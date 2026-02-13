Șocul Jocurilor Olimpice! Ilia Malinin, colaps ISTORIC la programul liber! Mikhail Shaidorov a luat aurul

16:50

Britanicul Lando Norris (26 de ani) a venit cu o replică adică după declarațiile date de rivalul său, Max Verstappen.În pline teste la Bahrain, Max Verstappen a vorbit despre noile monoposturi de Formula 1, după schimbarea de regulament, declarând că: „Se simte mai mult ca Formula E pe steroizi. Îmi place să merg cu pedala la pământ, iar în acest moment, nu poți conduce așa. Din punct de vedere al pilotajului nu este amuzant”. ...