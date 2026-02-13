România paralelă a guvernului! Premierul Bolojan promite prosperitate din iunie 2026, ministrul său de finante, Alexandru Nazare, susține că deja a venit și că economia duduie. Totul, în ziua în care am aflat cu toții că am intrat în recesiune

13:20

Multe persoane se confruntă cu probleme atunci când apa caldă nu curge instant la robinet. Problema poate fi de la centrala termică sau la anumite compartimente precum senzorii ori fluxostatul. Aceste defecțiuni apar foarte des în sezonul rece, iar unele dintre ele sunt destul de serioase. De ce nu vine apa caldă imediat la robinet […]