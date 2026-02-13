Premieră: ANRE retrage autorizația de înființare emisă deja pentru un parc eolian. Ce spune șeful instituției
Economica.net, 13 februarie 2026 21:20
ANRE retrage o autorizație de înființare pentru un parc eolian pentru că investitorul nu a făcut în final dovada că are banii să-l facă. Este o premieră, după cum ne-a spus președintele instituției. De asemenea, ANRE a început de mai multă vreme “curățarea” rețelei de ATR-urile fantomă – peste 9.200 MW “pe hârtie” au fost anulați în anul 2025.
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a pus capăt statutului de protecţie temporară pentru Yemen, a declarat vineri secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem (foto), cea mai recentă măsură care vizează imigranţii, relatează Reuters, transmite Agerpres.
Trump îl îndemnă pe Zelenski să se miște dacă vrea să ajungă la un acord de pace cu Rusia
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu "se mişcă", spunând că Rusia vrea să facă o înţelegere, în contextul războiului în desfăşurare din Ucraina, relatează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
Bursa de la București a închis în scădere ședința de tranzacționare de vineri. Rulajul a deășit 188 de milioane de lei
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe majoritatea indicilor şedinţa de tranzacţionare de vineri, iar rulajul total s-a cifrat la 188,39 de milioane de lei (36,98 de milioane de euro).
Ministrul Energiei anunță că a promovat Memorandumul prin care angajaţii de la CE Oltenia vor primi banii pentru tichetele de masă
Ministerul Energiei a promovat, la începutul acestei săptămâni, Memorandumul prin care angajaţii de la CE Oltenia vor primi banii pentru tichetele de masă iar în momentul de faţă decizia finală aparţine premierului, a anunţat vineri seara, ministrul de resort, Bogdan Ivan, transmite Agerpres.
Statele Unite au autorizat vineri cinci giganţi petrolieri, inclusiv patru companii europene, să reia operaţiunile în Venezuela sub supravegherea atentă a Washingtonului, informează AFP, transmite Agerpres.
Primele trenuri noi de la Alstom pentru Interregional Călători au ajuns în București
Primele două trenuri noi Alstom care vor fi repartizate operatorului privat Interregional Călători din Cluj au ajuns vineri dimineața în București, scrie Trainspotting Romania.
Tranzacție mare pe piața jocurilor de noroc. Super cumpără afacerile Maxbet din România și Malta
Compania românească Super Technologies, fostul Superbet, anunță semnarea achiziției companiilor Maxbet România și Maxbet Malta. Tranzacția susține planurile de creștere sustenabilă ale companiei în întreaga regiune a Europei Centrale și de Est (CEE).
Prețurile de consum în SUA au crescut în ianuarie mai puțin decât se estima, dar inflația de bază s-a consolidat
Preţurile de consum în Statele Unite ale Americii au crescut mai puţin decât se estima în ianuarie, dar inflaţia de bază s-a consolidat, după ce companiile au majorat preţurile la începutul anului, ceea ce, alături de stabilizarea pieţei muncii, ar putea permite Rezervei Federale a SUA (Fed) să menţină nemodificate dobânzile pentru o perioadă, transmit AP şi Reuters, relatează Agerpres.
Autostrada Sibiu – Piteşti: Secțiunea 4, cu primul tunel de autostradă, va fi inaugurată în august – secretar de stat
Secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeş a A1 Sibiu - Piteşti, care cuprinde primul tunel veritabil de autostradă din România, va fi dată în trafic în august, potrivit estimărilor menținute de constructorul PORR și prezentate de secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu.
Zbor TAROM spre Paris, întârziat șase ore din cauza unor defecțiuni tehnice. Alte zboruri au fost cu probleme astăzi
Un zbor TAROM de la București spre Paris are o întârziere de șase ore, potrivit companiei.
Șefa OMC Ngozi Okonjo-Iweala spune că susține cererea SUA de reformare a sistemului comercial global
Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, a anunţat vineri că este de acord cu solicitările SUA de reformare a sistemului comercial global, înaintea unei reuniuni importante a instituţiei, luna viitoare, în Camerun, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Ilie Bolojan: Săptămâna viitoare ar trebui să avem adoptate pachetul privind reforma administraţiei publice şi pe cel referitor la măsurile de relansare economică
Săptămâna viitoare ar trebui să avem pachetul privind reforma administraţiei publice şi pe cel referitor la măsurile de relansare economică adoptate, a declarat vineri prim-ministrul Ilie Bolojan.
Acțiunile companiei Bucur S.A. vor intra la tranzacționare pe piața principală a BVB
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa principală administrată de Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a acţiunilor emise de Bucur S.A., a anunţat, vineri, societatea, transmite Agerpres.
Portofoliul de credite acordate de Patria Bank în 2025 a ajuns la suma de 2,21 de miliarde de lei.Segmentuș Agro a înregistrat un salt de 34%
Patria Bank (BVB: PBK), bancă românească orientată spre susținerea companiilor antreprenoriale locale, anunță că a înregistrat în 2025 o evoluție solidă a activității comerciale, atât pe segmentul de persoane juridice, cât și pe cel de retail, conform datelor preliminare privind principalii indicatori operaționali ai băncii pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2025. Rezultatele financiare preliminare aferente exercițiului financiar 2025 vor fi publicate în data de 27 februarie 2026.
Promoție-surpriză la carburanți, în acest week-end, la unul dintre lanțurile mari de benzinării din România
Romepetrol, unul dintre principalele lanțuri de benzinării din România a anunțat azi o promoție supriză la carburanți, valabilă doar în acest week-end. Reducerea este de 15 bani pe litru și se acordă oricui, indiferent de cât alimentează
Traficul feroviar pe firul 1 dintre Rupea și Cața, restricționat în urma unui incident produs de trenul unei companii private
Traficul feroviar pe distanţa Rupea - Caţa, firul 1, este restricţionat temporar ca urmare a unui incident tehnic produs la un tren de marfă aparţinând operatorului Constantin Grup Rail Logistic, informează vineri CFR S.A., transmite Agerpres.
Guvernatorul Californiei Gavin Newsom susține că Europa trebuie să-și continue eforturile de apărare, chiar și fără Trump la putere
Europenii vor trebui să continue să-şi asume un control mai mare asupra propriei apărări, chiar şi fără preşedintele american Donald Trump la putere, a declarat vineri pentru AFP guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, relatează Agerpres.
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la amânarea deciziei CCR în cazul pensiilor magistraţilor, că "aceste amânări sunt nesănătoase din toate punctele vedere pentru încrederea publică", menţionând că e foarte probabil să aibă ca efect constatarea de către Comisia Europeană că ţara noastră nu a îndeplinit acest angajament şi va pierde banii care sunt reţinuţi, aproximativ de 231 de milioane de euro.
Bolojan, despre reactoarele nucleare mici modulare americane de la Doicești care costă 7 miliarde de dolari: Sunt mai fezabile reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă
La o zi după ce a fosta anunțată decizia finală de investiție condiționată pentru centrala nucleară cu SMR americane de la Doicești, premierul Bolojan a spus că acest proiect costă 7 miliarde de dolari, care vor trebui găsiți, iar acest proiect este mai puțin fezabil decât reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă.
Șeful Gazprom Alexei Miller a primit încă un mandat de cinci ani în fruntea companiei
Consiliul de Administraţie al Gazprom a prelungit contractul directorului general Alexei Miller cu încă cinci ani, a anunţat vineri grupul rus, transmite Reuters, relatează Agerpres.
CFR Călători anunță modificări în circulația trenurilor sale pentru lunile martie și aprilie, ca urmare a desfășurării unor lucrări la infrastructura feroviară
Societatea CFR Călători S.A. a anunțat astăzi că vor fi efectuate mai multe modificări în circulația trenurilor, pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară solicitate și efectuate de către CNCF CFR S.A.
Câţi bani a dat România pentru Ucraina prin alocarea NATO, în 2025 – Anunţ de la Bolojan
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, anul trecut, a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO.
Sebastien Ebel, CEO TUI Group: Există oportunități bune de a aduce turiști germani pe litoralul românesc
Sebastian Ebel, șeful celui mai mare grup de turism din lume, a venit la București pentru prima oară în urmă cu două zile. Recunoaște că România nu a fost pe radarul lui până acum, iar în timpul scurt pe care l-a petrecut în țară, șeful TUI a mers și la Constanța, pe litoralul românesc, unde a vizitat mai multe hoteluri.
Dogecoin este, probabil, cel mai cunoscut paradox din lumea crypto. A pornit ca o glumă, s-a transformat într-un fenomen global, a ajuns pe buzele oamenilor care nu cumpăraseră niciodată Bitcoin și a reușit, în momente-cheie, să domine conversațiile din industrie mai bine decât proiectele cu echipe serioase, documentație stufoasă și promisiuni tehnice spectaculoase. În 2026, întrebarea nu mai este dacă Dogecoin a fost important, pentru că a fost. Întrebarea reală este dacă mai are combustibil pentru următorul capitol sau dacă a rămas un simbol al unei perioade în care piața se mișca mai mult pe hype decât pe utilitate.
Grupul românesc Agroland deschide un magazin nou în format MEGA în localitatea Ipotești, din județul Suceava
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, anunță deschiderea primului magazin în format MEGA din acest an, situat în centrul comercial Retail Park Ipotești, județul Suceava.
Grupul chinez ByteDance negociază vânzarea diviziei de jocuri Moonton către saudiții de la Savvy Games – surse Reuters
Compania chineză ByteDance este în negocieri avansate pentru vânzarea Shanghai Moonton Technology, studioul din spatele celebrului joc online Mobile Legends: Bang Bang, către grupul Savvy Games din Arabia Saudită, într-o tranzacţie evaluată între şase şi şapte miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres.
Când spune Bolojan că se va schimba Guvernul: În momentul în care acesta nu va mai putea face ce e necesar, va veni un alt Guvern
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că, în momentul în care actualul Guvern nu va putea face ceea ce este necesar, nu va mai avea susţinere, cu siguranţă va veni un altul, menţionând şi că este posibil ca, dacă această coaliţie nu funcţionează, să vină o alta, în condiţiile în care aritmetica parlamentară dă o majoritate de jumătate plus unu.
România a intrat oficial în recesiune tehnică. Nu este o dramă economică, dar poate deveni una de comportament – Cristina Chiriac, președinte CONAF
România a intrat oficial în recesiune tehnică. Indicatorii confirmă două trimestre consecutive de contracție economică, iar creșterea anuală de aproximativ 0,6% nu contrazice această realitate, ci o explică: economia nu mai avansează, ci încetinește.
Ficantieri mută din Italia în România o parte din producția de componente pentru nave de croazieră
Ficantieri, unul dintre cele mai mari grupuri de construcții navale din lume, mută o parte din producția de componente pentru nave de croazieră din Italia în România, a anunțat compania într-un comunicat de presă privind planul de business pentru 2026-2030.
Banca Centrală a Rusiei a redus vineri dobânda de politică monetară, de la 16% la 15,50%, pe fondul dificultăţilor cu care se confruntă economia, transmite Reuters.
Bolojan a găsit vinovaţii pentru criza din energie: „Băieţii deştepţi" sunt de vină, în mare parte, pentru blocajele din sistem
"Băieţii deştepţi", în mare parte, au blocat sistemul energetic prin investiţii de tip speculativ, a declarat, vineri, prim-ministrul Ilie Bolojan, care a subliniat că este nevoie de modificări de regulamente care să nu mai permită astfel de lucruri.
Rusia va oferi ajutor material pentru Cuba în ciuda „presiunilor foarte puternice" ale SUA
Autorităţile ruse au anunţat vineri că vor oferi ajutor material Cubei în ciuda a ceea ce Moscova a calificat drept "presiuni foarte puternice" din partea Statelor Unite, care au impus un embargou energetic asupra insulei, informează EFE.
Ce spun PSD, USR, AUR şi oamenii din Guvernul Bolojan după ce a fost anunţat oficial că România este în recesiune
România este oficial în recesiune. Iată câteva dintre reacţiile din mediul politic după ce INS a anunţat că economia României a scăzut, în termeni reali, în al patrulea trimestru din 2024, cu 1,9% faţă de trimestrul al treilea din 2024. PIB a scăzut în T3 din 2025 cu 0,2% în termeni reali – faţă de trimestrul precedent şi în creştere cu 1,5% faţă de trimestrul 3 din 2024, conform datelor INS. Datele confirmă că România este în recesiune tehnică, după două contracţii consecutive ale PIB, în termeni reali, față de perioadele imediat anterioare.
Incendiu în Bucureşti – Un mort după ce mai multe maşini au luat foc pe un bulevard aglomerat din Capitală
O persoană a murit, vineri, în urma unui incendiu care a cuprins mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei.
ING reduce prognoza de creștere pentru România pentru 2026, la 1,4%, după un final de an 2025 dificil
Datele preliminare privind PIB-ul publicate astăzi sunt vizibil mai slabe decât se aștepta, situându-se cu mult sub estimările prudente ale ING Bank. Creșterea economică pentru întreg anul 2025 a fost modestă, de 0,6%. "Datorită efectului negativ puternic de reportare, revizuim prognoza de creștere a PIB-ului pentru 2026 de la 1,4% la 0,6%, recunoscând în același timp riscurile de deteriorare a proiecțiilor noastre privind inflația și ratele dobânzilor", arată buletinul ING Bank.
BCR își revizuieste prognoza pentru 2026, crestere economică de doar 1%. Surpriza negatiava a INS dat roade
BCR își revizuiește prognoza de creștere economica la circa 1% pentru 2026, după publicarea ultinelor date economice din trimestrul 4 2025. Scăderea este de la 2,1% la 1%, după ce INS a anunțat scăderea producției industriale cu 1,9%.
PPC construiește o nouă stație electrică la nord de București, în Balotești, investiție de 75 mil. lei. Ce avantaje vor avea clienții
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a început lucrările de construcție la o nouă stație de transformare 110/20 kV în Balotești, cu scopul de a crește capacitatea de racordare și siguranța în alimentarea cu energie electrică pentru clienții din zona localităților Balotești, Corbeanca și Otopeni, arată un comunicat al companiei de distribuție a energiei electrice.
Ministrul Finanţelor spune că „România a reintrat pe drumul cel bun" în ziua în care INS a anunţat că am intrat în „recesiune"
România reintră pe drumul cel bun după ce a menţinut o creştere de 0,6% în 2025, , în ciuda iresponsabilității bugetare din ultimii ani, a declarat vineri, 13 februarie 2026, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, în ziua în care INS a publicat datele privind PIB.
Suntem din nou în ultima bancă a Europei, acum şi în recesiune. România şi Irlanda sunt singurele ţări din UE care au înregistrat un declin care au înregistrat un declin al economiei, în T4 din 2025 (date oficiale Eurostat)
Produsul intern brut a crescut cu 0,3% în zona euro şi în Uniunea Europeană în trimestrul patru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni (când s-a înregistrat un avans de 0,3% în zona euro şi de 0,4% în UE), iar România şi Irlanda sunt singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, arată datele preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
Criză Rusia – Record. Datoria externă de stat depăşeşte 60 de miliarde de dolari, un maximum al ultimilor 20 de ani
Datoria externă de stat a Rusiei, care cuprinde obligaţiile guvernului rus, a ajuns la 61,97 miliarde de dolari la 1 februarie, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor rus, şi reprezintă un maximum al ultimilor 20 de ani, informează vineri EFE.
TUI a intrat direct în România și anunță un stabilirea unui hub IT, plan discutat deja cu Guvernul
Cea mai mare companie de turism din lume a deschis un birou la București. TUI a intrat de data aceasta direct pe piața din România, iar planurile nu se opresc aici.
Cât au crescut preţurile în Bulgaria la prima lună de la trecerea la euro (date oficiale despre inflaţie)
Introducerea euro în Bulgaria se desfăşoară conform aşteptărilor, tranziţia are un efect limitat şi temporar asupra preţurilor, majorând inflaţia lunară în ianuarie cu un nivele estimat de 0,3 - 0,4 puncte procentuale, a afirmat, la Sofia, Dimitar Radev, guvernatorul Băncii Naţionale a Bulgariei (BNB), la un forum economic găzduit de revista The Economist, informează Novinite.
Nouă ofertă pentru Lukoil: Saudiții de la Midad Energy vor să cumpere toate activele internaționale. Oferă exclusiv cash
Compania energetică Midad Energy, susținută de Arabia Saudită, a semnat un acord preliminar (term sheet) pentru achiziționarea activelor sancționate ale Rusiei deținute de Lukoil, într-o competiție cu rivali de talie globală, inclusiv gigantul american de private equity Carlyle Group, tranzacția fiind condiționată de aprobarea autorităților de reglementare din Statele Unite, potrivit a trei persoane familiarizate cu situația citate de Reuters.
OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, va construi un parc fotovoltaic la rafinăria Petrobrazi, arată compania într-un comunicat de presă.
Grupul Renault se retrage din sporturile cu motor. După Dacia, și marca Alpine renunță la un Campionat Mondial
La doar câteva ore după ce informația că Dacia Sandriders va încheia, cu un an mai devreme, participarea la Campionatul Mondial de Rally-Raid, a fost confirmată și retragerea Alpine din Campionatul Mondial de Anduranţă. În Formula 1, Alpine a renunțat la motoarele Renault.
Premierul Ilie Bolojan afirmă că recesiunea tehnică anunţată vineri era inevitabilă şi anticipată, întrucât România a început trecerea de la ”un model bazat pe deficit şi consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiţii, productivitate, export şi disciplină bugetară”. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că intrarea României în recesiune tehnică este ”o ruşine pentru întreaga Coaliţie” și că “este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide”.
Recesiune în România: Cifrele din ianuarie ar putea arăta și mai rău, ce s-ar putea întâmpla cu leul
Cifrele pe luna ianuarie ne vor arăta dacă intrăm cu adevărat în recesiune sau nu. Dacă ne întoarcem la datele din octombrie și noiembrie, când am avut o scadere de 4,5%-4,6% a consumului, ținând cont că în decembrie am avut al 13-lea salariu care a impulsionat ușor consumul, atunci intrăm cu adevărat în recesiune, spune Adrian Codîrlașu, președinte CFA România.
România traversează o fază de corecţie economică, nu o criză structurală; recesiunea tehnică este un semnal de avertizare – analiști financiar-bancaro
Economia României a intrat în recesiune tehnică după două trimestre consecutive de scădere a PIB, însă această evoluţie reprezintă un semnal de avertizare şi nu un verdict definitiv asupra economiei, susţine preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), Flavius Jakubowicz.
