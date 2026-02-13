Macron: În caz de pace în Ucraina, Europa va trebui să-şi definească regulile de coexistenţă cu Rusia

15:50

Nu cred că NATO este vetust. Nu cred că și-a încheiat misiunea. Dar cred că e nevoie de ceea ce italienii numesc aggiornamento. O actualizare politică, strategică și ideologică. Fără NATO, genocidul din fosta Iugoslavie ar fi continuat. Putin a actualizat doctrina jdanovistă a celor două „lagăre”. Occidentul democratic trebuie să actualizeze filosofia rezistenței împotriva […] © G4Media.ro.