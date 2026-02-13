Ministrul Energiei anunță că a promovat Memorandumul prin care angajaţii de la CE Oltenia vor primi banii pentru tichetele de masă

16:50

Dogecoin este, probabil, cel mai cunoscut paradox din lumea crypto. A pornit ca o glumă, s-a transformat într-un fenomen global, a ajuns pe buzele oamenilor care nu cumpăraseră niciodată Bitcoin și a reușit, în momente-cheie, să domine conversațiile din industrie mai bine decât proiectele cu echipe serioase, documentație stufoasă și promisiuni tehnice spectaculoase. În 2026, întrebarea nu mai este dacă Dogecoin a fost important, pentru că a fost. Întrebarea reală este dacă mai are combustibil pentru următorul capitol sau dacă a rămas un simbol al unei perioade în care piața se mișca mai mult pe hype decât pe utilitate.