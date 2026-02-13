Primăria Constanța promovează stațiile de autobuz inteligente cu ajutorul AI. Reacția cetățenilor
Gândul, 13 februarie 2026 18:50
Primăria Constanţa s-a gândit să folosească AI pentru promovarea staţiilor de autobuz din oraş. Aşa s-a ajuns ca spaţiile deseori murdare, rupte şi fără pic de tehnologie să fie prezentate în contradicţie totală online. Localnicii au reacţionat imediat şi i-au amintit edilului problemele urgente ale oraşului – tot cu AI, l-au făcut pe primar să […]
• • •
Acum 5 minute
19:20
Preşedintele României şi toţi cei pe care acesta îi ascultă în materie de politică externă nu au decis dacă să adere sau nu la inițiativa multilaterală a președintelui Donald Trump, Consiliul Păcii. Se cer clarificări către partea americană, se invocă necesitatea compatibilizării cu Carta ONU, se evocă formule intermediare – inclusiv statutul de observator. Limbajul […]
19:20
Donald Trump anunță susținerea totală pentru Viktor Orban printr-o postare pe Truth Social, cu două luni înainte de alegerile din Ungaria # Gândul
Donald Trump a postat vineri un mesaj de susținere pentru premierul Ungariei, Viktor Orban, cu două luni înainte de cel mai dificil test electoral al lui Orban de la revenirea sa la putere în 2010. Sondajele recente indică faptul că partidul de opoziție din Ungaria, Tisza, condus de Peter Magyar, deține un avans considerabil față […]
Acum 10 minute
19:10
Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie” # Gândul
Ciprian Ciucu îl laudă pe Ilie Bolojan și spune că măsurile asumate de acesta au menținut România pe linia de plutire. Liderii PSD l-au criticat pe premier după ce datele INS au arătat că țara noastră este în recesiune tehnică. Potrivit lui Ciucu, în ultimele luni, scena politică românească a fost marcată de protocoluri de […]
Acum 30 minute
19:00
Ion Cristoiu și-a adunat toate interviurile din pandemie și le-a postat pe blogul personal. Printre cei 150 de invitați este și cel care avea să devină viitorul președinte, Nicușor Dan # Gândul
Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor, a publicat pe blogul său personal – cristoiublog.ro, o arhivă de interviuri realizate în perioada pandemiei COVID-19. Este vorba despre 150 de conversații cu politicieni, jurnaliști, medici și reprezentanți ai societății civile, care surprind temerile și dezbaterile din anii 2020 – 2022. Printre invitați este și cel care avea să […]
18:50
Rareș Bogdan îl torpilează pe Bolojan după intrarea în recesiune. „Iei 10 piei tot de pe calul care trage?/”Sper să aibă un plan B” # Gândul
Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un atac frontal la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând guvernarea că a împins economia României spre recesiune prin creșteri de taxe și măsuri fiscale considerate incoerente. Rareș Bogdan avertizează asupra recesiunii și acuză lipsa unui plan economic coerent Într-o postare amplă publicată pe rețelele sociale, Rareș Bogdan susține că România […]
18:50
Primăria Constanța promovează stațiile de autobuz inteligente cu ajutorul AI. Reacția cetățenilor # Gândul
Primăria Constanța promovează stațiile de autobuz inteligente cu ajutorul AI. Reacția cetățenilor # Gândul
Acum o oră
18:40
Miruță, în discuții la Conferința de Securitate de la München. „Securitatea nu se construiește în discursuri” # Gândul
Ministrul Apărării Radu Miruță a prezentat pe contul oficial de social-media câteva dintre concluziile Conferinței de Securitate de la Munchen, unde s-a întâlnit și cu ministrul Apărării de la Luxembourg, Yuricko Backes, dar și cu omologul său belgian, Theo Francken. Temele principale abordate în cadrul întâlnirii dintre ministrul Radu Miruță și omologul său de la […]
18:40
Cât consumă aerul condiționat, când e dat pe căldură. Cum influențează acest aparat electrocasnic factura la curent, pe timp de iarnă # Gândul
Tot mai multe persoane care au probleme cu încălzirea, recurg la aerul condiționat pentru un confort minim pe timp de iarnă. Însă, înrebarea este cât consumă acest aparat condiționat, dacă este folosit în sezonul rece. Ei bine, un aparat modern cu Inverter de 12.000 BTU poate consuma între 0,8 și 1,5 kW/h pe oră, în […]
18:30
Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a adus o șapcă cu mesajul „Make the UN Great Again” la Conferința de la München. Ce reproșuri aduce Waltz # Gândul
Ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite, Mike Waltz, a atras atenția în cadrul unui panel cu o șapcă de culoarea bleu, simbolizând culorile ONU, cu mesajul „Make the UN Great Again” (Faceți ONU din Nou Mare). Mike Waltz a prezentat șapca în timpul unei discuții de tip panel despre noua ordine mondială internațională și a […]
Acum 2 ore
18:20
Un italian de 75 de ani nu știa că are dreptul la pensie, dar a primit retroactiv peste 100.000 de euro din urmă și va încasa lunar 1.400 de euro # Gândul
Un italian din Genova, în vârstă de 75 de ani, era beneficiar al unei alocații de incluziune, un sprijin financiar destinat persoanelor aflate în situații deosebit de vulnerabile, fără să știe că are dreptul la pensie și nu încasase niciodată acest venit. Ulterior, însă, a primit retroactiv suma de aproape 106.000 de euro și, mai […]
18:20
Un monstru crepuscular a eșuat pe o plajă din Italia. „Unicornul mărilor”, un pește abisal, nu avea ce să caute într-un lighean ca Mediterana # Gândul
Pe o plajă din Italia, în orașul Milazzo, a fost descoperit un pește liocorn (Lophotus lacepede), o specie extrem de rar întâlnită (Lophotus lacepede), eșuat la țărm. Specia este una mezopelagică, ceea ce înseamnă că trăiește la adâncimi mari, în așa-numita „zonă crepusculară” a oceanului, între 200 și 1.000 de metri. Aparițiile în Marea Mediterană […]
18:20
Administrator de firme ride-sharing, sub control judiciar în dosarul DNA cu prejudiciu de 28 mil. lei # Gândul
Procurorii DNA au plasat sub control judiciar administratorul mai multor firme de transport alternativ de persoane, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproximativ 28 de milioane de lei, informează News.ro. Anchetatorii susțin că acesta nu ar fi înregistrat plățile către șoferi și nu ar fi declarat veniturile obținute. Direcția Națională Anticorupție […]
18:10
Dacă ai primit o amendă contravențională acasă, trebuie să știi după cât timp se prescrie acestea și care este termenul legal până când statul poate cere plata. Autoritățile au la dispoziție șase luni pentru a aplica o amendă contravențională, începând de la data săvârșirii faptei, iar recuperarea sumelor prin executare silită este posibilă într-un termen […]
18:10
Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB pentru că a ajuns rezervă, iar Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu portarul de 25 de ani. „El e supărat, vrea și el să meargă la patron. Vrea să facă și el ce a făcut Șut. Atât de supărat e, că a venit să îmi […]
18:00
Germania nu mai este raiul european pentru imigranți. Ce spun românii despre nivelul de viață actual din acestă țară # Gândul
Situația economică devine din ce în ce mai dificilă în Europa pentru românii care au plecat cu ani în urmă peste hotare în căutarea unui trai mai bun. Compatrioții noștri spun că lucrurile s-au schimbat enorm în ultima perioadă. Deși era recunoscută pentru standardul ridicat de viață, nici Germania nu face excepție. Atât cancelarul Friedrich […]
17:30
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan # Gândul
România se află, oficial, în recesiune tehnică, după trei trimestre de scădere economică, înregistrate în 2025, a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, specialistul în economie Adrian Negrescu. Acesta a precizat, de asemenea, că în ultimele luni, indicatorii au arătat o înrăutățire a situație, din cauza taxelor impuse de Guvernul Bolojan și a scăderii puterii de […]
17:30
Urmează testul de foc pentru Guvernul Bolojan. Câciu: „Dacă Fitch păstrează perspectiva negativă asupra României este încă un eșec” # Gândul
Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, a atras atenția că deși agenția Fitch ar putea păstra o perspectivă negativă asupra ratingului României, acoliții lui Bolojan vor ieși în față să-i laude „incompetența”. Fostul ministru al Finanțelor a subliniat că susținătorii lui Bolojan de la nivelul puterii se pregătesc deja să-l laude pe șeful Executivului, în […]
17:30
Un marocan a comis șase jafuri într-o zi în Roma și Ostia, Italia. Ce greșeală de începător l-a dat de gol # Gândul
Un portar marocan, în vârstă de 28 de ani, a comis, cu ajutorul unui pistol, 6 jafuri într-o singură zi la mai multe hoteluri de la Roma şi din localitatea Ostia. Acesta a fost identificat de carabinieri în baza fotografiilor de pe contul său de pe reţelele sociale unde purta pălăria şi ochelarii de soare […]
Acum 4 ore
17:20
PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm” # Gândul
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl avertizează pe premierul Ilie Bolojan că riscă să fie demis din funcție, după publicarea datelor oficiale care arată că România a intrat în recesiune tehnică. „Schimbați-vă sau vă schimbăm”, e mesajul transmis de Claudiu Manda. „Domnule prim-ministru, ați demonstrat ce puteți. Experimentul s-a terminat. Recesiunea economică este un […]
17:20
Conform statisticilor Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), în România există un oraș în care există cei mai slabi șoferi. Mai exact, 4 din 5 candidați pică examenul auto. Este vorba despre Iași, locul unde cei mai mulți candidați au constant cea mai mică rată de promovare… „din prima”. Așadar, acest […]
17:20
Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Élysée pentru a comemora 20 de ani de la asasinarea tânărului evreu francez Ilan Halimi, torturat până la moarte, că Franța este cuprinsă de o „hidră antisemită” care a cuprins „fiecare crăpătură” a societății, scrie France 24. Emmanuel Macron […]
17:20
Gabriela Folcuț, director executiv ARB: “Interoperabilitatea și competențele digitale sunt marile vulnerabilități ale României” # Gândul
Sistemul bancar românesc a avansat rapid în zona digitalizării, însă ritmul transformării depinde de statusul modernizării digitale a administrației publice, de rapiditatea implementării legislației europene sau cea națională și de creșterea competențelor digitale ale populației, a arătat Gabriela Folcuț, director executiv al Asociației Române a Băncilor, în cadrul conferinței EUROPA CONNECT – România Digitală, comunicată […]
17:10
Părinții care vor să își înscrie copiii în grupa pregătitoare în 2026 trebuie să știe că există reguli privind vârsta și condițiile de admitere. Grupa pregătitoare este parte a învățământului primar și are rolul de a face mai ușoară trecerea de la grădiniță la școală. Potrivit regulilor aplicate în ultimii ani, copiii care împlinesc 6 […]
17:10
„Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“ # Gândul
Cancelarul german Friedrich Merz recunoaște că se simte „din ce în ce mai incomod” din cauza incapacității UE de a înregistra progrese semnificative în procesul de aderare. În cadrul sesiunii de întrebări de la Conferința de Securitate de la Munchen, oficialul german a abordat subiectul controversat al extinderii UE, inclusiv în ceea ce privește Muntenegru, […]
17:10
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu explică toate consecințele. “Urmează tiparul unor dinți de fierăstrău” # Gândul
România se află, oficial, în recesiune tehnică, după trei trimestre de scădere economică, înregistrate în 2025, a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, specialistul în economie Adrian Negrescu. Acesta a precizat, de asemenea, că în ultimele luni, indicatorii au arătat o înrăutățire a situație, din cauza taxelor impuse de Guvernul Bolojan și a scăderii puterii de […]
17:10
PSD îl somează pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm” # Gândul
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl avertizează pe premierul Ilie Bolojan că riscă să fie demis din funcție, după publicarea datelor oficiale care arată că România a intrat în recesiune tehnică. „Schimbați-vă sau vă schimbăm”, e mesajul transmis de Claudiu Manda. „Domnule prim-ministru, ați demonstrat ce puteți. Experimentul s-a terminat. Recesiunea economică este un […]
17:00
Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort” # Gândul
Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat un atac public la adresa lui Ilie Bolojan, acuzându-l că ar prezenta distorsionat situația economică a României. Datele economice, motiv de dispută politică Într-o postare publică, Marcel Ciolacu susține că cifrele oficiale prezentate de Eurostat ar contrazice mesajele optimiste promovate de actuala guvernare. Acesta afirmă că România ar fi […]
16:50
România paralelă a guvernului! Premierul Bolojan promite prosperitate din iunie 2026, ministrul său de finante, Alexandru Nazare, susține că deja a venit și că economia duduie. Totul, în ziua în care am aflat cu toții că am intrat în recesiune # Gândul
În ziua în care România a intrat, oficial, în recesiune tehnică, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că țara reintră deja pe drumul cel bun. Asta în timp ce premierul Bolojan promite prosperitate din a doua jumătate a anului. „România menține o creștere de 0,6% în 2025 şi reintră pe drumul cel bun, în ciuda iresponsabilității […]
16:50
Controversă în Germania. Revine Angela Merkel? Ce funcție este vehiculată pentru fostul cancelar al Germaniei # Gândul
În presa germană au apărut în ultimele zile speculații cu privire la o posibilă candidatură a fostului cancelar al Germaniei, Angela Merkel, pentru funcția de președinte. Biroul fostei cancelare a respins zvonurile conform cărora aceasta s-ar afla în cursa pentru a deveni următorul președinte. Speculațiile au fost alimentate de un raport al publicației Bild, care […]
16:50
Primăria Iași înlocuiește toaletele inteligente „vechi”, niciodată folosite, cu WC-uri cu panouri solare și supraveghere video. Prețul este… # Gândul
Toaletele publice moderne cumpărate de primăria din Iași în 2017, la prețuri comparabile cu cele ale unor garsoniere, au devenit istorie. În loc să fie o investiție utilă pentru oraş, multe au ajuns să fie blocate sau defecte. Cu toate acestea, autoritățile locale anunță acum o nouă achiziție. Iar de data aceasta prețul unei singure […]
16:40
Mesajul alarmant al cancelarului Merz, de la Conferința de securitate de la München: „Ordinea mondială, așa cum o știm, nu mai există” # Gândul
Cancelarul german Friedrich Merz le-a transmis un mesaj alarmant aliaților europeni, vineri, la Conferința de Securitate de la Munchen: vechea ordine mondială „nu mai există”. Potrivit oficialului, ordinea internațională „bazată pe drepturi și reguli” a dispărut. În discursul său de deschidere la Conferința de securitate de la München, Merz a afirmat: „Mă tem că trebuie […]
16:40
Neti Sandu nominalizează zodia care își găsește partenerul de viață în 2026: „Jupiter intră în casa dragostei și a copiilor” # Gândul
Neti Sandu și Andreea Marinescu discută despre anul 2026 din perspectiva astrologică: momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit. Sunt semne diferite, multe semne diferite. Aceasta este trăsătura anului: foarte multe noutăți. Să reamintim faptul că Uranus se întoarce în Gemeni. Intrase foarte puțin și acum își reia cursul, unde […]
16:30
Ruxandra Rîmniceanu, consilier strategie BNR:”Avem nevoie de acțiuni clare și coordonate în securitatea cibernetică” # Gândul
Transformarea digitală accelerează inovația în sectorul financiar-bancar, însă aduce și riscuri majore care trebuie gestionate prin coordonare instituțională și implementarea eficientă a legislației europene, a avertizat Ruxandra Rîmniceanu, consilier strategie în cadrul Băncii Naționale a României, în cadrul Conferinței Europa Connect – România Digitală, comunicată de Gândul. Procesul accelerat de digitalizare din sectorul financiar-bancar aduce […]
16:30
Ce înseamnă codurile secrete „1Z” sau „4Z” de pe etichetele de preț LIDL. Indică momentul când produsul expiră, de fapt # Gândul
Un videoclip de mai puțin de 30 de secunde a fost apreciat de aproape 16.000 de ori, iar motivul este surprinzător de simplu: dezvăluie un cod discret de pe etichetele de preț LIDL din Germania pe care, potrivit autorului, 99% dintre clienți nu îl cunosc. Nu este vorba despre o promoție oficială, ci despre o combinație aparent banală de litere […]
16:20
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, transmite că a avut un schimb de opinii la Munchen cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, abordând subiectul viitorului Summit B9, care va avea loc în acest an, la Bucureşti. „Un schimb rapid de opinii cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, alături de ambasadorul nostru la NATO, Dan […]
16:20
Lucian Sănmărtean se confesează: „Mă puneam într-o carapace”. Care e meciul ce i-a schimbat cariera # Gândul
Gabriel Cânu îl are alături pe Lucian Sănmărtean, actual antrenor secund al echipei naționale U21 și fost jucător la cluburi precum Gloria Bistrița, Panathinaikos, Utrecht, FC Vaslui sau Steaua București. Sănmărtean a vorbit la emisiunea „Fotbalul: povestea mea” despre învățămintele deprinse și momentele marcante din cariera sa de jucător, dar și despre modelele pe care […]
16:10
În luna martie, o zodie va scăpa de probleme, iar viața se va schimba în bine, conform astrologilor. Luna martie va fi una de schimbări majore în bine pentru nativii din zodia Berbecului. Astrele lucrează în favoarea lor și le vor deschide noi oportunități. Pentru cei născuți sub acest semn zodiacal, vechile obstacole par […]
16:00
Trei persoane rănite într-un accident produs pe DN19 E, pompierii au intervenit pentru evacuare # Gândul
Trei bărbați au fost răniți într-un accident rutier produs vineri la prânz pe DN19 E, la ieșirea din Fegernic spre Marghita. Doi dintre ei au rămas blocați într-unul dintre autoturisme și au fost evacuați de pompieri, relatează Bihoreanul. Trei răniți, duși la spital Accidentul a implicat două autoturisme și a avut loc între localitățile Fegernic […]
15:40
Ochelarii lui Macron au ajuns și la Conferința de la Munchen. Cum a fost ironizat președintele francez. „Ce s-a întâmplat la Davos, nu trebuie să rămână la Davos“ # Gândul
Preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen, fostul diplomat Wolfgang Ischinger, a deschis evenimentul la care participă zeci de lideri mondiali cu o glumă. Unul dintre cei mai buni experți în politică externă și de securitate ai Germaniei a subliniat că „ceea ce s-a întâmplat la Davos, în urmă cu câteva săptămâni, nu trebuie să […]
15:40
Cristea, adjunct al directorului DNSC: „România avansează în securitatea cibernetică, dar implementarea practică rămâne provocarea majoră” # Gândul
Consolidarea parteneriatului public-privat și aplicarea concretă a legislației europene sunt esențiale pentru creșterea securității cibernetice în România, a afirmat Stelian Cristea, adjunct al directorului Directoratul Național de Securitate Cibernetică, în cadrul Conferinței Europa Connect – România Digitală, comunicată de Gândul. Dialogul dintre instituțiile statului și mediul privat este esențial pentru dezvoltarea securității cibernetice, iar colaborarea […]
Acum 6 ore
15:20
Ilie Bolojan anunță că recesiunea se va încheia în a doua jumătate a anului: E ca atunci când iei antibiotice, trebuie să iei și probiotice # Gândul
Invitat la Europa FM, premierul Ilie Bolojan a explicat motivele pentru care România a intrat oficial în recesiune tehnică. Premierul a precizat că această situație era inevitabilă și că Executivul a fost nevoit să adopte măsuri de corecție pentru reducerea deficitelor. „Ce s-a întâmplat din vara anului trecut. Am fost cu spatele la zid în […]
15:10
”Yellow Submarine” (submarinul galben) este o atracție cu totul inedită din Manawatu–Wanganui, Noua Zeelandă. Una dintre cele mai interesante cazări Airbnb se află în Noua Zeelandă, mai exact în regiunea Manawatu–Wanganui. este vorba despre Yellow Submarine (Submarinul galben), după numele celebrei piese cântate de legendara trupă Beatles. Submarinul galben, care poate găzdui patru persoane, a […]
15:10
Credeați că dricurile sunt doar negre și „joase”? Ei bine, un internaut a publicat a postat pe rețelele sociale un „dric cu etaj”. Dricul mai are însă o și o altă particularitate. El este vopsit într-o culoare „stridentă”, de galben, și pare mai degrabă un „taxi mortuar”. Postarea a stârnit, evident, multe glume pe Internet, […]
15:00
Ziua Îndrăgostiților sau Valentine’s Day are loc anual pe data de 14 februarie. Sfântul Valentin poate fi ocazia perfectă să îi faci persoanei iubite cele mai frumoase declarații ori să îi trimiți un mesaj. 14 februarie reprezintă Ziua Iubirii. Sărbătoarea aceasta este asociată cu Sfântul Valentin. Există mai multe povești despre cine a fost Sfântul […]
15:00
Daniel Băluţă: „PSD a făcut tranziția de la comunism către UE” / Ce spune despre o posibilă alianță cu AUR # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a vorbit vineri, într-un interviu pentru publicul HotNews, despre posibilitatea ca PSD să rupă coaliţia, dar a exclus o alianță cu AUR. „Publicul dumneavoastră este preponderent de dreapta. Foarte mulți oameni au fost manipulați, spun de dimineață până seara că PSD-ul este de vină”, a susținut Băluță în studioul HotNews. […]
14:50
Ilie Bolojan explică de ce e mai eficient ca primarii să dea afară oameni decât să le taie din salarii # Gândul
Premierul Ilie Bolojan susține că problema din administrația locală nu este legată de nivelul salariilor pe care le au primarii, ci de dimensiunea aparatului bugetar și cheltuielile pe care statul nu și le mai permite. Bolojan a explicat că o simplă reducere a salariilor nu rezolvă problema dezechilibrelor bugetare dacă numărul de angajați din primării […]
14:50
Iată marcă era mașina electrică în care o femeie din București a ars de vie. Amintim că, o femeie a murit carbonizată într-o mașină electrică după un incendiu care a cuprins trei autoturisme pe o stradă din Sectorul 6, anunță pompierii. Mașina care a luat foc este un Smart electric, spun sursele Gândul. „În momentul […]
14:50
Circulație blocată pe calea ferată în zona Craiovei timp de două săptămâni. Ce rute sunt afectate # Gândul
Transportul feroviar în sudul țării va funcționa după un program special în perioada 16 februarie – 1 martie 2026, iar călătorii vor fi preluați pe anumite porțiuni cu autobuze, relatează Mediafax. Circulație feroviară restricționată pentru reconstrucția viaductului Circulația trenurilor va fi întreruptă pe firul I între stațiile Banu Mărăcine și Malu Mare, pe linia CF […]
14:50
Ilie Bolojan critică noua amânare a CCR asupra pensiilor magistraților: „Generează o frustrare socială suplimentară” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a criticat noua amânare a Curții Constituționale asupra unei decizii cu privire la reforma pensiilor magistraților. Întrebat la Europa FM despre cea de-a cincea amânare în acest dosar, Bolojan a avertizat că există riscul ca Comisia Europeană să constate neîndeplinirea angajamentelor asumate de România. Consecința ar putea fi pierderea a aproximativ 231 […]
14:50
Cătălin Vasile, consilier AI în Ministerul Economiei, la EUROPA CONNECT România Digitală: „Suntem pe drumul cel bun, însă mai avem mult de recuperat” # Gândul
România a făcut progrese importante în digitalizare și are avantaje competitive precum infrastructura IT și resursa umană, însă dezvoltarea depinde în continuare de educație, reconversie profesională și o abordare strategică a tehnologiei, a afirmat Cătălin Vasile, consilier AI în cadrul Ministerul Economiei, în cadrul conferinței Europa Connect – Digitalizarea României, comunicată de Gândul. Procesul de […]
