Mesaj de luptă pentru olteni Ultrașii Craiovei revin în tribune la derby-ul cu FCSB: „Trișorii din Berceni nu au ce căuta în play-off”
Golazo.ro, 13 februarie 2026 21:50
Peluza Nord Craiova a transmis un mesaj „războinic” înaintea partidei cu FCSB, din etapa #27 a Ligii 1.
• • •
Acum o oră
21:50
Acum 2 ore
21:20
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin, după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank # Golazo.ro
Tottenham a bătut palma cu Igor Tudor (47 de ani) pentru preluarea funcției de antrenor principal al echipei.
21:10
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid # Golazo.ro
Penultima etapă din sezonul regulat al Superligii programează dueluri ce pot fi decisive în lupta pentru play-off
21:00
FCSB are probleme de efectiv în vederea meciului cu U Craiova din campionat, care se va disputa duminică.
20:40
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist: „Nu e un trădător” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a reacționat în legătură cu modul în care Dennis Politic (25 de ani) a fost primit pe „Arcul de Triumf”, de către fanii „alb-roșii”.
Acum 4 ore
20:20
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!” # Golazo.ro
Borussia Dortmund a luat o decizie inedită pentru a crește gradul de conștientizare în rândul fanilor în privința cancerului.
20:20
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Oltenii au obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, în timp ce bucureștenii au fost eliminați din competiție.
20:10
„Ne-au scuipat de ne-au spart” FCSB, probleme cu suporterii la Craiova! Cârțu: „Dar ce, au fost în vreo sală de teatru?” # Golazo.ro
FCSB a avut probleme cu spectatorii gazdelor la meciul de ieri din deplasare, cu U Craiova, scor 2-2
19:50
„Nu pot să cred că lumea nu înțelege” MM Stoica, întrebat direct de insinuările de blat ale lui Sorin Cârțu, care era lângă el în studio # Golazo.ro
Mihai Stoica a vorbit despre comentariile făcute anterior de Sorin Cârțu, despre un posibil blat la Oțelul - FCSB 1-4
19:30
Față-n față cu fostul antrenor Cristi Chivu îl va înfrunta pe Luciano Spalletti în Inter - Juventus: „Exemplu și model” + Gluma făcută la adresa italianului # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat partida cu Juventus, programată în etapa #25 din Serie A.
19:20
Rapid a câștigat un proces de 20.000 € Superliga instanțelor: Jandarmeria pierde tot mai des litigiile cu cluburile de fotbal # Golazo.ro
Rapid a obținut anularea unei amenzi consistente primite de la Jandarmerie după unul dintre derby-urile cu FCSB, din campionatul trecut.
18:40
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa # Golazo.ro
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, se menține într-o formă fizică excelentă la 53 de ani
18:30
„Mi se pare o soluție” Varianta lui Cătălin Munteanu pentru echipa națională, înainte de barajul cu Turcia: „Așa îi motivează și pe ceilalți” # Golazo.ro
Cătălin Munteanu (47 de ani), fostul jucător de la Dinamo și Steaua, a venit cu o propunere de jucător pentru echipa națională.
Acum 6 ore
18:20
Lucrările de demolare a vechii arene din Ștefan cel Mare avansează
18:00
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €” # Golazo.ro
Ștefan Târnovanu (25 de ani) intenționează să plece de la FCSB, după ce a devenit a doua opțiune de portar în lotul lui Elias Charalambous.
17:00
L-a ridiculizat pe Yamal? FOTO. Gestul controversat făcut de Diego Simeone în umilința Barcelonei de la Madrid # Golazo.ro
Atletico Madrid - Barcelona 4-0. După al treilea gol al gazdelor, reușit de Ademola Lookman, Diego Simeone l-a luat peste picior pe Lamine Yamal.
17:00
FCSB, obligată să plătească 40.000 € Litigiul este legat de transferul lui David Kiki de la Farul » Motivul pentru care Becali refuza să facă plata # Golazo.ro
Comisia de Recurs a FRF a decis joi, 12 februarie, că FCSB trebuie să achite 40.000 de euro agenției de impresariat Bestway Soccer Ltd, implicată în transferul fundașului David Kiki, adus de la Farul în vara lui 2024.
16:30
Ultimul scandal legat de Comitetul Internațional Olimpic pleacă de la o inițiativă cât se poate de pașnică în aparență. Celebrarea celor 130 de istorie ai mișcării olimpice printr-o ediție de tricouri inscripționate cu imaginile emblematice ale tuturor edițiilor de până acum ale Jocurilor.
Acum 8 ore
16:10
Cristina Vărzaru, fosta marea handbalistă a României, va fi noul noul manager al secției de handbal al CS Rapid Bucureşti.
16:00
„Bravo, Vassaras!” Adrian Porumboiu, reacție neașteptată între cele două meciuri Universitatea Craiova - FCSB # Golazo.ro
Cel de-al doilea meci dintre olteni și campioană îl va avea la centru pe Marian Barbu. Fostul arbitru FIFA Adrian Porumboiu explică argumentele pe care le are când susține că Barbu e peste Istvan Kovacs.
15:30
Daniel Popa s-a întors în România Plecat pe ușa din spate de la FCSB, atacantul a semnat cu cea mai slabă echipă din Liga 1 # Golazo.ro
Daniel Popa, fostul atacant al celor de la FCSB, a fost transferat de Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1.
15:30
„Armstrong mi-a zis ce s-a întâmplat” Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre conflictul dintre jucător și Munteanu: „Îi mulțumesc lui Dorinel pentru asta” # Golazo.ro
Dinamo - Hermannstadt 2-0. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a venit cu precizări legate de conflictul dintre Danny Armstrong și Dorinel Munteanu.
15:20
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică # Golazo.ro
Florin Tănase a jucat doar 7 minute în confruntarea cu Universitatea Craiova, de joi, în ultima etapă a fazei grupelor Cupei României. Apoi a acuzat probleme musculare și a cerut schimbare.
15:00
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat # Golazo.ro
Dinamo - Hermannstadt 2-0. „Câinii” au obținut victoria în ultima etapă din Cupa României, dar finalul partidei a fost marcat de mai multe scandări rasiste.
14:50
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România # Golazo.ro
Ana Bărbosu are un nou avocat în dosarul WADA (n.r. World Anti-Doping Agency). Acesta e Howard Jacobs, cel care a apărat-o, la recurs, și pe Simona Halep în fața Tribunalul de Arbitraj Sportiv (n.r. TAS)!
Acum 12 ore
14:10
Furie la FCSB Mihai Stoica atacă arbitrajul: „Ori ai o problemă cu Becali, ori cu continuatoarea Stelei” » Motivul bizar pentru care Olaru n-a jucat cu U Craiova # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la arbitrajul din ultimele meciuri jucate de roș-albaștrii.
13:40
„Nu am reprezentat România” Federația de Atletism și sportivii care au participat la un concurs în Rusia explică dacă vor exista consecințe # Golazo.ro
După ce GOLAZO.ro a scris că Andrei Rareș Toader, Elena Andreea Taloș și Diana Ana Maria Ion au fost prezenți la Moscova pentru a participa la concursul „Russian Winter” și că riscă să fie suspendați de World Athletics, Federația Română de Atletism a oferit o primă reacție.
13:10
Liga 1, etapa #27 LIVE de la 20:00, Petrolul - FC Argeș » Toate partidele + clasamentul actualizat # Golazo.ro
Etapa #27 din Liga 1 debutează astăzi cu duelul dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș, de la ora 20:00.
13:00
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare” # Golazo.ro
Doctorul Bertrand Sonnery-Cottet, specialist în problemele la genunchi, a vorbit despre accidentarea gravă suferită de Lindsey Vonn.
12:30
12:20
Flick a făcut scandal Antrenorul Barcelonei, furios pe arbitraj după umilința cu Atletico: „O mizerie!” » Catalanii vor să depună plângere # Golazo.ro
Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Hansi Flick, antrenorul catalanilor, a criticat dur arbitrajul din prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei.
12:00
CIO, în mijlocul unui nou scandal Organizația e criticată dur, după ce s-a aflat că vinde tricouri cu JO din Germania nazistă » Cum se apără # Golazo.ro
Comitetul Olimpic Internațional (CIO) este în centrul unei alte controverse.
11:20
Șocat de adversarele României Ciprian Marica, fără cuvinte după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor: „Nu știu la ce să sperăm” # Golazo.ro
Ciprian Marica, fostul atacant al echipei naționale, a rămas șocat după ce România și-a aflat adversarii din Liga Națiunilor.
11:10
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și două nume surprinzătoare la VAR # Golazo.ro
Universitatea Craiova - FCSB 2-2, de joi, în Cupa României, a produs un mare scandal în jurul arbitrajului. Duminică se va juca al doilea meci direct, de această dată cu o miză mult mai mare.
11:00
Programul „tricolorilor” în Liga Națiunilor Când va juca România cu Polonia, Bosnia și Suedia » 6 meciuri „de foc” în mai puțin de două luni # Golazo.ro
La o zi după tragerile la sorți pentru grupele Ligii Națiunilor, România a aflat deja când va disputa meciurile din acest an. Detalii, mai jos.
10:50
Se spune că vineri 13 este o zi a ghinionului, dar astăzi sperăm să infirmăm acest mit cu un bilet în cota 6.14 pentru care am ales selecții din meciurile Borussia Dortmund – Mainz, Pisa – AC Milan și Petrolul Ploiești – FC Argeș.
10:40
Tănase, ținta oltenilor FOTO. Mesajul vulgar afișat de un fan la meciul U Craiova - FCSB » Starul campioanei, luat peste picior # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Fanii olteni prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco” au profitat de meciul din Bănie pentru a-i transmite un mesaj cu tentă jignitoare lui Florin Tănase (31 de ani), jucătorul campioanei.
10:30
Devoratorul de antrenori Furiosul patron al lui Nottingham a dat afară trei în 5 luni. Vrea un nume care a rezistat o jumătate de an cu el! # Golazo.ro
Evangelos Marinakis l-a concediat și pe Sean Dyche, în noaptea de miercuri spre joi, după ce i-a demis pe Nuno Espirito Santo (septembrie) și Ange Postecoglou (octombrie)
10:20
„Nu înțeleg ce vrea FCSB de la viață” Analiștii, uluiți după eliminarea campioanei din Cupa României: „Mă declar total depășit” # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Comentatorul TV Emil Grădinescu a vorbit despre jocul prestat de echipa campioană în ultimul meci din grupele Cupei României.
09:50
CIO este un for antipatizat de opinia publică, dar președintele Ucrainei greșește când îl acuză pentru că un sportiv ucrainean a fost eliminat din cauza mesajelor de pe cască.
09:30
Opinia expertului după U Craiova - FCSB Un fost mare arbitru din Spania a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la golul oltenilor » A fost henț sau nu? # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Alfonso Perez Burrull, fost arbitru spaniol cu peste 200 de meciuri conduse în La Liga, a analizat faza controversată de la preluarea lui Luca Băsceanu, din minutul 54.
Acum 24 ore
09:10
Trei români, suspendați pentru că au fost în Rusia? Sportivii ar putea fi interziși la Mondiale pentru că au participat la un concurs în Moscova # Golazo.ro
Andrei Rareș Toader, Elena Andreea Taloș și Diana Ana Maria Ion au răspuns „prezent” la cea de-a 35 ediție a competiției „Russian Winter” desfășurată la Moscova pe 7 februarie 2026. Pentru a lămuri dacă sportivii români au voie să participe la competiții organizate de Rusia, agresoare în războiul cu Ucraina, GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Constantina Diță, președinta Federației Române de Atletism (n.r. FRA) și cu Octavia Brosser, antrenoarea Elenei Andreei Taloș.
02:30
Barcelona, umilită în Cupă FOTO. Atletico Madrid i-a ridiculizat pe catalani în prima manșă a semifinalelor + faza controversată analizată 8 minute de VAR # Golazo.ro
Atletico Madrid a învins-o pe Barcelona, scor 4-0, în turul semifinalei de Copa del Rey. Catalanii au nevoie de o minune la meciul retur pentru a spera la o calificare în finală.
00:20
„E jenant să susții asta” Mesajul postat de MM Stoica după ce FCSB a fost eliminată din Cupă # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al „roș-albaștrilor”, a postat pe rețelele de socializare un mesaj după ce echipa sa a fost eliminată din Cupa României.
00:10
„Mă gândesc doar la acel meci” Coelho, mesaj războinic după ce U Craiova s-a calificat în sferturile Cupei: „Mai sunt 12 puncte, vrem cât mai multe” # Golazo.ro
U CRAIOVA - FCSB 2-2. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul grupării din Bănie, s-a declarat mulțumit de prestația fotbaliștilor care i-au înlocuit pe titularii obișnuiți.
00:10
„Am văzut imaginile!” Charalambous contestă golul 2 al oltenilor + Ce spune despre revanșa cu Craiova de duminică # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Elias Charalmabous, antrenorul campioanei, a vorbit despre rezultatul din Bănie.
00:00
Verdictul specialistului FOTO. Ce a spus Porumboiu despre hențul cerut de FCSB: „Decizia e una clară!” # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Adrian Porumboiu (75 de ani), fost arbitru FIFA, a vorbit despre hențul cerut de campioana României la al doilea gol marcat de olteni.
12 februarie 2026
23:50
„Cât de idiot poți să fii?” Gigi Becali a răbufnit după eliminarea din Cupă: „Nu-mi mai arătați faza! Cine știe ce jigniri îi mai aduc” # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a fost furios după meciul cu oltenii din Cupa României.
23:10
Campioana a ieșit din nou prematur din cursa pentru Cupa României, numai că jocul, trebuie să dea de gândit oltenilor pentru meciul de peste mai puțin de 4 zile. Un 2-2 final care premiază totuși fotbalul spectaculos
23:00
Să ne pregătim de asediu! GOLAZO.ro decriptează rivalii din Liga Națiunilor B. Toți au atacuri tari. Nu scăpăm de Lewandowski! # Golazo.ro
„Tricolorii” nu au cei mai puternici adversari din Liga Națiunilor B, dar și polonezii, și bosniacii, și suedezii au jucători de mare calitate în ofensivă. O provocare uriașă pentru apărarea noastră
