Rareș Bogdan îl torpilează pe Bolojan după intrarea în recesiune. „Iei 10 piei tot de pe calul care trage?/”Sper să aibă un plan B”

14:50

Premierul Ilie Bolojan susține că problema din administrația locală nu este legată de nivelul salariilor pe care le au primarii, ci de dimensiunea aparatului bugetar și cheltuielile pe care statul nu și le mai permite. Bolojan a explicat că o simplă reducere a salariilor nu rezolvă problema dezechilibrelor bugetare dacă numărul de angajați din primării […]