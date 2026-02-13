Ilie Bolojan, despre recesiunea economică: „Am fost cu spatele la zid și a trebuit să corectăm deficitul. După încheierea măsurilor, revenim la creștere”

Premierul Ilie Bolojan explică, vineri, recesiunea economică, el arătând că au fost cu spatele la zid, în vară, şi Guvernul a trebuit să ia aceste măsuri, să începeapă să corecteze deficitul. Potrivit premierului, după ce se închide bugetul de stat, după ce închid măsurile pe administraţie şi de corecţii în domeniile energetice şi în câteva domenii strategice, vor relua zona de creştere economică.

