Serie A: Veteranul Modric a adus victoria lui AC Milan la Pisa, scor 2-1

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că recesiunea tehnică înregistrată de România trebuie privită ca un ”semnal de alarmă”, amintind că inclusiv din punctul de vedere al economiştilor recesiunea tehnică reprezintă doar un semnal, iar diferenţa dintre recesiunea tehnică şi recesiunea economiei este una semnificativă. ”Măsurile nu sunt ale lui Ilie Bolojan, măsurile sunt ale coaliţiei. Nimic nu a putut să facă Bolojan fără coaliţie şi toate măsurile pe care le-au luat au fost aprobate şi de PSD şi de PNL şi de USR şi de minorităţi şi de UDMR”, afirmă Băsescu.