrumut pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțările vor face obiectul unor condiții stricte de reformă și combatere a corupției appeared first on caleaeuropeana.ro.