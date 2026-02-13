Ministrul Cătălin Predoiu și Însărcinatul cu afaceri al SUA la București, dialog strategic pentru întărirea cooperării în combaterea criminalității 

16:40

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a anunțat marți că va propune o listă de concesii pe care Europa ar trebui să le solicite Rusiei ca parte a unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina, informează Reuters. Discuțiile pentru încheierea războiului au implicat în principal oficiali ucraineni, americani