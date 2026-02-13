Scandal în Franţa după spitalizarea unui tânăr de 23 de ani din gruparea identitară de extremă dreapta Némésis, după ce a fost bătut la Lyon de presupuşi antifascişti în marja unei conferinţe a eurodeputatei Rima Hassan, la Lyon
13 februarie 2026
Un bărbat în vârstă de 23 de ani, membru al grupării identitare Némésis (extremă dreapta) căreia-i asigura serviciul de ordine, potrivit grupării, a fost spitalizat vineri seara, după ce a fost bătut la Lyon, joi, de către mai multe persoane suspectate de faptul că fac parte dintr-un grupuscul antifascist, relatează France24.
Echipa germană Borussia Dortmund a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia FSV Mainz, în etapa a 22-a din Bundesliga.
Dr. Joseph Pop Prefit: Drogurile sunt accesibile. Poate mitul că drogurile sunt accesibile doar în mediul urban nu mai corespunde realităţii. Avem foarte mulţi pacienţi din mediul rural care spun că îşi procură substanţele din localitatea în care trăiesc # News.ro
Numărul tinerilor care au ajuns anul trecut la Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelor pentru Tineri ”Sfântul Stelian” din Bucureşti a crescut cu peste opt procente faţă de anul anterior, arată statisticile oficiale. Medicul Joseph Pop Prefit, psihiatru în cadrul centrului, a explicat că aceste statistici ”reflectă realitatea”, arătând că accesul la stupefiante nu este facil doar în mediul urban mare, ci şi în localităţile mici.
Anchetă în Franţa, în urma arderii unei păpuşi uriaşe cu efigia lui Jordan Bardella la un carnaval în Ţara Bascilor. Manechinul purta o brasardă cu mesajul "I LOVE MARINE” # News.ro
Parchetul din Bayonne, în Pyrénées-Atlantiques, a anunţat vineri că a deschis o anchetă după ce o păpuşă uriaşă cu efigia lui Jordan Bardella, preşedintele Partidului Rassemblement National (RN, extremă dreapta), a fost arsă în urmă cu câteva zile la un carnaval tradiţional în Ţara Bascilor, relatează AFP.
Dr. Joseph Pop Prefit: Pacientul trebuie văzut ca o bucată dintr-un întreg/ Mulţi aparţinători au o viziune un pic eronată, pe principiul: ”dacă ar vrea, s-ar lăsa, dar nu vrea, nu are voinţă, nu are motivaţie” # News.ro
Medicul psihiatru Joseph Pop Prefit, de la Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelor pentru Tineri ”Sfântul Stelian” din Bucureşti, afirmă că fiecare tânăr dependent de droguri este ”o parte a unui întreg” care este familia sa, iar susţinerea familiei în procesul de dezintoxicare este extrem de importantă. El arată că nu rareori familiile celor care se prezintă la camera de gardă a centrului consideră că, dacă ar vrea să renunţe la droguri, tinerii dependenţi ar putea-o face singuri, medicul explicând că această abordare este una greşită.
La 40 de ani şi după o carieră de 21 de ani în NBA, Chris Paul a anunţat vineri că se va retrage din activitatea competiţională. Cu puţin timp înainte, Toronto Raptors l-a înştiinţat că l-a concediat.
Dr. Joseph Pop Prefit: Adicţia este o boală cronică. Cu cât perioada de consum este mai lungă, cu atât anumite tipare sunt stabilizate şi s-au impregnat în comportamentul pacientului, în consecinţă devine şi mai greu de modificat acest comportament # News.ro
Dependenţa de droguri este o boală cronică, iar tratamentul pentru aceasta depinde de mulţi factori, inclusiv de perioada în care pacientul a consumat droguri sau de tipul opiaceelor folosite, spune medicul Joseph Pop Prefit de la Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelor ”Sfântul Stelian” din Bucureşti.
Meciul Petrolul-FC Argeş: Dănuţ Coman – Să ne spună clar şi ne oprim: jucăm în play-out şi gata! Îşi bat joc de noi şi de munca noastră # News.ro
Dănuţ Coman, preşedintele clubului FC Argeş, a fost vehement împotriva arbitrului Radu Petrescu, despre care consideră că a viciat rezultatul meciului cu Petrolul, 1-2.
Meciul Petrolul-FC Argeş: Bogdan Andone – Mai avem trei etape în care trebuie să jucăm la victorie # News.ro
Bogdan Andone, antrenorul echipei FC Argeş, nu a comentat arbitrajul din meciul cu Petrolul, pierdut vineri seara, la Ploieşti, scor 1-2, dar a recunoscut că piteştenii sunt obosiţi după forcingul din ultimele două săptămâni.
Traian Băsescu: Reducerile de personal nu înseamnă reformă/ Reforma administrativă înseamnă că faci reorganizarea administrativă a ţării, să rămâi cu opt judeţe mari/ E o rezistenţă mare la reorganizarea administrativă, dar va trebui făcută # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu susţine că reducerile de personal nu înseamnă reformă, el explicând că reforma implică reorganizarea administrativă şi existenţa a doar opt regiuni, cu tot atâtea instituţii deconcentrate, în loc de 42. Băsescu spune că există ”o mare rezistenţă” din partea politicienilor în ceea ce priveşte această reorganizare, subliniind că şi în mandatele sale a ”stimulat” Guvernul să o realizeze, însă nu a avut majoritatea necesară în acest sens.
Băsescu: Aş lua recesiunea tehnică ca fiind un semnal de alarmă/ Măsurile nu sunt ale lui Ilie Bolojan, măsurile sunt ale coaliţiei/ Dacă vă uitaţi la PSD, ei parcă nu ar fi fost la guvernare când s-a produs dezastrul # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că recesiunea tehnică înregistrată de România trebuie privită ca un ”semnal de alarmă”, amintind că inclusiv din punctul de vedere al economiştilor recesiunea tehnică reprezintă doar un semnal, iar diferenţa dintre recesiunea tehnică şi recesiunea economiei este una semnificativă. ”Măsurile nu sunt ale lui Ilie Bolojan, măsurile sunt ale coaliţiei. Nimic nu a putut să facă Bolojan fără coaliţie şi toate măsurile pe care le-au luat au fost aprobate şi de PSD şi de PNL şi de USR şi de minorităţi şi de UDMR”, afirmă Băsescu.
Echipa ploieşteană Petrolul a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Argeş, în etapa a 27-a din Superligă.
Doi morţi şi un rănit în SUA, într-un atac armat în campusul Universităţii Statului South Carolina, la Orangeburg # News.ro
Două persoane au fost ucise, iar alta rănită, într-un atac armat, joi seara, în campusul Universităţii Statului South Carolina, a anunţat instituţia - al treilea atac armat începând din octombrie la această universitate, relatează AFP.
Lindsey Vonn spune că mai are nevoie de cel puţin încă două operaţii la piciorul fracturat - VIDEO # News.ro
Lindsey Vonn va fi supusă sâmbătă unei noi intervenţii chirurgicale la piciorul stâng fracturat, la spitalul italian unde este internată. „Apoi voi putea, probabil, să mă întorc acasă”, a precizat starul american, potrivit NBC News.
Dragoş Pîslaru: Nu, nu Bolojan a dus România în gard în cele câteva luni de când e prim-ministru. România a fost dusă în gard ca rezultat al strategiei economice geniale a guvernelor conduse de economistul nostru minune de la Buzău # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, având studii economice, poate explica faptul că ”recesiunea e de fapt o însănătoşire dramatică a modelului de creştere economică”, în timp ce ”politicieni habarnişti” îl critică pe premierul Ilie Bolojan. ”Nu, nu Bolojan a dus România în gard în cele câteva luni de când e prim-ministru. România a fost dusă în gard ca rezultat al strategiei economice geniale a guvernelor conduse de economistul nostru minune de la Buzău şi gaşca lui de experţi”, consideră Pîslaru.
Un bărbat înarmat cu un cuţit ameninţă jandarmi la Arcul de Triumf, la Paris. Suspectul, rănit grav prin împuşcare, între viaţă şi moarte, de către un jandarm. Parchetul Antiterorist deschide o anchetă # News.ro
Un bărbat înarmat cu un cuţit a fost arestat vineri seara, după ce a ameninţat jandarmi, la Arcul de Triumf, Paris, relatează Le Figaro şi BFMTV.
Traian Băsescu: Eu acum aş chema Fondul Monetar Internaţional/ Cred eu că actuala coaliţie nici tehnic şi nici politic nu îşi asumă ceea ce trebuie făcut pentru redresarea economiei româneşti # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că, în opinia sa, statul român ar trebui să solicite intervenţia Fondului Monetar Internaţional (FMI) având în vedere situaţia economică a României, el explicând că face această sugestie pentru că ”actuala coaliţie nici tehnic şi nici politic nu îşi asumă ceea ce trebuie făcut pentru redresarea economiei româneşti”.
Grindeanu: Nici PSD, nici UDMR, nici minorităţile nu s-au băgat la bine în poză, ci au stat acolo cu premierul Bolojan, strângând din dinţi şi făcând faţă criticilor/ PSD nu s-a opus niciodată reformei! Ni s-au propus în Coaliţie doar tăieri, nu reforme # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că ”nici PSD, nici UDMR, nici minorităţile nu s-au băgat la bine în poză”, ci au fost alături de premierul Bolojan, ”strângând din dinţi şi făcând faţă criticilor”. ”PSD nu s-a opus niciodată reformei! Ni s-au propus în Coaliţie doar tăieri, nu reforme structurale”, susţine el.
FC Barcelona, readmisă în organizaţia European Football Clubs după renunţarea la Super Liga Europeană # News.ro
FC Barcelona a fost readmisă în unanimitate ca membru al organizaţiei European Football Clubs (EFC) după ce a rupt oficial legăturile cu controversatul proiect al Super Ligii Europene, a anunţat vineri clubul din LaLiga.
Preşedintele american Donald Trump îi cere vineri omologului său ucrainean Volodimir Zelenski ”să se mişte” şi să ajungă la un acord cu Rusia, înaintea unei noi runde de negocieri prevăzută săptămâna viitoare la Geneva, relatează AFP.
China este pregătită să ofere ”un nou ajutor umanitar” Ucrainei, îi spune la MSC Wang Yi lui Andrii Sîbiga # News.ro
China este pregătită să ofere ”un nou ajutor umanitar” Ucrainei, i-a spus vineri ministrul chinez de Externe Wang Yi omologului său ucrainean Andrii Sîbiga, în marja Conferinţei Securităţii de la Munchen (MSC), relatează AFP.
Cel puţin doi marinari răniţi în urma unei coliziuni între un distrugător şi o navă de realimentare americane, la Marea Caraibilor, după ce un militar cade peste bord din nava amfibie de asalt USS Iwo Jima şi moare # News.ro
Cel puţin doi marinari au fost răniţi într-o coliziune între un distrugător şi o navă de realimentare cu carburant americane, în timpul unei operaţiuni de transfer de mărfuri, la Marea Caraibilor, potrivit unor imagini postate pe reţele de socializare de către un membru de echipaj, relatează BBC News.
Argeş: Jaf la o sală de jocuri din Câmpulung. Poliţia a deschis o anchetă pentru a-l identifica pe autor, care ar fi intrat mascat şi ar fi ameninţat-o pe casieriţă cu o armă # News.ro
Poliţiştii din judeţul Argeş au deschis o anchetă în cazul unui jaf comis la o sală de jocuri din municipiul Câmpulung, de unde a fost furată suma de 12.000 de lei. Presa locală notează că autorul este un bărbat mascat, care a folosit o armă pentru a o ameninţa pe casieriţă. Poliţiştii fac verificări pentru identificarea autorului.
Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov: Îmi doresc de la premierul României să se aşeze la masă şi să negocieze cu toţi factorii politici: Dacă nu are susţinerea coaliţiei, nu are cum să rămână premier. Dar nu cred că asta aşteaptă românii de la noi # News.ro
Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a declarat vineri seară că îşi doreşte de la premierul României să se aşeze la masă şi să negocieze cu toţi factorii politici şi economici, el arătând că aritmetica parlamentară arată că, dacă nu are susţinerea coaliţiei, Ilie Bolojan nu are cum să rămână premier, dar nu crede că asta aşteaptă românii de la ei, în acest moment. El a admis că, dacă legea bugetului nu trece de Parlament, probabil că urmarea este aceeaşi, şi anume că premierul nu mai poate rămâne în funcţie.
JO Milano Cortina: TAS a respins apelul ucraineanului Vladislav Heraskevich, descalificat din cauza unei căşti comemorative # News.ro
Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins vineri apelul sportivului ucrainean Vladislav Heraskevich, după ce acesta a fost descalificat din competiţia de skeleton a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina, din cauza unei căşti care contravenea regulamentului oficial.
Ministrul Radu Miruţă, întrevederi cu reprezentanţi ai industriei europene de Apărare, la München # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut, vineri, în marja Conferinţei de Securitate de la München (Munich Security Conference - MSC), întrevederi cu reprezentanţi de nivel înalt ai industriei europene de Apărare, ai sectorului tehnologic şi ai unor organizaţii de analiză strategică.
Super Technologies (Super), companie românească şi unul dintre cele mai importante grupuri de tehnologie şi divertisment pe plan internaţional, anunţă semnarea achiziţiei companiilor Maxbet România şi Maxbet Malta. Super va prelua operaţiunile şi portofoliul de clienţi Maxbet, urmând să integreze acest nou brand în ecosistemul său de produse de divertisment. Tranzacţia va fi finalizată după obţinerea aprobării din partea Consiliului Concurenţei.
Un avocat din Minnesota, în vârstă de 54 de ani, a devenit cel mai în vârstă sportiv american participant la Jocurile Olimpice de iarnă # News.ro
Riscurile erau mici, iar momentul era propice pentru un avocat specializat în cazuri de vătămare corporală, în vârstă de 54 de ani, câştigător de şase ori al titlului „Avocatul anului din Minnesota”, să scrie o pagină de istorie la Jocurile Olimpice. Era finalul meciului de curling masculin dintre SUA şi Elveţia, joi, iar echipa americană era condusă cu 8-2. Echipa a cerut o înlocuire. Rich Ruohonen, din Brooklyn Park, Minnesota, a păşit pe gheaţă. Şi-a urmărit piatra, muşcându-şi buza până când aceasta a ajuns în siguranţă în partea stângă a casei, relatează AP.
Un bărbat de 44 de ani care a fost dat dispărut de familie este căutat, vineri seară, de scafandri şi de pompieri cu bărci, inclusiv una cu sonar, în apele Lacului Surduc din judeţul Timiş.
Nicuşor Dan, după anunţul privind recesiunea tehnică: Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale şi mai puţin de zgomot şi lozinci. Iar dumneavoastră, cetǎţenii, continuaţi să puneţi presiune pe decidenţi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a venit, vineri seară, cu un mesaj, după anunţul INS privind intrarea economiei în recesiunea tehnică, el arătând că responsabilii politici trebuie să se preocupe mai mult de problemele structurale şi mai puţin de zgomot şi lozinci. Şeful statului le cere cetǎţenilor să continue să pună presiune pe decidenţii politici.
Celebrul institut american de sondarea opiniei publice Gallup încetează să mai măsoare popularitatea preşedinţilor, o practică veche de aproape 90 de ani # News.ro
Celebrul institut american de sondare a opiniei publice Gallup va înceta să mai măsoare popularitatea preşedinţilor, punând capăt unei practici vechi de aproape 90 de ani, potrivit ziarului The Hill, relatează AFP.
Tineretul Naţional Liberal, replică pentru Marcel Ciolacu: Ne cerem scuze noi, în numele PSD, că Ciolacu ne-a minţit şi pentru faptul că în 2024, Marcel Ciolacu ne-a băgat în recesiune tehnică # News.ro
Tineretul Naţional Liberal a venit, vineri seară, cu o replică pentru social-democratul Marcel Ciolacu, după atacurile acestuia la adresa premierului Ilie Bolojan: ”Ne cerem scuze noi, în numele PSD, că Ciolacu ne-a minţit şi pentru faptul că în 2024, Marcel Ciolacu ne-a băgat în recesiune tehnică”, este mesajul tineretului liberal.
Oţelul Galaţi, după ce Tribunalul Galaţi a dispus la 4 februarie deschiderea procedurii insolvenţei: Decizia a fost suspendată. Activitatea clubului se desfăşoară normal # News.ro
Clubul Oţelul Galaţi a anunţat, vineri, că “problemele juridice create ca urmare a unei cereri de insolvenţă formulate împotriva clubului, au fost gestionate cu succes”. Precizarea vine la o zi după ce gruparea gălăţeană anunţa că Tribunalul Galaţi a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei în urma unei cereri formulate de un creditor, însă sublinia că “obligaţia financiară care a stat la baza acestei cereri a fost achitată integral de către club”.
Preşedintele Comisiei de învăţământ din Camera Deputaţilor: ”Tinerii trebuie să înţeleagă că statul nu este un adversar” # News.ro
Alexandru-Mihai Ghigiu, deputat şi preşedinte al Comisiei de Învăţământ din Camera Deputaţilor, a declarat, în cadrul emisiunii „Viitor pentru România” difuzată de Prima News, că reforma autentică a educaţiei nu poate avea loc fără o legătură directă şi funcţională între şcoală, administraţie şi mediul economic.
Iaşi: Medic cardiolog, trimis în judecată pentru că ar fi luat mită de la doi pacienţi, sumele de 200 de lei, respectiv 100 de lei # News.ro
Medicul cardiolog Ovidiu Mitu din cadrul Spitalului ”Sfântul Spiridon” din Iaşi a fost trimis în judecată de procurori, fiind acuzat că a luat mită de la doi pacienţi, de 200 de lei, respectiv 100 de lei. De asemenea, au fost trimişi în judecată cei doi pacienţi, pentru dare de mită.
Trei bune practici care merită aplicate în toate şcolile. Vicepreşedintele ADR: „Copiii de 13 ani m-au luat pe nepregătite cu întrebări despre UE şi geopolitică” # News.ro
Vicepreşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, Andrei Niculae, a declarat la Prima News că a fost surprins de nivelul de interes şi de pregătire al unor elevi de 13–14 ani, care i-au adresat întrebări „dificile” despre Uniunea Europeană, geopolitică şi economie.
Fiul ultimului şah al Iranului, Reza Pahlavi, îi îndeamnă pe iranieni la noi acţiuni antiguvernamentale în paralel cu manifestaţii la Munchen, Toronto şi Los Angeles. Guvernul iranian lansează p Comisie de anchetă după contestare # News.ro
Fiul exilat în Statele Unite al ultimului şah al Iranului, Reza Pahlavi, îi îndeamnă pe iranieni la alte acţiuni de protest, în paralel cu manifestaţii în străinătate, înaintea unui discurs prevăzut vineri la Conferinţa Securităţii de la Munchen (MSC), relatează AFP.
Mihaela Nabăr: „Educaţia de calitate începe cu relaţia dintre profesor şi elev. Nu putem vorbi despre excelenţă fără încredere” # News.ro
Directorul Executiv al World Vision România, Mihaela Nabăr, a declarat, în cadrul emisiunii „Viitor pentru România” difuzată de Prima News, că fundamentul unei educaţii de calitate nu este reprezentat exclusiv de resurse sau infrastructură, ci de relaţia autentică dintre profesor şi elev şi de cultura organizaţională a şcolii.
Secretarul american al Sănătăţii Robert F. Kennedy Jr provoacă un scandal după ce-şi evocă trecutul de toxicoman. ”Nu mi-e frică de microbi. Am prizat cocaină pe chiuvete în toalete”, declară el într-un podcast # News.ro
Controversatul secretar american al sănătăţii Robert F. Kennedy Jr provoacă un nou scandal după ce şi-a evocat trecutul de toxicoman la un podcast, la care a declarat că a organizat reuniuni de ”sevraj” în persoană în timpul pandemiei covid-19, afirmând că se temea mai puţjn de virusul SARS-CoV-2 decât de propria adicţie.
JO de iarnă. Reprezentantele României au concurat la snowboard cross: Kata Mandel - locul 24, Henrietta Bartalis - locul 31 # News.ro
Reprezentantele României, Kata Mandel şi Henrietta Bartalis, au concurat, sâmbătă, în proba de snowboard cross la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
Proceduri simplificate pentru investitori, într-o Ordonanţă de urgenţă pusă în consultare publică de către Guvern # News.ro
Guvernul anunţă vineri măsuri mai simple, termene mai scurte pentru obţinerea avizelor de către investitori şi costuri de administrare mai mici, în proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative, publicat astăzi de Cancelaria Prim-Ministrului în consultare publică.
UPDATE - Suceava: Muncitor de 35 de ani, în stare gravă după ce a fost surprins de un mal de pământ / Va fi transportat la spital # News.ro
Un muncitor de 35 a fost rănit, vineri, în timpul unor lucrări pentru reţeaua de apă într-o localitate din judeţul Suceava, după ce a fost surprins sub un mal de pâmânt. El a fost scos inconştient, cu politraumatism prin strivire. A fost stabilizat şi va fi transortat la spital.
Premier League: Tottenham ar fi ajuns la un acord verbal cu Igor Tudor, pentru înlocuirea lui Thomas Frank # News.ro
Clubul Tottenham Hotspur, la care este legitimat Radu Drăguşin, ar fi ajuns vineri la un acord verbal cu tehnicianul croat Igor Tudor, care va prelua echipa londoneză în perioada următoare, relatează presa engleză.
Claudiu Manda (PSD): Domnule prim-ministru, aţi demonstrat ce puteţi. Experimentul s-a terminat. Recesiunea economică este un semnal de avertizare care nu mai poate fi ignorat / Vă spun un singur lucru: schimbaţi-vă sau vă schimbăm! # News.ro
Sceretarul general al PSD, Claudiu Manda, îi transmite vineri premierului Ilie Bolojan, după aparţia datelor INS privind intrarea în recesiune a economiei, că a demonstrat ce poate şi experimentul s-a terminat. ”Vă spun un singur lucru: schimbaţi-vă sau vă schimbăm!”, ameninţă liderul PSD.
Kaja Kallas: Consiliul de Securitate nu mai funcţionează aşa cum ar trebui. ONU nu mai reflectă lumea aşa cum este ea în prezent # News.ro
Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat vineri în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că ordinea internaţională suferă în prezent de o lipsă a posibilităţii de a fi tras la răspundere, relatează POLITICO.
Administratorul unor firme de transport alternativ de persoane, pus sub control judiciar de DNA în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de circa 28 de milioane de lei/ El nu ar fi înregistrat plăţile către şoferi şi nu ar fi declarat veniturile # News.ro
Administratorul unor firme care activează în domeniul transportului alternativ de persoane a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA în dosarul de evaziune fiscală în care au avut loc percheziţii în Bucureşti. El ar fi provocat un prejudiciu de circa 28 milioane de lei bugetului de stat prin plata neînregistrată a salariilor către şoferi colaboratori şi prin nedeclararea veniturilor înregistrate. Coordonatorii şoferilor ar fi încasat un comision de 10%, restul banilor încasaţi fiind viraţi şoferilor. Mecanismul era utilizat timp de circa un an, după care activitatea era transferată pe alte firme.
