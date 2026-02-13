VIDEO România cumpără blindate cu 3.500.000.000€. Au tunuri automate care trag 300 de lovituri pe minut
Newsweek.ro, 13 februarie 2026 15:30
Ministerul Apărări Naționale cumpără blindate prin programul de finanțare europeană SAFE (Acțiunea p...
Acum 10 minute
15:40
Oliver, teroristul din Iași care s-a sinucis zilele trecute sub roțile trenului. Și-a anunțat moartea # Newsweek.ro
Oliver Stan, tânărul judecat acum 13 ani pentru terorism, s-a sinucis la 51 de ani aruncându-se în f...
Acum 30 minute
15:30
VIDEO România cumpără blindate cu 3.500.000.000€. Au tunuri automate care trag 300 de lovituri pe minut # Newsweek.ro
Ministerul Apărări Naționale cumpără blindate prin programul de finanțare europeană SAFE (Acțiunea p...
15:30
Mașini periculoase pe șosele! RAR a depistat în trafic zeci de vehicule care ar fi putut provoca accidente # Newsweek.ro
În 2025, Registrul Auto Român (RAR) a verificat în trafic 2.398 de vehicule în județul Iași, iar rez...
15:20
Bulbii pe care trebuie să îi pui în grădină în luna februarie. Pământul nu trebuie să fie înghețat # Newsweek.ro
Luna februarie este potrivită pentru plantarea bulbilor în grădină, dacă vremea permite. Specialiști...
Acum o oră
15:10
Veste proastă, pentru camioane și autocare! Traversarea Bulgariei, mai scumpă cu 30%-130%, de la 1 martie # Newsweek.ro
Transportatorii trebuie să-și recalculeze tarifele și pentru traversarea Bulgariei. De la 1 martie 2...
15:00
Bolojan, despre amânarea CCR pe pensiile speciale: Orice om rațional e total nemulțumit de ceea ce se întâmplă # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că amânarea deciziei CCR pe tema pensiilor magistraților generează...
14:50
Un document ignorat de mulți pensionari ar putea să le permită să iasă mai devreme la pensie. Cum arată? # Newsweek.ro
Un singur document oficial poate reduce vârsta de pensionare fără eforturi suplimentare. Mulți pensi...
Acum 2 ore
14:40
Bolojan, despre recesiunea economică: După ce se închide bugetul de stat, vom relua zona de creştere economică # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan explică, vineri, recesiunea economică, el arătând că au fost cu spatele la zi...
14:30
„Armada” lui Trump, la porțile Iranului. SUA trimit cel mai mare portavion din lume în Orientul Mijlociu # Newsweek.ro
Portavionul USS Gerald R. Ford, cea mai mare navă de război construită vreodată, a primit ordin să s...
14:20
Lipsa banilor îi obligă pe mulţi români să amâne controale medicale, conform unui sondaj. Nouă român...
14:10
Record la Jocurile Olimpice de iarnă: Stocul de 10.000 prezervative din Satul Olimpic, epuizat în 72 ore # Newsweek.ro
Un nou record inedit a fost stabilit la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina. Stocul...
14:00
Sindicatul Actorilor din TNB solicită demisia ministrului Culturii: „Lipsă de respect faţă de comunitate” # Newsweek.ro
Sindicatul Actorilor din Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" Bucureşti solicită demisia ministrului Cu...
13:50
Doi români care lăudau „libertatea din Rusia”, arestați de FSB, dezbrăcați și expulzați: „Asta e Rusia reală” # Newsweek.ro
Doi vloggeri români care au publicat zeci de clipuri elogioase despre cât de frumoasă, curată și lib...
Acum 4 ore
13:40
Incendiu puternic în Sectorul 6 al Capitalei. Ard mai multe vehicule. O persoană a murit, alta este rănită # Newsweek.ro
Pompierii intervin, vineri, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins mai multe vehicule p...
13:30
Amenzi de 1.200.000 de lei date saloanelor de înfrumusețare de ANPC. Cosmetice expirate, ingrediente interzise # Newsweek.ro
Amenzi de 1.200.000 de lei date saloanelor de înfrumusețare de ANPC. Inspectorii au găsit cosmetice ...
13:20
Zelenski a ajuns la Munchen şi anunţă întâlniri cu partenerii pentru producţia comună de drone şi armament # Newsweek.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri pe conturile sale de socializare, la sos...
13:10
Deputatul AUR care a condus protestul anti-sărăcie al lui Simion: Traseist politic cu avere de 7.000.000 € # Newsweek.ro
George Simion a organizat ieri un protest contra sărăciei, oamenii fiind îndemnați ca la ora 12.00 s...
13:10
Structura anului școlar 2026-2027. Când încep cursurile în septembrie? Ministerul Educației anunță calendarul # Newsweek.ro
Structura anului școlar 2026-2027 a fost avizată în ședința Comisiei de Dialog Social și urmează să ...
13:00
Au fost inventați chiloții inteligenți pentru măsurarea „noxelor”. Pentru ce sunt extrem de utili? # Newsweek.ro
În încercarea de a diagnostica mai bine boli digestive grave, cum ar fi sindromul de intestin iritab...
12:40
Robert F. Kennedy Jr. recunoaşte că în tinereţe a consumat cocaină de pe capacele de toaletă # Newsweek.ro
Secretarul sănătăţii din SUA, Robert F. Kennedy Jr., a recunoscut joi într-un podcast că, în tinereţ...
12:30
Ce înseamnă recesiunea tehnică pentru românii de rând? Economist: Nu le mai ajung banii pentru o viață decentă # Newsweek.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică. Analistul economic Adrian Negrescu a explicat într-un...
12:20
Călin Georgescu, în delirul propagandei Kremlinului acuză: „UE a furat alegerile din România. Turul 2 înapoi” # Newsweek.ro
Tribunalul București se pronunță astăzi asupra contestației depuse de avocații prorusului Călin Geor...
12:10
Zelenski cheamă sub arme bărbați ajunși la 60 de ani. Până la ce vârstă poți fi mobilizat în România? # Newsweek.ro
Bărbații cu vârsta peste 60 de ani pot servi în armata ucraineană în baza unui contract. Președintel...
12:00
Noi tensiuni, în Marea Chinei de Sud. Japonia a confiscat o navă de pescuit chinezească. Căpitanul, arestat # Newsweek.ro
Japonia a confiscat o navă de pescuit chinezească în Marea Chinei de Sud, care se afla în zona econo...
Acum 6 ore
11:40
TikTok a închis contul de propagndă rusească Realitatea TV, CNA oprește 3 ore emisia: „Ăsta nu e jurnalism” # Newsweek.ro
Compania Tiktok a închis oficial contul Realitetea TV, televiziune, acuzat continuu de propagandă ru...
11:30
Vineri, după ore, elevii din București alte 21 de județe intră în vacanța de schi. Săptămâna de vaca...
11:30
Moment istoric! Ford, creatorul mașinii accesibile de serie, doborât de un brand chinezesc în top-ul mondial # Newsweek.ro
Ford, constructorul auto american considerat drept creatorul mașinii accesibile de serie prin introd...
11:10
Carnavalul de la Rio 2026, cea mai mare petrecere de pe planetă, se desfășoară pe străzile metropole...
11:00
Cinci alimente care îți încetinesc metabolismul. Stai departe de ele dacă vrei să slăbești # Newsweek.ro
Corpul tău procesează unele alimente diferit față de altele. Cinci alimente populare încetinesc arde...
10:50
Nicușor Dan a semnat a semnat decretul de pensionare a judecătoarei „M-a suant Lia”. Va lua 22.000 lei pensie # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, vicepreşedint...
10:50
Ilie Bolojan, după anunțul că România a intrat în recesiune tehnică: „Face parte din costul acestei tranziții” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a reacționat după anunțul ISC conform căruia România a intrat în recesiuen tehnică. Pre...
10:40
Grindeanu anunță creșterea iminentă a pensiilor. „Acum, nu mergem în direcția bună”. Despre ce bani e vorba? # Newsweek.ro
Șeful PSD Sorin Grindeanu a anunțat că măsurile de solidaritate propuse de PSD printre care sunt și ...
10:30
Hackerii clonează asistenții de inteligență artificială și trimit „recomandări otrăvite”. Nimeni nu scapă # Newsweek.ro
O eroare de securitate cibernetică a fost descoperită în asistenții de inteligență artificială, care...
10:20
Va supraviețui fostul Sidex Galați? 13 investitori, inclusiv Umbrărescu, interesați. Preț: 690.000.000 € # Newsweek.ro
Liberty Galaţi, fostul combinat siderurgic Sidex Galați, aflat în faliment, este scos la vânzare pri...
10:20
De ce gazele „ieftine” devin „scumpe”? Dumitru Chisăliță: „România are printre cele mai mari costuri” # Newsweek.ro
Expertul în Energie Dumitru Chisăliță a explicat într-o analiză de ce România are cele mai mari cost...
10:10
Incident feroviar în Gara de Nord din București. Un vagon al unui tren de călători a deraiat # Newsweek.ro
Traficul feroviar este afectat în Gara de Nord din București după ce primul vagon al unui tren de că...
10:00
Țara cu peste 600.000 de români pregătește alocația universală: 200 de euro lunar pentru fiecare copil # Newsweek.ro
Guvernul Spaniei propune introducerea unei alocații universale de 200 de euro pe lună pentru fiecare...
10:00
Când începe Postul Mare? Care sunt zilele cu dezlegare și ce nu ai voie să mănânci cu o săptămână înainte # Newsweek.ro
Postul Paștelui este considerat cel mai lung și mai aspru post din calendarul creștin ortodox, fiind...
Acum 8 ore
09:40
Marco Rubio, înainte de Conferința de la Munchen: „Trăim într-o nouă eră geopolitică. Lumea veche a dispărut” # Newsweek.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio afirmă că europenii vor claritate privind direcția strategic...
09:30
România este oficial în recesiune tehnică. Produsul intern brut a scăzut pentru al doilea trimestru consecutiv # Newsweek.ro
Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere timp de două trimestre consecutive față de perioadele i...
09:20
Începe un mare proces pentru indexarea pensiilor cu inflația. Ce șanse sunt ca pensionarii să primească bani? # Newsweek.ro
Se anunță un mare proces după ce pensiile nu au mai fost indexate la 1 ianuarie 2026. Indexarea pens...
09:20
Europa nu grăbește reluarea dialogului cu Putin. Macron: „Vrem garanții solide de securitate pentru Ucraina” # Newsweek.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, afirmă că nu există urgență pentru reluarea dialogului cu Vla...
09:10
Sora lui Kim Jong-Un amenință Coreea de Sud cu un „răspuns teribil”, după doborârea unei drone lângă Kaesong # Newsweek.ro
Coreea de Nord avertizează că va reacționa dur dacă apar noi drone venite dinspre Coreea de Sud. Dec...
09:00
Elevii vor primi pe 20 februarie bursele pentru luna ianuarie, însă sumele vor fi mai mici, deoarece...
08:30
Zi decisivă: Nicuşor Dan vorbește despre reforme, iar INS anunță dacă România intră în recesiune # Newsweek.ro
Nicuşor Dan recunoaşte că reformele propuse de guvern au dus la scăderea puterii de cumpărare, însă ...
08:30
Ploi devastatoare și bilanț tragic: Europa, America de Sud și Africa, sub asediul vremii extreme # Newsweek.ro
Vremea extremă face înconjurul lumii și lasă în urmă numai dezastru. În vestul continentului e cel m...
08:20
Google este investigată de autorităţile europene de concurenţă în legătură cu modul în care vinde pu...
08:10
Conferința de la München începe cu tensiuni: angajamentul SUA față de Europa, pus sub semnul întrebării # Newsweek.ro
Responsabilii din domeniul securității transatlantice se reunesc de vineri, timp de trei zile, la Co...
08:00
Salariu de 350.000 € și pensie de 10.000 € pentru piloții Lufthansa. O grevă a paralizat zboruri din Germania # Newsweek.ro
Greva de la Lufthansa care a provocat anulări de zboruri și dezbateri privind salariile. Piloții sun...
07:50
Elveția în fața unei decizii istorice: vot crucial privind limitarea populației la 10 milioane # Newsweek.ro
Elvețienii vor vota pe 14 iunie o propunere de limitare a populației la 10 milioane de locuitori pân...
