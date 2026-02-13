Mașini periculoase pe șosele! RAR a depistat în trafic zeci de vehicule care ar fi putut provoca accidente

Newsweek.ro, 13 februarie 2026 15:30

În 2025, Registrul Auto Român (RAR) a verificat în trafic 2.398 de vehicule în județul Iași, iar rez...

Acum 10 minute
15:40
Oliver, teroristul din Iași care s-a sinucis zilele trecute sub roțile trenului. Și-a anunțat moartea Newsweek.ro
Oliver Stan, tânărul judecat acum 13 ani pentru terorism, s-a sinucis la 51 de ani aruncându-se în f...
Acum 30 minute
15:30
VIDEO România cumpără blindate cu 3.500.000.000€. Au tunuri automate care trag 300 de lovituri pe minut Newsweek.ro
Ministerul Apărări Naționale cumpără blindate prin programul de finanțare europeană SAFE (Acțiunea p...
15:30
15:20
Bulbii pe care trebuie să îi pui în grădină în luna februarie. Pământul nu trebuie să fie înghețat Newsweek.ro
Luna februarie este potrivită pentru plantarea bulbilor în grădină, dacă vremea permite. Specialiști...
Acum o oră
15:10
Veste proastă, pentru camioane și autocare! Traversarea Bulgariei, mai scumpă cu 30%-130%, de la 1 martie Newsweek.ro
Transportatorii trebuie să-și recalculeze tarifele și pentru traversarea Bulgariei. De la 1 martie 2...
15:00
Bolojan, despre amânarea CCR pe pensiile speciale: Orice om rațional e total nemulțumit de ceea ce se întâmplă Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că amânarea deciziei CCR pe tema pensiilor magistraților generează...
14:50
Un document ignorat de mulți pensionari ar putea să le permită să iasă mai devreme la pensie. Cum arată? Newsweek.ro
Un singur document oficial poate reduce vârsta de pensionare fără eforturi suplimentare. Mulți pensi...
Acum 2 ore
14:40
Bolojan, despre recesiunea economică: După ce se închide bugetul de stat, vom relua zona de creştere economică Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan explică, vineri, recesiunea economică, el arătând că au fost cu spatele la zi...
14:30
„Armada” lui Trump, la porțile Iranului. SUA trimit cel mai mare portavion din lume în Orientul Mijlociu Newsweek.ro
Portavionul USS Gerald R. Ford, cea mai mare navă de război construită vreodată, a primit ordin să s...
14:20
Sondaj. Lipsa banilor îi obligă pe mulţi români să amâne controale medicale Newsweek.ro
Lipsa banilor îi obligă pe mulţi români să amâne controale medicale, conform unui sondaj. Nouă român...
14:10
Record la Jocurile Olimpice de iarnă: Stocul de 10.000 prezervative din Satul Olimpic, epuizat în 72 ore Newsweek.ro
Un nou record inedit a fost stabilit la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina. Stocul...
14:00
Sindicatul Actorilor din TNB solicită demisia ministrului Culturii: „Lipsă de respect faţă de comunitate” Newsweek.ro
Sindicatul Actorilor din Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" Bucureşti solicită demisia ministrului Cu...
13:50
Doi români care lăudau „libertatea din Rusia”, arestați de FSB, dezbrăcați și expulzați: „Asta e Rusia reală” Newsweek.ro
Doi vloggeri români care au publicat zeci de clipuri elogioase despre cât de frumoasă, curată și lib...
Acum 4 ore
13:40
Incendiu puternic în Sectorul 6 al Capitalei. Ard mai multe vehicule. O persoană a murit, alta este rănită Newsweek.ro
Pompierii intervin, vineri, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins mai multe vehicule p...
13:30
Amenzi de 1.200.000 de lei date saloanelor de înfrumusețare de ANPC. Cosmetice expirate, ingrediente interzise Newsweek.ro
Amenzi de 1.200.000 de lei date saloanelor de înfrumusețare de ANPC. Inspectorii au găsit cosmetice ...
13:20
Zelenski a ajuns la Munchen şi anunţă întâlniri cu partenerii pentru producţia comună de drone şi armament Newsweek.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri pe conturile sale de socializare, la sos...
13:10
Deputatul AUR care a condus protestul anti-sărăcie al lui Simion: Traseist politic cu avere de 7.000.000 € Newsweek.ro
George Simion a organizat ieri un protest contra sărăciei, oamenii fiind îndemnați ca la ora 12.00 s...
13:10
Structura anului școlar 2026-2027. Când încep cursurile în septembrie? Ministerul Educației anunță calendarul Newsweek.ro
Structura anului școlar 2026-2027 a fost avizată în ședința Comisiei de Dialog Social și urmează să ...
13:00
Au fost inventați chiloții inteligenți pentru măsurarea „noxelor”. Pentru ce sunt extrem de utili? Newsweek.ro
În încercarea de a diagnostica mai bine boli digestive grave, cum ar fi sindromul de intestin iritab...
12:40
Robert F. Kennedy Jr. recunoaşte că în tinereţe a consumat cocaină de pe capacele de toaletă Newsweek.ro
Secretarul sănătăţii din SUA, Robert F. Kennedy Jr., a recunoscut joi într-un podcast că, în tinereţ...
12:30
Ce înseamnă recesiunea tehnică pentru românii de rând? Economist: Nu le mai ajung banii pentru o viață decentă Newsweek.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică. Analistul economic Adrian Negrescu a explicat într-un...
12:20
Călin Georgescu, în delirul propagandei Kremlinului acuză: „UE a furat alegerile din România. Turul 2 înapoi” Newsweek.ro
Tribunalul București se pronunță astăzi asupra contestației depuse de avocații prorusului Călin Geor...
12:10
Zelenski cheamă sub arme bărbați ajunși la 60 de ani. Până la ce vârstă poți fi mobilizat în România? Newsweek.ro
Bărbații cu vârsta peste 60 de ani pot servi în armata ucraineană în baza unui contract. Președintel...
12:00
Noi tensiuni, în Marea Chinei de Sud. Japonia a confiscat o navă de pescuit chinezească. Căpitanul, arestat Newsweek.ro
Japonia a confiscat o navă de pescuit chinezească în Marea Chinei de Sud, care se afla în zona econo...
Acum 6 ore
11:40
TikTok a închis contul de propagndă rusească Realitatea TV, CNA oprește 3 ore emisia: „Ăsta nu e jurnalism” Newsweek.ro
Compania Tiktok a închis oficial contul Realitetea TV, televiziune, acuzat continuu de propagandă ru...
11:30
21 de județe inclusiv București intră în vacanța de schi Newsweek.ro
Vineri, după ore, elevii din București alte 21 de județe intră în vacanța de schi. Săptămâna de vaca...
11:30
Moment istoric! Ford, creatorul mașinii accesibile de serie, doborât de un brand chinezesc în top-ul mondial Newsweek.ro
Ford, constructorul auto american considerat drept creatorul mașinii accesibile de serie prin introd...
11:10
VIDEO LIVE A început Carnavalul de la Rio 2026, cea mai mare petrecere de pe planetă Newsweek.ro
Carnavalul de la Rio 2026, cea mai mare petrecere de pe planetă, se desfășoară pe străzile metropole...
11:00
Cinci alimente care îți încetinesc metabolismul. Stai departe de ele dacă vrei să slăbești Newsweek.ro
Corpul tău procesează unele alimente diferit față de altele. Cinci alimente populare încetinesc arde...
10:50
Nicușor Dan a semnat a semnat decretul de pensionare a judecătoarei „M-a suant Lia”. Va lua 22.000 lei pensie Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, vicepreşedint...
10:50
Ilie Bolojan, după anunțul că România a intrat în recesiune tehnică: „Face parte din costul acestei tranziții” Newsweek.ro
Ilie Bolojan a reacționat după anunțul ISC conform căruia România a intrat în recesiuen tehnică. Pre...
10:40
Grindeanu anunță creșterea iminentă a pensiilor. „Acum, nu mergem în direcția bună”. Despre ce bani e vorba? Newsweek.ro
Șeful PSD Sorin Grindeanu a anunțat că măsurile de solidaritate propuse de PSD printre care sunt și ...
10:30
Hackerii clonează asistenții de inteligență artificială și trimit „recomandări otrăvite”. Nimeni nu scapă Newsweek.ro
O eroare de securitate cibernetică a fost descoperită în asistenții de inteligență artificială, care...
10:20
Va supraviețui fostul Sidex Galați? 13 investitori, inclusiv Umbrărescu, interesați. Preț: 690.000.000 € Newsweek.ro
Liberty Galaţi, fostul combinat siderurgic Sidex Galați, aflat în faliment, este scos la vânzare pri...
10:20
De ce gazele „ieftine” devin „scumpe”? Dumitru Chisăliță: „România are printre cele mai mari costuri” Newsweek.ro
Expertul în Energie Dumitru Chisăliță a explicat într-o analiză de ce România are cele mai mari cost...
10:10
Incident feroviar în Gara de Nord din București. Un vagon al unui tren de călători a deraiat Newsweek.ro
Traficul feroviar este afectat în Gara de Nord din București după ce primul vagon al unui tren de că...
10:00
Țara cu peste 600.000 de români pregătește alocația universală: 200 de euro lunar pentru fiecare copil Newsweek.ro
Guvernul Spaniei propune introducerea unei alocații universale de 200 de euro pe lună pentru fiecare...
10:00
Când începe Postul Mare? Care sunt zilele cu dezlegare și ce nu ai voie să mănânci cu o săptămână înainte Newsweek.ro
Postul Paștelui este considerat cel mai lung și mai aspru post din calendarul creștin ortodox, fiind...
Acum 8 ore
09:40
Marco Rubio, înainte de Conferința de la Munchen: „Trăim într-o nouă eră geopolitică. Lumea veche a dispărut” Newsweek.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio afirmă că europenii vor claritate privind direcția strategic...
09:30
România este oficial în recesiune tehnică. Produsul intern brut a scăzut pentru al doilea trimestru consecutiv Newsweek.ro
Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere timp de două trimestre consecutive față de perioadele i...
09:20
Începe un mare proces pentru indexarea pensiilor cu inflația. Ce șanse sunt ca pensionarii să primească bani? Newsweek.ro
Se anunță un mare proces după ce pensiile nu au mai fost indexate la 1 ianuarie 2026. Indexarea pens...
09:20
Europa nu grăbește reluarea dialogului cu Putin. Macron: „Vrem garanții solide de securitate pentru Ucraina” Newsweek.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, afirmă că nu există urgență pentru reluarea dialogului cu Vla...
09:10
Sora lui Kim Jong-Un amenință Coreea de Sud cu un „răspuns teribil”, după doborârea unei drone lângă Kaesong Newsweek.ro
Coreea de Nord avertizează că va reacționa dur dacă apar noi drone venite dinspre Coreea de Sud. Dec...
09:00
În ce zi primesc elevii bursele școlare? Ce sume vor fi virate în februarie? Newsweek.ro
Elevii vor primi pe 20 februarie bursele pentru luna ianuarie, însă sumele vor fi mai mici, deoarece...
08:30
Zi decisivă: Nicuşor Dan vorbește despre reforme, iar INS anunță dacă România intră în recesiune Newsweek.ro
Nicuşor Dan recunoaşte că reformele propuse de guvern au dus la scăderea puterii de cumpărare, însă ...
08:30
Ploi devastatoare și bilanț tragic: Europa, America de Sud și Africa, sub asediul vremii extreme Newsweek.ro
Vremea extremă face înconjurul lumii și lasă în urmă numai dezastru. În vestul continentului e cel m...
08:20
Lovitură pentru gigantul tech: autoritățile europene investighează practicile Google Newsweek.ro
Google este investigată de autorităţile europene de concurenţă în legătură cu modul în care vinde pu...
08:10
Conferința de la München începe cu tensiuni: angajamentul SUA față de Europa, pus sub semnul întrebării Newsweek.ro
Responsabilii din domeniul securității transatlantice se reunesc de vineri, timp de trei zile, la Co...
08:00
Salariu de 350.000 € și pensie de 10.000 € pentru piloții Lufthansa. O grevă a paralizat zboruri din Germania Newsweek.ro
Greva de la Lufthansa care a provocat anulări de zboruri și dezbateri privind salariile. Piloții sun...
07:50
Elveția în fața unei decizii istorice: vot crucial privind limitarea populației la 10 milioane Newsweek.ro
Elvețienii vor vota pe 14 iunie o propunere de limitare a populației la 10 milioane de locuitori pân...
