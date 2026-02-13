Bogdan Ivan: România, prima țară din Europa cu o decizie finală de investiție într-un proiect de energie sigură bazat pe tehnologia inovatoare SMR
CaleaEuropeana, 13 februarie 2026 13:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat aprobarea Deciziei Finale de Investiție pentru proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) de la Doicești, după ce acționarii SN Nuclearelectrica au aprobat oficial intrarea proiectului în faza de implementare. Potrivit autorităților, România devine astfel cea mai avansată țară europeană în dezvoltarea unui proiect SMR. „România devine prima țară […]
• • •
Acum 30 minute
13:50
Acum 2 ore
12:40
NATO: Danemarca va contribui cu patru avioane F-35 la misiunea Santinela Arctică. Copenhaga așteaptă o contribuție și din partea SUA # CaleaEuropeana
Danemarca va contribui la misiunea NATO Santinela Arctică (Arctic Sentry) cu patru avioane de luptă multirol F-35, a anunțat vineri ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, citat de Reuters, preluat de Agerpres. Decizia vine după ce NATO a anunțat miercuri lansarea noii activități de vigilență sporită, menită să consolideze prezența aliată în Arctica și […]
12:20
"Lumea veche a dispărut și trăim o nouă eră geopolitică", afirmă Rubio înainte de Conferința de la München, anticipând că mesajul SUA "va fi bine primit" de Europa # CaleaEuropeana
Corespondență din München Lumea veche a dispărut și și trăim într-o nouă eră geopolitică, a afirmat secretarul de stat al SUA Marco Rubio, înainte de a se deplasa la Conferința de Securitate de la München, subliniind importanța participării sale și a dialogului transatlantic în contextul schimbărilor geopolitice. Întrebat de presă ce mesaj va transmite în […]
12:20
Portugalia se alătură Franței și Spaniei, interzicând accesul tinerilor sub 16 ani la platformele de socializare # CaleaEuropeana
Portugalia se alătură statelor europene, Franța și Spania, care vor limita oficial accesul tinerilor, cu vârste mai mici de 16 ani, la rețelele sociale. Proiectul de lege, aprobat de Parlamentul portughez, limitează accesul la platformele de socializare pentru persoanele sub 16 ani, devenind astfel cea mai recentă țară care a luat această măsură, relatează Euronews. […]
Acum 4 ore
11:50
Cooperare în domeniul securității și sprijin pentru aderarea R. Moldova la UE: Mizele Maiei Sandu la Conferința de Securitate de la München # CaleaEuropeana
Corespondență din München Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale, cu cel mai prestigios forum internațional consacrat securității transatlantice și globale desfășurându-se sub semnalul de alarmă al unei ordinii mondiale aflate "în curs de […]
11:40
Editorial de Robert D. Marin Paradoxul „părții interesate" și maturizarea diplomației diasporei În ultimele două decenii, diplomația românească a făcut pași importanți în adaptarea la realitățile tot mai complexe ale unei diaspore numeroase și diverse. Extinderea rețelei consulare și digitalizarea sistemelor au îmbunătățit semnificativ accesul cetățenilor români din străinătate la servicii consulare. În paralel, dialogul […]
11:30
Începe Conferința de Securitate de la München: Peste 60% dintre români consideră că securitatea națională este amenințată și au încredere în capacitatea UE de a întări apărarea și securitatea # CaleaEuropeana
Corespondență din München Un nou sondaj Eurobarometru, publicat vineri înaintea Conferinței de Securitate de la München, arată percepția tot mai accentuată a europenilor privind existența unor amenințări la adresa țărilor lor în actualul context internațional, cu 68% dintre cetățenii români considerând că țara lor este amenințată și cu 63% având încredere în capacitatea Uniunii Europene […]
11:00
Ilie Bolojan: „Nu traversăm o criză". Recesiunea tehnică, „un cost necesar" al tranziției către o economie mai solidă și mai competitivă # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că încetinirea economiei românești din ultima perioadă trebuie înțeleasă ca parte a unei tranziții către un model economic mai sustenabil, bazat pe investiții și disciplină bugetară, și nu ca semn al unei crize economice, după publicarea datelor Institutului Național de Statistică (INS) privind evoluția produsului intern brut în 2025. […]
10:30
Zelenski cere aliaților europeni să accelereze livrările de rachete pentru apărarea antiaeriană: Este o sarcină esențială pentru toată lumea din Europa # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut partenerilor europeni să accelereze livrările de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice, informează DPA, preluat de Agerpres. Solicitarea vine după bombardamentele masive din ultimele zile, care au vizat mai multe orașe ucrainene și au provocat distrugeri semnificative. În mesajul […]
Acum 6 ore
09:00
Nicușor Dan, la finalul summitul UE: Reducerea prețului energiei, simplificarea birocrației și finalizarea Pieței Unice, esențiale pentru competitivitatea Europei # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a prezentat, la finalul reuniunii Consiliul European, principalele concluzii ale unui summit dedicat competitivității economice a Uniunii Europene, un subiect care, potrivit șefului statului, are implicații directe asupra nivelului de trai al cetățenilor, de la salarii și locuri de muncă până la prețurile la energie. Discuțiile au vizat atât dimensiunea externă a […]
Acum 24 ore
22:10
"O Europă, o piață" – Liderii UE au demarat la Alden Biessen refondarea pieței unice: 2026 este anul în care schimbăm viteza în 5 domenii. Comisia va prezenta o foaie de parcurs la summitul din martie # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va prezenta o foaie de parcurs intitulată „O Europă, o piață" în cadrul următorului summit al Consiliului European din luna martie, care va consta într-un plan de acțiune cu termene, obiective și date limită detaliate pentru consolidarea și unificarea economiei europene. Aceasta se va baza pe cinci „elemente […]
19:30
SUA propun oficial un "NATO 3.0" în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA # CaleaEuropeana
Corespondență din München Reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului american pentru politică al Departamentului de Război, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0", „NATO 2.0" și ceea ce […]
19:10
Arhitectul strategiei de apărare a SUA, discurs epocal la NATO: Vrem o "NATO 3.0" în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică a SUA # CaleaEuropeana
Corespondență din München Reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului american pentru politică al Departamentului de Război, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0", „NATO 2.0" și ceea ce […]
18:00
Miniștrii apărării din NATO vor prioritiza în continuare Ucraina și Flancul Estic, în ciuda accentului pe securitatea în Arctica: Ucraina luptă pentru libertatea și suveranitatea Europei # CaleaEuropeana
Miniștrii Apărării din statele membre NATO au subliniat, la reuniunea de joi de la Bruxelles, că sprijinul pentru Ucraina rămâne principala prioritate a Alianței, în pofida dezbaterilor recente privind securitatea în Nordul Îndepărtat și Arctica și lansarea noii activități de vigilență sporită, Santinela Arctică, relatează Euronews. Oficialii aliați au salutat lansarea activității multidomeniu Santinela Arctică, […]
17:50
Premierul Greciei cere o integrare mai bună a pieței energiei din UE: Este clar că nu funcționează satisfăcător în prezent # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a solicitat o integrare mai bună a pieței energiei pentru a obține prețuri mai mici la energie în Europa, informează Politico Europe. „Este clar că piața energiei din Uniunea Europeană nu funcționează satisfăcător în prezent", a declarat el reporterilor în drum spre summitul informal al UE. Premierul grec a afirmat că […]
16:50
Cooperarea consolidată, pe masa liderilor UE la summitul din Alden Biesen: Mario Draghi le-a propus o Europă cu mai multe viteze pentru "a avansa mai repede" # CaleaEuropeana
Mario Draghi, fostul prim-ministru al Italiei, autorul influentului raport privind competitivitatea, a solicitat liderilor UE să exploreze posibilitatea unei Europe cu două viteze pentru a „avansa mai repede" în domeniile cele mai urgente pentru relansarea economiei, a declarat un oficial al UE după ce Draghi a părăsit sala unde se desfășura summitul liderilor europeni din […]
16:20
Leagănul revoluției industriale nu poate deveni un muzeu al trecutului, avertizează premierul Belgiei: Viitorul economic al Europei depinde de "trinitatea inovație – producție – competitivitate" # CaleaEuropeana
Europa, leagănul Revoluției Industriale, nu poate deveni „un frumos parc patrimonial în care vizitatorii admiră prosperitatea trecutului, în timp ce viitorul se construiește în altă parte", a avertizat premierul belgian Bart De Wever, joi, în discursul susținut la summitul industriei europene de la Anvers, găzduit în sala principală a bursei locale. De Wever, care participă […]
15:50
Parlamentul European solicită Comisiei Europene să acționeze urgent pentru eradicarea sărăciei până cel târziu în 2035 # CaleaEuropeana
Parlamentul European susține că în viitoarea sa strategie de combatere a sărăciei, Comisia Europeană trebuie să recunoască sărăcia ca o încălcare a demnității umane și doresc ca Executivul să acționeze urgent pentru eradicarea sărăciei până în 2035 cel târziu. Într-un raport din proprie inițiativă, adoptat cu 385 de voturi pentru, 141 împotrivă și 53 abțineri, […]
15:40
Gabriela Firea atrage atenția asupra inegalităților persistente în accesul la educație în UE și cere măsuri concrete de sprijin pentru elevi și profesori # CaleaEuropeana
Eurodeputata Gabriela Firea a atras atenția, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, asupra inegalităților persistente în accesul la educație în Uniunea Europeană, avertizând că abandonul școlar timpuriu continuă să afecteze milioane de tineri și să genereze consecințe sociale și economice pe termen lung. „Astăzi ar trebui să discutăm și despre șanse, despre cum, din […]
14:50
Ilie Bolojan a discutat cu Michael McGrath, comisarul european pentru Justiție, despre reforma pensiilor de serviciu și sustenabilitatea sistemului, în contextul presiunilor bugetare și jaloanelor din PNRR # CaleaEuropeana
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a discutat miercuri, la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, despre principalele teme legate de statul de drept, funcționarea sistemului judiciar și reformele asumate de România în context european. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, premierul a prezentat contextul politic și instituțional în care funcționează actuala guvernare, arătând că, […] The post Ilie Bolojan a discutat cu Michael McGrath, comisarul european pentru Justiție, despre reforma pensiilor de serviciu și sustenabilitatea sistemului, în contextul presiunilor bugetare și jaloanelor din PNRR appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
PE invită Comisia Europeană și statele UE să faciliteze achizițiile publice comune pentru a asigura pacienților oncologici acces echitabil la tratamente inovative care salvează vieți # CaleaEuropeana
Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a votat o rezoluție pentru a marca Ziua mondială de luptă împotriva cancerului, solicitând Comisiei Europene și statelor membre să își reînnoiască angajamentul politic față de punerea în aplicare deplină a Planului european de combatere a cancerului pe perioada cadrului financiar multianual (CFM) 2028-2034, potrivit comunicatului oficial. De […] The post PE invită Comisia Europeană și statele UE să faciliteze achizițiile publice comune pentru a asigura pacienților oncologici acces echitabil la tratamente inovative care salvează vieți appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
13:50
Comisia Europeană a greșit când a decis să deblocheze 10 miliarde de euro pentru Ungaria (opinie a avocatului general al CJUE). Budapesta ar putea fi nevoită să returneze suma dacă judecătorii vor fi de acord cu opinia # CaleaEuropeana
Comisia Europeană ar trebui să-și revizuiască decizia de a acorda Ungariei 10 miliarde de euro în 2023, potrivit avocatului general al Curții de Justiție a Uniunii Europene, informează Politico Europe. Curtea de Justiție a Uniunii Europene examinează o plângere a Parlamentului European potrivit căreia Comisia a încălcat propriile reguli atunci când a deblocat fondurile pentru […] The post Comisia Europeană a greșit când a decis să deblocheze 10 miliarde de euro pentru Ungaria (opinie a avocatului general al CJUE). Budapesta ar putea fi nevoită să returneze suma dacă judecătorii vor fi de acord cu opinia appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Prim-viceguvernator BNR: Integrarea României în OCDE poate aduce un plus de creștere economică de până la 1% din PIB # CaleaEuropeana
Integrarea României în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), anticipată pentru acest an, oferă un cadru de referință solid pentru măsuri structurale care ar putea genera un plus de creștere potențială de aproximativ 0,8% – 1% din PIB, însă efectele depind de capacitatea instituțională de a aplica efectiv standardele organizației și de menținerea unui […] The post Prim-viceguvernator BNR: Integrarea României în OCDE poate aduce un plus de creștere economică de până la 1% din PIB appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Nicușor Dan, la summitul UE din Alden Biesen: Prețul energiei și alocarea fondurilor pentru competitivitate sunt obiectivele noastre majore ca să nu adâncim decalajele dintre țările UE # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat, înaintea reuniunii Consiliului European dedicat competitivității, că miza principală a summitului este consolidarea poziției economice a Uniunii Europene, prin reforme interne, deschidere externă și reducerea decalajelor față de SUA și China, în special în domenii precum energia și telecomunicațiile. Șeful statului a explicat că reuniunea are „mai multe componente”, în […] The post Nicușor Dan, la summitul UE din Alden Biesen: Prețul energiei și alocarea fondurilor pentru competitivitate sunt obiectivele noastre majore ca să nu adâncim decalajele dintre țările UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
România încă discută cu SUA despre participarea la Consiliul Păcii în calitate de “observator”, anunță președintele Nicușor Dan # CaleaEuropeana
România poartă discuții cu partea americană pe tema participării la Consiliul pentru Pace care urmează să aibă loc pe data de 19 februarie, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan. “Suntem încă în discuții cu partea americană și obiectul discuției este care poate să fie statutul unei țări care în momentul acesta, cum e România, nu […] The post România încă discută cu SUA despre participarea la Consiliul Păcii în calitate de “observator”, anunță președintele Nicușor Dan appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
România, reprezentată de miniștrii Oana Țoiu și Radu Miruță la Conferința de Securitate de la München. Țara noastră, menționată de două ori în raportul care semnalează o “ordine în destrămare” # CaleaEuropeana
Corespondență din München România va fi reprezentată la Conferința de Securitate de la München de ministrul de externe Oana Țoiu și de ministrul apărării naționale Radu Miruță, cu cel mai prestigios forum internațional consacrat securității transatlantice și globale desfășurându-se sub semnalul de alarmă al unei ordinii mondiale aflate “în curs de destrămare”. Păstrând tradiția ultimului […] The post România, reprezentată de miniștrii Oana Țoiu și Radu Miruță la Conferința de Securitate de la München. Țara noastră, menționată de două ori în raportul care semnalează o “ordine în destrămare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Șefa diplomației UE pledează pentru împrumuturi comune pentru apărare, pentru reducerea costurilor de finanțare # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat că împrumuturile comune la nivelul blocului ar putea reprezenta o soluție pentru finanțarea creșterii cheltuielilor de apărare, într-un context de securitate tot mai tensionat în Europa, marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de presiuni crescute asupra capacităților militare europene. […] The post Șefa diplomației UE pledează pentru împrumuturi comune pentru apărare, pentru reducerea costurilor de finanțare appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, înaintea reuniunii informale a Consiliului European: România trebuie să respingă ideea unei UE cu mai multe viteze și să propună forme de cooperare consolidată în domenii esențiale # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, cere României „să adopte o poziție clară, fermă și orientată spre viitor” la reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern care are loc astăzi în Belgia. „Trebuie să respingem ideea unei Uniuni Europene cu mai multe viteze. O astfel de abordare riscă să adâncească diferențele dintre statele membre […] The post Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, înaintea reuniunii informale a Consiliului European: România trebuie să respingă ideea unei UE cu mai multe viteze și să propună forme de cooperare consolidată în domenii esențiale appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Președinta BCE face apel la liderii UE să ia măsuri urgențe pentru a spori reziliența Uniunii Europene în perioade tulburi și prezintă o serie de reforme necesare în acest sens # CaleaEuropeana
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a făcut apel la liderii Uniunii Europene să ia măsuri urgente în domenii importante, inclusiv emiterea de datorii comune, pentru a face blocul european mai rezilient în perioade tulburi, anunță Reuters, citând o sursă din acest dosar, conform Agerpres. Lagarde a evidențiat că există cinci domenii care necesită acțiuni […] The post Președinta BCE face apel la liderii UE să ia măsuri urgențe pentru a spori reziliența Uniunii Europene în perioade tulburi și prezintă o serie de reforme necesare în acest sens appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
PE subliniază necesitatea parteneriatelor de securitate și apărare: Susțin autonomia strategică a UE, rămânând în același timp pe deplin complementare NATO # CaleaEuropeana
Parlamentul European a subliniat miercuri că parteneriatele Uniunii Europene în domeniul securității și apărării reprezintă un element-cheie pentru a răspunde eficient amenințărilor actuale și emergente și pentru a consolida rolul UE ca actor strategic global. Într-un raport adoptat de Comisia pentru securitate și apărare, cu 440 de voturi pentru, 119 împotrivă și 85 de abțineri, […] The post PE subliniază necesitatea parteneriatelor de securitate și apărare: Susțin autonomia strategică a UE, rămânând în același timp pe deplin complementare NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Volodimir Zelenski dorește „o dată concretă” privind aderarea Ucrainei la UE: Vom face tot ce ne stă în putință să fim pregătiți din punct de vedere tehnic până în 2027 # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că dorește „o dată concretă” privind aderarea țării sale la Uniunea Europeană și a semnalat că „Rusia va face tot posibilul să blocheze procesul” dacă în viitorul acord de pace semnat de SUA, Rusia, Europa și Ucraina nu este specificată o dată concretă. Într-un mesaj publicat pe rețeaua de […] The post Volodimir Zelenski dorește „o dată concretă” privind aderarea Ucrainei la UE: Vom face tot ce ne stă în putință să fim pregătiți din punct de vedere tehnic până în 2027 appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Statele UE au dat undă verde definitivă noilor norme privind taxele vamale pentru coletele extracomunitare cu valoare mai mică de 150 de euro: Îi va opri pe vânzătorii lipsiți de scrupule # CaleaEuropeana
Consiliul a aprobat miercuri formal noi norme privind taxele vamale pentru articolele din coletele mici care intră în UE, în mare parte prin intermediul comerțului electronic. Potrivit unui comunicat al instituției, noile norme sunt o reacție la faptul că astfel de colete intră în prezent în UE scutite de taxe vamale, ceea ce duce la […] The post Statele UE au dat undă verde definitivă noilor norme privind taxele vamale pentru coletele extracomunitare cu valoare mai mică de 150 de euro: Îi va opri pe vânzătorii lipsiți de scrupule appeared first on caleaeuropeana.ro.
11 februarie 2026
21:30
Tusk avertizează asupra “riscului real ca Polonia să părăsească UE”. Președintele și opoziția se opun programului SAFE, descriindu-l drept o “escrocherie uriașă pentru industria germană și franceză” # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri asupra „riscului real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, în contextul confruntărilor politice interne dintre guvern și președintele Karol Nawrocki, un conflict care, în opinia sa, ar putea duce la „destabilizarea” Europei, relatează EFE. „În fond, există un risc real – și vorbesc despre fapte, nu despre presupuneri […] The post Tusk avertizează asupra “riscului real ca Polonia să părăsească UE”. Președintele și opoziția se opun programului SAFE, descriindu-l drept o “escrocherie uriașă pentru industria germană și franceză” appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:20
Consiliul UE deschide calea pentru ca România să acceseze fondurile de apărare din SAFE: Prima tranșă de 2,5 miliarde de euro, așteptată în luna martie # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a deschis miercuri calea pentru asistență financiară prin programul european SAFE pentru opt state membre, inclusiv România, țară care beneficiază de a doua cea mai mare alocare din programul european pentru achiziții militare și dezvoltarea infrastructurii duale critice. Reunit în formatul miniștrilor apărării, Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere […] The post Consiliul UE deschide calea pentru ca România să acceseze fondurile de apărare din SAFE: Prima tranșă de 2,5 miliarde de euro, așteptată în luna martie appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:00
De la Anvers, Macron pledează pentru “a da frâu liber industriei noastre”: Fără o strategie “Made in Europe”, UE va deveni o piață a rivalilor săi # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a reluat miercuri, la summitul industriei europene de la Anvers, apelul său pentru o preferință europeană autentică și o abordare „Made in Europe”. “Dacă Europa nu se adaptează și nu își accelerează autonomia strategică, va deveni piața de ajustare pentru concurenții săi”, a avertizat liderul de la Elysee, într-un discurs adresat […] The post De la Anvers, Macron pledează pentru “a da frâu liber industriei noastre”: Fără o strategie “Made in Europe”, UE va deveni o piață a rivalilor săi appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:40
Italia se alătură Germaniei, temperând apelul lui Macron pentru datorie comună. Șeful Bundesbank susține euro-obligațiunile, contrazicându-l pe Merz # CaleaEuropeana
Roma se aliniază din nou cu Berlinul, afirmând că nu este momentul să se discute despre datoria comună europeană, așa cum a propus președintele francez Emmanuel Macron, chiar dacă Italia susține această idee de ani de zile, a arătat miercuri șeful diplomației italiene, Antonio Tajani. Ministrul italian de externe a declarat că, deși guvernul este […] The post Italia se alătură Germaniei, temperând apelul lui Macron pentru datorie comună. Șeful Bundesbank susține euro-obligațiunile, contrazicându-l pe Merz appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:10
“Viitorul vostru este în Europa”, le promite Ursula von der Leyen industriașilor europeni reuniți la Anvers înainte de summitul UE: Vom crea “EU Inc.” – un set unic și simplu de reguli pentru firme # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis la summitul industriei europene de la Anvers un mesaj ferm în sprijinul industriei europene, pledând pentru accelerarea investițiilor, reducerea birocrației și consolidarea pieței unice, într-un context de competiție globală tot mai dură. Într-un discurs susținut în debutul summitului, șefa Executivului european a prezentat progresele înregistrate în […] The post “Viitorul vostru este în Europa”, le promite Ursula von der Leyen industriașilor europeni reuniți la Anvers înainte de summitul UE: Vom crea “EU Inc.” – un set unic și simplu de reguli pentru firme appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
Alexandru Rafila susține crearea condițiilor pentru creșterea atractivității sistemului sanitar românesc și respectarea dreptului la liberă circulație și la muncă în UE # CaleaEuropeana
Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a transmis miercuri că măsurile privind asigurarea resursei umane în sistemul sanitar trebuie să respecte dreptul la liberă circulație și alegerea locului de muncă în Uniunea Europeană, subliniind că soluțiile pentru reducerea deficitului de medici trebuie să vizeze creșterea atractivității sistemului, […] The post Alexandru Rafila susține crearea condițiilor pentru creșterea atractivității sistemului sanitar românesc și respectarea dreptului la liberă circulație și la muncă în UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Firmele din SUA vor să investească în continuare în România, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu liderii AmCham: România este la intersecția unor rute energetice și comerciale importante # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire cu liderii marilor companii americane reunite sub umbrela Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), discuțiile vizând consolidarea relațiilor economice bilaterale și atragerea de noi investiții în România. „Am avut ieri o discuție cu liderii marilor companii americane, reunite sub umbrela Camerei de Comerț Americane în România (AmCham)”, […] The post Firmele din SUA vor să investească în continuare în România, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu liderii AmCham: România este la intersecția unor rute energetice și comerciale importante appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Kaja Kallas va propune o listă de concesii pe care Europa să le solicite Rusiei în cazul unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a anunțat marți că va propune o listă de concesii pe care Europa ar trebui să le solicite Rusiei ca parte a unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina, informează Reuters. Discuțiile pentru încheierea războiului au implicat în principal oficiali ucraineni, americani […] The post Kaja Kallas va propune o listă de concesii pe care Europa să le solicite Rusiei în cazul unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Piață unică integrată, interconectare energetică, materii prime critice, tranziție extinsă: Obiectivele României la summitul UE. Nicușor Dan, consultări cu Merz, Meloni, Tusk și alți lideri # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan, va participa joi la summitul informal al Consiliului European, convocat de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei, pentru a da un impuls politic și strategic direcției Uniunii Europene în sfera competitivității economice, a rolului său în economia globală și în perspectiva valorificării potențialului pieței unice. “Subiectul principal al […] The post Piață unică integrată, interconectare energetică, materii prime critice, tranziție extinsă: Obiectivele României la summitul UE. Nicușor Dan, consultări cu Merz, Meloni, Tusk și alți lideri appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Radu Miruță afirmă, la Bruxelles, angajamentul României de a implementa viziunea europeană pentru pregătirea industriei de apărare până în 2030 # CaleaEuropeana
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut miercuri o întrevedere la Bruxelles cu Andrius Kubilius, comisarul European pentru Apărare și Spațiu, în contextul evoluțiilor recente la nivelul Uniunii Europene privind consolidarea capacității de apărare, creșterea competitivității industriale și accelerarea pregătirii Europei pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2030, informează MApN într-un comunicat. Potrivit sursei citate, […] The post Radu Miruță afirmă, la Bruxelles, angajamentul României de a implementa viziunea europeană pentru pregătirea industriei de apărare până în 2030 appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
PPC Renewables România extinde capacitățile parcului eolian Sălbatica 1 cu un sistem BESS de 60 MWh # CaleaEuropeana
PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, va dezvolta în cadrul parcului eolian Sălbatica 1, un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 60,12 MWh. Proiectul are o valoare de 68,2 milioane de lei, din care o sumă de circa 9,87 milioane de lei […] The post PPC Renewables România extinde capacitățile parcului eolian Sălbatica 1 cu un sistem BESS de 60 MWh appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Victor Negrescu a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul PE: Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul legislativului european, în cadrul căreia a stabilit împreună cu reprezentanții grupurilor politice principalele teme de analiză. „Este o onoare și o responsabilitate să coordonez acest proces important la nivelul Parlamentului European”, a subliniat vicepreședintele legislativului european, Victor Negrescu. Potrivit […] The post Victor Negrescu a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul PE: Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Vance și Aliyev au semnat, la Baku, Carta unui parteneriat strategic între SUA și Azerbaidjan pentru “a valorifica potențialul enorm al Caucazului de Sud” # CaleaEuropeana
Vicepreședintele american JD Vance a semnat marți, la Baku, un parteneriat strategic cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în timpul unei vizite istorice în Caucazul de Sud, la o zi după ce a vizitat Armenia, în cadrul unei deplasări istorice menite să consolideze implicarea Statelor Unite în relația cu cele două foste state rivale, după procesul […] The post Vance și Aliyev au semnat, la Baku, Carta unui parteneriat strategic între SUA și Azerbaidjan pentru “a valorifica potențialul enorm al Caucazului de Sud” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
OCDE și România au organizat, la Nairobi, o conferință dedicată mobilizării sectorului privat pentru comerț și investiții în sectorul agroalimentar din Africa # CaleaEuropeana
Secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, și secretarul de stat din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florian-Emil Dumitru, reprezintă România la Conferința OCDE „Mobilizarea sectorului privat pentru comerț și investiții durabile în sectorul agroalimentar din Africa”. Evenimentul, organizat de OCDE şi România, are loc la Nairobi, în perioada 9-10 […] The post OCDE și România au organizat, la Nairobi, o conferință dedicată mobilizării sectorului privat pentru comerț și investiții în sectorul agroalimentar din Africa appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Parlamentul European aprobă pachetul de împrumut pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțările vor face obiectul unor condiții stricte de reformă și combatere a corupției # CaleaEuropeana
Eurodeputații au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziția Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, ca sprijin în războiul de agresiune continuu al Rusiei. Miercuri, Parlamentul European a adoptat un pachet de propuneri menite să sprijine Ucraina cu un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde […] The post Parlamentul European aprobă pachetul de împrumut pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțările vor face obiectul unor condiții stricte de reformă și combatere a corupției appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
UE transformă “zidul dronelor” în realitate: Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru contracararea amenințărilor cu drone # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat miercuri planul de acțiune pentru a contracara amenințările tot mai mari reprezentate de drone la adresa securității Uniunii Europene, după ce. în ultimii ani, UE s-a confruntat cu provocări din ce în ce mai mari și multidimensionale legate de drone și baloane meteorologice, inclusiv survolări ostile, încălcări ale spațiului aerian, perturbări […] The post UE transformă “zidul dronelor” în realitate: Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru contracararea amenințărilor cu drone appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
“Conducem a doua economie a lumii cu frâna de mână trasă”: Ursula von der Leyen propune “o cale europeană spre independență” – comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat miercuri în plenul Parlamentului European pentru măsuri urgente menite să relanseze competitivitatea Uniunii, să aprofundeze Piața Unică și să reducă presiunea costului vieții asupra cetățenilor. Într-un discurs rostit în ajunul summitului competitivității europene de la castelul Alden-Biesen, ea a subliniat că forța geopolitică a Europei este […] The post “Conducem a doua economie a lumii cu frâna de mână trasă”: Ursula von der Leyen propune “o cale europeană spre independență” – comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Cancelarul Austriei cere UE să reducă urgent prețurile la energie: „Sufocă” industria europeană # CaleaEuropeana
Liderii UE trebuie să se concentreze urgent pe reducerea prețurilor la energie care „sufocă” industria europeană, a declarat cancelarul Austriei pentru Politico înaintea reuniunii informale din Belgia. „Cea mai urgentă sarcină este reducerea prețurilor la energie”, a declarat Christian Stocker. „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană și nicio altă problemă nu […] The post Cancelarul Austriei cere UE să reducă urgent prețurile la energie: „Sufocă” industria europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
