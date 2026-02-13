„Nu pot să cred că lumea nu înțelege” MM Stoica, întrebat direct de  insinuările de blat ale lui Sorin Cârțu, care era lângă el în studio

16:30

Ultimul scandal legat de Comitetul Internațional Olimpic pleacă de la o inițiativă cât se poate de pașnică în aparență. Celebrarea celor 130 de istorie ai mișcării olimpice printr-o ediție de tricouri inscripționate cu imaginile emblematice ale tuturor edițiilor de până acum ale Jocurilor.