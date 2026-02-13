Un marocan a comis șase jafuri într-o zi în Roma și Ostia, Italia. Ce greșeală de începător l-a dat de gol
Gândul, 13 februarie 2026 17:30
Un portar marocan, în vârstă de 28 de ani, a comis, cu ajutorul unui pistol, 6 jafuri într-o singură zi la mai multe hoteluri de la Roma şi din localitatea Ostia. Acesta a fost identificat de carabinieri în baza fotografiilor de pe contul său de pe reţelele sociale unde purta pălăria şi ochelarii de soare […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
17:30
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan # Gândul
România se află, oficial, în recesiune tehnică, după trei trimestre de scădere economică, înregistrate în 2025, a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, specialistul în economie Adrian Negrescu. Acesta a precizat, de asemenea, că în ultimele luni, indicatorii au arătat o înrăutățire a situație, din cauza taxelor impuse de Guvernul Bolojan și a scăderii puterii de […]
17:30
Urmează testul de foc pentru Guvernul Bolojan. Câciu: „Dacă Fitch păstrează perspectiva negativă asupra României este încă un eșec” # Gândul
Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, a atras atenția că deși agenția Fitch ar putea păstra o perspectivă negativă asupra ratingului României, acoliții lui Bolojan vor ieși în față să-i laude „incompetența”. Fostul ministru al Finanțelor a subliniat că susținătorii lui Bolojan de la nivelul puterii se pregătesc deja să-l laude pe șeful Executivului, în […]
17:30
Un marocan a comis șase jafuri într-o zi în Roma și Ostia, Italia. Ce greșeală de începător l-a dat de gol # Gândul
Un portar marocan, în vârstă de 28 de ani, a comis, cu ajutorul unui pistol, 6 jafuri într-o singură zi la mai multe hoteluri de la Roma şi din localitatea Ostia. Acesta a fost identificat de carabinieri în baza fotografiilor de pe contul său de pe reţelele sociale unde purta pălăria şi ochelarii de soare […]
17:20
PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm” # Gândul
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl avertizează pe premierul Ilie Bolojan că riscă să fie demis din funcție, după publicarea datelor oficiale care arată că România a intrat în recesiune tehnică. „Schimbați-vă sau vă schimbăm”, e mesajul transmis de Claudiu Manda. „Domnule prim-ministru, ați demonstrat ce puteți. Experimentul s-a terminat. Recesiunea economică este un […]
17:20
Conform statisticilor Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), în România există un oraș în care există cei mai slabi șoferi. Mai exact, 4 din 5 candidați pică examenul auto. Este vorba despre Iași, locul unde cei mai mulți candidați au constant cea mai mică rată de promovare… „din prima”. Așadar, acest […]
17:20
Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Élysée pentru a comemora 20 de ani de la asasinarea tânărului evreu francez Ilan Halimi, torturat până la moarte, că Franța este cuprinsă de o „hidră antisemită” care a cuprins „fiecare crăpătură” a societății, scrie France 24. Emmanuel Macron […]
17:20
Gabriela Folcuț, director executiv ARB: “Interoperabilitatea și competențele digitale sunt marile vulnerabilități ale României” # Gândul
Sistemul bancar românesc a avansat rapid în zona digitalizării, însă ritmul transformării depinde de statusul modernizării digitale a administrației publice, de rapiditatea implementării legislației europene sau cea națională și de creșterea competențelor digitale ale populației, a arătat Gabriela Folcuț, director executiv al Asociației Române a Băncilor, în cadrul conferinței EUROPA CONNECT – România Digitală, comunicată […]
Acum o oră
17:10
Părinții care vor să își înscrie copiii în grupa pregătitoare în 2026 trebuie să știe că există reguli privind vârsta și condițiile de admitere. Grupa pregătitoare este parte a învățământului primar și are rolul de a face mai ușoară trecerea de la grădiniță la școală. Potrivit regulilor aplicate în ultimii ani, copiii care împlinesc 6 […]
17:10
„Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“ # Gândul
Cancelarul german Friedrich Merz recunoaște că se simte „din ce în ce mai incomod” din cauza incapacității UE de a înregistra progrese semnificative în procesul de aderare. În cadrul sesiunii de întrebări de la Conferința de Securitate de la Munchen, oficialul german a abordat subiectul controversat al extinderii UE, inclusiv în ceea ce privește Muntenegru, […]
17:10
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu explică toate consecințele. “Urmează tiparul unor dinți de fierăstrău” # Gândul
România se află, oficial, în recesiune tehnică, după trei trimestre de scădere economică, înregistrate în 2025, a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, specialistul în economie Adrian Negrescu. Acesta a precizat, de asemenea, că în ultimele luni, indicatorii au arătat o înrăutățire a situație, din cauza taxelor impuse de Guvernul Bolojan și a scăderii puterii de […]
17:10
PSD îl somează pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm” # Gândul
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl avertizează pe premierul Ilie Bolojan că riscă să fie demis din funcție, după publicarea datelor oficiale care arată că România a intrat în recesiune tehnică. „Schimbați-vă sau vă schimbăm”, e mesajul transmis de Claudiu Manda. „Domnule prim-ministru, ați demonstrat ce puteți. Experimentul s-a terminat. Recesiunea economică este un […]
17:00
Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort” # Gândul
Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat un atac public la adresa lui Ilie Bolojan, acuzându-l că ar prezenta distorsionat situația economică a României. Datele economice, motiv de dispută politică Într-o postare publică, Marcel Ciolacu susține că cifrele oficiale prezentate de Eurostat ar contrazice mesajele optimiste promovate de actuala guvernare. Acesta afirmă că România ar fi […]
16:50
România paralelă a guvernului! Premierul Bolojan promite prosperitate din iunie 2026, ministrul său de finante, Alexandru Nazare, susține că deja a venit și că economia duduie. Totul, în ziua în care am aflat cu toții că am intrat în recesiune # Gândul
În ziua în care România a intrat, oficial, în recesiune tehnică, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că țara reintră deja pe drumul cel bun. Asta în timp ce premierul Bolojan promite prosperitate din a doua jumătate a anului. „România menține o creștere de 0,6% în 2025 şi reintră pe drumul cel bun, în ciuda iresponsabilității […]
16:50
Controversă în Germania. Revine Angela Merkel? Ce funcție este vehiculată pentru fostul cancelar al Germaniei # Gândul
În presa germană au apărut în ultimele zile speculații cu privire la o posibilă candidatură a fostului cancelar al Germaniei, Angela Merkel, pentru funcția de președinte. Biroul fostei cancelare a respins zvonurile conform cărora aceasta s-ar afla în cursa pentru a deveni următorul președinte. Speculațiile au fost alimentate de un raport al publicației Bild, care […]
16:50
Primăria Iași înlocuiește toaletele inteligente „vechi”, niciodată folosite, cu WC-uri cu panouri solare și supraveghere video. Prețul este… # Gândul
Toaletele publice moderne cumpărate de primăria din Iași în 2017, la prețuri comparabile cu cele ale unor garsoniere, au devenit istorie. În loc să fie o investiție utilă pentru oraş, multe au ajuns să fie blocate sau defecte. Cu toate acestea, autoritățile locale anunță acum o nouă achiziție. Iar de data aceasta prețul unei singure […]
Acum 2 ore
16:40
Mesajul alarmant al cancelarului Merz, de la Conferința de securitate de la München: „Ordinea mondială, așa cum o știm, nu mai există” # Gândul
Cancelarul german Friedrich Merz le-a transmis un mesaj alarmant aliaților europeni, vineri, la Conferința de Securitate de la Munchen: vechea ordine mondială „nu mai există”. Potrivit oficialului, ordinea internațională „bazată pe drepturi și reguli” a dispărut. În discursul său de deschidere la Conferința de securitate de la München, Merz a afirmat: „Mă tem că trebuie […]
16:40
Neti Sandu nominalizează zodia care își găsește partenerul de viață în 2026: „Jupiter intră în casa dragostei și a copiilor” # Gândul
Neti Sandu și Andreea Marinescu discută despre anul 2026 din perspectiva astrologică: momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit. Sunt semne diferite, multe semne diferite. Aceasta este trăsătura anului: foarte multe noutăți. Să reamintim faptul că Uranus se întoarce în Gemeni. Intrase foarte puțin și acum își reia cursul, unde […]
16:30
Ruxandra Rîmniceanu, consilier strategie BNR:”Avem nevoie de acțiuni clare și coordonate în securitatea cibernetică” # Gândul
Transformarea digitală accelerează inovația în sectorul financiar-bancar, însă aduce și riscuri majore care trebuie gestionate prin coordonare instituțională și implementarea eficientă a legislației europene, a avertizat Ruxandra Rîmniceanu, consilier strategie în cadrul Băncii Naționale a României, în cadrul Conferinței Europa Connect – România Digitală, comunicată de Gândul. Procesul accelerat de digitalizare din sectorul financiar-bancar aduce […]
16:30
Ce înseamnă codurile secrete „1Z” sau „4Z” de pe etichetele de preț LIDL. Indică momentul când produsul expiră, de fapt # Gândul
Un videoclip de mai puțin de 30 de secunde a fost apreciat de aproape 16.000 de ori, iar motivul este surprinzător de simplu: dezvăluie un cod discret de pe etichetele de preț LIDL din Germania pe care, potrivit autorului, 99% dintre clienți nu îl cunosc. Nu este vorba despre o promoție oficială, ci despre o combinație aparent banală de litere […]
16:20
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, transmite că a avut un schimb de opinii la Munchen cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, abordând subiectul viitorului Summit B9, care va avea loc în acest an, la Bucureşti. „Un schimb rapid de opinii cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, alături de ambasadorul nostru la NATO, Dan […]
16:20
Lucian Sănmărtean se confesează: „Mă puneam într-o carapace”. Care e meciul ce i-a schimbat cariera # Gândul
Gabriel Cânu îl are alături pe Lucian Sănmărtean, actual antrenor secund al echipei naționale U21 și fost jucător la cluburi precum Gloria Bistrița, Panathinaikos, Utrecht, FC Vaslui sau Steaua București. Sănmărtean a vorbit la emisiunea „Fotbalul: povestea mea” despre învățămintele deprinse și momentele marcante din cariera sa de jucător, dar și despre modelele pe care […]
16:10
În luna martie, o zodie va scăpa de probleme, iar viața se va schimba în bine, conform astrologilor. Luna martie va fi una de schimbări majore în bine pentru nativii din zodia Berbecului. Astrele lucrează în favoarea lor și le vor deschide noi oportunități. Pentru cei născuți sub acest semn zodiacal, vechile obstacole par […]
16:00
Trei persoane rănite într-un accident produs pe DN19 E, pompierii au intervenit pentru evacuare # Gândul
Trei bărbați au fost răniți într-un accident rutier produs vineri la prânz pe DN19 E, la ieșirea din Fegernic spre Marghita. Doi dintre ei au rămas blocați într-unul dintre autoturisme și au fost evacuați de pompieri, relatează Bihoreanul. Trei răniți, duși la spital Accidentul a implicat două autoturisme și a avut loc între localitățile Fegernic […]
Acum 4 ore
15:40
Ochelarii lui Macron au ajuns și la Conferința de la Munchen. Cum a fost ironizat președintele francez. „Ce s-a întâmplat la Davos, nu trebuie să rămână la Davos“ # Gândul
Preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen, fostul diplomat Wolfgang Ischinger, a deschis evenimentul la care participă zeci de lideri mondiali cu o glumă. Unul dintre cei mai buni experți în politică externă și de securitate ai Germaniei a subliniat că „ceea ce s-a întâmplat la Davos, în urmă cu câteva săptămâni, nu trebuie să […]
15:40
Cristea, adjunct al directorului DNSC: „România avansează în securitatea cibernetică, dar implementarea practică rămâne provocarea majoră” # Gândul
Consolidarea parteneriatului public-privat și aplicarea concretă a legislației europene sunt esențiale pentru creșterea securității cibernetice în România, a afirmat Stelian Cristea, adjunct al directorului Directoratul Național de Securitate Cibernetică, în cadrul Conferinței Europa Connect – România Digitală, comunicată de Gândul. Dialogul dintre instituțiile statului și mediul privat este esențial pentru dezvoltarea securității cibernetice, iar colaborarea […]
15:20
Ilie Bolojan anunță că recesiunea se va încheia în a doua jumătate a anului: E ca atunci când iei antibiotice, trebuie să iei și probiotice # Gândul
Invitat la Europa FM, premierul Ilie Bolojan a explicat motivele pentru care România a intrat oficial în recesiune tehnică. Premierul a precizat că această situație era inevitabilă și că Executivul a fost nevoit să adopte măsuri de corecție pentru reducerea deficitelor. „Ce s-a întâmplat din vara anului trecut. Am fost cu spatele la zid în […]
15:10
”Yellow Submarine” (submarinul galben) este o atracție cu totul inedită din Manawatu–Wanganui, Noua Zeelandă. Una dintre cele mai interesante cazări Airbnb se află în Noua Zeelandă, mai exact în regiunea Manawatu–Wanganui. este vorba despre Yellow Submarine (Submarinul galben), după numele celebrei piese cântate de legendara trupă Beatles. Submarinul galben, care poate găzdui patru persoane, a […]
15:10
Credeați că dricurile sunt doar negre și „joase”? Ei bine, un internaut a publicat a postat pe rețelele sociale un „dric cu etaj”. Dricul mai are însă o și o altă particularitate. El este vopsit într-o culoare „stridentă”, de galben, și pare mai degrabă un „taxi mortuar”. Postarea a stârnit, evident, multe glume pe Internet, […]
15:00
Ziua Îndrăgostiților sau Valentine’s Day are loc anual pe data de 14 februarie. Sfântul Valentin poate fi ocazia perfectă să îi faci persoanei iubite cele mai frumoase declarații ori să îi trimiți un mesaj. 14 februarie reprezintă Ziua Iubirii. Sărbătoarea aceasta este asociată cu Sfântul Valentin. Există mai multe povești despre cine a fost Sfântul […]
15:00
Daniel Băluţă: „PSD a făcut tranziția de la comunism către UE” / Ce spune despre o posibilă alianță cu AUR # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a vorbit vineri, într-un interviu pentru publicul HotNews, despre posibilitatea ca PSD să rupă coaliţia, dar a exclus o alianță cu AUR. „Publicul dumneavoastră este preponderent de dreapta. Foarte mulți oameni au fost manipulați, spun de dimineață până seara că PSD-ul este de vină”, a susținut Băluță în studioul HotNews. […]
14:50
Ilie Bolojan explică de ce e mai eficient ca primarii să dea afară oameni decât să le taie din salarii # Gândul
Premierul Ilie Bolojan susține că problema din administrația locală nu este legată de nivelul salariilor pe care le au primarii, ci de dimensiunea aparatului bugetar și cheltuielile pe care statul nu și le mai permite. Bolojan a explicat că o simplă reducere a salariilor nu rezolvă problema dezechilibrelor bugetare dacă numărul de angajați din primării […]
14:50
Iată marcă era mașina electrică în care o femeie din București a ars de vie. Amintim că, o femeie a murit carbonizată într-o mașină electrică după un incendiu care a cuprins trei autoturisme pe o stradă din Sectorul 6, anunță pompierii. Mașina care a luat foc este un Smart electric, spun sursele Gândul. „În momentul […]
14:50
Circulație blocată pe calea ferată în zona Craiovei timp de două săptămâni. Ce rute sunt afectate # Gândul
Transportul feroviar în sudul țării va funcționa după un program special în perioada 16 februarie – 1 martie 2026, iar călătorii vor fi preluați pe anumite porțiuni cu autobuze, relatează Mediafax. Circulație feroviară restricționată pentru reconstrucția viaductului Circulația trenurilor va fi întreruptă pe firul I între stațiile Banu Mărăcine și Malu Mare, pe linia CF […]
14:50
Ilie Bolojan critică noua amânare a CCR asupra pensiilor magistraților: „Generează o frustrare socială suplimentară” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a criticat noua amânare a Curții Constituționale asupra unei decizii cu privire la reforma pensiilor magistraților. Întrebat la Europa FM despre cea de-a cincea amânare în acest dosar, Bolojan a avertizat că există riscul ca Comisia Europeană să constate neîndeplinirea angajamentelor asumate de România. Consecința ar putea fi pierderea a aproximativ 231 […]
14:50
Cătălin Vasile, consilier AI în Ministerul Economiei, la EUROPA CONNECT România Digitală: „Suntem pe drumul cel bun, însă mai avem mult de recuperat” # Gândul
România a făcut progrese importante în digitalizare și are avantaje competitive precum infrastructura IT și resursa umană, însă dezvoltarea depinde în continuare de educație, reconversie profesională și o abordare strategică a tehnologiei, a afirmat Cătălin Vasile, consilier AI în cadrul Ministerul Economiei, în cadrul conferinței Europa Connect – Digitalizarea României, comunicată de Gândul. Procesul de […]
14:40
Motivul pentru care Daniel Băluţă îl compară pe Ilie Bolojan cu Nicolae Ceauşescu: „Fac o comparaţie extrem de onestă” # Gândul
Edilul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat, într-un interviu pentru HotNews, că „domnul Bolojan are o abordare destul de autocrată”. Mai mult, el a comparat „fixaţia” pentru deficitul bugetar cu „obsesia lui Nicolae Ceauşescu pentru plata datoriei externe”: „Şi fac o comparaţie extrem de onestă între cele două personalităţi politice”. Daniel Băluţă spune că premierul […]
14:30
Ilie Bolojan explică în ce condiții ar putea scădea prețurile la energie: „Băieții deștepți ne-au blocat sistemul” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Europa FM, că prețul energiei electrice ar putea fi redus cu 10-20% dacă vor fi deblocate investițiile din sistemul energetic. Șeful Guvernului susține că actuala situație este cauzată de alocarea excesivă a avizelor de racordare, care au blocat capacitatea reală de conectare. „Am făcut foarte multe lucruri nelalocul […]
14:30
„Blestemul“ de la Luvru: După jafuri, scandaluri și greve, muzeul este afectat de o „scurgere majoră de apă”. Mai multe săli închise. Opere celebre deteriorate # Gândul
„Blestemul“ care s-a abătut asupra Luvrului continuă să dea bătăi de cap administratorilor celebrului muzeu parizian. După spargerile, galeriile închise și grevele prelungite ale personalului, o „scurgere majoră de apă” a obligat conducerea să închidă mai multe săli, vineri, relatează BFMTV. Potrivit sursei citate, o inundație, calificată drept „situație de urgență” de către echipele tehnice […]
14:20
Ilie Bolojan propune măsuri pentru reducerea prețului la energie: „Băieții deștepți ne-au blocat sistemul” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Europa FM, că prețul energiei electrice ar putea fi redus cu 10-20% dacă vor fi deblocate investițiile din sistemul energetic. Șeful Guvernului susține că actuala situație este cauzată de alocarea excesivă a avizelor de racordare, care au blocat capacitatea reală de conectare. „Am făcut foarte multe lucruri nelalocul […]
14:10
Avem programul tricolorilor în Liga Națiunilor! Vom juca iarăși ultimul meci la Zenica, în Bosnia # Gândul
Iubitorii naționalei de fotbal au aflat programul meciurilor din grupa B4 a Ligii Naţiunilor, în care vor evolua în ediţia 2026/2027 a competiţiei, conform tragerii la sorţi e joi. Echipa naţională va începe grupa în deplasare, cu Suedia, la 25 septembrie, şi o vor încheia în 17 noiembrie, tot în deplasare, cu Bosnia. Avem programul […]
14:10
Cei care primesc colete deteriorate sau cei care au probleme cu pierderea sau furtul acestora trebuie să știe unde pot face reclamație. În cazul pierderii totale sau parțiale, deteriorării, distrugerii totale sau parțiale sau furtului unei trimiteri poștale, clienții, persoane fizice sau juridice trebuie să se adreseze mai întâi furnizorului de servicii poștale, prin […]
14:10
Ilie Bolojan explică de ce e mai eficient să dea primarii afară decât să le taie din salarii # Gândul
Premierul Ilie Bolojan susține că problema din administrația locală nu este legată de nivelul salariilor pe care le au primarii, ci de dimensiunea aparatului bugetar și cheltuielile pe care statul nu și le mai permite. Bolojan a explicat că o simplă reducere a salariilor nu rezolvă problema dezechilibrelor bugetare dacă numărul de angajați din primării […]
14:00
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, denunță o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor # Gândul
În cadrul unui interviu pentru Mediafax, Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a atras atenția asupra unei „campanii de decredibilizare” care vizează judecătorii și a subliniat că „nu putem să fim naivi să nu vedem elementele”. Liana Arsenie: ”S-au decredibilizat instituțiile, tot ce înseamnă instituțiile autorității judecătorești” Într-un interviu pentru emisiunea OFF The Record […]
14:00
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Asta este recesiunea, asta este Guvernul Bolojan: recesiune, stagflație, inflație foarte mare!” # Gândul
„Politica găunoasă a guvernului Bolojan și-a făcut efectul. Din păcate, acest efect este catastrofal pentru România. Suntem în recesiune economică. Avem deja două trimestre consecutive cu scădere economică. Pe trimestru 4 al anului 2025, scăderea este chiar abruptă față de trimestru 3 al acelui așa an. Aproape 2% scădere într-un singur trimestru. Pe tot anul […]
14:00
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, lansează acuzații grave la adresa primarului general, Ciprian Ciucu. Președintele PSD București îl acuză pe liberal că are „derapaje dictatoriale”, că are „comportament de baron”, iar singura sa preocupare este „de a plânge în tramvai”. Daniel Băluță a subliniat, vineri, într-un interviu pentru HotNews, că PSD nu este de acord cu […]
Acum 6 ore
13:40
Bolojan dă asigurări că recesiunea tehnică e temporară: „În a doua jumătate a anului, economia își va reveni și inflația va scădea” # Gândul
Invitat la Europa FM, premierul Ilie Bolojan a explicat motivele pentru care România a intrat oficial în recesiune tehnică. Premierul a precizat că această situație era inevitabilă și că Executivul a fost nevoit să adopte măsuri de corecție pentru reducerea deficitelor. „Ce s-a întâmplat din vara anului trecut. Am fost cu spatele la zid în […]
13:40
O persoană a murit în București după ce trei mașini au luat foc. Pompierii intervin la această oră # Gândul
O persoană a murit după cu un incendiu a cuprins trei mașini pe o stradă din Sectorul 6, anunță pompierii. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor din sectorul 6 al Capitalei. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent la nivelul unui autovehicul, afectând și alte 3 autovehicule […]
13:40
Radu Puchiu, Institutul Aspen: „Nu trebuie să construim doar o Românie digitală, ci o Românie dezvoltată, în care tehnologia să joace un rol clar” # Gândul
România rămâne în coada clasamentelor europene privind digitalizarea, iar principala provocare nu este lipsa finanțării, ci deficitul de coordonare, competențe și viziune strategică, a susținut, în cadrul Conferinței Europa Connect – România Digitală, Radu Puchiu, director de program în cadrul Aspen Institute România. România se confruntă cu întârzieri semnificative în procesul de digitalizare, potrivit evaluărilor […]
13:30
Șeful NATO ironizează Rusia la Conferința de Securitate de la München: „Vor să pară urși puternici, dar se mișcă prin Ucraina cu viteza unui melc” # Gândul
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a început discursul de la Conferința de Securitate de la Munchen, prin a comenta reuniunea ministerială a NATO de ieri de la Bruxelles. Liderul Alianței Nord-Atlantice spune că a simțit „o schimbare de mentalitate” în rândul liderilor prezenți la masa discuțiilor, relatează The Guardian. „De ani, de decenii, SUA […]
13:20
De ce nu vine apa caldă imediat la robinet. Problemele pe care le poate avea centrala termică # Gândul
Multe persoane se confruntă cu probleme atunci când apa caldă nu curge instant la robinet. Problema poate fi de la centrala termică sau la anumite compartimente precum senzorii ori fluxostatul. Aceste defecțiuni apar foarte des în sezonul rece, iar unele dintre ele sunt destul de serioase. De ce nu vine apa caldă imediat la robinet […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.