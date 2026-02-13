FOTO | Cum ajunge Poarta Sărutului și la București, la Palatul Cesianu-Racoviță. Aici va rămâne până pe 9 martie, cu ocazia Anului Brâncuși
B365.ro, 13 februarie 2026 15:50
Avem Poarta Sărutului și la București! De azi și până pe 9 martie, în „Anul Constantin Brâncuși", Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu și Artmark lansează proiectul cultural „Tu ești Brâncuși!".
• • •
Acum 15 minute
16:00
Când dispare Taxa Băluță? La anul, promite autorul, dar nu e 100% sigur, a ajuns cu procentul pe la 99. De ce susține că e o măsură corectă (chiar dacă neplăcută) # B365.ro
Primarul Sectorului 4 a vorbit din nou de Taxa Băluță și când ar putea dispărea de tot. Administrația locală va renunța treptat la ea după ce va atinge obiectivul principal, acela de a fi tot
16:00
Sindicatul Actorilor TNB cere demisia ministrului Culturii. „Și-a manifestat o lipsă de respect față de comunitatea pe care ar trebui să o susțină” # B365.ro
Sindicatul Actorilor din Teatrul Național „I.L. Caragiale" București cere demisia ministrului Culturii, András Demeter. Îl acuză de comportament incompatibil cu funcția publică și de decizii care pun în pericol credibilitatea și buna funcționare a instituțiilor
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:20
Circulația rutieră, oprită pe Podul Tuborg, pentru a ridica TIR-ul ieșit în decor dimineață. Care sunt rutele ocolitoare spre București și Brănești # B365.ro
În urma accidentului produs de dimineață, pe Podul Tuborg, în urma căruia un TIR a ieșit în decor, se va restricționa traficul pe DN3, în zona respectivă, pentru ca autotrenul să fie repus pe carosabil.
Acum 2 ore
15:00
Mărțișor cu „lipici” la plante: Reptiland București organizează Ateliere Speciale de Teraristică pe 1 și 8 martie # B365.ro
Odată cu sosirea primăverii, Reptiland București a pregătit o surpriză inedită, sub forma unor ateliere de teraristică, pentru iubitorii de natură și activități recreative în familie. „Atelierul Special de Teraristică" invită publicul bucureștean să marcheze
14:50
VIDEO | Haos pe Aleea Someșul Rece din Sectorul 1. Pentru că șoferii ignoră semnul de sens unic, un polițist dotat cu proces verbal de amendă suplinește semnul de circulație # B365.ro
Primăria Sectorului 1 anunță că pe Aleea Someșul Rece, unde circulația este cu sens unic, numeroși șoferi ignoră regulile de trafic. Acest lucru creează situații periculoase pentru participanții la trafic, în special în orele de
14:50
FOTO | Tragedia de pe Bd. Constructorilor, unde o mașină electrică a luat foc și aprins și alte trei, în imagini. O femeie a murit, încă un om a fost rănit # B365.ro
O teribilă tragedie s-a produs azi în București, pe Bulevardul Constructorilor, unde o mașină electrică a luat foc, iar flăcările s-au extins rapid la alte trei, parcate în preajmă. Din nefericire, femeia care se afla
14:20
FOTO | Cali, pisica British Shorthair care a fost mămică toată viața, dar niciodată ca să își crească ea puii. Acum, i-ar trebui buletin și om de București # B365.ro
Pisica Cali, a fost toată viața ei, „mămică", dar pisoii ei nu au stat cu ea. Puii i-au fost luați rând pe rând și dați mai departe în schimbul banilor. Rasa ei a fost mai
Acum 4 ore
14:10
VIDEO | Băluță, nou atac la Ciucu în problema din STB: A plâns în tramvai, a plâns la emisiuni, a plâns în general peste tot, nu așa se rezolvă lucruri # B365.ro
Primarul Sectorului 4 și președinte al filialei București a partidului PSD spune despre primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, că este „un om fără caracter". El a explicat, într-un interviu la Hotspot, de ce consilierii
14:00
HARTA | Traseu modificat pe linia 485, pe sensul spre „Parcul Drumul Taberei”. Pe unde circulă, de luni, autobuzele STB # B365.ro
TPBI a informat călătorii că linia 485 va avea traseu modificat, de luni, 16 februarie. Schimbările sunt necesare pentru lucrări la rețeaua de apă potabilă și canalizare. Măsura este pentru lucrări Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
13:40
BREAKING | Un om a murit într-un incendiu auto în București, pe Bd. Constructorilor. Mașina în flăcări, în față la un Mega Image Shop & Go # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a luat foc o mașină pe Bulevardul Constructorilor. Autoritățile intervin la fața locului. O victimă a murit, alta primește îngrijiri medicale. UPDATE STB a anunțat că liniile 162 și 163
13:30
FOTO | Micul Max de la ASPA, „profesor de împrietenire cu căței” pentru copiii de la Centrul de Zi „Sfânta Maria” din Sectorul 2. Acțiunea, organizată de DGPLMB # B365.ro
Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București (DGPLMB) a organizat recent o sesiune educativă interactivă, menită să-i ajute pe copii să se împrietenească mai ușor cu căței și alte animăluțe. Beneficiarii acestei inițiative au
13:20
VIDEO | Băluță de la PSD și PS4, aproape furios pe Bolojoan, pe care-l compară cu Ceaușescu: Avem o fixație cu deficitul, seamănă cu fixația cu datoria externă # B365.ro
Primarul Sectorului 4 și președintele PSD al filialei București, îl compară pe premierul României, Ilie Bolojan, cu Ceaușescu. „Avem o fixație în ceea ce privește sintagma deficitului bugetar. (…) seamănă foarte mult cu fixația pe
13:00
O nouă șansă pentru Trenul Regal și alte rame istorice. Ministrul Transporturilor anunță că un proiect pentru salvarea lor va fi votat curând # B365.ro
Pe ordinea de zi a Guvernului urmează să fie adăugat, în cel mai scurt timp, un proiect pentru salvarea de la distrugere a Trenului Regal și a altor rame istorice (Moldovița, Călugăreni, cel al lui
12:50
Accident grav, cu victimă, la intersecția dintre Drumul Sării și Str. Găina. Martor: „Trafic blocat spre Bulevardul Geniului” # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident la intersecția dintre Drumul Sării și Strada Găina. Un martor spune că circulația spre Bulevardul Geniului este complet blocată. S-a produs un accident la intersecția
12:50
Piedone rămâne incompatibil. Nu se poate întoarce la ANPC și nici nu poate ocupa vreo altă funcție publică, vreme de 3 ani. Sentința ÎCCJ, definitivă # B365.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat definitiv că fostul primar și șef al Protecției Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, rămâne cu sentința de incompatibilitate. Acest lucru înseamnă că și nu poate ocupa funcții publice
12:40
„Aveți grijă cu iubirea!”. Avertismentul ANPC pentru acest sezon de „love shopping”: unde se ascund capcane și pericole # B365.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a transmi câteva recomandări pentru operatorii economici în luna iubirii. ANPC amintește că siguranța e pe primul loc. Recomandări de la ANPC pentru luna iubirii Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
12:30
Chinezescul din Rahova care ne livrează fericire. Chef Wang Bin și al său Taiji Fast Food Restaurant # B365.ro
La sfârșitul zilei, când ești dărâmat, când poate n-ai avut o zi grozavă și n-ai chef să ridici nici măcar un pai, să fim sinceri: salvarea nu vine de la Wendy's sau vreun restaurant cu
12:30
Încă două trenuri Alstom Coradia au ajuns la București, după un drum cu peripeții. Ce le-a oprit în drum vreme de 19 ore # B365.ro
Două rame Alstom Coradia Stream au ajuns la București. Pe parcursul călătoriei lor până la Capitală, nu au lipsit peripețiile. Garniturile au staționat peste cinsprezece ore. Călătoria lor pe teritoriul țării a fost mai lung
Acum 6 ore
11:10
Cum se va chema ”Noul Carrefour”. Frații Pavăl, proprietarii Dedeman care l-au cumpărat, au o marcă proprie, rezervată pentru lanțul de hipermarketuri # B365.ro
Grupul francez Carrefour se retrage din România, iar magazinele vor fi preluate de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, care vor păstra numele Carrefour temporar. Magazinele Carrefour vor fi preluate de frații Dragoș și
11:00
Vreme aproape adorabilă în București, în weekendul cu Valentine’s Day. ANM anunță că se-ncălzește, putem închide ochii la posibilele poi slabe # B365.ro
Weekendul cu Valentine's Day va fi caracterizat de o vreme mai caldă la București. Meteorologii au anunțat că vor fi temperaturi mai mari, cu vânt moderat și posibile ploi. Avem vreme mai caldă la București
10:40
FOTO | „Aici a căzut obuzul!” Gropi uriașe în stația STB „Aviator Popișteanu”. Bucureștean: Sunt fix în zona de îmbarcare-debarcare călători # B365.ro
Gropi uriașe blochează zona de îmbarcare și debarcare a stației STB „Aviator Popișteanu", iar bucureștenii întâmpină dificultăți să urce în autobuze. Un locuitor al Captalei reclamă că problema există încă din 9 decembrie 2025 și
Acum 8 ore
10:00
ALERTĂ | Trenul Prietenia, care face legătura cu Kievul, deraiat la București, în Depoul Călători. Comunicatul CFR # B365.ro
În cursul acestei dimineți, un vagon al Trenului Prietenia a deraiat la București. Incidentul s-a produs în timpul unei manevre de împingere a garniturii de către o locomotivă a SNTFC CFR Călători. Un vagon a
09:40
FOTO | Un nou Cat Resort în Drumul Taberei. Pisicile dintre blocuri au, acum, un bloc al lor în grădina de la parter # B365.ro
Administrația locală a transmis că este amenajată o nouă casă pentru pisici în Sectorul 6. Aceasta se află lângă un bloc din Drumul Taberei 78. Felinele au o nouă căsuță în Drumul Taberei Administrația locală
09:40
FOTO | Cathy, „Pisica de la Primărie”, începe azi în forță jobul de Agent al Drăgălășeniei. „Neața!” și de la Departamentul Meow Intelligence al PMB # B365.ro
Mulți bucureșteni au zis că, în campania pentru funcția de primar general al Capitalei, pisica Jessy de la PS6 a fost cel mai bun și eficient agent electoral al lui Ciprian Ciucu; acum, rolul de
09:20
BREAKING | Suntem, oficial, în recesiune tehnică. Ce este și ce înseamnă că s-a întâmplat în economie # B365.ro
Mult așteptatele date ale Institutului Național de Statistică (INS) ne anunță, azi, că suntem în recesiune tehnică. Recesiunea tehnică e o scădere a activității economice definită strict prin două trimestre consecutive de creștere negativă a
09:10
Stația STB „Bulevardul Poligrafiei” se mută, din weekend. Va fi mai amplasată mai aproape de Strada Jiului din cauza unor lucrări de amenajare din zonă # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a anunțat că de sâmbătă, 14 februarie 2026, stația „Bd. Poligrafiei", aferentă liniilor 112, 331 și 331B, va fi reamplasată la aproximativ 65 de metri
08:50
Robert Negoiță s-a întors azi la serviciul de primar al S3, după ce a scăpat de interdicție. Insistă că e nevinovat în dosarul cu drumurile construite ilegal # B365.ro
Robert Negoiță se întoarce de astăzi la primăria Sectorului 3. El își reia atribuțiile de primar după ce a stat câteva zile sub control judiciar, fiind cercetat de DNA. El a scăpat de controlul judiciar
08:40
Bounty Fair e în weekend, lângă grădina Icoanei din București. Pe lângă târgul de primăvară vor fi și sesiuni misterioase de inițiere în tarot # B365.ro
Bounty Fair anunță primăvara cu o ediție dedicată creativității locale și întâlnirilor autentice, muzicii și bucuriei de a petrece timp liber. Târgul are loc pe 14 și 15 februarie într-un loc rafinat, la Maison 13
08:30
Lungul drum cu STB-ul de la Doamna Ghica la Eroii Revoluției, cam cât de la București la Brașov cu trenul. Tramvaie blocate de la pană de curent și alte obstacole pe traseu # B365.ro
O bucureșteancă a avut parte de o călătorie plină de obstacole cu trasnportul în comun. Nici tramvaiul și nici autobuzul nu au ajutat-o să ajună în timp util la destinație. Femeia a mărturisit că în
Acum 12 ore
08:10
Avertizare nowcasting în București | Cod galben de ceață în dimineața asta, în Capitală și împrejurimi. ANM: În weekend, vremea se încălzește # B365.ro
Meteorologii au emis o atenționare de tip nowcasting de cod galben de ceață în Municipiul București. Zilele trecute, prognoza ANM arăta că vremea se va încălzi în Capitală, în zilele următoare. Avem o avertizare nowcasting
06:10
Bucureșteanule, tu unde o duci pe iuby de Valentine’s Day? Grije mare, iubirea trece prin stomac și magazine SH, deși nici asta nu îți garantează amorul # B365.ro
Iar vine 14 februarie, iar o să curgă iubirea din toți porii peste tot prin Univers și, măcar pentru 24 de ore, cei mai mulți dintre noi (nu eu, vă asigur) vor încerca să își
Acum 24 ore
03:10
Idei de Valentine’s Day pentru dl. Negoiță, după „perioadă chiar complicată” cu DNA și cu cocaina din testul rapid # B365.ro
Dumnezeu e mare, iar darurile Lui sunt peste tot, deși ele par să răsară ca niște flori rare. Ultima astfel de floare s-a dovedit un video cu domnul Robert Negoiță, primarul suspendat și apoi desuspendat
12 februarie 2026
19:50
FOTO | Elevi din București învață meserie la URAC. STB a început al doilea stagiu de pregătire pentru tinerii din învățământul dual # B365.ro
Societatea de Transport București (STB S.A.) a anunțat recent pe rețelele sociale începerea celui de-al doilea stagiu de pregătire practică destinat elevilor înscriși în sistemul de învățământ tehnologic dual. Proiectul, realizat printr-un parteneriat între operatorul
19:40
VIDEO | Ciprian Șerban, în vizită pe șantierul stației Gara Băneasa, de pe M6. Ministrul a cerut constructorului impact redus asupra traficului # B365.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut o vizită pe șantierul viitoarei stații de metrou Gara Băneasa. El spune că a discutat inclusiv despre impactul nedorit al lucrărilor asupra traficului. Ciprian Șerban, vizită pe șantierul viitoarei
18:00
FOTO | În sfârșit, o veste bună de la Ciucu: Cathy, o pisică salvată din stradă, unde fusese lovită de o mașină, s-a mutat la PMB. Biroul primarului general devine casa ei # B365.ro
Primăria Municipiului București are începând de azi un nou membru în echipă care promite să aducă un plus de liniște și „terapie" prin tors. Cathy este noua pisică de la Primăria Generală, care a fost
16:50
VIDEO | Negoiță, primul mesaj după ce a scăpat de controlul judiciar. Zice, din biroul de primar, că a trecut printr-o „perioadă chiar complicată” și că „justiția funcționează” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a transmis primul mesaj după ce Tribunalul București a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze. El
16:30
Situație dificilă la Termoenergetica. Firmele de materiale pentru repararea țevilor evită contractele cu CMTEB. „Mult nu cred că mai putem continua” # B365.ro
Situația financiară a Companiei Municipale Termoenergetica București este dificilă, spune Adrian Ionițoaie, directorul general adjunct al companiei. Datoria către Electrocentrale București, producătorul de energie termică din Capitală, a crescut la 1,8 miliarde de lei, de la
Ieri
16:00
FOTO | Stația de metrou Nicolae Grigorescu nu a trecut testul timpului. Ce diferențe observăm la 22 de ani distanță # B365.ro
În anul 2004 stația de metrou Nicolae Grigorescu din București era foarte frumoasă. Avea multe lămpi, iar tavanul era intact. Acum, la 22 ani distanță, diferențele sunt vizibile cu ochiul liber. Stația de metroul Nicolae
15:40
„The Art of Love”, un nou spectacol imersiv la MINA. Show-ul, dedicat iubirii, include opere de Klimt, Hayez și Munch, și începe pe 13 februarie # B365.ro
Începând cu data de 13 februarie, Muzeul MINA propune publicului o incursiune digitală în istoria emoțiilor prin show-ul imersiv „The Art of Love" dedicat iubirii. Producția, concepută special pentru a marca perioada de Valentine's Day,
15:30
Industria de grooming masculin a crescut vizibil în ultimii ani, iar frizeria nu mai înseamnă doar un tuns rapid. Astăzi, vorbim despre stil, despre detalii și despre experiența pe care o oferi clientului. Dacă ți-a
15:30
FOTO | Mai multe utilaje au intrat pe drumul forestier ilegal din Pădurea Băneasa, la o zi după ancheta la Romsilva. APNB acuză Federația Greenfield că vrea să-l asfalteze # B365.ro
Asociația Parcul Natural București a transmis că mai multe utilaje grele pentru nivelarea asfaltului sunt prezente pe drumul forestier ilegal din Pădurea Băneasa. Ministerul Mediului a publicat raportul Corpului de control de la ancheta desfășurată
15:10
Groapă și pedeapsă. Brigada Rutieră a amendat Administrația Străzilor pentru „deficiențe de planeitate”. S-au făcut controale la Fântâna Miorița, Pasajul Muncii și pe alte bulevarde # B365.ro
Poliția Capitalei a amendat Administrația Străzilor, în urma unor verificări ce au vizat viabilitatea părții carosabile. Acțiunea polițiștilor vine în contextul în care, după câteva episoade de ninsoare, pe numeroase străzi din oraș au apărut
14:10
VIDEO | Festival de cimilituri la București, după ce Negoiță a ieșit pozitiv la cocaină, la testul antidrog al lui Marian Ceaușescu # B365.ro
Unii bucureșteni nu au fost surprinși când au văzut că Robert Negoiță, primarul suspendat al Sectorului 3, a ieșit pozitiv la cocaină în urma unui test pe care Marian Ceaușescul l-a provocat să îl facă.
13:50
FOTO | Care e diferența crucială între vechile și noile uniforme ale controlorilor STB # B365.ro
Controlorii STB au acum uniforme noi: vechile, clasicele și foarte recognoscibile veste al
13:40
FOTO | Buncăr oncologic, construit la 9 metri sub la Spitalul Universitar București. E echipat pentru radioterapie și brahiterapie, are simulator CT și RMN și a costat 77 de milioane de lei # B365.ro
La Spitalul Universitar de Urgență București va funcționa în curând un buncăr oncologic dedicat radioterapiei moderne, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Se află la 9 metri sub nivelul solului și este primul de acest fel […] Articolul FOTO | Buncăr oncologic, construit la 9 metri sub la Spitalul Universitar București. E echipat pentru radioterapie și brahiterapie, are simulator CT și RMN și a costat 77 de milioane de lei apare prima dată în B365.
13:30
Percheziții DNA la șeful Poliției Sector 1, din București. Anchetatorii îl suspectează de corupție # B365.ro
Procurorii DNA efectuează percheziții la șeful Poliției Sector 1, din București, potrivit unor surse. Anchetatorii fac cercetări într-un caz de corupție. Percheziții la șeful Poliției Sector 1 Astăzi, 12 februarie, procurorii DNA au demarat percehziții […] Articolul Percheziții DNA la șeful Poliției Sector 1, din București. Anchetatorii îl suspectează de corupție apare prima dată în B365.
13:00
Helena Help, rețeaua de centre pentru justiție familială. Proiectul pilot va oferi sprijin pentru victimele violenței domestice din București și din țară # B365.ro
Primăria Sectorului 1 lansează Helena Help – Rețeaua Centrelor de Justiție Familială din România. Este o inițiativă națională care își propune să ofere ajutor victimelor violenței domestice într-un mod complex și mai ușor de accesat. […] Articolul Helena Help, rețeaua de centre pentru justiție familială. Proiectul pilot va oferi sprijin pentru victimele violenței domestice din București și din țară apare prima dată în B365.
13:00
ESENȚIAL | Cum îți poți recupera banii din factura Termoenergetica pe ianuarie, pe care ai plătit-o, deși n-ai avut apă caldă și căldură. Procedura completă # B365.ro
Problemele cu apa caldă și căldura au persistat de la începutul anului în Capitală, iar consumatorii cer banii înapoi de la facturile plătite deși nu au beneficiat de aceste servicii. Reprezentanți Termoenergetica au explicat cum […] Articolul ESENȚIAL | Cum îți poți recupera banii din factura Termoenergetica pe ianuarie, pe care ai plătit-o, deși n-ai avut apă caldă și căldură. Procedura completă apare prima dată în B365.
12:50
VIDEO | Așa vor arăta noile peroane de pe liniile de tramvai modernizate din București. Primele se construiesc pe Bd. Expoziției și sunt proiectate de Porr # B365.ro
Club Feroviar prezintă cum vor arăta noile refugii de tramvai din București. Această variantă va fi utilizată pe toate tronsoanele care sunt acum în curs de modernizare și pe cele care urmează să fie reabilitate. […] Articolul VIDEO | Așa vor arăta noile peroane de pe liniile de tramvai modernizate din București. Primele se construiesc pe Bd. Expoziției și sunt proiectate de Porr apare prima dată în B365.
